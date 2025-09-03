McDonald’s a dat faliment cu un hotel din Zürich. O lecție dură VIDEO
Profit.ro, 3 septembrie 2025 14:20
Lanțul de restaurante McDonald’s deține și hotelul Golden Arch, de 4 stele, în Zürich, Elveția.
Acum 5 minute
14:40
România - cel mai mic procent de cetățeni care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor GRAFICE # Profit.ro
68% dintre europeni cred că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor săi, în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate.
14:40
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei din vânzarea de mașini second-hand aduse din UE, printr-un lanț de firme de tip „conductă” # Profit.ro
Inspectorii antifraudă au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Acum 15 minute
14:30
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Investiția de 3 miliarde pe care o începem astăzi la retehnologizarea Reactorului 1 va însemna încă 30 de ani de energie electrică în bandă, prietenoasă cu mediul. Reprezintă viitorul securității energetice a României # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de constructie din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă că investiția de 3 miliarde va însemna încă 30 de ani de energie electrică în bandă, prietenoasă cu mediul și reprezintă viitorul securității energetice a României.
14:30
ICI București și U.S. Commercial Service au organizat un workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO # Profit.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”.
14:30
Nicușor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv și o chestiune de securitate națională, arătând că țara noastră se poate baza pe parteneri precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ceea ce privește ordinea internațională.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Companiile germane spun că tranziția energetică riscă să creeze o povară de 5.400 miliarde de euro asupra firmelor și gospodăriilor până în 2049 # Profit.ro
Actuala strategie de tranziție energetică a Germaniei ar putea costa 5.400 miliarde euro până în 2049, punând o povară semnificativă asupra firmelor și gospodăriilor și slăbind competitivitatea, a anunțat Camera germană de comerț și industrie (DIHK), informează agenția de știri Reuters.
13:50
Premierul maghiar Viktor Orbán și-a lansat un canal de chat.
Acum 2 ore
13:30
Percheziții ale DNA la 47 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei # Profit.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac percheziții la 47 de adrese - sediile unor firme, locuințele unor persoane și o instituție publică - din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depășește 90 de milioane de lei.
13:20
Anthropic a atras o finanțare de 13 miliarde de dolari, la o evaluare record de 183 miliarde # Profit.ro
Startup-ul american de inteligență artificială Anthropic a anunțat închiderea unei runde de finanțare de 13 miliarde de dolari, care ridică valoarea companiei la 183 miliarde după finalizarea rundei, de aproape trei ori mai mult decât la ultima strângere de fonduri din martie, transmite CNBC.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0779 lei, de la 5,0781 lei, înregistrat marți.
13:10
ChatGPT - întrerupere parțială a serviciilor, inclusiv în România. OpenAI investighează FOTO # Profit.ro
OpenAI investighează o problemă cu ChatGPT, care nu afișează răspunsuri, conform unei actualizări de pe site-ul companiei.
13:10
Terasa de lux indiferent de anotimp. Cele mai bune prețuri la mobilier outdoor premium ACUM la SensoDays # Profit.ro
Profită de cele mai avantajoase prețuri ale anului pentru mobilier outdoor premium. Acum este momentul perfect să investești în piese de design care îți oferă rafinament și confort pe tot parcursul anului.
12:50
Libra Internet Bank susține cu 35,5 milioane de euro construcția fazei a 6-a a ansamblului Exigent Plaza Residence.
12:50
REACȚIA managementului Euroins după ce a aflat de la Profit.ro că este chemat în instanță să răspundă pentru intrarea in faliment # Profit.ro
Managementul Euroins Insurance Group reacționează după ce a aflat de la Profit.ro că CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a chemat în judecată, în calitate de lichidator judiciar prin Filiala București, un număr important de persoane din conducerea Euroins, fostul lider al pieței asigurărilor, pentru atragerea răspunderii în privința intrării în faliment.
Acum 4 ore
12:40
Banca Comercială Română (BCR) lansează în premieră funcționalitatea de solicitare bani prin numărul de telefon, prin intermediul serviciului RoPay Alias, integrat în aplicația George.
12:30
Imagini spectaculoase: Umbrărescu pregătește străpungerea 2 la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Echipele UMB și Euro Asfalt înaintează cu străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea.
12:30
Burger King continuă extinderea națională și deschide un restaurant de tip drive-thru în Focșani.
12:30
În plină perioadă de austeritate, senatorii votează majoritar alocarea a 3 milioane euro pentru construcția Catedralei Ortodoxe din Baia Mare # Profit.ro
Senatorii de la toate partidele au votat o propunere legislativă care prevede acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15.000.000 lei, din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea continuării lucrărilor de construcție și finalizării Catedralei Ortodoxe Episcopale ”Sfânta Treime" din Baia Mare.
