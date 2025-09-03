Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină”

04:20

Doi absolvenți ai unei instituții școlare de elită din Iași au ajuns în fața judecătorilor sub acuzația de trafic de droguri. Cei doi au fost tratați cu îngăduință de magistrații, care le-au aplicat cele mai ușoare pedepse cu putință, astfel încât executarea lor să poată fi suspendată. Unul dintre ei și-a dat bacalarureatul în timpul procesului. Cu toată indulgența manifestată de judecători, unul dintre inculpați va ajunge în cele din urmă aproape sigur în spatele gratiilor. Articolul Destine ce se anunțau strălucitoare, frânte de „cristal”. Elevi la colegiu de elită din Iași, condamnați pentru trafic de droguri în cluburile de fițe din Centru apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.