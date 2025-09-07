Serbia lui Jokic, eliminată surprinzător în optimi la EuroBasket 2025: „Am trecut prin iad în ultimele 72 de ore!”
Gazeta Sporturilor, 7 septembrie 2025 01:20
Serbia lui Nikola Jokic a fost eliminată surprinzător în optimile de finală de la EuroBasket 2025, eșec 86-92 în fața Finlandei. Serbia, cotată printre favorite la câștigarea trofeului, avându-l lider pe Nikola Jokic, a fost lovită de ghinioane în ultimele zile. Cea mai importantă absență a fost cea a lui Bogdan Bogdanovic, baschetbalistul lui LA Clippers. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
01:20
Serbia lui Jokic, eliminată surprinzător în optimi la EuroBasket 2025: „Am trecut prin iad în ultimele 72 de ore!” # Gazeta Sporturilor
Serbia lui Nikola Jokic a fost eliminată surprinzător în optimile de finală de la EuroBasket 2025, eșec 86-92 în fața Finlandei. Serbia, cotată printre favorite la câștigarea trofeului, avându-l lider pe Nikola Jokic, a fost lovită de ghinioane în ultimele zile. Cea mai importantă absență a fost cea a lui Bogdan Bogdanovic, baschetbalistul lui LA Clippers. ...
01:20
Reacțiile piloților Ferrari după calificările de la Monza: „Locul 4 a fost unul bun anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc și Lewis Hamilton, piloții Ferrari, au analizat rezultatul calificărilor din Marele Premiu de Formula 1 de la Monza.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
Acum 4 ore
00:30
Topurile pe care Stanciu le dă peste cap la echipa națională: umăr la umăr cu Lăcătuș și Rednic, pe urmele lui Gică Popescu și Dinu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu a pătruns în top 10 selecții la reprezentativă, unde-l mai despart doar 17 meciuri de intrarea în galeria de lux a celor cu minimum 100 de jocuri în tricoul României. E tot mai sus și în ierarhia all-time a căpitanilor: tocmai a trecut de RațSunt 9 ani și jumătate de când a debutat la echipa națională. ...
00:10
Meciul din grupa României în preliminariile pentru Campionatul Mondial, întrerupt dintr-un motiv inedit # Gazeta Sporturilor
Meciul Austria - Cipru, scor 1-0, din grupa României din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, a fost întrerupt timp de câteva minute dintr-un motiv inedit.În minutul 78 al partidei, portarul austriecilor, Alexander Schlager, a indicat o groapă foarte adâncă la marginea careului său. Partida s-a jucat pe Raiffeisen Arena din Linz. ...
00:00
Austria și Bosnia au câștigat duelurile cu Cipru și San Marino și s-au desprins în clasament » Cum arată situația în grupa României # Gazeta Sporturilor
Austria s-a impus la limită pe teren propriu în fața selecționatei din Cipru, scor 1-0, într-un duel al grupei H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Unicul gol al partidei a fost marcat dintr-un penalty controversat.În cealaltă partidă din grupa H care s-a disputat sâmbătă seară, Bosnia a câștigat categoric în San Marino, scor 6-0. Veteranul Edin Dzeko a reușit o „dublă”. ...
00:00
Aproape ca în 2024-2025 » Câte pachete pentru Europa League ar fi vândut FCSB în primele 24 de ore # Gazeta Sporturilor
Conform estimărilor GSP.ro, făcute pe baza diagramei de pe site-ul oficial unde FCSB comercializează bilete la jocurile de pe teren propriu, fanii campioanei României și-ar fi rezervat în prima zi de vânzare a pachetelor de Europa League aproape 19.000 de bucăți. Încasările ar depăși 2 milioane de euro. ...
6 septembrie 2025
23:40
Poveștile care inspiră! Diagnosticată cu cancer acum două luni, Camilla Herrem a marcat 5 goluri la debutul noului sezon de Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Camilla Herrem (38 de ani) continuă să impresioneze lumea handbalului la doar două luni de când a primit un diagnostic dur: cancer de sân! A revenit pe teren, după turele de chimioterapie, iar sâmbătă a debutat în noul sezon de Liga Campionilor alături de Sola, echipă unde este legitimată, eșec 26-31 la Podravka. ...
