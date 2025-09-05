Bursă. Business internaţional. De ce au scăzut cu 21% acţiunile gigantului din industria produselor de lux LVMH de la începutul anului
Ziarul Financiar, 5 septembrie 2025 07:45
Grupul LVMH, cel mai important actor din industria luxului din lume, care deţine branduri precum Louis Vuitton, Tiffany’s, Moët şi Hennessy, înregistrează o depreciere de 20,8% a preţului acţiunilor în 2025, confruntându-se cu o deteriorare simultană a indicatorilor externi şi interni.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
07:45
Bursă. Business internaţional. De ce au scăzut cu 21% acţiunile gigantului din industria produselor de lux LVMH de la începutul anului # Ziarul Financiar
Grupul LVMH, cel mai important actor din industria luxului din lume, care deţine branduri precum Louis Vuitton, Tiffany’s, Moët şi Hennessy, înregistrează o depreciere de 20,8% a preţului acţiunilor în 2025, confruntându-se cu o deteriorare simultană a indicatorilor externi şi interni.
07:45
Acum o oră
07:15
Bursă. Omer Tetik, CEO: Suntem încrezători că vom atinge bugetul cu multă muncă, dar totuşi fără probleme. Dublarea taxei bancare, cu un impact estimat de ZF la 500 mil. lei, şi măsurile fiscale care vor diminua consumul nu schimbă planurile Băncii Transilvania pentru 2025 # Ziarul Financiar
Dublarea taxei bancare în a doua jumătate a anului, cu un impact estimat de ZF la circa 500 mil. lei pentru liderul sistemului bancar, la care se adaugă o cerere mai scăzută de credite pe fondul poverii fiscale mai mari şi presiunea provizioanelor, nu schimbă planurile Băncii Transilvania în ceea ce priveşte atingerea ţintelor bugetate pentru 2025, pentru care conducerea se declară „încrezătoare că vor fi realizate“.
Acum 8 ore
00:15
Business sportiv. Peste 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti, veniţi din peste 20 de ţări, au luat startul la L’Étape România by Tour de France, aflată în top trei curse din circuitul mondial # Ziarul Financiar
Ediţia a patra L’Etape România by Tour de France, care a avut loc pe 31 august în Bucureşti, a adunat la start peste 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti, veniţi din peste 20 de ţări precum Bulgaria, Polonia, Portugalia, Austria, Emiratele Arabe Unite, SUA, Grecia, Elveţia sau chiar Malaezia, India ori Norvegia.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Albert Mihail Ghiţă, 13 ani, înot: Le-aş spune copiilor să încerce orice sport care le place: înot, fotbal, gimnastică, scrimă. Important e să fie serioşi, să muncească şi să nu renunţe. Rezultatele vin cu timpul # Ziarul Financiar
00:15
Liceenii au dus România în top 15 mondial la economie. „Performanţele elevilor români sunt excepţionale“ # Ziarul Financiar
Loturile României au câştigat în această vară 20 de distincţii la cele mai importante competiţii internaţionale de economie, potrivit datelor transmise de Centrul Român de Excelenţă în Economie (RECE).
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Matej Rigelnik, CEO al Equinox, administrator de active din Slovenia: Am început să cumpărăm în urmă cu două luni acţiuni la Fondul Proprietatea, singura noastră investiţie la BVB # Ziarul Financiar
Equinox, administrator sloven de investiţii cu active de 150 mil. euro, a început recent să achiziţioneze acţiuni la Fondul Proprietatea (FP), atras de discountul semnificativ şi de potenţialul strategic al companiei. Intrarea pe piaţa românească face parte din strategia grupului de a se expune pe active cu valoare pe termen lung, spune Matej Rigelnik, director general al Equinox, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Trei ani să identifici persoanele vinovate pentru un faliment în asigurări. Managementul Euroins ar urma să fie tras în sfârşit la răspundere şi riscă să suporte toate sau o parte din datoriile asigurătorului intrat în faliment. Acţiunea privind atragerea răspunderii a fost depusă în instanţă în august 2025 # Ziarul Financiar
00:15
După un salt al creditării cu 17%, la 46 mld. lei, ING Bank România şi-a majorat activele cu 11%, la 79 mld. lei. Profitul: plus 5%. Mihaela Bîtu, CEO: Rămânem acelaşi jucător implicat în economia românească şi un partener de cursă lungă pentru clienţii noştri # Ziarul Financiar
ING Bank, sucursala din România a grupului olandez cu acelaşi nume, a majorat portofoliul creditelor cu 17,2% în primul semestru (S1) din acest an, până la un sold de 45,9 mld. lei.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Cum se împacă programarea cu servitul cafelei în dimineţile aglomerate? „Astăzi dacă ar fi să fiu în locul oricărui angajat din cele două zone, aş putea să fac acel lucru. E bine să ştii domeniul înainte să fii antreprenor“ # Ziarul Financiar
Irinel Nicoară deţine astăzi şase cafenele 5 to go în franciză şi rămâne apropiat de domeniul în care a început să lucreze încă din liceu. În paralel însă, el dezvoltă şi proiecte în zona de IT, domeniu despre care spune că este marea sa pasiune.
