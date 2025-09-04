Marele Zâmbăreț (IV)
Ziarul de Iasi, 4 septembrie 2025 03:20
„Trecerea în neființă” a liber-cugetătorului Ion Ilici Iliescu (1930-2025) a stârnit, cum era de așteptat, un val de vituperări și un straniu parastas al Familiei Adams deghizată în pesediști expirați. Cum masele largi, populare, au fost complet indiferente la acest moment, am zis că ar cam fi timpul să creionez, după puteri, câteva linii ale unui portret cu valențe de-acum istorice, fie că ne place, fie că nu. Articolul Marele Zâmbăreț (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 15 minute
04:20
ALCOOLUL UCIDE | Profesorul, mecanicul și lupta cu băutura: două povești care te strâng în spate. Despre abstinență într-o țară ce tratează simptome, nu oameni # Ziarul de Iasi
Anul trecut, în Iași, aproape 300 de pacienți au trecut pragul lunar, la Socola, din cauza alcoolului. O analiză recentă a Ministerului Sănătății arată că 60% dintre cei tratați în spitalele din România se reîntorc în sistem în decurs de 12 luni, semn că tratamentul este incomplet și lipsit de continuitate. Din păcate, în lipsa unei rețele reale de sprijin, poveștile de abstinență rămân excepții, nu reguli. Totuși, modelele europene arată că recuperarea e posibilă însă doar cu prevenție, sprijin pe termen lung și tratament sustenabil. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Profesorul, mecanicul și lupta cu băutura: două povești care te strâng în spate. Despre abstinență într-o țară ce tratează simptome, nu oameni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:30
Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Piatra Neamț: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare # Ziarul de Iasi
Telegondolă, caiace, hidrobiciclete, trasee accesibile pentru drumeție și o mulțime de obiective culturale – toate acestea sunt la Piatra Neamț. Știi care e cel mai mare avantaj? Se află la doar 130 de kilometri de Iași, ceea ce transformă destinația într-o alegere ideală atât pentru o vacanță scurtă, cât și pentru o escapadă de weekend. Ai activități de dimineață până seara, indiferent dacă preferi aventura, relaxarea sau descoperirea istoriei. Articolul Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Piatra Neamț: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Fostul comisar Vasile Zacornea, inculpat oficial în dosarul accidentului mortal de la Holboca # Ziarul de Iasi
Fostul șef de la Permise și Înmatriculări Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a fost oficial inculpat în cazul accidentului mortal petrecut în vara anului 2023 la Holboca. Acestuia i-a fost adusă noua calitate, de inculpat, ieri, însă Zacornea nu a dat niciun fel de declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere. Articolul Fostul comisar Vasile Zacornea, inculpat oficial în dosarul accidentului mortal de la Holboca apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Trecerea în neființă” a liber-cugetătorului Ion Ilici Iliescu (1930-2025) a stârnit, cum era de așteptat, un val de vituperări și un straniu parastas al Familiei Adams deghizată în pesediști expirați. Cum masele largi, populare, au fost complet indiferente la acest moment, am zis că ar cam fi timpul să creionez, după puteri, câteva linii ale unui portret cu valențe de-acum istorice, fie că ne place, fie că nu. Articolul Marele Zâmbăreț (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Vladimir Putin, fără a fi un personaj secundar, nu a fost nici pe departe vedeta reuniunii: această onoare i-a revenit, așa cum era de așteptat și așa cum și-au propus chiar organizatorii, președintelui Republicii Populare Chineze (RPC) Xi Jinping. În cele ce urmează vor fi prezentate succint cinci elemente semnificative politic ale întâlnirii la vârf a OCS. Articolul Xi Jinping și ceilalți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Județul Iași, în sfârșit, ferit de secetă! Anul acesta, fermierii nu au cerut niciun leu pentru despăgubiri din cauza culturilor calamitate, potrivit Direcției Agricole. Deși programul național de sprijin continuă, fermierii nu au raportat pierderi care să depășească pragul de 30% necesar pentru acordarea ajutorului. Articolul Iașul marchează o premieră agricolă în 2025: fără secetă pedologică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Se repetă istoria? Licitația pentru concesionarea traseelor de transport public județean e la un pas de suspendare # Ziarul de Iasi
Instanța a admis cererea transportatorilor de suspendare a unor articole din trei hotărâri ale Consiliului Județean pe baza cărora a fost lansată licitația. Articolul Se repetă istoria? Licitația pentru concesionarea traseelor de transport public județean e la un pas de suspendare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Maternitatea Elena Doamna se extinde în Moara de Vânt. Au fost emise primele documente # Ziarul de Iasi