12:10
Anunț după marea întâlnire de la Beijing - Rusia va ajuta China să devanseze SUA la producția de energie nucleară # Profit.ro
Rusia va ajuta China să detroneze SUA din poziția de cel mai mare producător mondial de energie nucleară.
12:10
Liviu Stoleru, recrutat ca CEO al Symmetrica. Anterior s-a angajat COO la Untold, după demisia de la ROCA # Profit.ro
Symmetrica, producător de pavele și borduri vibropresate, cu o cifră de afaceri de peste 316 milioane de lei (63,5 milioane de euro), l-a recrutat pe Liviu Stoleru în funcția de Chief Executive Officer (CEO).
12:00
Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, aflate în proprietatea acestora.
11:50
DECIZIE Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile - modificare a Codului penal # Profit.ro
Confiscarea specială în cazul infracțiunii de camătă va viza atât sumele de bani împrumutate, cât și dobânda obținută prin săvârșirea infracțiunii, prevede un proiect legislativ, analizat de Profit.ro, care a primit avizul comisiilor de specialitate și urmează să primească votul final al Parlamentului.
11:40
FOTO METRO semnează o nouă investiție în România alături de una din cele mai bogate familii # Profit.ro
Gigantul german METRO a deschis în România o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery – FSD) dezvoltată la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu dezvoltatorul Warehouses De Pauw (WDP), al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia.
11:40
Ventuzele, lipitorile și alte metode de vindecare străvechi sunt folosite și astăzi în spitalele din Turcia.
11:40
Președintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un au asistat împreună, miercuri, la Beijing, la o defilare uriașă, o adevărată demonstrație de forță militară și diplomatică a unei țări care este ”de neoprit” în opinia liderului ei, relatează AFP.
11:40
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei națiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a președintelui chinez Xi Jinping, de la Beijing, relatează CNN.
11:30
La fel ca în Los Angeles și Washington, Donald Trump dorește să trimită forțe federale în Chicago, pe care îl consideră drept „cel mai periculos oraș din lume” și unde există o administrație democrată, relatează AFP.
11:30
Grupul turc Guris prezintă imagini cu proiectul de baterii la scară utilitară de 98,617 MW pe care îl dezvoltă în comuna Iaz, județul Caraș-Severin.
11:20
METRO semnează o nouă investiție în România alături de una din cele mai bogate familii FOTO # Profit.ro
Gigantul german METRO a deschis în România o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery – FSD) dezvoltată la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu dezvoltatorul Warehouses De Pauw (WDP), al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia.
11:20
Artenie, Secrieru & Partners, societatea de avocatură recunoscută pentru excelența în servicii juridice și fiscale integrate, anunță un nou val de promovări strategice în zona de servicii juridice, consolidând astfel echipa de leadership și confirmând direcția sa de creștere sustenabilă.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut de la 6,56% la 6,55%.
11:00
Auchan România a deschis cel de-al 50-lea magazin în franciză Simply by Auchan, continuându-și astfel expansiunea pe segmentul de proximitate. Active în 14 județe din țară, aceste magazine acoperă comunități din mediul urban și rural, sprijinind dezvoltarea antreprenoriatului românesc local. Prin acest program, lansat în iunie 2024, retailerul oferă francizaților un pachet complet de produse, servicii și suport, facilitând dezvoltarea unor afaceri de succes în comerțul modern.
10:50
Premier Energy Group o numește pe Lorena Voicu în funcția de Director Financiar al Premier Energy România # Profit.ro
Premier Energy Group, un furnizor de energie în Europa de Sud-Est, listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, anunță numirea Lorenei Voicu în funcția de Director Financiar (CFO) al diviziilor de Energie Regenerabilă și Gaze Naturale ale Premier Energy.
Acum 6 ore
10:40
FOTO Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada din Beijing alături de Putin și Kim Jong Un # Profit.ro
Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de soția sa, au participat la parada militară organizată de președintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de Xi, de președintele rus Vladimir Putin și de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar.
10:40
Luka Zivkovic a fost numit în funcția de Director General al Bonapp, acum parte din Munch, aplicația dedicată reducerii risipei alimentare.
10:40
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depășind ținta inițială, cu sprijinul FEI, BERD, IFC și al unui mix de capital instituțional și antreprenorial # Profit.ro
Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creștere, anunță încheierea procesului de atragere de fonduri pentru Morphosis Capital Fund II la valoarea de 130 de milioane de euro. Fondul a depășit limita stabilită inițial, iar investitorii au acceptat majorarea dimensiunii acestuia.