00:15
ZF Live. Radu Pavel, avocat coordonator, Pavel Mărgărit şi Asociaţii: Pachetul 2 de măsuri fiscale este un plus pentru economia locală, reglementările mai stricte vin să facă ordine şi să facă mai multe venituri la buget # Ziarul Financiar
Pachetul 2 de măsuri fiscale care aduce modificări importante în mediul de afaceri vine cu un plus pentru economie, cu măsuri benefice, , chiar dacă implică eforturi suplimentare pentru antreprenori, susţine Radu Pavel, avocat coordonator la Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
00:15
Topul celor mai mari angajatori în banking. Banca Transilvania, BRD şi CEC Bank au cei mai mulţi angajaţi # Ziarul Financiar
Într-un context marcat de incertitudini de tot felul şi de încetinire a economiei, doar trei bănci din cele 10 cele mai mari de pe piaţa românească au recrutat oameni noi anul trecut, iar celelalte şi-au diminuat numărul angajaţilor faţă de 2023, procesul de restructurare a sistemului bancar continuând, după cum reiese din rapoartele băncilor.
00:15
ZF LIVE. Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory: „Dacă o firmă nu produce bani, conversia împrumutului acţionarului în capital nu ajută cu nimic, doar maschează problema“ # Ziarul Financiar
Conversia obligatorie a împrumuturilor acţionarilor în capital social, una dintre cele mai discutate prevederi din pachetul fiscal 2, este „o simplă cosmetizare contabilă, fără impact real asupra viabilităţii economice a companiilor. Este o soluţie contabilă, nu una economică.
00:15
Şeful Leroy Merlin: Anul 2025 este anul în care accelerăm investiţiile. Reţeaua de bricolaj vede o creştere a pieţei cu 2-3 mld. euro în trei ani, susţinută de renovările caselor pentru eficienţă energetică # Ziarul Financiar
Retailerul francez Leroy Merlin, unul dintre cei mai importanţi jucători din piaţa locală de bricolaj, şi-a majorat cu 50% bugetul de investiţii în acest an, la 28 mil. euro cu focus pe trei magazine noi şi pe modernizarea sistemului IT.
00:15
Reţeaua de ortopedie şi recuperare medicală Centrokinetic, care a ajuns la nouă clinici: „Am deschis un centru în Berceni, cu 1,5 mil. euro, iar acum ne uităm la Ploieşti“ # Ziarul Financiar
Reţeaua de clinici medicale Centrokinetic, specializată în ortopedie şi recuperare medicală, fondată de medicul ortoped Bogdan Andrei, continuă planurile de expansiune după ce a ajuns la nouă centre în Capitală şi în ţară.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Banca Transilvania nu îşi schimbă planurile pentru 2025. Omer Tetik, CEO, Banca Transilvania: „Suntem încrezători că vom atinge bugetul cu multă muncă, dar fără probleme.“ # Ziarul Financiar
Dublarea taxei bancare în a doua jumătate a anului, cu un impact estimat de ZF la circa 500 mil. lei pentru liderul sistemului bancar, la care se adaugă o cerere mai scăzută de credite pe fondul poverii fiscale mai mari şi presiunea provizioanelor, nu schimbă planurile Băncii Transilvania în ceea ce priveşte atingerea ţintelor bugetate pentru 2025, pentru care conducerea se declară „încrezătoare că vor fi realizate“.
00:15
Doar în România: statul, care deţine 70% din producţia de energie, se întreabă cum poate scădea preţul energiei pe care chiar el o produce prin companiile sale. Pe de altă parte, dividende de miliarde vin către stat exact din energia scumpă # Ziarul Financiar
În timp ce factura la energie s-a dublat de la o lună la alta pentru aproape 4 milioane de români, printre soluţiile vehiculate şi care ar putea calma preţurile sunt menţionate concepte fine precum market makers, preţuri dinamice sau contorizare inteligentă.
