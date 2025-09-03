Aumovio, noul nume sub care 3.000 de ieșeni dezvoltă tehnologii pentru mașinile de mâine
Ziarul de Iasi, 3 septembrie 2025 03:20
La Iași a fost lansat oficial Aumovio, noul nume și logo sub care fosta divizie automotive a Continental își va desfășura activitatea ca brand independent.
Cum putem cere respect și integrare pentru cei peste patru milioane de români din diaspora, dacă nu oferim același tratament echitabil celor care muncesc la noi?
Salubris a lansat o licitație cu o valoare a contractului de șapte milioane de lei. Operatorul va achiziționa trei autogunoiere.
Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină"
Sindicatele din învățământ anunță boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, dar și a activităților de predare începând din data de 9 septembrie. „Trebuie să ne gândim la copii, să luăm decizia cea mai bună pentru elevii noștri", este răspunsul multor profesori ieșeni cu privire la inițiativa de a boicota anul școlar 2025-2026. Deși consideră incorecte măsurile prevăzute de Legea nr. 141/2025, unele cadre didactice din Iași declară că vor participa la toate activitățile și își vor susține orele, pentru a nu afecta copiii.
Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice
Specialiștii propun clasarea a 11 construcții din zona centrală drept monumente istorice. Pe listă sunt mai multe clădiri din apropierea sediului Primăriei, inclusiv Casa Pătrată, precum și case aflate în proprietate privată.
Statul ia case pentru datorii de 1.000 lei: o familie luptă de 20 de ani pentru dreptate
Statul are dreptul să confiște o casă pentru o datorie de 1.000 de lei. Opinia aparține funcționarilor Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, care au justificat astfel refuzul de a aproba acordarea de despăgubiri pentru o casă confiscată și demolată.
Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași
Municipiul Iași și comuna Holboca ar avea de tăiat cele mai multe posturi. Alte primării, dimpotrivă, ar putea să mai facă angajări.
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set.
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu DEAC Debrecen în primul amical din intersezon
Vicecampioana CSM Oradea a disputat marţi, în deplasare, primul meci amical din intersezon şi s-a impus în faţa formaţiei ungare DEAC Debrecen, scor 75-68 (40-37).
Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open.
Noua „Listă neagră" a Poliției naționale: 858 de ieșeni figurează pe ea. Un sistem unic în UE, care impune supraveghere până la 20 de ani. La nivel de țară, lista e cât populația Pașcaniului
De la 1 iunie 2025, România a pus în aplicare unul dintre cele mai dure instrumente de supraveghere din Uniunea Europeană: registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, cunoscut drept „Registrul traficanților de droguri". Potrivit datelor transmise de Poliția Iași, 858 de persoane din județ au fost deja înscrise în această evidență, în cadrul unui mecanism care vizează, la nivel național, peste 28.000 de persoane.
Oricât de mult ar încerca unii să ne schimbe, nu vor reuși, nu contează cât de des vor intona îndemnul la deșteptare din chiar imnul național. Pentru că românii nu dorm ca să se deștepte, nu sunt nici proști ca să devină mai deștepți, ei sunt așa cum sunt: niște followeri.
A fost relansată licitația pentru atribuirea traseelor de transport public în județ. Miza este de aproape 1,4 miliarde de lei
Transportatorii au fost mai iuți: 28 de societăți de transport au contestat deja în instanță hotărârea Consiliului Județean pe baza căreia a fost inițiată licitația.
O șoferiță care s-a plâns că ar fi lovită de mașina unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și fără permis
O șoferiță care a raportat că mașina ei fusese izbită de cea a unui partener de trafic agresiv s-a trezit ea însăși amendată și cu permisul suspendat.
Box: Campioana olimpică Imane Khelif contestă în faţa TAS testele de feminitate ale World Boxing
Algerianca Imane Khelif, campioană olimpică la box la Jocurile Olimpice din 2024, a contestat în faţa instanţei sportive noua reglementare a World Boxing care impune teste de feminitate, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), scrie news.ro.
Echipa Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă.
Un bărbat în vârstă de 50 de ani, fost angajat în trupele de intervenție ale Penitenciarului Iași, a fost găsit decedat în apartamentul său din zona Tătărași, acolo unde locuia cu chirie.
Finala „Insula Iubirii" face furori în localurile din Iași. „Acționează ca o supapă de scăpare din rutina zilnică"
Fenomenul „Insula Iubirii" continuă să atragă publicul din Iași. După ce la finalul lunii iulie primele episoade au umplut terasele orașului, ultimele episoade, și mai ales finala din 3 septembrie, au devenit un nou prilej pentru patronii localurilor de a organiza seri speciale de vizionare.