23:00
Vești proaste pentru Mikel Arteta: perioada de indisponibilitate a lui William Saliba (24 de ani) din cauza accidentării a fost confirmată și nu este deloc una pozitivă, dimpotrivă. Internaționalul francez s-a accidentat la încălzire în ultima etapă de Premier League, dar inițial a crezut că poate juca, însă în primele secunde ale înfrângerii de acasă cu Liverpool (0-1), duminica trecută, a realizat că acest lucru nu este posibil. ...
23:00
Va suna clopoțelul printre fluierele arbitrilor! Stadionul din Superliga se transformă în școală pentru 350 de elevi # Gazeta Sporturilor
Stadionul Municipal din Sibiu ar urma să fie gazdă pentru circa 350 de elevi din 15 clase în noul an școlar. Demersurile pentru obținerea avizului sunt în curs de desfășurare, iar mutarea acestora în câteva clase din incinta arenei ar urma să se realizeze odată cu începerea școlii, pentru un interval de aproximativ 10 luni, cât timp sunt programate lucrări de consolidare a clădirii vechi din cadrul școlii și renovarea energetică a acesteia. ...
Acum 6 ore
22:50
Turcii sunt aproape de o nouă lovitură » Clubul s-a înțeles cu Manchester United pentru transferul lui Andre Onana # Gazeta Sporturilor
Andre Onana (29 de ani), portarul lui Manchester United care a fost trecut pe linie moartă de Ruben Amorim, este foarte aproape de un transfer în Turcia. Decizia finală îi aparține goalkeeper-ului camerunez. ...
21:40
„Telenovela Tudose” ajunge în faza testului poligraf » Mihai Stoica și Dani Coman s-au contrat în direct: „Punem doar întrebarea asta! Am rămas șocat” # Gazeta Sporturilor
„Telenovela Tudose” a luat o cu totul altă turnură. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și Dani Coman, președintele de la FC Argeș s-au contrat în direct la TV, ulterior ajungându-se la varianta unui test poligraf pentru a determina cine minte!Cei doi ofiiali vorbeau despre cum au decurs negocierile când Mihai Stoica a acuzat faptul că în timp ce el și Gigi Becali stâteau în aceeași încăpere cu tatăl lui Mario Tudose și vorbeau cu ...
21:40
Haos la EuroBasket » Alertă cu bomba în fața sălii cu peste 10.000 de spectatori! Poliția a intervenit de urgență # Gazeta Sporturilor
În timpul meciului dintre Letonia și Lituania, din optimile de finală ale Euro Basket 2025, disputat sâmbătă seara, la Riga, a venit o alertă cu bombă în fața sălii, ceea ce a creat o stare de urgență în acea zonă.Un haos total a izbucnit la finalul meciului dintre Letonia și Lituania, când accesul fanilor și jurnaliștilor în sală a fost interzis, motivul fiind un pachet suspect. ...
21:30
În primăvară nu l-a vrut la FCSB pe internaționalul român, acum se ia de el: „Nu e normală atitudinea asta” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a criticat pe internaționalul român Denis Drăguș (26 de ani), pentru modul în care acesta obișnuiește să țină șortul mai ridicat la piciorul drept decât la piciorul stâng, considerând că nu se pretează un astfel de comportament atunci când joci la echipa națională. ...
21:10
Portugalia a făcut spectacol la Everan, în preliminariile pentru CM 2026 » Cristiano Ronaldo a reușit o „dublă” # Gazeta Sporturilor
Portugalia a început cu dreptul campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Lusitanii s-au impus categoric la Erevan, 5-0 cu selecționata din Armenia, Cristiano Ronaldo reușind să puncteze de două ori, cel de-al doilea gol fiind o adevărată bijuterie. ...
21:10
Mai slab ca în 2024-2025 » Câte pachete pentru Europa League ar fi vândut FCSB în primele 24 de ore # Gazeta Sporturilor
Conform estimărilor GSP.ro făcute, pe baza diagramei de pe site-ul oficial unde FCSB comercializează bilete la jocurile de pe teren propriu, fanii campioanei României și-ar fi rezervat în prima zi de vânzare a pachetelor de Europa League aproape 19.000 de bucăți. Încasările ar depăși 2 milioane de euro. ...
Acum 8 ore
20:50
Marius Șumudică nu l-a menajat pe Louis Munteanu: „În momentul în care îți iei jucăriile și pleci...” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a analizat situația lui Louis Munteanu (23 de ani), atacant care traversează o perioadă complicată și care a ratat șansa de a juca în tricoul naționalei vineri seara, în eșecul 0-3 din amicalul cu Canada. Șumudică l-a taxat pe acesta pentru modul în care a gestionat ultima perioadă, în care a fost implicat în discuții ample vizavi de prezența lui la CFR Cluj, nemulțumit că nu a prins un transfer într-un campionat de top. ...
