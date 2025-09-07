Investiţiile chinezeşti în Europa, prinse între ambiţia de a creşte a economiilor mici, nevoia de securitate a celor mari şi „prietenia“ cu Trump

Ziarul Financiar, 7 septembrie 2025 22:15

Investiţiile chinezeşti în Europa, prinse între ambiţia de a creşte a economiilor mici, nevoia de securitate a celor mari şi „prietenia" cu Trump

• • •

Acum o oră
22:15
22:15
Cum pot companiile de comerţ online est-europene să supravieţuiască concurenţei cu Temu Ziarul Financiar
Piaţa est-europeană de comerţ electronic trece prin transformări majore, nu în ultimul rând datorită popularităţii în creştere a achiziţiilor online, dar şi a concurenţei venite din partea platformelor inovatoare şi puternic capitalizate din China.
Acum 4 ore
20:45
LIVE TEXT din Parlament. Guvernul Bolojan a scăpat de toate cele 4 moţiuni de cenzură depuse de AUR, SOS şi POT şi are undă verde pentru a tăia cheltuieli, posturi, şi chiar personal din administraţia publică, din companiile şi instituţiile de stat Ziarul Financiar
19:30
Moţiunea de cenzură a AUR, care vizează reforma ANRE, ASF, ANCOM, a fost respinsă Ziarul Financiar
19:00
Ediţia 08 septembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 6 ore
18:15
Business MAGAZIN. Poate înlocui un algoritm cu adevărat un terapeut? Chatboţii au ajuns să ofere sfaturi celor care se simt singuri sau trişti Ziarul Financiar
18:15
George Simion, reacţie în plenul Parlamentului, referitor la moţiunea privind restructurarea ANRE, ASF, ANCOM: Este soluţia la grămadă, pentru că la grămadă operează numai sistemele totalitare spre care vreţi dumneavoastră să ne duceţi Ziarul Financiar
17:45
Gabriel Andronache PNL: numărul voturilor în favoarea moţiunii, mai mic decât numărul semnăturilor Ziarul Financiar
17:45
Premierul Bolojan: Mi se spune că salariile la ASF, ANRE şi ANCOM sunt prea mari. Da, tocmai de aceea Guvernul a propus o corecţie: reducem salariile pentru tot personalul cu 30%, inclusiv la nivelul conducerii Ziarul Financiar
17:45
LIVE TEXT din Parlament. Dacă Bolojan scapă de cele 4 moţiuni de cenzură, are undă verde pentru a tăia cheltuieli, posturi, şi chiar personal din administraţia publică, din companiile şi instituţiile de stat. Premierul Bolojan: Îi invit să meargă printre români şi să le explice că salariul de 8.000 de euro al unui director nu trebuie plafonat Ziarul Financiar
17:15
Moţiunea care vizează proiectul privind reforma companiilor de stat, respinsă Ziarul Financiar
Plenul Parlamentului a respins duminică moţiunea de cenzură depusă de opoziţie cu titlul „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului” după ce Guvernul şi-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma companiilor de stat.
Acum 8 ore
16:45
Moţiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul care vizează sănătatea a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului Ziarul Financiar
16:45
Premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea moţiunii de cenzură în Parlament: Sunt surprins că sunt colegi care nu vor reforma companiilor de stat. Îi invit să meargă printre români şi să le spună că un salariu de 8.000 de euro pe lună unui director la stat nu trebuie plafonat Ziarul Financiar
15:15
Business MAGAZIN. Microafacerile sunt adevărata forţă a economiei României. Cine sunt antreprenorii din spatele lor Ziarul Financiar
15:15
Business MAGAZIN. Cine este Mădălina Teodorescu, director general adjunct BRD - SocGen Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:45
Business MAGAZIN. Cum pot creşte competenţele digitale ale profesorilor din mediul preuniversitar, o temă critică pentru învăţământul viitorului Ziarul Financiar
13:45
Începe sau nu şcoala? Ce spun sindicatele din educaţie. FSLI: În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale Ziarul Financiar
13:45
Parlamentarii AUR, POT şi SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moţiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect” Ziarul Financiar
12:45
Business MAGAZIN. Cu serverele spre Vest, dar strategia spre Est, Phil Aboud, cel care a preluat funcţia de CEO International al M247 Europa, încearcă să stabilească de la Bucureşti strategia digitală a Europei Ziarul Financiar
12:30
Oana Ioniţă, ZF: Echilibrul perfect între job şi viaţă pentru Gen Z? Laptopul în rucsac şi biletul de avion pregătit Ziarul Financiar
12:30
