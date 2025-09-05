România, între temperaturi caniculare și ploi. Cum va fi vremea în acest weekend
SpyNews, 5 septembrie 2025 09:20
Temperaturile se mențin crescute la începutul lunii septembrie și vor continua să fie la fel, cel puțin zilele următoare. În unele locuri se anunță și ploi de scurtă durată. Iată cum va fi vremea în weekend!
Acum 30 minute
09:20
Ce sfaturi are Ministrul Educației pentru elevii care vor să folosească AI la rezolvarea temelor. În ce condiții poate fi folosită # SpyNews
Ministrul Educației spune că elevii pot folosi inteligența artificială la rezolvarea temelor, dar trebuie să recunoască acest lucru. Daniel David a declarat că le recomandă profesorilor să se concentreze pe examenele orale, indiferent că elevul a făcut tema singur sau cu AI.
09:20
Acum o oră
08:50
Mark Zuckerberg l-a dat în judecată pe Mark Zuckerberg pentru că i-a închis conturile de instagram! Situație bizară # SpyNews
Un avocat din Indiana a dat în judecată compania Meta, după ce conturile i-ar fi fost închise în mod repetat. Întâmplarea face că bărbatul poartă același nume ca și fondatorul platformei, Mark Zuckerberg.
08:40
Cum a arătat tortul de la petrecerea de nuntă a Oanei Radu și a lui Șerban Balaban. Cele mai frumoase imagini de la eveniment # SpyNews
Ieri a fost o zi importantă pentru Oana Radu și Șerban Balaban. Cei doi s-au căsătorit la Mamaia. Au fost momente emoționante pentru cântăreață și soțul ei. Cuplul s-a căsătorit civil și a primit binecuvântarea în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost urmat de o petrecere de vis.
Acum 8 ore
03:30
O rețetă simplă și rapidă de brioșe cu afine devine alegerea ideală pentru cei care vor un desertgustos și aromat, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru gustările de după-amiază. Iată cum se prepară!
Acum 12 ore
00:30
Bogdan de la Ploiești confirmă idila cu Vanessa?! Prima reacție a artistului: ”Cine fuge după doi iepuri...” | VIDEO # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a pus pe toată lumea pe jar, după ce fanii au întrebat-o pe Cristina Pucean despre o tânără pe nume Vanessa. Artistul a avut o reacție ușor de interpretat, care ar putea confirma idila cu aceasta.
00:00
Maria și Cristian de la Mireasa au plecat în vacanță! Imagini superbe cu câștigătorii sezonului 11 | FOTO # SpyNews
Maria și Cristian de la Mireasa au plecat în prima vacanță de când sunt soț și soție! Câștigătorii sezonului 11 au ales o destinație de vis și au postat imagini superbe, cu care i-au încântat pe fani. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată.
4 septembrie 2025
23:30
Teo Costache, imagine senzuală alături de una dintre cele mai sexy foste ispite de la Insula Iubirii: ”Și eu mă simt vulnerabilă” | FOTO # SpyNews
Teo Costache a vrăjit-o pe Ella Vișan la Insula Iubirii, dar după marea finală a fost văzut alături de una dintre cele mai sexy foste ispite! Imaginile au pus pe jar Internetul și vorbesc de la sine!
23:00
Mireasa – Capriciile Iubirii. Părinții lui Dian au intervenit, după scandalurile în care a fost implicată Costina: ”Să dea un pas înapoi” # SpyNews
Moment emoționant la Mireasa - Capriciile Iubirii. Părinții lui Dian au intervenit printr-un apel telefonic în emisiune, după scandalurile din jurul Costinei. Mama și tatăl concurentului i-au atras atenția fiului lor, de teama că ar putea să fie dezamăgit.
23:00
Spynews TV. Declarații din partea lui Hamude Kilani la nouă ani de la Insula Iubirii: „Trăiam altfel viața!” # SpyNews
La aproape un deceniu de la participarea de la Insula Iubirii, Hamude Kilani face mărturisiri sincere despre experiența care l-a făcut cunoscut. Fostul concurent a vorbit în cadrul emisiunii Spynews TV despre relația cu Loredana, despre cum s-a schimbat viața lui și ce înseamnă pentru el fenomentul TV.
