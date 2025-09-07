Cum pot companiile de comerţ online est-europene să supravieţuiască concurenţei cu Temu
Ziarul Financiar, 7 septembrie 2025 22:15
Piaţa est-europeană de comerţ electronic trece prin transformări majore, nu în ultimul rând datorită popularităţii în creştere a achiziţiilor online, dar şi a concurenţei venite din partea platformelor inovatoare şi puternic capitalizate din China.
LIVE TEXT din Parlament. Dacă Bolojan scapă de cele 4 moţiuni de cenzură, are undă verde pentru a tăia cheltuieli, posturi, şi chiar personal din administraţia publică, din companiile şi instituţiile de stat. Premierul Bolojan: Îi invit să meargă printre români şi să le explice că salariul de 8.000 de euro al unui director nu trebuie plafonat # Ziarul Financiar
Plenul Parlamentului a respins duminică moţiunea de cenzură depusă de opoziţie cu titlul „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului” după ce Guvernul şi-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma companiilor de stat.
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), o povară pentru toată economia. Gabriel Biriş, avocat şi reprezentant al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România: „Nicio industrie nu scapă, toate sunt afectate. Pentru companiile care deja pierd bani înseamnă pierderi şi mai mari” VIDEO # Ziarul Financiar
Promisiunea lui Donald Trump că le va oferi americanilor o economie în plină expansiune riscă să fie încălcată din cauza pieţei muncii în stagnare: Cifrele publicate vineri de Biroul de Statistică a Muncii arată cum crearea de locuri de muncă aproape s-a oprit, zdruncinând încrederea că economia lui Trump va rămâne neafectată # Ziarul Financiar
Schimbare de paradigmă: BMW, Mercedes-Benz şi Volkswagen pregătesc o ofensivă de proporţii în Europa. Giganţii german au în plan să lanseze o serie de noi modele care speră să readucă industria auto germană în prim-plan şi să recâştige o piaţă care începe să fie dominată de producători chinezi # Ziarul Financiar
Trump scoate tunurile împotriva Uniunii Europene şi intervine personal în amenzile date de Comisie giganţilor tech din SUA. Preşedintele Trump, după ce Comisia a amendat Google cu aproape 3 mld. euro: Nu putem permite să se întâmple asta cu ingeniozitatea americană, genială şi fără precedent # Ziarul Financiar
Tot pe plus, dar cu o creştere mai mică. Piaţa stocării de energie, critică pentru dezvoltarea proiectelor regenerabile, a ajuns în 8 luni la circa 250 MW, cât un sfert de Tarniţa. Mai poate fi atins obiectivul de 1.000 MW pentru 2025? # Ziarul Financiar
„Până la finalul anului ajungem la 1.000 MW în proiecte de stocare pentru ca în 2026 să completăm cu alţi 750 MW“, a spus Bodan Ivan, ministrul energiei, în cadrul unei conferinţe susţinute la începutul acestei săptămâni. Stocarea de energie a devenit un subiect extrem de fierbinte, nu doar în România, în contextul accelerării proiectelor de energie regenerabilă şi a problemelor pe care acestea la induc în funcţionarea sistemului.
Oradea impune limita de 15% pentru salarii şi vrea să limiteze cheltuielile cu ajutorul AI, în timp ce investiţiile private sunt susţinute cu construcţii de infrastructură. Oradea îşi consolidează statutul de pol economic regional prin investiţii masive în infrastructură şi atragerea de proiecte industriale # Ziarul Financiar
Oradea continuă să îşi consolideze statutul de centru economic şi industrial printr-un mix de investiţii publice şi private iar proiectele de infrastructură sunt prioritatea actuală.
Mathieu Bauduin, CEO al Leroy Merlin România: Piaţa de bricolaj va ajunge la 8 miliarde de euro în trei ani. Ne aşteptăm să crească şi procentul de vânzări alături de servicii, iar noi pregătim trei noi magazine şi în 2026 # Ziarul Financiar
Leroy Merlin România accelerează ritmul investiţiilor într-un context în care piaţa locală de bricolaj dă semne clare de maturizare, iar consumatorii români investesc tot mai mult în modernizarea locuinţelor pentru reducerea consumurilor energetice.
Statul, care deţine 70% din producţia de energie, face preţul în piaţă şi a făcut miliarde de euro din scumpirea energiei, caută soluţii pentru a scădea preţul energiei pe care o produc chiar companiile de stat. Cine produce energia din România. Lista producătorilor de energie din Romånia cu cotele aferente anului 2024 # Ziarul Financiar
Într-o nouă intervenţia publică pe tema preţurilor la energie, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a explicat că mecanisme „complexe, fine” vor fi aplicate în folosul românilor în scopul reducerii facturilor care au explodat în iulie, dar că aceste mecanisme relativ greu de înţeles îşi vor produce efectul în circa doi ani de zile, deşi termenul avansat anterior era de un an de zile.
„Bunica“ a strâns în 2024 cea mai mare zestre: 10% din 2 mld. lei, vânzările anuale de ulei de consum din România, se duc la brandul lider de piaţă # Ziarul Financiar
Untdelemn de la Bunica, brandul companiei franceze Expur, s-a menţinut în 2024 pe primul loc în topul celor mai vândute mărci de ulei de consum din România, o piaţă care generează vânzări de 2 miliarde de lei în retail.
Leadership în vremuri dificile. Anul 2025 cere lideri transparenţi, coerenţi şi care să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă # Ziarul Financiar
Volatilitatea economică, crizele care bat la uşă şi necesitatea unor decizii rapide fac din 2025 un an de test pentru leadershipul organizaţiilor. Astfel, întrun climat marcat de restructurări şi de schimbări de strategie, liderii trebuie să fie transparenţi, coerenţi şi să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă, este de părere Mihaela Feodorof, executive coach şi business consultant la Performanceway:
Andreea Mocofan, country director, Johnson & Johnson România: Observăm un grad semnificativ de subdiagnosticare în multiple arii terapeutice # Ziarul Financiar
Piaţa românească de medicamente este una de nivel mediu (mid-sized) pentru compania farmaceutică Johnson & Johnson, care are o prezenţă locală de peste 30 de ani.
Cel mai mare bonus din istoria omenirii: 1.000 mld. de dolari. Acţionarii Tesla i-au promis lui Elon Musk că va primi un bonus fără precedent dacă atinge anumite ţinte care acum par de neatins – Un profit de 400 de mld. de dolari pe an şi o creştere a valorii companiei de 8 ori, până la 8.000 mld. de dolari # Ziarul Financiar
Simultan, cel mai mare procesator român de lactate, a deschis noua fabrică din Sânandrei, judeţul Timiş, cu o capacitate de procesare de 150.000 de litri de lapte pe zi # Ziarul Financiar
Simultan cu creşterea deficitului de produse lactate din România, compania Simultan, deţinută de familia Herbai, care are brandul Lactate SIM, a deschis o fabrică nouă la Sânandrei, localitate aflată la mică distanţă de oraşul Timişoara, la circa 10 kilometri. Investiţia de peste 25 de milioane de euro este una dintre cele mai mari făcute în ultimii ani în industria locală a lactatelor, dominată de jucători internaţionali.