ALCOOLUL UCIDE | Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe. Costurile le suportăm cu toții
În fiecare zi a anului, la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iași se internează cel puțin zece persoane care suferă de dependență de alcool. Într-un an sunt peste 3.000. Acestea sunt cazurile extreme, în care autoritățile și familiile ajung la concluzia că nu mai există altă soluție.
Când ura devine politică, iar munca, o vină. România are nevoie de livratorul bengalez sau de pumnul AUR?
Un livrator bengalez bătut, o țară care tace cu altele pe cap și un partid care instigă. Vă sună cunoscut? România are nevoie de muncitori, nu de ură – așa cum și peste 5 milioane de români muncesc în străinătate pentru un ban în plus, nu pentru pumni.
Sindicatele din învățământ anunță boicot la începutul anului școlar 2025-2026. „O sală de clasă goală, o festivitate anulată vor fi un semn puternic că educația este în suferință"
Sindicatele din învățământ au transmis că vor boicota deschiderea noului an școlar 2025-2026, programată pe 8 septembrie. Acțiunile de protest ar urma să continue și în zilele următoare, începând cu 9 septembrie. Profesorii ar urma să fie prezenți la clasă, dar să nu predea, ci doar să supravegheze elevii și să prezinte titlul lecției, dacă vor aplica forma de protest propusă de sindicate.
Ce afacere ar putea „înflori" pe lângă brutăria Țac-Țac a fostului primar din Târgu Frumos, Ionel Vatamanu? Cu cât se vinde un teren de aproape 800 mp, alăturat fabricii
Un teren de 770 mp, situat pe strada 22 Decembrie 1989 din Târgu Frumos, peste drum de brutăria „Țac-Țac" deținută de familia fostului primar Ionel Vatamanu, este scos la vânzare de Orange România. Licitația se desfășoară prin ofertă în plic închis, prețul de pornire fiind de 45.100 de euro, la care se adaugă TVA, potrivit anunțului de vânzare, consultat „Ziarul de Iași".
Ce șoferi sunt obligați să plătească de două ori ITP-ul? Precizări de la specialiștii RAR
Șoferii care pleacă cu mașina în altă țară a Uniunii Europene și descoperă acolo că le expiră Inspecția Tehnică Periodică (ITP) riscă să fie nevoiți să o facă din nou la întoarcerea în România.
Noi semafoare în cartierul Alexandru. Primăria a autorizat și proiectul de reabilitare din jurul Teatrului Național
Primăria Iași va instala noi semafoare în două zone din cartierul Alexandru cel Bun. O altă autorizație recent emisă de municipalitate are în vedere reabilitarea spațiilor publice din jurul Teatrului Național.
Un ieșean a fost obligat să-și sape o toaletă în fundul curții din cauza ApaVital. Ce a decis instanța
Un ieșean se zbate de trei ani să demonstreze că nu a greșit cu nimic, după ce ApaVital i-a blocat canalizarea, obligându-l să-și sape o toaletă în fundul curții. ApaVital îl acuză că ar fi folosit abuziv canalizarea, fără a plăti. Magistrații Judecătoriei au constatat însă că furnizorul de servicii de apă-canal nu și-a dovedit în niciun fel pretențiile. În primă instanță, ApaVital a fost obligată să-l lase pe om în pace și să-i plătească și daune morale.