22:20
Procurorii spun că-i traficantă, Marina Pandarof aproape a tras linie | „Blonda lui Coldea” se prescrie! # SpyNews
Marina Pandarof, comercianta de diamante și metale prețioase supranumită „Blonda lui Coldea”, are șanse uriașe de a scăpa de dosarul în care este acuzată de trafic de droguri, pe motiv că faptele vor fi lovite de prescripție.
22:20
Misterul banilor celui mai bogat român începe să se lămurească | A pus mâna pe 240 de milioane de euro și i-a dus în Caraibe # SpyNews
Amanta lui Dinu Patriciu investește în Caraibe banii moșteniți de la miliardarMelanie Chen a înființat o fundație „non-profit” pentru energie verdeMembrii „ONG-ului” plătesc până la 2.000 de dolari pe an
22:20
Adela Popescu dă din casa. „Nu mi-e frică de succesul lui Radu”. Află ce competiție este acasă între cei doi prezentatori TV # SpyNews
Adela Popescu, interviu sincer despre succes și sacrificiu! Soția lui Radu Vâlcan a renunțat la propriile proiecte pentru reușita partenerului ei. Cum au „negociat” cei doi, de-a lungul timpului, viața profesională a fiecăruia.
22:20
S-a mutat cu iubita, dar spune că se lasă greu luat! Cuza: "Nu sunt premiant la pus petale în cadă!" # SpyNews
Cuza de la Noaptea Târziu a făcut un pas important în relația cu Alexandra, iubita lui. Cântărețul și partenera lui s-au mutat împreună. Deși împart aceeași casă, prezentatorul TV nu este dispus să renunțe! Ce îl sperie pe acesta.
22:20
Deşi oficial Marius Avram s-a întors la nevastă, ispita supremă aruncă bomba după finala Insula Iubirii! Oana Monea: “Inca vorbim” | VIDEO # SpyNews
Bombă după finala Insula Iubirii! Deși Marius Avram a ales să plece din Thailanda alături de ispita Oana Monea, odată ajuns în România s-a reîntors la soția lui, Maria, femeia cu care are o căsnicie de 10 ani. Însă povestea nu s-a încheiat aici! Deși a blocat-o pe Oana pe toate rețelele de socializare, fostul concurent nu a rupt legătura definitiv: a continuat să o caute pe WhatsApp, chiar și cu doar câteva zile înainte de marea finală difuzată la TV. Oare Maria știe? Sau Marius a găsit o nouă „bancă” în agenda telefonului?
22:20
De ce a dispărut Mihai Morar de pe Internet! Prezentatorul, primele declarații: ”A fost cea mai lungă pauză” # SpyNews
Mihai Morar a traversat cea mai lungă perioadă în care a lipsit de pe Internet și a dezvăluit care este motivul! Prezentatorul are o comunitate mare pe rețelele de socializare, de aproape 1 milion de persoane, care îi sunt alături.
22:10
Moment șocant la un concert! O drona a lovit cântăreața de pe scenă. Ce a pățit artista | VIDEO # SpyNews
Publicul din Chiclayo a asistat la un indicent neașteptat în cadrul unui concert, când o dronă folosită la filmări a intrat pe scenă și a lovit-o pe artista Susana Alvarado, chiar în timpul spectacolului.
21:50
Marian Grozavu l-a scos pe Don Corleone! Fostul concurent s-a dezlănțuit și toate privirile au fost asupra lui | VIDEO # SpyNews
Marian Grozavu a fost senzația serii când s-a difuzat finala Insula Iubirii! Fostul concurent l-a scos la iveală pe Don Corleone! Toate privirile au fost ațintite asupra lui când s-a dezlănțuit în fața tuturor!
21:20
Dani Oțil, situație neobișnuită! Cum și-a filmat prezentatorul TV soția: ”Ea cu un bărbat, se simte vulnerabilă” | VIDEO # SpyNews
Dani Oțil și-a filmat soția în ipostaze în care nu a mai fost văzută până acum! Prezentatorul TV o însoțește pe Gabriela Prisăcariu la un eveniment, dar a surprins-o alături de o altă persoană! Dani Oțil a filmat totul și și-a scos la iveală simțul umorului!
