„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, pentru Digi24, că va urma o perioadă dificilă pentru instituția pe care o conduce, în cadrul căreia se vor opera reduceri de personal, însă este important ca „acești bani să rămână pentru investiții”, păstrând totodată Primăria „perfect funcțională”. Întrebat care variantă de reducere de personal i se pare mai eficientă - cea cu 10% din posturi, propusă de premierul Ilie Bolojan, sau cea cu 25%, etapizat, propusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu -, Ciprian Ciucu a subliniat că important este să se ia o decizie rapid, care să producă efecte. „Orice reformă care durează mai mult de un an - doi nu mai este reformă, este uitată. (...) Nu cred în planificările pe termen lung ale guvernelor, în special ale Guvernului României”, a precizat Ciucu.