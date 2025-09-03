FOTO Schimbare majoră de denumiri la VW. Primele două modele cu nume noi debutează peste câteva zile
Profit.ro, 3 septembrie 2025 16:00
Marca auto Volkswagen a confirmat toate speculațiile și informațiile pe surse de până acum și a anunțat oficial cum vor fi denumite mașinile cu propulsie electrică, începând din această toamnă. Primul model va fi prezentat la Munchen.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
16:10
După negocieri cu mai multe țări, Toyota a decis țara în care va produce primul model electric din Europa # Profit.ro
Toyota Motor Europe a luat o decizie strategică majoră pentru activitatea din Europa, alegând să producă primul său automobil electric într-o uzină locală.
Acum 30 minute
16:00
Când președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu omologul său chinez Xi Jinping, miercuri la Beijing, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani, relatează Reuters.
16:00
FOTO Schimbare majoră de denumiri la VW. Primele două modele cu nume noi debutează peste câteva zile # Profit.ro
Marca auto Volkswagen a confirmat toate speculațiile și informațiile pe surse de până acum și a anunțat oficial cum vor fi denumite mașinile cu propulsie electrică, începând din această toamnă. Primul model va fi prezentat la Munchen.
15:50
Retailerul electro-IT Altex, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, va închide anul în creștere față de 2024, cifrele la șase luni indicând un avans de 5% comparativ cu iunie 2024, a declarat Raul Filip, directorul general al companiei, prezent la deschiderea unui magazinul din zona Pallady, în Capitală.
15:50
Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat că că a fost la parada de la Beijing la invitația președintelui Chinei Xi Jinpig.
Acum o oră
15:40
Al doilea aeroport din România care elimină limita de 100 mililitri lichide în bagaj ANUNȚ # Profit.ro
Pasagerii vor putea transporta în cabina avionului lichide în recipiente individuale de până la 2 litri, fără limita anterioară de 100 de mililitri, începând de vineri, 5 septembrie, și la Aeroportul Internațional din Sibiu.
15:20
Nicușor Dan, despre o nouă majorare a TVA: La HoReCa este o discuție, dar de la 1 ianuarie # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, despre o majorare a TVA, că nu există această discuție iar la HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie.
15:20
Acuzație cu demitere rapidă - „Sesiuni de training” pe Coasta de Azur și în Cipru pentru zeci de angajați ai unei instituții a statului # Profit.ro
Două „sesiuni de training” la Nisa și la Larnaca pentru 30 de angajați au fost aprobate de conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, acuză ministrul de resort, Dragoș Pîslaru.
15:20
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe 'nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova'.
15:20
Rețeaua de metrou din capitală se extinde.
Acum 2 ore
15:10
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei din vânzarea de mașini second-hand aduse din UE, printr-un lanț de firme de tip „conductă”. Informații Profit.ro - Percheziții DNA și la regionala Iași a ANAF # Profit.ro
Inspectorii antifraudă au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA). Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, percheziții DNA în acest caz au avut loc și la regionala Iași a ANAF.
15:10
FOTO Suedezii de la Oresa obțin autorizația de construire pentru extinderea parcului logistic din Iași # Profit.ro
Oresa Industra, divizia de real estate a grupului de investiții Oresa, companie cu capital suedez prezentă în România din 1997, a obținut autorizația de construire pentru o nouă extindere cu 15.000 metri pătrați a parcului Industra Park Iași, din Lețcani, noile spații urmând să fie livrate în prima parte a anului viitor.
15:10
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegrul ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar tot în mandatul actualei Comisii Europene, transmite agenția de știri Moldpres.
15:00
Consiliul Concurenței recomandă înființarea Comisiilor pentru Acord Unic pentru eliberarea autorizațiilor de construire # Profit.ro
Consiliul Concurenței recomandă introducerea unor reguli clare și transparente pentru stabilirea tarifelor pentru avizele de amplasament necesare în construcții și înființarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) în toate reședințele de județ, în vederea reducerii birocrației.
14:50
Vânzările globale de obligațiuni se intensifică, în condițiile în care investitorii sunt preocupați de creșterea datoriei publice și de persistența inflației. Bondurile americane cu scadență la 30 de ani au atins un randament de 5%, prima oară în două lun # Profit.ro
Financial Times notează și că randamentul obligațiunilor britanice, cu scadență tot pe 30 de ani, a crescut ușor, cu 0,06 puncte, până la 5,75%, cea mai mare valoare din ultimii 27 de ani. De asemenea, randamentul bondurilor japoneze a atins valoarea record de 3,29%.