US Open: Canadianul Félix Auger-Aliass
Canadianul Félix Auger-Aliassime l-a învins, luni, pe rusul Andrei Rublev, locul 15 mondial, scor 7-5, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la US Open. Articolul US Open: Canadianul Félix Auger-Aliassime, în sferturi, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Australianul Alex De Minaur s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale US Open după ce l-a învins pe elveţianul Leandro Riedi, numărul 435 mondial şi venit din calificări, scor 6-3, 6-2, 6-1. Articolul US Open: Alex De Minaur s-a calificat în sferturi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a opta din Superligă. Articolul Superliga: FK Csikszereda – Oţelul Galaţi, scor 1-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un tânăr de 21 de ani s-ar fi aruncat în fața trenului, în zona Galata. Totul a pornit de la o poveste de dragoste # Ziarul de Iasi
Duminică seară, 31 august, Iașul a fost martorul unei noi tragedii produse pe calea ferată. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi ales să se arunce în fața unui tren, pe fondul unei povești de dragoste. Incidentul s-a produs în jurul orei 22.45, în spatele fostului restaurant Bavaria, la aproximativ 100 de metri de trecerea de cale ferată care desparte Galata de Podul de Piatră. Articolul Un tânăr de 21 de ani s-ar fi aruncat în fața trenului, în zona Galata. Totul a pornit de la o poveste de dragoste apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Paris Saint-Germain şi Manchester City au ajuns la un acord pentru transferul portarului Gianluigi Donnarumma, scrie News.ro. Articolul Gianluigi Donnarumma va semna cu Manchester City apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pandemia și războiul? Natalitatea s-a prăbușit: cu 40% mai puțini copii născuți la Iași în ultimii 5 ani. Record minim al ultimilor 13 ani. Cum stăm, pe comune? # Ziarul de Iasi
În 2024, județul Iași a înregistrat cea mai scăzută natalitate din ultimii 13 ani, o realitate care marchează un punct critic în evoluția demografică a regiunii. Pandemia, urmată de crizele economice și contextul geopolitic din proximitatea războiului din Ucraina au influențat decisiv deciziile tinerelor familii, care au amânat sau chiar renunțat la a avea copii, contrazicând așteptările unei reveniri rapide a natalității. Articolul Pandemia și războiul? Natalitatea s-a prăbușit: cu 40% mai puțini copii născuți la Iași în ultimii 5 ani. Record minim al ultimilor 13 ani. Cum stăm, pe comune? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cinematografelor ieșene li s-a rupt filmul. Cum stă Iașul la capitolul spectatori și săli de proiecție? Cădere de peste 90% din 1990 încoace, la nivel național # Ziarul de Iasi
Publicul din Iași continuă să meargă la cinema, dar cifrele arată un declin greu de ignorat. Anul trecut, 415.000 de spectatori au vizionat filme în cele două săli din mall-urile grupului Iulius, cu mult sub cei 500.000 de spectatori din 2018, de exemplu. Articolul Cinematografelor ieșene li s-a rupt filmul. Cum stă Iașul la capitolul spectatori și săli de proiecție? Cădere de peste 90% din 1990 încoace, la nivel național apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Studiu de caz de la Iași – Toți erau de acord cu tranzacția, dar toți au pierdut. Ce poți păți dacă ai cumpărat ceva cu zdelcă? O prevedeere a legii mai puțin cunoscută # Ziarul de Iasi
Un proces în care toată lumea era de acord a fost pierdut de toți cei implicați. Judecătorii au respins acțiunea, apreciind că ea reprezenta doar o încercare de a ocoli procedura legală, mult mai complicată. Prima decizie nu este încă definitivă, dosarul aflându-se acum pe rolul Tribunalului. Articolul Studiu de caz de la Iași – Toți erau de acord cu tranzacția, dar toți au pierdut. Ce poți păți dacă ai cumpărat ceva cu zdelcă? O prevedeere a legii mai puțin cunoscută apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Deși a fost blamat în toate epocile, fiind prezentat ca un personaj grotesc, abominabil, imaginea și spectrul lui Nero sfidează veacurile. Azi, Nero e parcă mai viu ca niciodată. Articolul Spectrul lui Nero apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen pentru a fi împrumutat la Bayern # Ziarul de Iasi
În timp ce se afla la München pentru a finaliza împrumutul său la Bayern, atacantul Nicolas Jackson a fost rechemat de Chelsea sâmbătă, după accidentarea lui Liam Delap, scrie news.ro. Articolul Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen pentru a fi împrumutat la Bayern apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Proces inedit la Iași: cere pensie specială militară și despăgubiri de 50.000 lei la stat pentru suferințele îndurate pe perioada armatei obligatorii de un an, făcute în 1996 # Ziarul de Iasi
