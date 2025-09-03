Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic
Gândul, 3 septembrie 2025 14:20
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing. „După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit de PSD, a avut o reacție isterică la prezența foștilor miniștri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în tribună la parada militară […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:40
Paul Ipate, în vârstă de 40 de ani, a dezvăluit cum a ajuns să se facă actor. Inițial, acesta voia să se îndrepte spre o altă carieră. Paul Ipate a povestit, pentru revista Avantaje, cum a ajuns la actorie. În liceu, acesta a decis să dea examen la Academia Militară. Cum a ajuns Paul […]
14:40
Platforma de inteligență artificială ChatGPT a fost afectată de o întrerupere tehnică, dificultățile tehnice apărând miercuri dimineață, 3 septembrie. Numeroși utilizatori au raportat că serviciul nu mai răspundea la întrebări. Site-ul de monitorizare a serviciilor online DownDetector a înregistrat peste 1000 de sesizări într-un interval scurt de timp. „ChatGPT nu răspunde la conversații!” În mediul […]
Acum 30 minute
14:20
Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China” # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se află în centrul atenției după participarea la Parada Victoriei de la Beijing, organizată cu ocazia aniversării încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. În imaginile publice, cei doi stau lângă lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Gândul a discutat cu jurnalistul Dan Tomozei care explică contextul […]
14:20
Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing. „După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit de PSD, a avut o reacție isterică la prezența foștilor miniștri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în tribună la parada militară […]
Acum o oră
14:10
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta spune că ar fi „evitat […]
14:10
Au încercat să-l „facă” pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar # Gândul
Ministrul Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte Europene, a descoperit că mai mulți angajați și un director al unei entități regionale, subordonate mergeau la traininguri internaționale, câte 30 în grup, pe bani publici. Așa că, l-a demis pe șef, iar pe angajați i-a băgat în comisia de disciplină. Ministrul MIPE a declarat miercuri, într-o […]
14:00
Un bărbat din Florești, județul Cluj, a reclamat că a fost lovit într-un magazin pentru simplul fapt că vorbea în limba maghiară cu soția sa. Incidentul a fost raportat luni, 1 septembrie. Într-o zonă în care comunitățile română și maghiară conviețuiesc pașnic, de regulă, de atâția ani, întâmplarea a atras imediat atenția opiniei publice. IPJ […]
14:00
Au încercat să-l „facă” pe ministru. Dragoș Pîslaru a aflat, a demis un director, iar pe restul funcționarilor i-a băgat în comisia de disciplină # Gândul
Ministrul Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte Europene, a descoperit că mai mulți angajați și un director al unei entități regionale, subordonate mergeau la traininguri internaționale, câte 15 în grup, pe bani publici. Așa că, l-a demis pe șef, iar pe angajați i-a băgat în comisia de disciplină. Ministrul MIPE a declarat miercuri, într-o […]
13:50
Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA. „A fost târât de autobuz până când s-a oprit” # Gândul
Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA. Incidentul rutier a avut loc în urmă cu mulți ani și a fost adus în atenție chiar de fratele său. Motociclistul a supraviețuit miraculos, după ce a ajuns să fie târât, zeci de metri, de un autobuz, pe drumul de mare viteză. […]
13:50
Citesc tot mai des, pe fel de fel de site-uri sau pe fel de fel de profile de pagini de socializare, că oamenii devin nemulțumiți de președintele Nicușor. De președintele pe care acum câteva luni îl aplaudau la scenă deschisă, ca la un final de revoluție în care cel bun, neprihănit, drept și curajos reușește […]
Acum 2 ore
13:40
FOTO / Prin ce a trecut Crina Mardare când a născut. ”Lucrurile au fost mai GRELE decât m-am așteptat” # Gândul
Crina Mardare a povestit prin ce a trecut în momentul în care l-a născut pe fiul său. ”Lucrurile au fost mai grele decât m-am așteptat”, a mărturisit artista. Crina Mardare este un nume foarte cunoscut pe scena muzicală din România. A fost vocalistă în grupul Sfinx dar și în alte formații, este creatoarea unei […]
13:40