Business MAGAZIN. Cine sunt Răzvan Marinescu şi Alex Printz, cofondatori al Acceleratorului Imobiliar: Va fi luat jobul de consultant imobiliar de AI? Ziarul Financiar
12:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 8 septembrie 2025, ora 09.30 cu Mihai Constantinescu, investitor pe pieţele de capital Ziarul Financiar
12:15
Inteligenţa artificială complică ecuaţia securităţii informatice. Ce trebuie să facă companiile pentru a nu se expune unor crize cibernetice periculoase VIDEO Ziarul Financiar
12:00
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), o povară pentru toată economia. Gabriel Biriş, avocat şi reprezentant al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România: „Nicio industrie nu scapă, toate sunt afectate. Pentru companiile care deja pierd bani înseamnă pierderi şi mai mari” VIDEO Ziarul Financiar
12:00
Cât mai ţine, ţine! După, nu e treaba noastră. Decât să facă vreo restructurare sau să taie cheltuielile, administraţia publică, controlată de partide, stâns unită în jurul primarilor, ar prefera să vadă România în criză financiară Ziarul Financiar
11:45
Mai aveţi zile de concediu din 2024? Vedeţi aici când se poate recupera concediul de odihnă pe care nu l-aţi luat anul trecut Ziarul Financiar
11:15
Un nou episod CrowdStrike bate la uşă: O „pană” informatică de proporţii ar putea avea loc în următorii trei ani. România este printre cele mai expuse dintre ţări la un incident informatic major VIDEO Ziarul Financiar
10:30
Un scenariu greu de imaginat. Gabriel Biriş avocat şi reprezentat al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România: „Urmează creşterea TVA la 23-24%, pentru că nu este suficient ce s-a făcut până acum” VIDEO Ziarul Financiar
10:15
Acum 24 ore
09:15
Impozite locale 2025. La sfârşitul acestei luni este termenul limită pentru plata celei de-a doua rate a impozitelor locale Ziarul Financiar
Ieri
22:00
Promisiunea lui Donald Trump că le va oferi americanilor o economie în plină expansiune riscă să fie încălcată din cauza pieţei muncii în stagnare: Cifrele publicate vineri de Biroul de Statistică a Muncii arată cum crearea de locuri de muncă aproape s-a oprit, zdruncinând încrederea că economia lui Trump va rămâne neafectată Ziarul Financiar
14:00
Planşeul Unirii: traficul se redeschide pe două benzi între Piaţa Naţiunilor Unite şi Piaţa Unirii, pe cheiul Dâmboviţei; PMB vrea prelungirea liniei 32 până la Piaţa Sf. Gheorghe Ziarul Financiar
14:00
Schimbare de paradigmă: BMW, Mercedes-Benz şi Volkswagen pregătesc o ofensivă de proporţii în Europa. Giganţii german au în plan să lanseze o serie de noi modele care speră să readucă industria auto germană în prim-plan şi să recâştige o piaţă care începe să fie dominată de producători chinezi Ziarul Financiar
11:45
De aproape trei ori PIB-ul României: Boardul Tesla vrea să îi dea lui Musk 1.000 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu, dacă reuşeşte să atingă atingă obiectivele financiare ale companiei Ziarul Financiar
11:45
Trump scoate tunurile împotriva Uniunii Europene şi intervine personal în amenzile date de Comisie giganţilor tech din SUA. Preşedintele Trump, după ce Comisia a amendat Google cu aproape 3 mld. euro: Nu putem permite să se întâmple asta cu ingeniozitatea americană, genială şi fără precedent Ziarul Financiar
10:15
Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din această lună Ziarul Financiar
09:15
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna septembrie 2025: Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au firmele în a noua lună a acestui an Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
21:15
Pentru unii dintre noi/voi, s-ar putea ca 2024 să fi fost cel mai bun an ca putere de cumpărare, ca nivel de trai Ziarul Financiar
21:00
Tot pe plus, dar cu o creştere mai mică. Piaţa stocării de energie, critică pentru dezvoltarea proiectelor regenerabile, a ajuns în 8 luni la circa 250 MW, cât un sfert de Tarniţa. Mai poate fi atins obiectivul de 1.000 MW pentru 2025? Ziarul Financiar
„Până la finalul anului ajungem la 1.000 MW în proiecte de sto­ca­re pentru ca în 2026 să completăm cu alţi 750 MW“, a spus Bodan Ivan, mi­nis­trul energiei, în cadrul unei confe­rinţe susţinute la începutul acestei săptă­mâni. Stocarea de energie a de­venit un subiect extrem de fierbinte, nu doar în România, în contextul accele­rării proiectelor de energie regene­rabilă şi a problemelor pe care acestea la induc în funcţionarea sistemului.