Proiectul unui Centru pentru tratamentul infertilității prinde contur lângă Spitalul Regional de Urgență. Articolul Maternitatea Elena Doamna se extinde în Moara de Vânt. Au fost emise primele documente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Comercianții din Pașcani au scăpat de unul dintre cei mai mari dușmani. Trei ani pot fi mai relaxați # Ziarul de Iasi
Comercianții din Pașcani vor fi mai relaxați în următorii trei ani. Cunoscut drept un cal breaz în toate magazinele din oraș, unul dintre cei mai perseverenți hoți a fost scos din „câmpul muncii” pentru o vreme. Articolul Comercianții din Pașcani au scăpat de unul dintre cei mai mari dușmani. Trei ani pot fi mai relaxați apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Circulația tramvaielor pe str. Cuza Vodă va fi reluată în weekend. Așa promit oficialii CTP Iași # Ziarul de Iasi
Tramvaiele vor circula din nou pe str. Cuza Vodă începând cu sfârșitul acestei săptămâni. Cel puțin așa au declarat ieri oficiali ai Companiei de Transport Public (CTP) Iași. În weekend vor fi restricțiile „tradiționale” din centrul Iașului, în contextul desfășurării etapei de raliu. Articolul Circulația tramvaielor pe str. Cuza Vodă va fi reluată în weekend. Așa promit oficialii CTP Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City – investiție la Iași într-o fabrică de produse naturiste # Ziarul de Iasi
Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City, echipă de top din Premier League, dar și la Naționala României, s-a implicat într-un business ieșean cu produse naturiste. Dintr-o mică fabrică din județul Iași pleacă în lume produse care combină mierea, polenul, turmericul și piperul negru. Articolul Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City – investiție la Iași într-o fabrică de produse naturiste apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
00:30
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat linia de sosire # Ziarul de Iasi
Nu a existat niciun câştigător în etapa a 11-a a Turului Spaniei, miercuri, după ce organizatorii au decis ca etapa să se termine la trei kilometri de linia de sosire, din cauza manifestanţilor pro-palestinieni care au provocat tulburări la finişul din Bilbao, relatează Reuters, citată de news.ro. Articolul Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat linia de sosire apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
3 septembrie 2025
23:30
FIFA: Cheltuielile pentru transferuri internaţionale au atins un nivel record de 9,76 miliarde de dolari # Ziarul de Iasi
Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport, scrie news.ro. Articolul FIFA: Cheltuielile pentru transferuri internaţionale au atins un nivel record de 9,76 miliarde de dolari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
23:30
UPDATE Bilanţul accidentului de funicular care a deraiat la Lisabona a crescut la 15 morţi / VIDEO # Ziarul de Iasi
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare, scrie news.ro. Articolul UPDATE Bilanţul accidentului de funicular care a deraiat la Lisabona a crescut la 15 morţi / VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
21:20
Cupa Mondială 2026: Insulele Seychelles – Gabon 0-4, cu triplă Denis Bouanga, colegul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Gabonului a învins miercuri, în deplasare, scor 4-0, naţionala Insulelor Seychelles, în etapa a şaptea din grupa F africană a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. Trei dintre goluri au fost înscise de Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC. Articolul Cupa Mondială 2026: Insulele Seychelles – Gabon 0-4, cu triplă Denis Bouanga, colegul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Sezonul migrației liliecilor – Cum au devenit blocurile anvelopate din Iași adăposturile perfecte # Ziarul de Iasi
Specialiștii din Iași avertizează că ne aflăm în plin sezon de migrație a liliecilor, iar lipsa măsurilor de siguranță poate permite pătrunderea acestora în locuințe. Articolul Sezonul migrației liliecilor – Cum au devenit blocurile anvelopate din Iași adăposturile perfecte apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
Vladislav Blănuţă, transferat la Dinamo Kiev. „FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer” # Ziarul de Iasi
FCU Craiova a anunţat, miercuri, că l-a transferat pe fotbalistul Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev pentru “o sumă importantă de bani”, scrie news.ro. Articolul Vladislav Blănuţă, transferat la Dinamo Kiev. „FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Un șofer băut care a provocat un accident rutier în Nicolina și-a încredințat ulterior mașina unui bărbat cu o alcoolemie aproape la fel de mare ca și a lui # Ziarul de Iasi
După ce a provocat un accident, un șofer băut a încredințat mașina altuia, ceva mai treaz, dar tot cu o alcoolemie peste limita penală. Articolul Un șofer băut care a provocat un accident rutier în Nicolina și-a încredințat ulterior mașina unui bărbat cu o alcoolemie aproape la fel de mare ca și a lui apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Cluburile din Premier League au cheltuit 3 miliarde de lire sterline pentru transferuri, o sumă record # Ziarul de Iasi