21:20
20:40
Ce se întâmplă cu începutul anului școlar 2025-2026! Când vor face elevii cursuri, de fapt! Profesorii au făcut marele anunț # SpyNews
Reprezentanții profesorilor au făcut marele anunț despre începutul anului școlar 2025-2026! Toți elevii din România așteaptă cu nerăbdare să afle cu nerăbdare dacă se vor întoarce sau nu în bănci începând din data de 8 septembrie 2025. Ce trebuie să știe elevii și părinții.
Acum 24 ore
20:10
Ce mesaje îi trimitea Maria Avram ispitei Oana Monea, după Insula Iubirii! Blonda a dat-o de gol: ”Lucruri greu de reprodus” # SpyNews
Oana Monea a dezvăluit ce mesaje i-ar fi trimis Maria Avram, după ce Insula Iubirii s-a terminat. Fosta concurentă nu ar fi putut să treacă peste faptul soțul ei a plecat acasă cu ispita și ar fi avut o reacție nervoasă.
20:00
Elevii revin în bănci pe opt septembrie 2025, odată cu începutul noului an școlar. Structura păstrează sistemul pe module, cu vacanțe între ele. Până la finalul anului 2025, școlarii vor beneficia de două vacanțe importante. Iată care sunt!
19:30
Ce este bine să faci de Sfânta Maria Mică. Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului # SpyNews
Pe opt septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc și marchează trecerea de la vară la iarnă. Iată ce tradiții și obiceiuri sunt!
19:30
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Primele imagini cu artista în rochie de mireasă | VIDEO # SpyNews
Veste bombă în showbiz! Oana Radu și Șerban Balaban au devenit soț și soție în urmă cu puțin timp! Artista a ales o rochie de mireasă cu care a ieșit din tipare și a strălucit alături de soțul ei! Iată primele imagini de la cununie.
18:50
Acces Direct. O mamă vrea să își recupereze fiica de la iubitul ei! Familia lui ar fi amenințat-o cu bătaia # SpyNews
O mamă își strigă durerea la Acces Direct! Femeia vrea să își ia fiica acasă de la iubitul ei. Ar fi încercat să o convingă să se întoarcă acasă, dar familia băiatului ar fi amenințat-o pe mamă cu bătaia. Bunica tânărului contrazice acuzațiile.
18:20
Povestea impresionantă a designerului Giorgio Armani care a revoluționat moda. De la cine a moștenit pasiunea pentru haine # SpyNews
Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți creatori de modă ai secolului XX și XXI, a murit la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă un adevărat imperiu vestimentar și o poveste de viață remarcabilă. Născut la Piacenza pe 11 iulie 1934, Armani a transformat eleganța italiană într-un simbol internațional de stil și rafinament. Iată de la cine a deprins această pasiune!
18:10
Arma lui Emil Gânj a fost găsită! Bunica Andei a descoperit securea cu care nepoata ei a fost ucisă. Declarații tulburătoare # SpyNews
Descoperire îngrozitoare în cazul crimei din Mureș! Arma lui Emil Gânj, cu care Anda a fost ucisă, a fost găsită într-o tufă de de mure! Bunica ei a fost cea care a făcut descoperirea halucinantă și a suferit un șoc puternic. Emil Gânj este, în continuare, de negăsit.
17:50
Maia Morgenstern a devenit bunică! Fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel! Primele imagini de la maternitate | FOTO # SpyNews
Bucurie mare în familia Maiei Morgenstern! Celebra actriță a devenit bunică în urmă cu puțin timp! Fiica ei, Cabiria Morgenstern, a născut un băiețel minunat și este în culmea fericirii! Prima imagine cu băiețelul ei a fost făcută publică.
17:30
Duminică, de la ora 13:00, Spynews TV vine cu o ediție spectaculoasă prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, plină de povești de viață și interviuri emoționante.
