Meciul de fotbal România – Canada prelungește programul pentru șase linii STB. Alte patru ar putea fi deviate

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, susține că drumul realizat prin Pădurea Băneasa pentru ca locuitorii din cartierul Greenfield să iasă cu autoturismele este folosit deja, deși oficial este închis. Mircea Fechet cere ca bariera de la drumul forestier din Pădurea Băneasa să rămână coborâtă, pentru că ăsta e scopul ei: să blocheze traficul auto