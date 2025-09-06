Poliția franceză a arestat un adolescent de 17 ani, bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale

21:00

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri, un plan care este pe cale să se realizeze. „Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau mult dincolo de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protecției teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru De Standaard într-un interviu publicat sâmbătă, scrie POLITICO.