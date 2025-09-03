Întâlnire de taină! Bianca a plecat singură, dar am prins-o cu Marian! Cuplurile de la Insula iubirii filmate în acțiune
SpyNews, 3 septembrie 2025 21:50
După ce a uimit pe toată lumea în momentul în care a ales să plece singură de pe Insula Iubirii, iată că acum este momentul să vă uimim și noi pe voi. Vorbim despre unii dintre cei mai controversați și comentați concurenti din acest sezon de la Insula Iubirii: Bianca și Marian. Așa cum ați văzut, în urmă cu câteva momente, Bianca a ales să plece singură de pe insula iubirii.
• • •
Acum 5 minute
22:20
Omul de afaceri s-a sinucis acum aproape un deceniu! La cine sunt banii lui Dan Condrea? Misterul averii se adânceşte # SpyNews
Moștenire grea pentru fiul milionarului sinucigaș Dan Condrea: băiatul, care câștigase procesul cu una dintre firmele tatălui, a fost dat în judecată, pentru 600.000 de lei.
22:20
Clinica acuzată că i-a adus sfârşitul artistului are probleme cu legea | Petrică Mîțu Stoian, răzbunare dincolo de moarte | Documente exclusive # SpyNews
Clinica acuzată de moartea artistului Petrică Mîțu Stoian ar putea avea probleme serioase cu legea, după ce a declarat profit, în condițiile în care avea activitatea suspendată.
22:20
Noi informații în cazul lui Cristian Boureanu! Afaceristul a fost implicat într-un mega scandal! În urmă cu doar câteva luni! Două tinere, în vârstă de 22 și 23 de ani, îl acuză pe fostul politician de agresiune sexuală! Incidentul s-ar fi petrecut chiar în locuința acestuia!
22:20
Logodnica lui Cezar Ouatu, prima reacție după ce, în spațiul public, s-au vehiculat zvonurile unei despărțiri. Cum a răspuns Raluca întrebărilor puse de reporterii Spynews.ro. Dar și ce ne-a atras atenția în legătură cu relația lor.
22:20
Însărcinată cu gemeni, Roxana Nemeş poate naşte în orice moment: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”! Cântăreaţa e copleşită de emoţii # SpyNews
Roxana Nemeș se pregătește să-și strângă în brațe bebelușii. Însărcinată cu gemeni, cântăreața urmează să nască din clipă în clipă. În exclusivitate pentru Spynews.ro, aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, artista ne vorbește despre cum se simte, ce emoții trăiește în această perioadă și dacă este pregătită să fie mamă.
Acum o oră
21:50
Întâlnire de taină! Bianca a plecat singură, dar am prins-o cu Marian! Cuplurile de la Insula iubirii filmate în acțiune # SpyNews
21:30
Mihaela Rădulescu și-a confirmat vizita secretă din România! Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale # SpyNews
Mihaela Rădulescu a dezvăluit într-o postare pe Instagram că a fost prezentă în România la un show aviatic dedicat memoriei lui Felix Baumgartner, vizită pe care nu o anunțase public până acum.
Acum 2 ore
21:20
Insula Iubirii. Bianca Dan a izbucnit în plâns! Iubita domnului Marian a decis să plece singură # SpyNews
Bianca Dan, decizie neașteptată la confruntarea dintre ea și iubitul său, Marian Grozavu. Concurenta a izbucnit în plâns și a ales să plece singură acasă de pe Insula Iubirii. Gestul emoționant făcut de domnul Marian.
Acum 4 ore
19:00
Gina Chirilă, mesaj cu subînțeles! Ce spune vedeta despre viața din spatele rețelelor sociale: „Uneori mă uit la cât de ușor e să creezi o imagine…” # SpyNews
Gina Chirilă a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram, în care povestește despre cât de ușor este să îți creezi o imagine pe rețelele sociale, iar realitatea să fie alta. Iată ce o supără pe blondină!
18:30
Chef Horia Manea vine cu o nouă idee de meniu complet. Cum să prepari cea mai delicioasă linte cu costiță afumată # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă idee de meniu complet, care conține starter, fel principal și desert. Bucătarul te învață cum să prepari cele mai gustoase linte cu costiță afumată.