17:20
Ella, reacție tranșantă către cei care o jignesc și umilesc pe internet: „Acesta este un mesaj pentru femei!” # SpyNews
Fosta concurentă Insula Iubirii, Ella, a dezvăluit pe Instagram o serie de mesaje pline de jigniri și insulte primite de la un bărbat. Vedeta a transmis un mesaj ferm femeilor și a atras atenția asupra lipsei de respect în mediul online.
17:00
Gabriela Cristea, imagini superbe în costum de baie! Vedeta se află într-un colț de vis din America, alături de familia ei | FOTO # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat într-o vacanță superbă cu fetițele lor, în Statele Unite ale Americii! Vedeta se bucură din plin de tot ceea ce are în jur și a postat imagini de vis de la plajă, în costum de baie!
17:00
Un nou weekend plin de confesiuni, emoții și povești inspiraționale vă așteaptă la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, emisiunea în care Natalia Mateuț aduce în fața voastră vedete care își deschid sufletul ca niciodată.
16:50
Doliu uriaș la nivel mondial! Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani! Lumea modei pierde, astăzi, o legendă. Vestea decesului lui Giorgio Armani a fost confirmată de casa de modă care îi poartă numele, printr-un mesaj dureros.
16:40
Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!” # SpyNews
The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, care debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, aduce nu doar momente spectaculoase pe scenă, ci și o chimie aparte între jurați și prezentatori. Dincolo de un proiect de televiziune, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu, alături de prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au format o echipă care se simte ca un grup de prieteni cu care îți dorești să stai la povești și să comentezi tot ce se întâmplă în fața ta.
16:10
Ce se întâmplă în procesul în care văduva lui Victor Socaciu acuză un medic de malpraxis, în cazul morții artistului. Următorul termen va avea loc luna aceasta # SpyNews
Brândușa Socaciu acuză un medic de malpraxis. Chiar dacă au trecut aproape patru ani de la moartea lui, cazul nu a fost încă soluționat. Următorul termen va avea loc în luna septembrie. Văduva artistului recunoaște că trece în continuare prin momente grele.
15:10
Andreea Tonciu a făcut turul vilei în care tocmai s-a cazat, în Egipt. Cum arată locația de cinci stele pe care a ales-o bruneta | FOTO # SpyNews
Andreea Tonciu este în Egipt de câteva zile, iar acum, tocmai s-a mutat într-o altă cazare de lux. Vedeta a ales, de această dată, o vila de cinci stele care arată ca un adevărat imperiu. Cât plătește pentru o noapte aici.
15:00
Teo, ispita de la Insula iubirii a spus lucrurilor pe nume! A fost sau nu îndrăgostit de Ella Vișan: „Am fost foarte sincer” # SpyNews
Ella Vișan de la Insula iubirii a decis să plece împreună cu ispita Teo. Relația lor nu a durat mult, așa că s-au separat în afara emisiunii. Tânărul a dat cărțile pe față despre conexiunea cu concurenta și a spus dacă a fost sau nu îndrăgostit de ea.
15:00
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: ”A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic din ceea ce am trăit” # SpyNews
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a trăit ieri o experiență memorabilă la Spitalul pediatric Salesi din Ancona, Italia, alături de copiii internați acolo la secția de onco-hematologie, cărora a reușit să le aducă zâmbetul pe buze: ”Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat juratul.
15:00
Liviu Trif, ispita de la Insula Iubirii, dezvăluiri exclusive despre viața amoroasă! Cum trebuie să fie viitoarea lui iubită și cum l-a schimbat experiența din Thailanda | VIDEO # SpyNews
Liviu Trif, ispita din sezonul 9 de la Insula Iubirii, face declarații exclusive despre toată experiența trăită și cum i s-a schimbat viața după revenirea în România. Tânărul vorbește și despre partea amoroasă, ce caută la o femeie, dar și care e concurenta de la Insula Iubirii care i-a atras atenția încă de la început.
14:30
Denisa Tănase are 36 de ani și pare că este în cea mai bună formă a ei. Recent, vedeta a postat o fotografie pe rețelele sociale și a dezvăluit ce o motivează să facă mișcare și să se mențină.
