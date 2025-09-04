Maternitatea Elena Doamna se extinde în Moara de Vânt. Au fost emise primele documente

19:20

De la 1 iunie 2025, România a pus în aplicare unul dintre cele mai dure instrumente de supraveghere din Uniunea Europeană: registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, cunoscut drept „Registrul traficanților de droguri”. Potrivit datelor transmise de Poliția Iași, 858 de persoane din județ au fost deja înscrise în această evidență, în cadrul unui mecanism care vizează, la nivel național, peste 28.000 de persoane. Articolul Noua „Listă neagră” a Poliției naționale: 858 de ieșeni figurează pe ea. Un sistem unic în UE, care impune supraveghere până la 20 de ani. La nivel de țară, lista e cât populația Pașcaniului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.