Câţi BUGETARI sunt, de fapt, în administraţia locală? Sorin Grindeanu spune că a primit 4 rapoarte diferite # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, miercuri, că este neclar câţi angajaţi sunt în administraţia publică locală. El a agăugat că a primit patru rapoarte diferite, în patru zile diferite. Liderul PSD a precizat că datele care vin din teritoriu, privind numărul de angajaţi din administraţia publică locală, variază de la un raport […]
13:40
Polițist care dirija traficul pe Litoral accidentat de un șofer iresponsabil. Conducătorul auto susține că polițistul era beat # Gândul
Un poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord a fost accidentat de o maşină al cărei şofer nu a respectat indicaţiile. Şoferul a sunat la 112, însă a încercat să dea vina pe polițist, susţinând că agentul rutier era beat. Incident nefast la malul mării. Un poliţist care dirija traficul într-un sens […]
13:30
Un consilier al KREMLINULUI respinge acuzațiile făcute de Trump/ „Nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite” # Gândul
Președinții Rusiei, Chinei și Coreei de Nord, Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un nu conspiră împotriva Statelor Unite, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, comentând acuzațiile președintelui american, Donald Trump. „Aș dori să spun că nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite. Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul pe […]
13:20
Decizie finală: GOOGLE poate păstra Chrome, potrivit judecătorilor federali din SUA. Ce trebuie să facă gigantul IT # Gândul
Un judecător federal din SUA a decis că Google poate păstra browserul Chrome, însă compania nu mai are voie să încheie contracte exclusive și trebuie să împartă datele legate de căutări. Decizia vine aproape la un an după ce instanța a stabilit că Google deține ilegal un monopol în căutările online. Departamentul de Justiție pierde […]
13:20
Ministrul Apărării din Israel, mesaj pentru „inamici” după lansarea satelitului militar Ofek 19: „Vă supraveghem permanent și în orice situație” # Gândul
Israel Katz, ministrul Apărării din Israel, a anunţat – miercuri, 3 septembrie 2025 – lansarea satelitului Ofek 19, care a avut loc cu o zi înainte de data stabilită, numind evenimentul drept „o realizare la nivel mondial” şi „un mesaj” către inamicii ţării. Potrivit agerpres.ro, Israel Katz a scris pe contul său de pe platforma […]
13:20
Pericol major la Pădurea Băneasa! Fost ministru al Mediului: „Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi” # Gândul
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet lansează un avertisment cu privire la riscul major care vizează Pădurea Băneasa. Acesta demască interesele reale din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un anumit dezvoltator imobiliar. Prin acest contract suspect, atrage atenția fostul ministru al Mediului, un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie […]
13:20
Adrian Năstase clarifică scandalul diplomatic, după vizita sa la Beijing: „Am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară” # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase a transmis câteva precizări, referitor la vizita sa la Beijing, la invitația președintelui Xi Jinping. Acesta a precizat că a participat la evenimentul diplomatic „în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară”. „La evenimentul de astăzi, am participat in calitate de fost demnitar și deci de persoana particulara. În […]
13:20
Dăncilă îi răspunde, de la Beijing, ministrului de Externe: „Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că INTERACȚIONEAZĂ cu lideri importanți” # Gândul
În exclusivitate pentru Gândul, fostul premier Viorica Dăncilă a transmis de la Beijing un mesaj critic la adresa actualului ministru de Externe, Oana Țoiu. „Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna minsitru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu […]
13:10
Adrian Severin: „Cu cât rușii vor avansa mai mult, cu atât va fi mai greu să ajungem la o PACE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Ucraina va fi o rană permanent deschisă pe care europenii, în special vecinii, vor trebui să o panseze […]
13:10
Prima apariție publică a lui Nicușor Dan după ședința tensionată cu liderii Coaliției. Șeful statului a fost la Centrala de la CERNAVODĂ # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează miercuri, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde are loc lansarea oficială a proiectului de retehnologizare a Unității 1. Nicușor Dan și-a făcut apariția în urmă cu puțin timp la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Este prima apariție publică a șefului statului după ședința tensionată cu […]
13:00
Dragoș Pîslaru: „UE nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a susținut o conferință de presă în care a declarat că Uniunea Europeană „nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem”.