Acum 6 ore
18:10
Acces Direct. Dosarul mătușii Hortenzia continuă! Au fost dezvăluite noi detalii. Ce a spus nepotul femeii # SpyNews
Povestea averii mătușii Hortenzia merge mai departe! Noi detalii au fost dezvăluite, astăzi, la Acces Direct. Nepotul femeii, Romeo, a fost prezent prin legătură telefonică.
17:00
Florin Salam, oprit de poliție în trafic! Cum a reacționat manelistul: "Cine o fi trimis după noi?" | VIDEO # SpyNews
Florin Salam a fost tras pe dreapta, în timp ce făcea live pe TikTok. Manelistul și-a păstrat calmul, dar a reacționat rapid după ce a fost oprit de polițiști. Iată ce a spus cântărețul!
16:40
Marilu Dobrescu și-a arătat noul tatuaj! Ce semnifică șarpele imens pe care influencerița și l-a imprimat pentru totdeauna pe piele | FOTO # SpyNews
Marilu Dobrescu și-a făcut un tatuaj imens, în Thailanda. Influencerita a dezvăluit semnificația acestuia, dar a povestit și cât de dureroasă a fost întreaga experiență. Ce spune Marilu Dobrescu.
Acum 8 ore
16:20
Prima reacției a Cristinei Pucean, după ce în presă au apărut imagini cu Bogdan de la Ploiești și Vanessa, în ipostaze apropiate: „D-astea de o noapte...” # SpyNews
De curând, au apărut imagini în presă cu Bogdan de la Ploiești și o tânără pe nume Vanessa. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate, la petrecere organizată de ziua de naștere a Vanessei. Cristina Pucean a reacționat, după ce urmăritorii au tot întrebat-o ce părere are despre cele întâmplate.
15:50
Dispariție misterioasă în Argeș! O mamă și fetița ei de doar cinci luni sunt de negăsit de mai bine de o săptămână. Ce spun autoritățile # SpyNews
Polițiștii caută o femeie de 37 de ani din comuna Lunca Corbului și pe fiica acesteia, de numai 5 luni, după ce au plecat spre Pitești și nu s-au mai întors. Familia nu a primit niciun semn de viață până acum. Iată ce spun autoritățile!
15:40
Andreea Sasu, imagine emoționantă alături de fiul ei și al lui Philip Plein. Cât de mare a crescut Hurricane | FOTO # SpyNews
Andreea Sasu și Philipp Plein sunt împreună de aproape doi ani și au un fiu împreună, pe Hurricane. Modelul pare că adoră viața de mămică și a împărtășit cu urmăritorii ei imagini emoționante.
15:00
Întrebarea pe care și-o pun multe gospodine este: cât se fierbe dulceața de gutui pentru a ieși perfectă? Răspunsul depinde consistența pe dorită, dar și de raportul corect dintre fructe, zahăr și timpul de fierbere.
15:00
Cum îl descriu ispitele Andreea Crăciun și Cătălin Brînză pe Marian Grozavu de la Insula iubirii: „Și-a arătat adevărata față”. Părerea sinceră a celor doi # SpyNews
În ediția difuzată aseară la Insula iubirii, Marian Grozavu și Bianca Dan s-au întâlnit la bonfire. Concurentul s-a arătat surprins atunci când ispita Teodora a spus că el o place, dar și de imaginile în care apar Bianca Dan și ispita Mattia. Ispitele Andreea Crăciun și Cătălin Brînză sunt de părere că pe tot parcursul emisiunii, Marian Grozavu a încercat să ascundă acele lucruri negative care i-ar putea afecta imaginea.
14:30
Chef Orlando Zaharia, vacanță la Lisabona împreună cu soția: ”Orașul ne-a cucerit cu străzile lui colorate, pe care le-am luat la pas” # SpyNews
Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia s-a bucurat de o vacanță activă în capitala Portugaliei, alături de soția sa, Mădălina. După o perioadă intensă de filmări, dar și de dezvoltare a mai multor proiecte pe plan profesional, Chef Orlando a petrecut cinci zile în Lisabona, timp în care a vizitat atracțiile turistice, dar a și savurat preparate tradiționale din bucătăria portugheză.