Un ieșean cere despăgubiri și un spor la pensie pentru suferințele îndurate acum 30 de ani, pe când făcea armata. El afirmă că a fost încorporat deși era bolnav, iar bătăile primite i-au agravat starea. Magistrații Tribunalului nu au reușit să găsească nicio lege în care să-i încadreze plângerea. Articolul Proces inedit la Iași: cere pensie specială militară și despăgubiri de 50.000 lei la stat pentru suferințele îndurate pe perioada armatei obligatorii de un an, făcute în 1996 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Destine ce se anunțau strălucitoare, frânte de „cristal”. Elevi la colegiu de elită din Iași, condamnați pentru trafic de droguri în cluburile de fițe din Centru # Ziarul de Iasi
Doi absolvenți ai unei instituții școlare de elită din Iași au ajuns în fața judecătorilor sub acuzația de trafic de droguri. Cei doi au fost tratați cu îngăduință de magistrații, care le-au aplicat cele mai ușoare pedepse cu putință, astfel încât executarea lor să poată fi suspendată. Unul dintre ei și-a dat bacalarureatul în timpul procesului. Cu toată indulgența manifestată de judecători, unul dintre inculpați va ajunge în cele din urmă aproape sigur în spatele gratiilor. Articolul Destine ce se anunțau strălucitoare, frânte de „cristal”. Elevi la colegiu de elită din Iași, condamnați pentru trafic de droguri în cluburile de fițe din Centru apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mirosuri ce-ți mută nasul, animale tăiate ilegal, câini cu capete de oaie în gură pe stradă, autorități paralizate. Abator clandestin descoperit în Galata # Ziarul de Iasi
Un abator improvizat în zona Galata din municipiul Iași a stârnit îngrijorare și revoltă în rândul locuitorilor din apropiere. Mirosurile persistente, zgomotele de animale sacrificate și condițiile improprii în care acestea sunt crescute și tăiate ar fi fost semnalate în repetate rânduri de către vecini autorităților. Aceștia susțin că instituțiile de control au fost informate de mai bine de un an, însă nu ar fi luat măsuri concrete. Cazul este și în atenția inspectorilor de la Direcția Sanitar Veterinară Iași și a Gărzii de Mediu Iași. Articolul Mirosuri ce-ți mută nasul, animale tăiate ilegal, câini cu capete de oaie în gură pe stradă, autorități paralizate. Abator clandestin descoperit în Galata apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
40 Under 40 | Povestea antreprenorului Marian Olteanu – Drumul de la o vie din Vișan moștenire a faniliei la sute de magazine din Europa până în Japonia # Ziarul de Iasi
Între două coline, la doar 9 km de Iași, în satul Vișan, Marian Olteanu a transformat o moștenire de familie într-un brand viticol internațional - Gramma Wines. Cu vinuri vândute în Japonia și în peste 300 de magazine din România, afacerea exploatează 20 ha de vie. Aligoté-ul e cartea de vizită a cramei Gramma, confirmând potențialul terroir-ului, al pământului. Urmează investiții în tehnologie și inaugurarea unui nou spațiu de degustare, dedicat turismului viticol. Articolul 40 Under 40 | Povestea antreprenorului Marian Olteanu – Drumul de la o vie din Vișan moștenire a faniliei la sute de magazine din Europa până în Japonia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pensiile speciale ale magistraților, cât o autostradă pe an. În timp ce Bolojan se chinuie să schimbe legea, încă un ieșean „special” a ieșit la pensie: 20.500 euro/lună/ Top 5 pensii la Iași # Ziarul de Iasi
Guvernul Bolojan a adoptat vineri proiectul de lege privind pensiile magistraților și urmează luni asumarea în Parlament, însă subiectul rămâne unul extrem de fierbinte. Magistrații din toată țara protestează împotriva schimbărilor, Bruxelles-ul cere reformă, iar ceilalți români cer echitate. În timp ce pe agenda politică se discută despre creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului pensiilor, la Iași încă apar noi cazuri de pensionari „speciali” care vor încasa sume colosale toată viața. Marian Enache, fost președinte și judecător al Curții Constituționale, va primi 20.500 euro lunar din trei pensii, dintre care două speciale – pensia de fost președinte CCR și pensia de fost deputat, pe lângă pensia de avocat. Articolul Pensiile speciale ale magistraților, cât o autostradă pe an. În timp ce Bolojan se chinuie să schimbe legea, încă un ieșean „special” a ieșit la pensie: 20.500 euro/lună/ Top 5 pensii la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul Hei, Mișău, da’ tu mai trăiești? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Bilanț consistent la Frontiera de Est, coordonată de la Iași. Aproape 50 de mașini furate și contrabandă de peste 11 milioane lei, în doar 7 luni, în 2025 # Ziarul de Iasi