Transferul lui Alexander Isak, în valoare record de 125 de milioane de lire sterline (169 de milioane de dolari), de luni, de la Newcastle United la Liverpool, a încheiat o vară în care cluburile din Premier League engleză au cheltuit sume exorbitante, scrie Reuters, preluat de Agerpres. Articolul Cluburile din Premier League au cheltuit 3 miliarde de lire sterline pentru transferuri, o sumă record apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Transportatorii de marfă nu vor mai plăti rovinietă, ci o taxă calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși # Ziarul de Iasi
Din 2026, România introduce TollRo, o taxă de drum pentru vehiculele de marfă, calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși. Articolul Transportatorii de marfă nu vor mai plăti rovinietă, ci o taxă calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Situație neobișnuită la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași. Un pacient s-a prezentat la unitatea medicală după ce înghițit jumătate de unghieră # Ziarul de Iasi
Un bărbat a ajuns de urgență la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași după ce, în urma unui tratament pentru durere în gât, a aspirat accidental o piesă de la un inhalator. Medicii atrag atenția că aspirarea unui corp străin reprezintă o urgență medicală, iar spitalul din Iași este singurul din zona Moldovei care poate gestiona astfel de cazuri. Articolul Situație neobișnuită la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași. Un pacient s-a prezentat la unitatea medicală după ce înghițit jumătate de unghieră apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
ALCOOLUL UCIDE | Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol. Dezvăluiri uluitoare din sistem # Ziarul de Iasi
Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le suportăm cu toții pentru acest fenomen, astăzi, în cadrul Dosarelor ZDI, vom urmări ce fac autoritățile, sau mai degrabă ce NU fac, pentru a diminua fenomenul. Medicii psihiatri din Iași cu care am discutat atrag atenția că, deși problema dependenței de alcool este extrem de gravă, centrele specializate funcționează încă după protocoale vechi, datând din anii ’70. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol. Dezvăluiri uluitoare din sistem apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cum putem cere respect și integrare pentru cei peste patru milioane de români din diaspora, dacă nu oferim același tratament echitabil celor care muncesc la noi? Articolul Imigranții asiatici: soluție la criza de forță de muncă sau țintă pentru xenofobie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Salubris a lansat o licitație cu o valoare a contractului de șapte milioane de lei. Operatorul va achiziționa trei autogunoiere. Articolul Salubris cumpără trei autogunoiere noi: contract de 7 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Aumovio, noul nume sub care 3.000 de ieșeni dezvoltă tehnologii pentru mașinile de mâine # Ziarul de Iasi
La Iași a fost lansat oficial Aumovio, noul nume și logo sub care fosta divizie automotive a Continental își va desfășura activitatea ca brand independent. Articolul Aumovio, noul nume sub care 3.000 de ieșeni dezvoltă tehnologii pentru mașinile de mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină” # Ziarul de Iasi
Sindicatele din învățământ anunță boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, dar și a activităților de predare începând din data de 9 septembrie. „Trebuie să ne gândim la copii, să luăm decizia cea mai bună pentru elevii noștri”, este răspunsul multor profesori ieșeni cu privire la inițiativa de a boicota anul școlar 2025-2026. Deși consideră incorecte măsurile prevăzute de Legea nr. 141/2025, unele cadre didactice din Iași declară că vor participa la toate activitățile și își vor susține orele, pentru a nu afecta copiii. Articolul Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice # Ziarul de Iasi
Specialiștii propun clasarea a 11 construcții din zona centrală drept monumente istorice. Pe listă sunt mai multe clădiri din apropierea sediului Primăriei, inclusiv Casa Pătrată, precum și case aflate în proprietate privată. Articolul Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Statul ia case pentru datorii de 1.000 lei: o familie luptă de 20 de ani pentru dreptate # Ziarul de Iasi
Statul are dreptul să confiște o casă pentru o datorie de 1.000 de lei. Opinia aparține funcționarilor Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, care au justificat astfel refuzul de a aproba acordarea de despăgubiri pentru o casă confiscată și demolată. Articolul Statul ia case pentru datorii de 1.000 lei: o familie luptă de 20 de ani pentru dreptate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași # Ziarul de Iasi
Municipiul Iași și comuna Holboca ar avea de tăiat cele mai multe posturi. Alte primării, dimpotrivă, ar putea să mai facă angajări. Articolul Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows # Ziarul de Iasi