Acum 12 ore
14:20
Bogdan Vlădău și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce își mai dorește la 46 de ani: „Am fost mai fericit ca niciodată” # SpyNews
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani pe 1 septembrie. Fostul manechin se declară un bărbat împlinit. Fostul manechin recunoaște că nu preferă să își sărbătorească ziua de naștere organizând o petrecere, ci adoră ca fiecare aniversare să îl prindă alături de fiica lui și a Ginei Chirilă, Katia.
14:00
Marina Voica a împlinit 89 de ani! Ce mesaj i-a transmis cântărețul Fuego: „Vreau să spun că este fenomen!” # SpyNews
Artistul Paul Surugiu-Fuego i-a transmis un mesaj emoționant Marinei Voica, pe rețelele sociale, cu ocazia zilei de naștere, rememorând momente speciale din cariera lor comună. Iată ce i-a scris cântărețul!
13:30
Cum o ironizează Bianca Drăgușanu pe Claudia Pătrășcanu: „Știu că te gândești la mine în fiecare zi”. Blondina susține că artista ar fi blestemat-o # SpyNews
Bianca Drăgușanu a ironizat-o de curând pe Claudia Pătrășcanu, după ce ieri a „atacat-o” în mediul online. Blondina susține că artista ar fi blestemat-o și i-ar fi trimis mesaje în care ar fi înjurat-o.
13:10
La 100 de zile de la preluarea mandatului, președintele României, Nicușor Dan,răspunde, în direct, în fața românilor, la cele mai importante întrebări ale momentului, laObservator Antena 1.
12:40
Crimă îngrozitoare în Capitală! Un bărbat de 50 de ani a fost înjunghiat în gât de o femeie. Totul s-a petrecut într-o clădire abandonată # SpyNews
Un caz tulburător a avut loc în Capitală, în Sectorul 1. Un bărbat de 50 de ani a fost înjunghiat în gât de o femeie, într-o clădire abandonată. Primele informații arată că totul s-ar fi petrecut în urma unui conflict spontan, atunci când femeia l-ar fi atacat cu un cuțit.
12:40
Imaginile momentului de pe litoral! Bărbat de 70 de ani, scos inconștient din mare. A fost preluat de elicopterul SMURD | Galerie FOTO # SpyNews
Intervenție de ultimă oră pe litoral, în stațiunea Costinești. Un bărbat de aproape 70 de ani a fost scos inconștient din mare, iar medicii se luptă să-i salveze viața. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD.
12:30
De la 20:30, Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare a verii, în Marea Finală a show-ului fenomen: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider detașat de audiență # SpyNews
vrut să facă o schimbare în relația lor, să înțeleagă mai bine cum își pot rezolva problemele de care erau atât de conștienți și au acceptat cel mai dur test! Timp de 21 de zile, au venit în Thailanda, și-au luat la revedere de la persoana iubită și s-au lăsat ispitiți într-un format ce scoate la iveală și cele mai ascunse sentimente. Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul 9 Insula Iubirii ajunge la marele final! Pentru trei cupluri, formatul s-a încheiat, celelalte trei urmează să aibă parte de bonfire încărcate de tensiune și momente dificile. Ce decizii se vor lua, aflăm în doar câteva ore!
12:10
Flavia Mihășan, primele imagini alături de iubit, după ce a confirmat noua relație. Ipostazele în care s-a afișat alături de Andrei Ciobanu | FOTO # SpyNews
Flavia Mihășan are un nou iubit. Asistenta de la Neatza are o relație cu Andrei Ciobanu, iar cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună, după ce ea a confirmat că sunt împreună. Ipostazele în care s-au filmat cei doi, pe plajă.
12:00
Un asteroid de mărimea unui autobuz se pregătește să lovească Pământul. Cât de periculos este obiectul spațial # SpyNews
2025 QV5, un asteroid de aproximativ 11 metri, va trece astăzi la de două ori distanța Lunii, fiind cea mai apropiată trecere până în anul 2125. Iată cât de periculos este asteroidul!
11:50
Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de poliție, în trafic. De ce a fost tras pe dreapta | FOTO # SpyNews
Andrei Lemnaru a fost de curând oprit de poliție. Concurentul s-a amuzat pe seama situației, după ce a fost testat, cel mai probabil, cu alcooltestul. Mesajul pe care l-a transmis, după ce a fost oprit în trafic.