00:15
Business sportiv. Yachtingul, un sport cu o istorie de peste 100 de ani în România, începe timid să atragă mai mulţi sportivi, adulţi şi copii, însă ar putea aduce o medalie la olimpice. „Performanţa în yachting nu este mai scumpă decât în alte sporturi, de exemplu tenisul” # Ziarul Financiar
Yachtingul are în România o istorie de peste 100 de ani, însă sportul nu a reuşit să câştige la fel de mult în popularitate ca alte sporturi, poate cu o prezenţă pe plan local mai scurtă. Totuşi, în ultimii ani, există o evoluţie pozitivă, însă timidă, privind creşterea sportivilor care aleg yachtingul, atât copii, cât şi adulţi.
00:15
ZF Private Health. Medicul Bogdan Andrei, fondatorul reţelei de ortopedie şi recuperare medicală Centrokinetic, care a ajuns la nouă clinici: „Am deschis un centru în Berceni, cu 1,5 milioane de euro, iar acum ne uităm la Ploieşti“. AGISTA a intrat în acţionariatul Centrokinetic în vara anului 2023, achiziţionând un pachet de peste 30% # Ziarul Financiar
Reţeaua de clinici medicale Centrokinetic, specializată în ortopedie şi recuperare medicală, fondată de medicul ortoped Bogdan Andrei, continuă planurile de expansiune după ce a ajuns la nouă centre în Capitală şi în ţară.
00:15
ZF Tech Day. Ioan Constantin, Orange România: Există un deficit estimat la 50.000-100.000 de specialişti în securitate cibernetică pe plan local. Competiţiile naţionale de profil ajută la crearea unei noi generaţii de specialişti cyber # Ziarul Financiar
România se confruntă cu un deficit major de personal calificat în domeniul securităţii cibernetice, estimat a fi între 50.000 şi 100.000 de specialişti, o provocare atât pentru sectorul public, cât şi pentru cel privat.
00:15
Bătaie pe Fondul Proprietatea, care a mai rămas cu active de 400 mil. euro: Cum a ajuns FP, cu 22.000 de acţionari persoane fizice, o ţintă pentru care se luptă grupuri locale de business. Fondul Proprietatea, care era în adormire după vânzarea a 20% din Hidroelectrica, a devenit un subiect fierbinte pe bursă # Ziarul Financiar
Fondul Proprietatea (FP), care părea să fi intrat într-o perioadă de hibernare după exit-ul record de 20% din Hidroelectrica (H2O) pentru 2 mld. euro, redevine unul dintre cele mai fierbinţi subiecte ale pieţei de capital întrucât, pe măsură ce se apropie Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 septembrie, unde 22.000 de acţionari vor decide prin vot cine va administra fondul în următorii patru ani, tensiunile şi surprizele se înmulţesc.
Acum 12 ore
22:15
Pe piaţa testelor clinice, Polonia ocupă primul loc în regiune, dar poziţia sa este ameninţată în lipsa modernizării. România se situează pe ultimul loc # Ziarul Financiar
Testele clinice reprezintă fundaţia inovaţiei în sectorul european al sănătăţii. Inovaţia, cercetarea şi dezvoltarea sunt cruciale pentru creşterea economică, întărirea competitivităţii la nivel internaţional şi clădirea unui sistem de sănătate rezilient. Prin urmare, acestea ar trebui considerate un element strategic al dezvoltării unei ţări.
22:15
20:15
Trei asociaţi au pornit o afacere online de inputuri pentru agricultură în 2014, când acest comerţ era pur offline. Astăzi, ei au ajuns la vânzări de 10 mil. euro # Ziarul Financiar
Adrian Blaga s-a născut undeva lângă Sibiu, dar locuieşte în oraş de mai bine de 20 de ani. A ajuns aici prin prisma studiilor, iar apoi a rămas. Antreprenor, el a devenit în 2014, după ce anterior a fost angajat timp de opt ani.
20:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: China, Statele Unite, India. Cele trei mari puteri economice ale anului 2030. Nu trebuie să fim parteneri strategici cu ele sau, ca îndrăgostiţii, să le ţinem de mâna. Trebuie doar să dezvoltam relaţii economice excepţionale cu China, Statele Unite, India # Ziarul Financiar
20:00
19:45
O treime din români asociază relaxarea cu grătarul: Vânzările de cârnaţi au urcat cu 16% în S1/2025 faţă de S1/2024, dar ceafa de porc rămâne vedeta # Ziarul Financiar
Carmistin, producătorul brandului de carne de pasăre La Provincia, Transavia, producătorul brandului Fragedo, şi Cris-Tim, care vinde preparate din carne de porc sub acelaşi nume, sunt trei dintre cei mai mari jucători din piaţa cărnii care au scos recent produse gata de pus pe grătar, în contextul în care mai mult de o treime din români asociază relaxarea cu grătarul, iar vânzările acestui segment cresc în sezonul estival.
