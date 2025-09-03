McDonald’s a dat faliment cu un hotel din Zürich. O lecție dură VIDEO

08:50

Un microbuz și un autoturism au fost implicate, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în județul Botoșani. Au fost implicate 17 persone, dintre care șapte au fost descarcerate. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator și li se fac manevre de resuscitare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Traficul este complet blocat.