11:30
Bursucu’ se alătură familiei Antena Stars. Alături de Andreea Frăţilă, va da startul distracţiei într-un nou sezon Xtra Night Show, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, de la 21.30, pe Antena Stars # SpyNews
Începând cu 5 septembrie, de la 21:30, Antena Stars aduce surpriza toamnei: Bursucu’intră în echipa postului și, împreună cu Andreea Frăţilă, aduc energie și umor telespectatorilorîn fiecare vineri, sâmbătă și duminică, într-un nou sezon Xtra Night Show.
11:20
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce au decis judecătorii în privința blondinei. Hotărârea este definitivă # SpyNews
Procesul dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea a ajuns la final, după ce a durat câțiva ani. Blondina a acuzat-o pe soția lui Florin Pastramă că a spus cuvinte dure la adresa ei, iar atunci au ajuns în instanță. Judecătorii i-au dat câștig de cauză lui Brigitte Pastramă.
10:50
Tragedie fără margini! O influenceriță de pe TikTok și familia sa, uciși în stil barbar și găsiți într-un camion abandonat # SpyNews
Esmeralda Ferrer Garibay, o cunoscută creatoare de conținut și cântăreață, a fost descoperită moartă alături de soțul ei și cei doi copii ai săi într-un camion abandonat din Guadalajara. Autoritățile investighează o posibilă execuție de tip cartel.
10:40
Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, pași spre o eventuală împăcare, de dragul fiicelor? Gesturile pe care artista le-ar fi făcut # SpyNews
Alexandru Ciucu a declarat, de-a lungul timpului, că își dorește să aibă o relație bună cu Alina Sorescu, de dragul fiicelor. Designerul spune că își dorește și în prezent același lucru și crede că fosta soție a făcut primii pași spre o eventuală împăcare, în interesul copiilor.
10:00
Ispita Teodora de la Insula iubirii, declarațiile cu care l-a surprins pe Marian Grozavu: „Gesturile astea nu le faci pentru o amică”. Ce mesaj a avut pentru Bianca Dan # SpyNews
Ispitele Teodora și Mattia au fost prezente la bonfire-ul dintre Marian Grozavu și Bianca Dan, la Insula iubirii. Ispita Teodora i-a spus iubitei concurentului că el a fost preocupat mai mult de imagine, dar și că a dat de înțeles că o place, deși nu și-ar fi asumat acest lucru.
09:50
Radu Vâlcan, „dream date” la casa de vacanță din Susani. Cum s-a relaxat prezentatorul de la „Insula Iubirii” # SpyNews
Prezentatorul „Insula Iubirii” și-a surprins fanii cu o postare relaxată, departe de platourile de filmare. Radu Vâlcan a petrecut timp de calitate alături de soția sa, la casa lor de vacanță din Șușani. Iată în ce ipostaze s-au fotografiat cei doi!
09:40
Maria Ciobanu a împlinit 88 de ani! Declarațiile exclusive ale artistei din America. Ce urare i-au transmis Ionuț Dolănescu și familia lui # SpyNews
Zi importantă pentru Maria Ciobanu. Marea artistă a muzicii populară a împlinit 88 de ani. Cântăreața își petrece ziua de naștere alături de copii și nepoți, mai puțin alături de Ionuț Dolănescu și familia lui. Fiul ei a surprins-o, însă, cu o urare emoționantă.
Acum 24 ore
09:10
Confesiunile unei românce, stewardesă pe avioane private: „La milionari, nu există conceptul de femeie materialistă” # SpyNews
O tânără care este stewardesă pe avioanele private a povestit cum sunt tratate partenerele milionarilor, de fapt. Românca susține că nu există conceptul de femeie materialistă, din contră, femeile sunt alintate, iar milionarii îi surprind cu daruri de lux.
09:00
08:50
Experiența a doi vloggeri români: cu trenul până la Istanbul! Aerul condiționat pe teritoriul României nu a existat # SpyNews
Doi creatori de conținut din România au documentat online călătoria lor cu trenul spre Turcia, transformată într-o adevărată provocare. Fără aer condiționat pe teritoriul României, cu opriri lungi și controale extenuante la granițe, experiența a devenit virală.
08:30
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primul lor mesaj după ce o țară întreagă a lăcrimat la momentul lor: „Testul suprem ne-a făcut...” # SpyNews
Revederea dintre Francesca Sarao și Cristian Pungă de la Insula iubirii a fost una emoționantă. Concurentul a alergat doi kilometri pentru a-și întâlni din nou iubita. Cei doi au izbucnit în lacrimi și au decis să plece împreună. Concurenții au transmis și un prim mesaj, după revederea lor de pe plajă.