19:30
19:30
19:15
Ministra de Externe, Oana Ţoiu explică vizitele sale la Moscova: Am fost la Moscova cu mai multe proiecte # Ziarul Financiar
Ministra de Externe, Oana Ţoiu şi-a explicat vizitele la Moscova, după ce a fost acuzată de fosta ministră a Justiţiei, Ana Birchall că a mers la Moscova la scurt timp după anexarea Peninsulei Crimeea din 2014.
Acum 24 ore
18:30
Agitaţia din piaţa energiei creează business. Electroalfa International are contracte de 145 mil. euro în energie, rafinare sau transport # Ziarul Financiar
Unele dintre cele mai mari companii antreprenoriale active în domeniul echipamentelor şi serviciilor pentru industria energetică au încheiat un 2024 de vis, un exemplu fiind Electroalfa International, un business de aproape 650 mil. lei, din Botoşani, controlat de omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru.
18:15
De la un fond de investiţii la altul: grupul farmaceutic Stada îşi schimbă acţionarul majoritar. Englezii de la CapVest preiau pachetul principal de 70% # Ziarul Financiar
Grupul german Stada, cu prezenţă internaţională în domeniul producţiei de medicamente, dar şi locală prin intermediul unei fabrici deschisă în 2024, are un nou acţionar, după ce fondurile de investiţii Bain Capital şi Civen au vândut pachetul majoritar de 70% către englezii de la CapVest.
18:00
18:00
17:45
17:15
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Analizăm posibilitatea de a continua exploatarea minieră, dar şi utilizarea centralelor pe cărbune până în 2030 # Ziarul Financiar
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat joi că România mai are patru luni până la termenul limită pentru închiderea minelor pe cărbune, asumate prin angajamente anterioare, dar în prezent se aşteaptă forma finală a unui studiu privind posibilitatea prelungirii exploatării până în 2030.
17:15
România trece de pragul de 1.000 MW de capacitate nouă instalată de la începutul anului în producţia de energie, mai ales în solar. 2025 are toate şansele să devină un an record pentru investiţiile în energie # Ziarul Financiar
Pe data de 1 septembrie, puterea instalată în producţia de energie a României ajunsese la 19.617 MW, un salt de 1.007 MW faţă de prima zi a anului, arată datele de pe site-ul Transelectrica, centralizate de ZF.
17:00
Nicuşor Dan: „Rusia înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă”. România va susţine adoptarea unor sancţiuni suplimentare # Ziarul Financiar
„Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu îşi doreşte pacea. Din păcate, ea înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă”, spune preşedintele Nicuşor Dan după „Coaliţia celor dispuşi”.
17:00
17:00
Giorgio Armani, unul dintre cei mai mari creatori de modă ai lumii, a murit la vârsta de 91 de ani. Designerul italian a muncit până în ultima clipă. „Valoarea unei munci nu constă doar în a desena câteva modele, ci în a căuta continuu să adaptezi un mod de a te îmbrăca şi de a trăi” # Ziarul Financiar
16:45
Afacerile distribuitorului de ţevi din oţel Comtech Co Slatina, controlat de antreprenorul Constantin Goanţă, au scăzut cu 8,7% în 2024, la 138,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Distribuitorul de ţevi din oţel Comtech Co din Slatina, deţinut de antreprenorul român Constantin Goanţă, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 138,4 mil. lei (27,8 mil. euro), în scădere cu 8,7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de aproximativ 151,7 mil. lei (circa 30,7 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
16:30
Finanţe personale. Cum au ajuns investitorii persoane fizice să aibă aproape 60% din Fondul Proprietatea, aproape triplu faţă de 2022? # Ziarul Financiar
Aproximativ 57% din Fondul Proprietatea (FP), vehicul de investiţii cu participaţii la unele dintre cele mai mari companii de stat nelistate din România – Aeroporturi, Salrom, Porturile Constanţa – evaluate la 2 mld. lei, se află acum în mâinile a 22.000 de acţionari persoane fizice.
16:30
Austriecii de la PORR construiesc un pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea cu peste 37 mil. lei # Ziarul Financiar
Constructorul austriac PORR, cunoscut pentru mai multe proiecte de infrastructură derulate în România, a câştigat un contract de 37,3 mil. lei (aproximativ 7,4 mil. euro), fără TVA, cu CJ Bihor pentru realizarea unui pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea, la intersecţia cu calea ferată, destinat proiectului trenului metropolitan, care va lega Oradea de Băile Felix.
16:15
15:00
Surse: Un centru de date nefuncţional al Google din Sofia, la originea problemelor experimentate de utilizatori din România în accesarea serviciilor companiei americane, de la YouTube până la motorul de căutare # Ziarul Financiar
„Data-centerul Google din Sofia e down, aceasta este sursa problemelor”, conform datelor ZF.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.