14:40
România - cel mai mic procent de cetățeni care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor GRAFICE # Profit.ro
68% dintre europeni cred că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor săi, în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate.
14:40
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei din vânzarea de mașini second-hand aduse din UE, printr-un lanț de firme de tip „conductă” # Profit.ro
Inspectorii antifraudă au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).
14:30
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Investiția de 3 miliarde pe care o începem astăzi la retehnologizarea Reactorului 1 va însemna încă 30 de ani de energie electrică în bandă, prietenoasă cu mediul. Reprezintă viitorul securității energetice a României # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de constructie din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă că investiția de 3 miliarde va însemna încă 30 de ani de energie electrică în bandă, prietenoasă cu mediul și reprezintă viitorul securității energetice a României.
14:30
ICI București și U.S. Commercial Service au organizat un workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO # Profit.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”.
14:30
Nicușor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv și o chestiune de securitate națională, arătând că țara noastră se poate baza pe parteneri precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ceea ce privește ordinea internațională.
14:20
Lanțul de restaurante McDonald’s deține și hotelul Golden Arch, de 4 stele, în Zürich, Elveția.
Acum 4 ore
14:10
Companiile germane spun că tranziția energetică riscă să creeze o povară de 5.400 miliarde de euro asupra firmelor și gospodăriilor până în 2049 # Profit.ro
Actuala strategie de tranziție energetică a Germaniei ar putea costa 5.400 miliarde euro până în 2049, punând o povară semnificativă asupra firmelor și gospodăriilor și slăbind competitivitatea, a anunțat Camera germană de comerț și industrie (DIHK), informează agenția de știri Reuters.
13:50
Premierul maghiar Viktor Orbán și-a lansat un canal de chat.
13:30
Percheziții ale DNA la 47 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei # Profit.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac percheziții la 47 de adrese - sediile unor firme, locuințele unor persoane și o instituție publică - din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depășește 90 de milioane de lei.
13:20
Anthropic a atras o finanțare de 13 miliarde de dolari, la o evaluare record de 183 miliarde # Profit.ro
Startup-ul american de inteligență artificială Anthropic a anunțat închiderea unei runde de finanțare de 13 miliarde de dolari, care ridică valoarea companiei la 183 miliarde după finalizarea rundei, de aproape trei ori mai mult decât la ultima strângere de fonduri din martie, transmite CNBC.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0779 lei, de la 5,0781 lei, înregistrat marți.
13:10
ChatGPT - întrerupere parțială a serviciilor, inclusiv în România. OpenAI investighează FOTO # Profit.ro
OpenAI investighează o problemă cu ChatGPT, care nu afișează răspunsuri, conform unei actualizări de pe site-ul companiei.
13:10
Terasa de lux indiferent de anotimp. Cele mai bune prețuri la mobilier outdoor premium ACUM la SensoDays # Profit.ro
Profită de cele mai avantajoase prețuri ale anului pentru mobilier outdoor premium. Acum este momentul perfect să investești în piese de design care îți oferă rafinament și confort pe tot parcursul anului.
12:50
Libra Internet Bank susține cu 35,5 milioane de euro construcția fazei a 6-a a ansamblului Exigent Plaza Residence.
12:50
REACȚIA managementului Euroins după ce a aflat de la Profit.ro că este chemat în instanță să răspundă pentru intrarea in faliment # Profit.ro
Managementul Euroins Insurance Group reacționează după ce a aflat de la Profit.ro că CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a chemat în judecată, în calitate de lichidator judiciar prin Filiala București, un număr important de persoane din conducerea Euroins, fostul lider al pieței asigurărilor, pentru atragerea răspunderii în privința intrării în faliment.
12:40
Banca Comercială Română (BCR) lansează în premieră funcționalitatea de solicitare bani prin numărul de telefon, prin intermediul serviciului RoPay Alias, integrat în aplicația George.
12:30
Imagini spectaculoase: Umbrărescu pregătește străpungerea 2 la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Echipele UMB și Euro Asfalt înaintează cu străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea.
12:30
Burger King continuă extinderea națională și deschide un restaurant de tip drive-thru în Focșani.