20:50
Neverosimil! La două zile după ce și-a concediat din senin antrenorul, campioana Fuchse Berlin a fost demolată acasă # Gazeta Sporturilor
La două zile după ce l-a concediat pe antrenorul Jaron Siewert, Fuchse Berlin, campioana Germaniei, a fost bătută zdravăn de marea rivală Magdeburg, scor 39-31.Anul trecut Fuchse Berlin și Magdeburg au dat bătălii aprige pe toate fronturile. „Vulpile” au câștigat titlul, dar au pierdut finala Ligii Campionilor în fața echipei antrenate de Bennet Wiegert. Cele două par cu un pas în fața rivalelor și în noul sezon. ...
20:50
Austria - Cipru și San Marino - Bosnia, meciuri din grupa României în preliminariile CM 2026 » Echipele de start + cote # Gazeta Sporturilor
Austria și Cipru, două dintre adversarele României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, se vor întâlni în această seară, la Linz, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.În cealaltă partidă din grupa H care se va disputa astăzi, Bosnia va da piept cu San Marino, la Serravalle. ...
20:50
Julian Nagelsmann nu se teme de demitere. Anunță schimbări după înfrângerea surprinzătoare cu Slovacia # Gazeta Sporturilor
Antrenorul naționalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, nu-și face griji pentru postul său, în ciuda unui debut nefericit în preliminariile Cupei Mondiale 2026. După înfrângerea neașteptată cu 0-2 în fața Slovaciei, la Bratislava, va opera mai multe modificări în echipa de start pentru meciul de duminică, de acasă, împotriva Irlandei de Nord. ...
20:40
Thiago Alcantara (34 de ani) va reveni în curtea Barcelonei. Fostul jucător al formației blaugrana, din perioada 2009-2013, va face parte din staff-ul tehnicianului Hansi Flick (60).Thiago și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist profesionist în vara lui 2024, atunci când i-a expirat contractul cu Liverpool, iar la câteva zile distanță, fostul mijlocaș spaniol a fost cooptat de Hansi Flick pentru a face parte din staff-ul său la Barcelona, pe parcursul unui turneu ...
20:30
La o zi după ce au sărbătorit „77 de ani și o speranță”, FCU Craiova a fost bătută cu 6-0 în Liga 3 » Antrenorul Dan Vasilică: „Nu avem garanții” # Gazeta Sporturilor
FCU Craiova, formația patronată de Adrian Mititelu, a jucat sâmbătă după-amiaza al doilea meci din actualul sezon de Liga 3, iar rezultatul înregistrat de olteni a fost drastic, aceștia pierzând la scor de tenis, 0-6, pe teren propriu, contra celor de la CSM Cetatea Turnu Măgurele. ...
20:00
Primarul Piteștiului îl va acționa în instanță pe Gigi Becali: „Cum își permite să mă facă mafiot? Eu sunt primarul unui oraș” # Gazeta Sporturilor
Cristian Gentea, primarul Piteștiului și on influent la echipa orașului, a reacționat după ce Gigi Becali l-a numit „mafiot” în contextul transferului lui Mario Tudose la FCSB.Primarul de la Pitești a anunțat că îl va acționa în instanță pentru declarațiile oferite în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. ...
19:30
În pauza naționalelor, echipele din Superligă au făcut gesturi frumoase: cadouri și vizite # Gazeta Sporturilor
Echipele din Superliga au profitat de pauza competițională pentru a face gesturi frumoase pentru copii.Jucătorii de la CFR Cluj, UTA Arad și Rapid au desfășurat în această săptămână activități caritabile. ...
19:20
Jens Lehmann aruncă săgeți spre selecționerul Nagelsmann: „Tot timpul caută scuze” # Gazeta Sporturilor
Germania a început cu stângul campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. „Die Mannschaft” a cedat în Slovacia, scor 0-2, un rezultat care a stârnit un val puternic de critici, principalul vizat fiind selecționerul Julian Nagelsmann (38 de ani).Programul complet al etapei #2 din Grupa A (Preliminariile CM 2026)După încheierea meciului de la Bratislava, Nagelsmann a fost pus la zid de jurnaliștii germani, însă acesta nu a fost criticat doar de presă. ...
19:20
Autodenunț! „Româneasca” prin care Gigi Becali a vrut să o păcălească pe Benfica în transferul lui Tudose: „Alt contract, alt jucător” » Radu Naum, șocat : „Doamne, Dumnezeule!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a venit cu noi dezvăluiri din culisele negocierilor cu Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani), jucător pe care și-l dorește foarte mult acum, pe finalul perioadei de mercato. Becali se gândise chiar să facă „o românească” și să îi fenteze pe cei de la Benfica, dar totul a picat. ...
19:00
Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova luptă pentru trofeul de la US Open, având în trecutul lor drame asemănătoare, unele care le-au transformat cariera # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) dispută în această noapte finala de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Cu drumuri diferite în tenis, cele două finaliste au trecut prin drame asemănătoare, pierzându-și tații. Finala feminină de la US Open dintre Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova are loc începând cu ora 23:00 și va fi liveTEXT pe gsp.ro și în direct pe Eurosport. ...
Acum 12 ore
18:50
Noul episod în „cazul Mario Tudose”: FC Argeș cere 2 milioane de euro! Dani Coman: „Nu este închisă nicio poveste” # Gazeta Sporturilor
Transferul lui Mario Tudose s-a transferat într-o telenovelă. După ce MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis faptul că negocierile s-au încheiat fără succes, Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a declarat că tratativele sunt deschise.Din transferul lui Mario Tudose, cei de la FC Argeș vor lua doar jumătate din sumă, iar cealaltă jumătate va merge la Benfica, echipă care are 50% din drepturile federative. ...
18:30
Laurențiu Reghecampf a ieșit la atac după România - Canada: „Totul a fost anapoda” # Gazeta Sporturilor
Laurențiu Reghecampf, antrenorul român de la Al Hilal Omdurman, a criticat prestația României și a selecționerului Mircea Lucescu din partida amicală cu Canada, încheiată cu victoria echipei lui Jesse Marsch, scor 3-0.Următorul meci al naționalei este cu Cipru în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 a fost programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45 pe GSP Stadium în Nicosia. ...
18:20
Ce tur! Max Verstappen, în pole position la Monza după o prestație incredibilă » De ce pe locuri pleacă Ferrari și McLaren # Gazeta Sporturilor
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dat calculele peste cap și a reușit cel mai rapid tur în calificările de la Monza. Campionul mondial va fi urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
18:10
Perioada de transferuri s-a încheiat » Topul fotbaliștilor rămași liberi de contract # Gazeta Sporturilor
Fereastra de mercato recent încheiată a oferit niște mutări de senzație, fiind considerată de mulți specialiști drept cea mai „nebună” perioadă de transferuri din istoria fotbalului. Cu toate acestea, există și jucători importanți care nu și-au găsit un nou angajament și sunt în continuare disponibili pe piață. ...
18:00
Ilie Năstase nu s-a abținut când a fost întrebat despre transformarea fizică a Serenei Williams: „Nu băga asta, nu îmi mai dau viza în America!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare tensimen Ilie Năstase (79 de ani) a comentat transformarea fizică incredibilă a marii campioane Serena Williams (43 de ani). Serena Williams a jucat ultimul meci oficial la US Open 2022. Retrasă din activitate, câștigătoarea a 23 de turnee de Grand Slam a trecut printr-o transformare fizică impresionantă. GALERIE FOTO. ...
18:00
Producătorul italian Ducati și-a asigurat al șaselea titlu consecutiv la constructori în MotoGP, după victoria lui Marc Marquez în cursa sprint de pe circuitul „Catalunya” de lângă Barcelona.În urma acestei victorii, marca din Bologna are acum un avans de 287 de puncte față de cel mai apropiat urmăritor, Aprilia, iar până la finalul sezonului, fiecare marcă va putea acumula maximum 284 de puncte. ...
18:00
Selecționerul Gennaro Gattuso i-a luat la palme pe jucătorii naționalei Italiei: „Chiar a dat, eu am primit una după ceafă!” # Gazeta Sporturilor
Gennaro Gattuso (47 de ani) a fost numit selecționer al naționalei Italiei în luna iunie, iar debutul său pe banca tehnică într-un meci oficial a avut loc vineri seară, împotriva Estoniei, în preliminariile Campionatului Mondial, câștigat de „Squadra Azzurra” cu scorul de 5-0.Totuși, la pauză tabela arăta 0-0, iar atacantul Italiei, Giacomo Raspadori, a dezvăluit metodele inedite ale lui Gattuso, aplicate la vestiar. ...