00:20
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Confruntarea finală între Bianca Dan și Marian Grozavu! S-a lăsat cu lacrimi și regrete între cei doi # SpyNews
A început bonfire-ul final dintre Marian Grozavu și Bianca Dan, la Insula Iubirii! Cei doi au dezbătut imaginile în care apar în compania ispitelor. Concurentul i-a pus Biancăi Dan întrebările pe care și le-a dorit cu ardoare în ultimele zile.
2 septembrie 2025
23:50
Un lucru pe care nu-l știai despre Ella de la Insula Iubirii. Care este, de fapt, numele ei real # SpyNews
Una dintre cele mai controversate participante de la „Insula Iubirii” ascunde un detaliu despre identitatea ei. Puțini știu că Ella nu se numește așa în realitate. Iată cum o cheamă, de fapt, pe concurentă!
23:20
Insula Iubirii, 2 iunie 2025. Ella Vișan și ispita Teo au făcut dragoste din nou! Moment pasionat la dream date: ”Seara noastră s-a terminat la baie” # SpyNews
Pasiunea a atins cote maxime, din nou, între Ella Vișan și ispita Teo, la dream date, la Insula Iubirii! Cei doi au făcut dragoste a doua oară, în baie, după cum chiar ispita a declarat! Au început date-ul cu multe incertitudini, dar l-au terminat în cel mai romantic mod posibil.
23:00
Spynews TV. Alexandra Velniciuc, mărturii emoționante despre iubire, familie și carieră: „Am construit un univers sănătos împreună!” # SpyNews
Alexandra Velniciuc a vorbit sincer despre viață, carieră, iubire, dar și despre ce s-a scris în presă în legătură cu abandonul matern. Iată ce a declarat artista în cadrul emisiunii Spynews Tv!
22:50
Ți se face peielea de găină! Cristi Pungă a alergat 2 km pentru a se reîntâlni cu Francesca, la Insula Iubirii! Cum pleacă cei doi acasă # SpyNews
A avut loc unul dintre cele mai emoționante momente la Insula Iubirii! După săptămâni petrecute departe unul de celălalt, Cristi Pungă și Francesca Sarao s-au reîntâlnit! Concurentul a alergat 2 kilometri pentru a-și întâlni iubita. Iată cum vor pleca cei doi acasă!
Ieri
22:20
22:20
Partenerul lui din Asia Express a rămas fără nevastă, iar el...:„Mai vreau un copil”. Gabi Tamaş lucrează din greu la asta # SpyNews
Gabi Tamaș, declarații exclusive pentru Spynews.ro. Concurentul de la Asia Express vrea să își mărească familia. Cum este fotbalistul în calitate de tătic, dar și în calitate de soț.
22:20
El e cel mai nervos antrenor din istoria României! Marius Șumudică, spectacol la frizer. S-a lăsat cu păr pe stradă # SpyNews
Marius Șumudică nu trece niciodată neobservat. Antrenorul a fost văzut într-o serie de momente pline de nervi, transformând chiar și o vizită la frizer într-un adevărat spectacol urban. Iată în ce ipostaze a fost surprins antrenorul de către paparazzii Spynews!
22:20
Ce crede Maia Morgenstern despre momentul în care va deveni bunică. “Ce o vrea Dumnezeu!” Declarații exclusive # SpyNews
În doar câteva săptămâni, fiica Maiei Morgenstern, Cabiria, va deveni pentru prima dată mamă, iar celebra actriță se va bucura de rolul de bunică pentru prima dată. Maia Morgenstern a oferit declarații exclusive și în premieră despre sarcina fiicei sale și a dezvăluit cel mai prețios sfat pe care i l-a dat Cabiriei.
22:10
Reacție halucinantă a mamei tânărului care a bătut un livrator din Bangladesh: „Dar ce, el n-a primit pumni de la societate destui?” # SpyNews
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat după ce a lovit cu pumnul, fără motiv, un livrator din Bangladesh, în plin centrul Capitalei. Incidentul a stârnit revoltă publică, iar reacția mamei atacatorului a atras și mai multe critici.