12:30
În plină perioadă de austeritate, senatorii votează majoritar alocarea a 3 milioane euro pentru construcția Catedralei Ortodoxe din Baia Mare # Profit.ro
Senatorii de la toate partidele au votat o propunere legislativă care prevede acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15.000.000 lei, din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea continuării lucrărilor de construcție și finalizării Catedralei Ortodoxe Episcopale ”Sfânta Treime" din Baia Mare.
Acum 6 ore
12:10
Anunț după marea întâlnire de la Beijing - Rusia va ajuta China să devanseze SUA la producția de energie nucleară # Profit.ro
Rusia va ajuta China să detroneze SUA din poziția de cel mai mare producător mondial de energie nucleară.
12:10
Liviu Stoleru, recrutat ca CEO al Symmetrica. Anterior s-a angajat COO la Untold, după demisia de la ROCA # Profit.ro
Symmetrica, producător de pavele și borduri vibropresate, cu o cifră de afaceri de peste 316 milioane de lei (63,5 milioane de euro), l-a recrutat pe Liviu Stoleru în funcția de Chief Executive Officer (CEO).
12:00
Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, aflate în proprietatea acestora.
11:50
DECIZIE Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile - modificare a Codului penal # Profit.ro
Confiscarea specială în cazul infracțiunii de camătă va viza atât sumele de bani împrumutate, cât și dobânda obținută prin săvârșirea infracțiunii, prevede un proiect legislativ, analizat de Profit.ro, care a primit avizul comisiilor de specialitate și urmează să primească votul final al Parlamentului.
11:40
FOTO METRO semnează o nouă investiție în România alături de una din cele mai bogate familii # Profit.ro
Gigantul german METRO a deschis în România o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery – FSD) dezvoltată la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu dezvoltatorul Warehouses De Pauw (WDP), al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia.
11:40
Ventuzele, lipitorile și alte metode de vindecare străvechi sunt folosite și astăzi în spitalele din Turcia.
11:40
Președintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un au asistat împreună, miercuri, la Beijing, la o defilare uriașă, o adevărată demonstrație de forță militară și diplomatică a unei țări care este ”de neoprit” în opinia liderului ei, relatează AFP.
11:40
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei națiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a președintelui chinez Xi Jinping, de la Beijing, relatează CNN.
11:30
La fel ca în Los Angeles și Washington, Donald Trump dorește să trimită forțe federale în Chicago, pe care îl consideră drept „cel mai periculos oraș din lume” și unde există o administrație democrată, relatează AFP.
11:30
Grupul turc Guris prezintă imagini cu proiectul de baterii la scară utilitară de 98,617 MW pe care îl dezvoltă în comuna Iaz, județul Caraș-Severin.
11:20
METRO semnează o nouă investiție în România alături de una din cele mai bogate familii FOTO # Profit.ro
Gigantul german METRO a deschis în România o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery – FSD) dezvoltată la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu dezvoltatorul Warehouses De Pauw (WDP), al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia.
11:20
Artenie, Secrieru & Partners, societatea de avocatură recunoscută pentru excelența în servicii juridice și fiscale integrate, anunță un nou val de promovări strategice în zona de servicii juridice, consolidând astfel echipa de leadership și confirmând direcția sa de creștere sustenabilă.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut de la 6,56% la 6,55%.
11:00
Auchan România a deschis cel de-al 50-lea magazin în franciză Simply by Auchan, continuându-și astfel expansiunea pe segmentul de proximitate. Active în 14 județe din țară, aceste magazine acoperă comunități din mediul urban și rural, sprijinind dezvoltarea antreprenoriatului românesc local. Prin acest program, lansat în iunie 2024, retailerul oferă francizaților un pachet complet de produse, servicii și suport, facilitând dezvoltarea unor afaceri de succes în comerțul modern.
10:50
Premier Energy Group o numește pe Lorena Voicu în funcția de Director Financiar al Premier Energy România # Profit.ro
Premier Energy Group, un furnizor de energie în Europa de Sud-Est, listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, anunță numirea Lorenei Voicu în funcția de Director Financiar (CFO) al diviziilor de Energie Regenerabilă și Gaze Naturale ale Premier Energy.
10:40
FOTO Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada din Beijing alături de Putin și Kim Jong Un # Profit.ro
Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de soția sa, au participat la parada militară organizată de președintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de Xi, de președintele rus Vladimir Putin și de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.