În primele șapte luni ale acestui an, peste 5.5 milioane de persoane și 1.800.000 de mijloace de transport au tranzitat frontiera de est, coordonată de la Iași, de la Galați la Suceava. Polițiștii de frontieră au constatat aproape 1.000 de infracțiuni, în jur de 7.000 de contravenții, au confiscat bunuri în valoare de peste 17,5 milioane lei și au descoperit 48 de autovehicule furate. Articolul Bilanț consistent la Frontiera de Est, coordonată de la Iași. Aproape 50 de mașini furate și contrabandă de peste 11 milioane lei, în doar 7 luni, în 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Știi să-ți îngrijești corect unghiile? Nu doar cu gel și ojă, la salon! – Sfaturile inedite, despre lungimi și pielițe, ale unui cunoscut dermatolog ieșean # Ziarul de Iasi
Unghiile sănătoase sunt un indicator important al stării generale de sănătate și al igienei personale, însă mulți consideră că îngrijirea lor înseamnă doar aplicarea de ojă sau vizite costisitoare la salon. În realitate, adoptarea unor obiceiuri corecte și simple poate preveni probleme precum fragilitatea, decolorarea sau infecțiile. Articolul Știi să-ți îngrijești corect unghiile? Nu doar cu gel și ojă, la salon! – Sfaturile inedite, despre lungimi și pielițe, ale unui cunoscut dermatolog ieșean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Zgomot de motociclete și mașini turate noapte de noapte la Iași. Oamenii nu pot dormi, autoritățile par depășite. Ce e de făcut? # Ziarul de Iasi
Motoarele turate, țevile de eșapament modificate și mașinile care fac zgomot asurzitor au devenit o realitate aproape constantă și de nesuportat pentru ieșenii care, în nopțile de vară, lasă geamurile deschise. Toți se întreabă ce face Poliția. Se pare că mai nimic. Dar, ce ar putea face? Articolul Zgomot de motociclete și mașini turate noapte de noapte la Iași. Oamenii nu pot dormi, autoritățile par depășite. Ce e de făcut? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Judecătorii l-au înțeles pe agresor. Ce s-a ales de cazul șoferiței miloase care s-a dat jos din mașină la Hârlău ca să intervină în apărarea cățelului bătut pe stradă de stăpân? # Ziarul de Iasi
Câteva lovituri de picior aplicate propriului câine l-au adus pe un ieșean în fața judecătorilor. O trecătoare a văzut gestul și a anunțat poliția. Judecătorii din Hârlău s-au arătat îngăduitori și au amânat aplicarea vreunei pedepse. Articolul Judecătorii l-au înțeles pe agresor. Ce s-a ales de cazul șoferiței miloase care s-a dat jos din mașină la Hârlău ca să intervină în apărarea cățelului bătut pe stradă de stăpân? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Notele consilierilor pentru ultima reuniune a verii. A fost cea mai animată ședință a CJ Iași. „Nu se va mai întâmpla”, promite Costel Alexe. # Ziarul de Iasi
Consilierii județeni au avut schimburi de replici și argumente pe mai multe proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare a Consiliului Județean. Articolul Notele consilierilor pentru ultima reuniune a verii. A fost cea mai animată ședință a CJ Iași. „Nu se va mai întâmpla”, promite Costel Alexe. apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
PSV Eindhoven a pierdut cu nou-promovata Telstar, scor 0-2, în etapa a patra din Eredivisie, notează sport.ro. Articolul Dennis Man, făcut praf de olandezi după umilința suferită de PSV: „Dezastruos!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pică Guvernul Bolojan? PSD nu acceptă concedieri la stat, în zona cea mai infectată de clientelă politică # Ziarul de Iasi
Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat, după ce liderii coaliției au ajuns într-un impas la ședința de duminică. Articolul Pică Guvernul Bolojan? PSD nu acceptă concedieri la stat, în zona cea mai infectată de clientelă politică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Alexander Zverev, locul 3 ATP, eliminat în turul trei la US Open de canadianul Felix Auger-Aliassime # Ziarul de Iasi
Alexander Zverev, al treilea jucător mondial, a fost eliminat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în turul al treilea al US Open, de canadianul Felix Auger-Aliassime (4-6, 7-6 [7], 6-4, 6-4), clasat pe locul 25 în ATP, scrie news.ro. Articolul Alexander Zverev, locul 3 ATP, eliminat în turul trei la US Open de canadianul Felix Auger-Aliassime apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Accident mortal la Iași: Tânăr de 22 de ani, decedat în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică # Ziarul de Iasi
Duminică, în jurul orei 11:00, în localitatea Vadu Vejei din comuna Țibana, județul Iași, a avut loc un grav accident rutier soldat cu decesul unui tânăr în vârstă de 22 de ani. Articolul Accident mortal la Iași: Tânăr de 22 de ani, decedat în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
