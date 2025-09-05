Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet

07:00

Universitatea din București scoate la concurs 6.000 de locuri în cadrul sesiunii de toamnă. Potrivit instituției de învățământ universitar înscrierile sunt deschise, în funcție de programul de studiu, până pe 14 septembrie. „Pentru studiile de licență, Universitatea din București oferă candidaților un număr de peste 2.200 de locuri, dintre care peste 400, la buget, iar, […]