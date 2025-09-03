Un microfon pornit i-a surprins pe Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții VIDEO

10:40

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de soția sa, au participat la parada militară organizată de președintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de Xi, de președintele rus Vladimir Putin și de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar.