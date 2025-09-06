Topurile pe care Stanciu le dă peste cap la echipa națională: umăr la umăr cu Lăcătuș și Rednic, pe urmele lui Gică Popescu și Dinu

19:20

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a venit cu noi dezvăluiri din culisele negocierilor cu Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani), jucător pe care și-l dorește foarte mult acum, pe finalul perioadei de mercato. Becali se gândise chiar să facă „o românească” și să îi fenteze pe cei de la Benfica, dar totul a picat. ...