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set. Articolul Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
2 septembrie 2025
22:20
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu DEAC Debrecen în primul amical din intersezon # Ziarul de Iasi
Vicecampioana CSM Oradea a disputat marţi, în deplasare, primul meci amical din intersezon şi s-a impus în faţa formaţiei ungare DEAC Debrecen, scor 75-68 (40-37). Articolul Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu DEAC Debrecen în primul amical din intersezon apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open # Ziarul de Iasi
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open. Articolul Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Noua „Listă neagră” a Poliției naționale: 858 de ieșeni figurează pe ea. Un sistem unic în UE, care impune supraveghere până la 20 de ani. La nivel de țară, lista e cât populația Pașcaniului # Ziarul de Iasi
De la 1 iunie 2025, România a pus în aplicare unul dintre cele mai dure instrumente de supraveghere din Uniunea Europeană: registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, cunoscut drept „Registrul traficanților de droguri”. Potrivit datelor transmise de Poliția Iași, 858 de persoane din județ au fost deja înscrise în această evidență, în cadrul unui mecanism care vizează, la nivel național, peste 28.000 de persoane. Articolul Noua „Listă neagră” a Poliției naționale: 858 de ieșeni figurează pe ea. Un sistem unic în UE, care impune supraveghere până la 20 de ani. La nivel de țară, lista e cât populația Pașcaniului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Oricât de mult ar încerca unii să ne schimbe, nu vor reuși, nu contează cât de des vor intona îndemnul la deșteptare din chiar imnul național. Pentru că românii nu dorm ca să se deștepte, nu sunt nici proști ca să devină mai deștepți, ei sunt așa cum sunt: niște followeri. Articolul Cât de europeni sunt românii? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
A fost relansată licitația pentru atribuirea traseelor de transport public în județ. Miza este de aproape 1,4 miliarde de lei # Ziarul de Iasi
Transportatorii au fost mai iuți: 28 de societăți de transport au contestat deja în instanță hotărârea Consiliului Județean pe baza căreia a fost inițiată licitația. Articolul A fost relansată licitația pentru atribuirea traseelor de transport public în județ. Miza este de aproape 1,4 miliarde de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
O șoferiță care s-a plâns că ar fi lovită de mașina unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și fără permis # Ziarul de Iasi
O șoferiță care a raportat că mașina ei fusese izbită de cea a unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și cu permisul suspendat. Articolul O șoferiță care s-a plâns că ar fi lovită de mașina unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și fără permis apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Box: Campioana olimpică Imane Khelif contestă în faţa TAS testele de feminitate ale World Boxing # Ziarul de Iasi
Algerianca Imane Khelif, campioană olimpică la box la Jocurile Olimpice din 2024, a contestat în faţa instanţei sportive noua reglementare a World Boxing care impune teste de feminitate, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), scrie news.ro. Articolul Box: Campioana olimpică Imane Khelif contestă în faţa TAS testele de feminitate ale World Boxing apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Echipa Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă. Articolul Superliga: Farul Constanţa a învins Petrolul Ploieşti, scor 2-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Un bărbat în vârstă de 50 de ani, fost angajat în trupele de intervenție ale Penitenciarului Iași, a fost găsit decedat în apartamentul său din zona Tătărași, acolo unde locuia cu chirie. Articolul Iată ce spune Poliția despre ieșeanul găsit cu gâtul tăiat în Tătărași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Finala „Insula Iubirii” face furori în localurile din Iași. „Acționează ca o supapă de scăpare din rutina zilnică” # Ziarul de Iasi
Fenomenul „Insula Iubirii” continuă să atragă publicul din Iași. După ce la finalul lunii iulie primele episoade au umplut terasele orașului, ultimele episoade, și mai ales finala din 3 septembrie, au devenit un nou prilej pentru patronii localurilor de a organiza seri speciale de vizionare. Articolul Finala „Insula Iubirii” face furori în localurile din Iași. „Acționează ca o supapă de scăpare din rutina zilnică” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
ALCOOLUL UCIDE | Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe. Costurile le suportăm cu toții # Ziarul de Iasi
