Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ. Cât de periculos este
Adevarul.ro, 3 septembrie 2025 00:00
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, denumit 2025 QV5, va trece, pe 3 septembrie, la aproximativ 805.000 de kilometri de Pământ, adică de două ori distanța până la Lună. Este cea mai apropiată trecere a acestui obiect celest până în anul 2125.
• • •