20:45
Oradea impune limita de 15% pentru salarii şi vrea să limiteze cheltuielile cu ajutorul AI, în timp ce investiţiile private sunt susţinute cu construcţii de infrastructură. Oradea îşi consolidează statutul de pol economic regional prin investiţii masive în infrastructură şi atragerea de proiecte industriale Ziarul Financiar
Oradea continuă să îşi conso­lideze statutul de cen­tru eco­no­mic şi industrial printr-un mix de investiţii publice şi private iar proiec­tele de infrastructură sunt prioritatea actuală.
20:15
Mathieu Bauduin, CEO al Leroy Merlin România: Piaţa de bricolaj va ajunge la 8 miliarde de euro în trei ani. Ne aşteptăm să crească şi procentul de vânzări alături de servicii, iar noi pregătim trei noi magazine şi în 2026 Ziarul Financiar
Leroy Merlin România ac­ce­lerează ritmul inves­ti­ţiilor într-un con­text în care piaţa lo­cală de bricolaj dă semne clare de maturizare, iar consumatorii români investesc tot mai mult în modernizarea locuinţelor pentru reducerea consumurilor energetice.
20:00
Statul, care deţine 70% din producţia de energie, face preţul în piaţă şi a făcut miliarde de euro din scumpirea energiei, caută soluţii pentru a scădea preţul energiei pe care o produc chiar companiile de stat. Cine produce energia din România. Lista producătorilor de energie din Romånia cu cotele aferente anului 2024 Ziarul Financiar
Într-o nouă intervenţia publică pe tema preţurilor la energie, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a explicat că mecanisme „complexe, fine” vor fi aplicate în folosul românilor în scopul reducerii facturilor care au explodat în iulie, dar că aceste mecanisme relativ greu de înţeles îşi vor produce efectul în circa doi ani de zile, deşi termenul avansat anterior era de un an de zile.
19:45
„Bunica“ a strâns în 2024 cea mai mare zestre: 10% din 2 mld. lei, vânzările anuale de ulei de consum din România, se duc la brandul lider de piaţă Ziarul Financiar
Untdelemn de la Bunica, brandul companiei franceze Expur, s-a menţinut în 2024 pe primul loc în topul celor mai vândute mărci de ulei de consum din România, o piaţă care generează vânzări de 2 miliarde de lei în retail.
19:30
Bloomberg: Site-urile ilegale de pariuri au acaparat 70% din piaţa europeană de pariuri şi cazinouri, depăşind de aproape trei ori piaţa pariurilor reglementate Ziarul Financiar
19:30
Comisia Europeană amendează Google cu aproape 3 mld. de euro pentru abuz de poziţie dominantă. Măsura riscă să creeze noi tensiuni între europeni şi Donald Trump Ziarul Financiar
19:15
Leadership în vremuri dificile. Anul 2025 cere lideri transparenţi, coerenţi şi care să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă Ziarul Financiar
Volatilitatea economică, crizele care bat la uşă şi necesitatea unor decizii rapide fac din 2025 un an de test pentru leadershipul organizaţiilor. Astfel, într­un climat marcat de restructurări şi de schimbări de strategie, liderii trebuie să fie transparenţi, coerenţi şi să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă, este de părere Mihaela Feodorof, executive coach şi business consultant la Performanceway:
19:00
Andreea Mocofan, country director, Johnson & Johnson România: Observăm un grad semnificativ de subdiagnosticare în multiple arii terapeutice Ziarul Financiar
Piaţa românească de medi­ca­mente este una de nivel mediu (mid-sized) pentru compania farma­ceutică Johnson & Johnson, care are o prezenţă locală de peste 30 de ani.
19:00
Agroland marchează cel mai bun semestru din istorie: profit net +23%, vânzări de 229 mil. lei, investiţii de 20 mil. euro şi expansiune accelerată Ziarul Financiar
18:45
Cel mai mare bonus din istoria omenirii: 1.000 mld. de dolari. Acţionarii Tesla i-au promis lui Elon Musk că va primi un bonus fără precedent dacă atinge anumite ţinte care acum par de neatins – Un profit de 400 de mld. de dolari pe an şi o creştere a valorii companiei de 8 ori, până la 8.000 mld. de dolari Ziarul Financiar
18:45
Simultan, cel mai mare procesator român de lactate, a deschis noua fabrică din Sânandrei, judeţul Timiş, cu o capacitate de procesare de 150.000 de litri de lapte pe zi Ziarul Financiar
Simultan cu creşterea deficitului de produse lactate din România, compania Simultan, deţinută de familia Herbai, care are brandul Lactate SIM, a deschis o fabrică nouă la Sânandrei, localitate aflată la mică distanţă de oraşul Timişoara, la circa 10 kilometri. Investiţia de peste 25 de milioane de euro este una dintre cele mai mari făcute în ultimii ani în industria locală a lactatelor, dominată de jucători internaţionali.
