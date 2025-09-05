Bursă. Business internaţional. De ce au scăzut cu 21% acţiunile gigantului din industria produselor de lux LVMH de la începutul anului

00:15

Fondul Proprietatea (FP), care părea să fi intrat într-o perioadă de hibernare după exit-ul record de 20% din Hidroelectrica (H2O) pentru 2 mld. euro, redevine unul dintre cele mai fierbinţi subiecte ale pieţei de capital întrucât, pe măsură ce se apropie Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 septembrie, unde 22.000 de acţionari vor decide prin vot cine va administra fondul în următorii patru ani, tensiunile şi surprizele se înmulţesc.