13:00
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz # Gândul
Când se pune varza la murat, de fapt? Potrivit tradiției românești, există un interval în care verzele se pregătesc pentru a fi murate. În această perioadă, multe persoane își pregătesc listele cu produsele pe care le au de achiziționat, pentru murături și alte preparate tradiționale. Însă, când se pun murăturile în borcane și butoaie? Ce […]
13:00
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim # Gândul
„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping. „Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un […]
12:50
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta sune că ar fi „evitat […]
Acum 4 ore
12:40
Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit post-mortem Rodicăi Coposu, sora marelui lider anticomunist, Corneliu Coposu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În luna iulie, Nicușor Dan a precizat că susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș, organizație cunoscută și pentru tendințele legionare, după ce a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor […]
12:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO). Fostul ministru a subliniat că state precum Iran, Turcia, Arabia Saudită sau țările Asiei Centrale s-au poziționat împotriva politicilor americane și israeliene, în timp ce Europa a lipsit complet din discuții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
12:40
FOTO / Lidia Buble spune secretul SILUETEI sale. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior” # Gândul
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat ce face pentru a-și menține silueta. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”, a afirmat aceasta. Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, […]
12:40
O deputată intrată în Parlament pe listele AUR a trecut la PNL. Ce a declarat când a demisionat din AUR # Gândul
Deputata Andreea-Firuța Neacșu, intrată în Parlament în decembrie 2024 pe lista AUR din Neamț, s-a afiliat grupului parlamentar al PNL. Aceasta plecase din AUR în iunie 2025, atunci când transmitea că decizia de a demisiona a fost „rezultatul unei analize atente”. „Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice […]
12:40
Conferință de presă susținută de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru susține o conferință de presă.
12:30
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există # Gândul
România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 4 dimineața va deveni ora 3, marcând începutul perioadei cu zile mai scurte și seri întunecate. Este știut faptul că trecerea la noul fus orar se face an de […]
12:30
Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României” # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan transmite, prin vocea purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au reprezentat Guvernul României la parada militară de la Beijing, organizată pentru marcarea victoriei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, într-un răspuns în exclusivitate pentru Gândul. Evenimentul, la care a participat Vladimir […]
12:30
Nicușor Dan mizează pe memoria Rodicăi Coposu pentru a justifica susținerea rezistenței anticomuniste.Sora liderului anticomunist decorată post-mortem # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit post-mortem Rodicăi Coposu, sora marelui lider anticomunist, Corneliu Coposu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În luna iulie, Nicușor Dan a precizat că susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș, organizație cunoscută și pentru tendințele legionare, după ce a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor […]
12:20
Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie” # Gândul
Reformele din administrație i-au readus vocea Elenei Lasconi, primar al Municipiului Câmpulung Muscel, din Argeș. Aceasta îi scrie o epistolă, pe facebook, președintelui Nicușor Dan în care îi cere să intervină între Ilie Bolojan și austeritatea din instituțiile publice. „Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică”, amintește primărița […]
12:10
Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” # Gândul
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […]
12:10
Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre ce înseamnă un CSAT. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „CSAT nu e al doilea Guvern condus de Președinte” Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre […]
12:10
ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului # Gândul
Întâlnirea bilaterală dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, s-a încheiat, după ce liderii și-au exprimat angajamentul de a continua parteneriatul strategic. Vladimir Putin și Kim Jong-Un au efectuat o vizită la Beijing pentru a participa la cea mai mare paradă militară organizată în China, cu ocazia comemorării sfârșitului celui de-al […]