17:50
Premieră după 25 de ani la US Open: Președintele Donald Trump va participa la finala Sinner - Alcaraz # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani) va urmări finala masculină de simplu de la US Open, duelul dintre principalii favoriți, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP).Președintele Donald Trump va asista la finala masculină de simplu a US Open, conform informațiilor furnizate de Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA). Aceasta va fi prima vizită a lui Trump la US Open din 2015, potrivit abola.pt. ...
17:30
FRF a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că Louis Munteanu a părăsit cantonamentul echipei naționale și nu va fi disponibill pentru meciul cu Cipru din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. ...
17:10
Gloria Bistrița - Storhamar, debut în sezonul de Liga Campionilor » Început perfect # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița și Storhamar se înfruntă în prima rundă a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Meciul a început la ora 17:00, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. LIVE. Gloria Bistrița - Storhamar 7-3Minutul 7: Start foarte bun pentru românce, care se desprind la 4 goluriMinutul 1: Fujita deschide scorul dintr-un 7 metri. 1-0A început meciul!Sezonul de Liga Campionilor începe astăzi, România având două reprezentante la start. ...
16:50
Știm și prima echipă din Africa calificată la Mondial! » Alte două naționale sunt aproape să meargă în America # Gazeta Sporturilor
Cu o victorie facilă împotriva Nigerului (4-0), care a terminat meciul în zece jucători, Maroc e prima națiune africană care se califică la Cupa Mondială din 2026. Egipt și Cote d'Ivoire sunt la un pas să i se alăture echipei clasate pe locul 4 la ultima ediție. ...
16:50
Bătăi de cap pentru Hansi Flick » Accidentarea este mai gravă decât se anticipa # Gazeta Sporturilor
Accidentarea lui Gavi (21 de ani) este mai gravă decât se anticipa, iar mijlocașul lui Barcelona va lipsi probabil o perioadă mai lungă.Spaniolul a suferit o accidentare la genunchi și a ratat atât meciul cu Rayo Vallecano (1-1), cât și prezența la naționala Spaniei pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Accidentarea lui Gavi este mai gravă decât se anticipaConform informațiilor publicate de AS. ...
16:40
Gigi Becali, intervenție în forță în telenovela cu Mario Tudose! Atacuri sub centură: „Nebunia lumii, e mafiot mare! Vă cruciți!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție publică după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas. Finanțatorul campioanei se declară deranjat de pretențiile emise de FC Argeș și Dani Coman, pe de-o parte, și de primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pe de altă parte. Afaceristul a explicat pentru GSP.ro ce piedici au intervenit în mutarea stoperului de 20 de ani. ...
16:30
Boris Becker, dator la criminali români, după un joc de poker care a durat zile întregi # Gazeta Sporturilor
Boris Becker (57 de ani), de 6 ori campion de Grand Slam, a vorbit despre dramele trăite în închisoare.Fostul mare jucător de tenis a fost declarat falit în 2017, iar în 2022 a fost închis, în Anglia, pentru pentru patru infracțiuni legate de ascunderea de active și nedeclararea unor proprietăți.Condamnat la doi ani și jumătate, el a ieșit din închisoare după 8 luni și a fost deportat din Regatul Unit, în decembrie 2022. ...
16:30
A recuperat titlul la dublu la US Open după ce a trecut prin cancer la sân: „A fost o nebunie, sincer” # Gazeta Sporturilor
Gabriela Dabrowski (Canada, 33 de ani) și partenera sa Erin Routliffe (Noua Zeelandă, 30 de ani) le-au învins pe favoritele principale Taylor Townsend și Katerina Siniakova cu 6-4, 6-4, recâștigând titlul la dublu feminin la doi ani după ce l-au cucerit prima dată. Și după ce jucătoarea canadiană a trecut prin tratament și două operații în 2024 pentru cancerul care îi fusese diagnosticat. ...
16:20
Scene reprobabile la „Cupa Cartierelor”! Un bărbat a fost bătut cu bestialitate și amenințat cu cuțitul # Gazeta Sporturilor
Scene reprobabile la un eveniment sportiv organizat de către Primăria Municipiului Târgoviște! „Cupa Cartierelor” s-a soldat cu un scandal monstru, soldat cu violență fizică și verbală.Vlad Parghel, profesor de sport și antrenor la echipa de juniori de la AS Pucioasa, echipă din Liga 3, a fost bătut și amenințat pe teren în cadrul evenimentului sportiv și a ajuns la Spitalul de Urgență din TârgovișteVIDEO. ...