14:30
„Vacanță de vedetă”, cu Laura Cosoi: Tania Popa și Ana Ionescu dezvăluie destinațiile lor de suflet # SpyNews
“Vacanță de vedetă” vine sâmbătă, de la ora 15.00, cu o nouă ediție! Invitate vor fi Tania Popa și Ana Ionescu și vor dezvălui ce destinații le-au rămas în suflet.
14:10
Principalul suspect în cazul uciderii Denisei Maria Adas, românca moartă în Italia, ar fi avut complici. Ce detalii au ieșit la iveală despre cei care l-ar fi ajutat # SpyNews
Denisa Maria Adas a fost găsită moartă la începutul lunii iunie, după ce a fost dată dispărută. Un român pe nume Vasile Frumuzache a recunoscut că a ucis-o și este bănuit că ar fi ucis alte două femei. Anchetatorii din Italia iau în calcul și varianta ca bărbatul să fi avut complici.
13:40
Ocupă funcţie de conducere într-o firmă renumită de avocatură din U.K. la doar 30 de ani. Povestea lui Cristian Cernodolea, sâmbătă, la Visul românesc-Succes internaţional, “Viaţa e paradoxală” # SpyNews
O nouă poveste va fi spusă, sâmbătă, în cadrul emisiunii Visul românesc-Succes internaţional. Cristian conduce o firmă renumită de avocatură din Regatul Unit, la 30 de ani.
13:40
Oana Monea de la Insula iubirii, criticată dur de Daiana Prodan, din nou! „Rușinea de a trăi din resturile altcuiva...”. Secvența care a făcut-o să izbucnească # SpyNews
Marius Avram de la Insula iubirii a vrut să plece cu ispita Oana Monea din Thailanda, iar ea a acceptat. Au continuat relația în afara emisiunii, dar nu pentru mult timp, căci Marius Avram s-a întors la soție. Daiana Prodan i-a criticat parcursul ispitei încă de acum câteva săptămâni, iar după ce a văzut marea finală nu s-a mai putut abține.
13:40
Mirela Vaida adună toţi sărbătoriţii de Sfânta Maria într-o ediţie specială a emisiunii „Petrecem în familie” # SpyNews
De Sfânta Maria, Antena Stars pregătește o ediție de colecție a emisiunii „Petrecem în familie" cu Mirela Vaida, difuzată sâmbătă, de la ora 19:00. Într-o zi cu o semnificație aparte pentru milioane de români, când bucuria, credința și tradiția se împletesc, platoul emisiunii se transformă într-o adevărată petrecere în familie, cu dans, muzică și voie bună, alături de invitați de suflet și artiști îndrăgiți.
13:30
Alba, fiica lui Ramore Iosub, se uită după frățior! Cum a reacționat Denisa Drăgan, partenera comediantului: “Poate face tac-tu cu alta” | FOTO # SpyNews
Denisa Drăgan, partenera de viață a comediantului Ramore Iosub, și-a filmat fiica în timp ce se uita după frățior! Bruneta a reacționat rapid. Iată ce i-a spus Albei!
12:50
Florin Salam și Roxana Dobre, petrecere cu fast pentru fiica lor. Cum arată tortul care a stârnit o mulțime de comentarii | FOTO # SpyNews
Florin Salam și Roxana Dobre și-au sărbătorit una dintre fiice de curând. Maria a împlinit zilele trecute zece ani, iar părinții i-au organizat o petrecere cu fast. Cel mai așteptat moment a fost tortul, care a fost extrem de comentat în mediul online.
12:50
Află ce reprezintă toamna din punct de vedere energetic, sâmbătă, la „Lumea nevăzută”: „Ne loveşte realitatea” # SpyNews
Toamna aceasta nu aduce doar frumusețea culorilor și liniștea naturii, ci și mari provocări pentru fiecare dintre noi. Este un anotimp care ne testează răbdarea, limitele și relațiile, dar care vine și cu o energie puternică de manifestare a intențiilor și a emoțiilor.
12:40
Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență! # SpyNews
Insula Iubirii s-a încheiat, fiind și lider detașat de audiență. Marea Finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țară. Cele 21 de zile pe insulă s-au încheiat, pentru unele cupluri cu succes, iar pentru altele, cu lecții învățate.