11:50
Diana Șoșoacă, pe contre cu legea: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” # Gândul
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […]
11:50
Șocul vieții trăit de o viitoare MĂMICĂ. Ce se ascundea în pântecele ei la 34 de săptămâni de sarcină. Medicii au rămas fără cuvinte # Gândul
O femeie care se pregătea să devină mamă a trăit șocul vieții după ce în săptămâna 34 de sarcină, medicii au descoperit ceva cu adevărat îngrijorător în pântecele ei. Inițial, femeia a mers la medic acuzând dureri mari de stomac, însă rezultatul analizelor a arătat cu totul altă problemă care putea pune în pericol viața […]
11:50
11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR # Gândul
Unsprezece elevi din localitatea Pleși, comuna Bisoca (județul Buzău), sunt în pericol să nu mai meargă la școală din 8 septembrie, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată în această vară, în ciuda faptului că fusese recent renovată prin fonduri PNRR. Primăria atrage atenția că drumul de 7 kilometri dintre Pleși și […]
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat de ce asumarea răspunderii pe pachetele de legi reprezintă un abuz constituțional. Fostul ministru spune că această procedură, deși prevăzută în Constituție, scoate practic Parlamentul din joc și lasă loc abuzurilor guvernamentale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Regret că am introdus această posibilitate […]
11:40
Peste 33.000 de pagini de documente legate de afacerea Jeffrey Epstein au fost făcute publice de către o comisie a Camerei Reprezentanților din SUA, care le-a obținut de la Departamentul de Justiție, notează AFP. Apariția acestor documente, publicate „la întâmplare” într-un fișier online partajat, intervine într-un moment în care Administrația Trump este acuzată de lipsă […]
11:30
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a făcut precizări legate de prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost invitați la acest eveniment, în China, pentru aniversarea înfrângerii fascismului japonez. „Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD, […]
11:30
Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut” # Gândul
China depune eforturi susținute pentru a-și consolida armata. În ultimele decenii, Armata Populară de Eliberare (APL) s-a transformat dintr-o armată regională învechită într-o forță letală din ce în ce mai avansată, capabilă să opereze mult dincolo de granițele Chinei. Modernizarea APL este departe de a fi completă și se confruntă cu obstacole semnificative, dar liderul […]
11:30
Fiecare relație trece, inevitabil, prin momente de tensiune, neînțelegeri sau perioade de distanțare emoțională. Diferențele de personalitate, stresul cotidian, lipsa timpului petrecut împreună sau dificultățile de comunicare pot afecta profund conexiunea dintre parteneri. În aceste situații, psihoterapia de cuplu nu este un semn că relația este pe cale să se destrame, ci o dovadă de […]
11:30
Percheziții informatice în telefoanele pistolarului din Centrul Vechi și a complicilor lui. Mobilul atacului nu a fost stabilit încă # Gândul
Anchetatorii care se ocupă de descifrarea celor două atacuri din Centrul Vechi au dispus efectuarea unor percheziții informatice în telefoanele tuturor celor implicați, agresorul direct Mehmet Erdogan, complicele acestuia Mehmet Polat și alte trei persoane reținute pentru alte forme de compicitate. Ei vor să stabilească ce reiese din toate conversațiile și mesajele din telefoanele acestora, […]
11:20
Paradă impresionantă la Beijing de Ziua Victoriei.Principalele evenimente de la ceremonia la care participă Xi Jinping, Vladimir Putin sau Kim Jong-un # Gândul
Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că renașterea națiunii chineze este „de neoprit” în discursul său rostit miercuri, la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. La eveniment, pe lângă Xi, au participat președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un. Știre […]
11:10
Donald Trump îi ACUZĂ pe Xi Jinping și Vladimir Putin că s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii! # Gândul
Donald Trump este convins că Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii. Prezența liderului Federației Ruse la uriașa paradă militară organizată de China a aprins beculețele roșii în Biroul Oval de la Casa Albă. Președintele SUA nu se declară, însă, îngrijorat de apropierea celor două superputeri militare și […]
11:10
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni # Gândul
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de […]
11:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum poate fi făcută propaganda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Microbul a ajuns la oameni care altminteri au tot ce le trebuie pentru a fi sănătoși” Invitat la […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.