10:30
Filip & Company a asistat ACP Credit în acordarea unei noi runde de finanțare rețelei de clinici veterinare PartnerVet # Profit.ro
Casa de avocatură Filip & Company a asistat ACP Credit în legătură cu acordarea unei noi runde de finanțare grupului PartnerVet, care operează cea mai extinsă rețea veterinară din România.
10:30
Instagram pregătește lansarea unui mod Picture-in-Picture pentru clipurile video din cadrul platformei, mod pe care a început să-l testeze, înainte de a-l lansa oficial.
10:10
JPMorgan a publicat o predicție privind prețurile cu care Apple va vinde noua serie de smartphone-uri iPhone 17, aceasta fiind chiar mai optimistă decât informațiile vehiculate până acum în industrie.
09:50
Aproape 600 de economiști apără independența Rezervei Federale și pe Lisa Cook, în fața încercărilor lui Trump de a o demite # Profit.ro
Un grup de 593 de economiști, printre care laureați ai Premiului Nobel și foști oficiali ai Rezervei Federale (Fed), au semnat o scrisoare deschisă în care avertizează că încercarea președintelui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook amenință independența băncii centrale și subminează încrederea în unul dintre pilonii sistemului financiar american, transmite CNBC.
09:40
Producătorul coreean Samsung își va lansa primul smartphone pliabil cu două balamale în septembrie sau octombrie, susține publicația coreeană ET News.
09:20
Acțiunile Pepsi cresc după ce Elliott Investment intră în companie cu o participație de 4 miliarde de dolari și vede o oportunitate ”istorică” # Profit.ro
Acțiunile PepsiCo au urcat cu până la 5% în tranzacțiile de marți, după ce Elliott Investment Management, fondul de investiții activ al lui Paul Singer, a anunțat că a acumulat o participație de 4 miliarde de dolari la companie și a descris compania drept ”o oportunitate rară și istorică” de redresare, transmite CNBC.
09:10
Vinul zilei: un Grillo de la o cramă cu tradiție din Sicilia, care îmbină fericit componenta fructată, aciditatea relaxată, mineralitatea interesantă și unele tonuri tonice. Savuros alături de pește, fructe de mare sau plăcinte cu legume # Profit.ro
Recomandarea de azi, Coste a Preola Grillo 2024, este un vin organic sicilian cu prospețime mediteraneană și eleganță discretă.
09:00
FOTO Accident între un microbuz și un autoturism, în Botoșani. Trei persoane, în stop cardio-respirator. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Profit.ro
Un microbuz și un autoturism au fost implicate, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în județul Botoșani. Au fost implicate 17 persone, dintre care șapte au fost descarcerate. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator și li se fac manevre de resuscitare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Traficul este complet blocat.
09:00
VIDEO Parada militară de la Beijing. Cea mai amplă demonstrație de forță etalată de China vreodată # Profit.ro
Parada militară, desfășurată în această dimineață la Beijing, este considerată una istorică, nu numai datorită amplorii sale, dar mai ales prin proiectarea hegemoniei, la capătul unei săptămâni în care liderul Xi Jinping și-a strâns aliații și i-a reunit.
09:00
Nu ai nevoie de PC ca să produci conținut în 4K. PS5 combină funcțiile de captură hardware cu aplicația gratuită Share Factory Studio, oferindu-ți un flux de lucru complet de la înregistrare la publicare.
08:50
Un fost ministru din Croația a fost condamnat la închisoare pentru că și-a decontat din fonduri europene facturi private la restaurant # Profit.ro
Gabrijela Zalac, fost ministru în guvernul din Croația, a fost condamnată la șapte luni de închisoare pentru că a plătit cheltuieli private la restaurante din fonduri europene, a anunțat Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, relatează AFP.
08:50
Accident între un microbuz și un autoturism, în Botoșani. Trei persoane, în stop cardio-respirator. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Profit.ro
Un microbuz și un autoturism au fost implicate, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în județul Botoșani. Au fost implicate 17 persone, dintre care șapte au fost descarcerate. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator și li se fac manevre de resuscitare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Traficul este complet blocat.
Acum 8 ore
08:40
Bogdan Mîndrescu a fost desemnat director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, conform prevederilor guvernanței corporative, anunță reprezentanții CNAB. Mîndrescu a mai ocupat această funcție în perioada aprilie 2017 - februarie 2018 și a fost, între altele, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