În fiecare zi a anului, la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași se internează cel puțin zece persoane care suferă de dependență de alcool. Într-un an sunt peste 3.000. Acestea sunt cazurile extreme, în care autoritățile și familiile ajung la concluzia că nu mai există altă soluție. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe. Costurile le suportăm cu toții apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Când ura devine politică, iar munca, o vină. România are nevoie de livratorul bengalez sau de pumnul AUR? # Ziarul de Iasi
Un livrator bengalez bătut, o țară care tace cu altele pe cap și un partid care instigă. Vă sună cunoscut? România are nevoie de muncitori, nu de ură – așa cum și peste 5 milioane de români muncesc în străinătate pentru un ban în plus, nu pentru pumni. Articolul Când ura devine politică, iar munca, o vină. România are nevoie de livratorul bengalez sau de pumnul AUR? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Sindicatele din învățământ anunță boicot la începutul anului școlar 2025-2026. „O sală de clasă goală, o festivitate anulată vor fi un semn puternic că educația este în suferință” # Ziarul de Iasi
Sindicatele din învățământ au transmis că vor boicota deschiderea noului an școlar 2025-2026, programată pe 8 septembrie. Acțiunile de protest ar urma să continue și în zilele următoare, începând cu 9 septembrie. Profesorii ar urma să fie prezenți la clasă, dar să nu predea, ci doar să supravegheze elevii și să prezinte titlul lecției, dacă vor aplica forma de protest propusă de sindicate. Articolul Sindicatele din învățământ anunță boicot la începutul anului școlar 2025-2026. „O sală de clasă goală, o festivitate anulată vor fi un semn puternic că educația este în suferință” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Ce afacere ar putea „înflori” pe lângă brutăria Țac-Țac a fostului primar din Târgu Frumos, Ionel Vatamanu? Cu cât se vinde un teren de aproape 800 mp, alăturat fabricii # Ziarul de Iasi
Un teren de 770 mp, situat pe strada 22 Decembrie 1989 din Târgu Frumos, peste drum de brutăria „Țac-Țac” deținută de familia fostului primar Ionel Vatamanu, este scos la vânzare de Orange România. Licitația se desfășoară prin ofertă în plic închis, prețul de pornire fiind de 45.100 de euro, la care se adaugă TVA, potrivit anunțului de vânzare, consultat „Ziarul de Iași”. Articolul Ce afacere ar putea „înflori” pe lângă brutăria Țac-Țac a fostului primar din Târgu Frumos, Ionel Vatamanu? Cu cât se vinde un teren de aproape 800 mp, alăturat fabricii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Ce șoferi sunt obligați să plătească de două ori ITP-ul? Precizări de la specialiștii RAR # Ziarul de Iasi
Șoferii care pleacă cu mașina în altă țară a Uniunii Europene și descoperă acolo că le expiră Inspecția Tehnică Periodică (ITP) riscă să fie nevoiți să o facă din nou la întoarcerea în România. Articolul Ce șoferi sunt obligați să plătească de două ori ITP-ul? Precizări de la specialiștii RAR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Noi semafoare în cartierul Alexandru. Primăria a autorizat și proiectul de reabilitare din jurul Teatrului Național # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va instala noi semafoare în două zone din cartierul Alexandru cel Bun. O altă autorizație recent emisă de municipalitate are în vedere reabilitarea spațiilor publice din jurul Teatrului Național. Articolul Noi semafoare în cartierul Alexandru. Primăria a autorizat și proiectul de reabilitare din jurul Teatrului Național apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Un ieșean a fost obligat să-și sape o toaletă în fundul curții din cauza ApaVital. Ce a decis instanța # Ziarul de Iasi
Un ieșean se zbate de trei ani să demonstreze că nu a greșit cu nimic, după ce ApaVital i-a blocat canalizarea, obligându-l să-și sape o toaletă în fundul curții. ApaVital îl acuză că ar fi folosit abuziv canalizarea, fără a plăti. Magistrații Judecătoriei au constatat însă că furnizorul de servicii de apă-canal nu și-a dovedit în niciun fel pretențiile. În primă instanță, ApaVital a fost obligată să-l lase pe om în pace și să-i plătească și daune morale. Articolul Un ieșean a fost obligat să-și sape o toaletă în fundul curții din cauza ApaVital. Ce a decis instanța apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
US Open: Canadianul Félix Auger-Aliassime, în sferturi, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur # Ziarul de Iasi
Canadianul Félix Auger-Aliassime l-a învins, luni, pe rusul Andrei Rublev, locul 15 mondial, scor 7-5, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la US Open. Articolul US Open: Canadianul Félix Auger-Aliassime, în sferturi, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
1 septembrie 2025
23:20
Australianul Alex De Minaur s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale US Open după ce l-a învins pe elveţianul Leandro Riedi, numărul 435 mondial şi venit din calificări, scor 6-3, 6-2, 6-1. Articolul US Open: Alex De Minaur s-a calificat în sferturi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a opta din Superligă. Articolul Superliga: FK Csikszereda – Oţelul Galaţi, scor 1-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.