16:10
Piero Ferrari, la 50 de ani după Lauda devenea campion cu Scuderia: „O decizie din instinct și încredere” » Cum arată mașina specială de la Monza # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 de la Monza reprezintă în fiecare an o cursă unică pentru Ferrari, însă ediția din 2025 e una cu adevărat specială, pentru că echipa italiană îl omagiază pe Niki Lauda, cel care în urmă cu 50 de ani câștiga primul dintre cele trei titluri de campion mondial. Iar Piero Ferrari a explicat relația cu fostul mare campion și decizia luată de Scuderie.În 1975, la un an de la sosirea la Ferrari, austriacul cucerea titlul mondial la piloți. ...
15:50
Fotbalistul cu 260 de meciuri în Ligue 1 a decis până la urmă să vină în Superliga: „Semnează pe doi ani” # Gazeta Sporturilor
Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta, a ales să semneze cu CFR Cluj, după cum anunță astăzi L'Equipe. GSP a scris în premieră despre negocierile echipei din Gruia cu fostul internațional de tineret al Franței.După ce clujenii își manifestaseră interesul, și Hapoel Tel Aviv a intrat pe fir pentru a-l lua pe Coco, după cum scriau francezii zilele trecute. Acum, L'Equipe notează că fundașul a ales-o pe CFR Cluj în detrimentul formației din Israel. ...
15:30
6 meciuri din preliminariile Campionatului Mondial au loc azi. Portugalia și Anglia, atracțiile zilei # Gazeta Sporturilor
Azi au loc alte 6 meciuri din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026. Letonia - Serbia e prima partidă a zilei, de la ora 16:00.Live de la 16:00 » Letonia - SerbiaTelevizare: Digi Sport 1 și Prima Sport 1Live de 19:00 » Armenia - PortugaliaTelevizare: Digi Sport 1 și Prima Sport 1Live de 19:00 » Anglia - AndorraTelevizare: Digi Sport 2 și Prima Sport 2Live de 21:45 » Austria - CipruTelevizare: Digi Sport 1 și Prima Sport 1Live de 21:45 » ...
15:30
Război în toată regula între tații lui Max Verstappen și Sergio Perez: „Ce idiot!” # Gazeta Sporturilor
Tatăl lui Max Verstappen, Jos, l-a numit pe Antonio, tatăl lui Sergio Perez „idiot” într-o postare pe rețelele de socializare, iritat de declarațiile bombastice ale politicianului mexican.Antonio Perez a declarat că Max Verstappen a devenit campion mondial datorită fiului său, Sergio Perez, poreclit „Checo”. Spusele acestuia au stârnit o adevărată revoltă din partea lui Jos Verstappen. ...
15:00
Lando Norris, din nou cel mai rapid în antrenamente » Ce diferențe sunt înainte de calificările de la Monza # Gazeta Sporturilor
A treia sesiune de calificări a adus din nou o luptă strânsă între McLaren și Ferrari. La fel ca în a doua sesiune, britanicul Lando Norris a fost mai rapid decât monegascul Charles Leclerc.După ce Ferrari a ocupat primele două locuri în prima sesiune de antrenamente, McLaren a preluat conducerea. Lando Norris a fost cel mai rapid în FP2, iar azi, în ultima sesiune de calificări, a avut din nou cel mai bun timp, 1:19.331. ...
14:50
România, nouă bărci prezente în finale la Campionatele Europene U23 de canotaj de la Racice # Gazeta Sporturilor
Canotorii români vor evolua în nouă finale în cadrul Campionatelor Europene de tineret de la Racice (Cehia). Șapte bărci au obținut calificarea din serii, alte două au evoluat în cursa preliminară.Campionatele Europene U23 de anul acesta se desfășoară pe parcursul a două zile în Cehia, la Racice, iar România vine după o ediție anterioară, cea de la Edirne 2024, la care a cucerit 9 medalii de aur, plasându-se în fruntea clasamentului pe națiuni. ...
14:30
Rapid a câștigat amicalul cu Voluntari, disputat la baza din Ștefănești, scor 2-0.Giuleștenii au avut un echipament inedit. Fotbaliștii au purtat tricouri și șorturi de culoarea portocaliu, alături de jambiere albe. Acesta e echipamentul de antrenament al jucătorilor de la Rapid, care nu au avut numerele și numele pe spate la meciul cu Voluntari. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.