Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026: scorul serii, în grupa României
Digi24.ro, 7 septembrie 2025 00:20
Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026 s-a încheiat, iar scorul serii a fost în grupa României: Bosnia și Herțegovina - San Marino s-a încheiat 6-0.
• • •
Acum 2 ore
00:20
Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026: scorul serii, în grupa României
Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026 s-a încheiat, iar scorul serii a fost în grupa României: Bosnia și Herțegovina - San Marino s-a încheiat 6-0.
00:00
Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zone din Maramureş şi Crişana.
6 septembrie 2025
23:50
A venit raportul preliminar privind tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona. Ce a dus la producerea dezastrului # Digi24.ro
Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă privind accidentul funicularului din Lisabona. Șaisprezece persoane au fost ucise în deraierea istoricului funicular „Elevador da Gloria” din capitala portugheză. Accidentul în care a fost implicată populara atracție turistică a avut loc miercuri seara, potrivit focus.de.
23:40
Atac cu drone rusești în Zaporojie: patru răniți. Mai multe locuințe și o grădiniță au fost distruse în urma bombardamentelor # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite în orașul Zaporojie, în urma unor atacuri cu drone rusești. Bombardamentele au avariat blocuri, locuințe private și o grădiniță, relatează Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie. Fedorov a confirmat că șapte drone Shahed și-au atins ținta, anunță Kyiv Independent.
23:30
Lupte grele continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde armata ucraineană a observat o schimbare de tactică a trupelor ruse, în timp ce pe frontul diplomatic, eforturile preşedintelui american Donald Trump de a impulsiona o încheiere negociată a acestui război nu au dat până în prezent niciun rezultat, relatează sâmbătă agenţia DPA, citată de Agerpres.
Acum 4 ore
23:10
Mobilizarea Gărzii Naționale, de către Donald Trump, i-a scos pe americani în stradă: protest cu mii de oameni la Washington # Digi24.ro
Mii de locuitori din Washington D.C. au manifestat, sâmbătă, pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale, care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters.
23:00
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele României şi Ungariei se suprapun” # Digi24.ro
Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate”, iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar de Externe şi al Comerţului, Peter Szijjarto, într-o postare sâmbătă pe Facebook, consemnează agenţia MTI.
22:50
Rusia a publicat o listă a aplicațiilor locale care vor funcționa fără internet mobil. Nu sunt WhatsaApp, Telegram sau YouTube # Digi24.ro
Rusia a publicat o listă cu aplicații de social media, de transport și alte aplicații dezvoltate la nivel local, care, potrivit autorităților, vor continua să funcționeze în timpul întreruperilor de internet mobil - întreruperi care au fost adesea ordonate pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene, relatează Reuters.
22:50
Festivalul de Film de la Veneţia: „Father Mother Sister Brother” a câştigat Leul de Aur. Lista câştigătorilor # Digi24.ro
„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur la cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.
22:30
Taxele lui Trump au determinat 88 de operatori poștali, inclusiv Deutsche Post și Royal Mail, să suspende serviciile către SUA # Digi24.ro
Un număr de 88 de operatori poştali şi-au suspendat total sau parţial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail, ceea ce a condus la o scădere cu peste 80% a expedierilor poştale către această ţară în urma noilor taxe vamale decise de preşedintele american Donald Trump, a anunţat sâmbătă Uniunea Poştală Universală (UPU). Această organizaţie din cadrul ONU lucrează în prezent la "dezvoltarea rapidă a unei noi soluţii tehnice care să permită reluarea expedierii coletelor către SUA", a declarat directorul său general, Masahiko Metoki, citat de AFP, preluată de Agerpres.
22:10
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: „Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”.
22:00
Poliția franceză a arestat un adolescent de 17 ani, bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale # Digi24.ro
Un minor în vârstă de 17 ani a fost pus sub acuzare și încarcerat vineri, 5 septembrie, fiind suspectat că a planificat atentate jihadiste împotriva ambasadelor, clădirilor oficiale sau clădirilor publice din Sarthe, unde locuia, relatează AFP, preluată de cotidianul Liberation. Solicitat de AFP, Parchetul Național Antiterorist (Pnat) a refuzat să comenteze informația.
21:30
Lacune majore în capacitățile de apărare ale UE. Limitările militare europene alimentează nevoia disperată de ajutorul lui Donald Trump # Digi24.ro
Liderii europeni, conștienți de lacunele majore în capacitățile de apărare ale țărilor pe care le reprezintă, încă mai speră că președintele american Donald Trump își va respecta promisiunea de a oferi Ucrainei garanții concrete de securitate, chiar dacă o pace negociată pare tot mai improbabilă. Europa are deficiențe critice în domeniul informațiilor și supravegherii spațiale, precum și în cel al apărării aeriene și antirachetă - principalele domenii pe care coaliția condusă de Marea Britanie și Franța speră că asistența SUA le va acoperi. Un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, publicat săptămâna aceasta, relevă că înlocuirea capacităților militare convenționale ale SUA, alocate regiunii, ar costa Europa 1 trilion de dolari, scrie Bloomberg.
Acum 6 ore
21:10
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză # Digi24.ro
Ce informații oferă Chinei o avalanșă de comenzi de pizza către lanțurile de restaurante din apropierea Pentagonului despre interesul oficial american față de uriașa paradă militară de la Beijing? – se întreabă South China Morning Post (SCMP). Un cont de socializare chinezesc a urmărit o serie de comenzi către pizzerii din apropierea Departamentului Apărării al SUA. Și a observat că acestea au explodat miercuri, 3 septembrie.
21:00
Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi. Avea acte false şi se întorcea din Marea Britanie # Digi24.ro
Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce coborâse dintr-un avion care venise din Marea Britanie. El le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.
21:00
Incendiu puternic de vegetație în apropiere de Ploiești. 80 de hectare au fost mistuite. Zeci de pompieri mobilizați # Digi24.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată, izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti, s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor, anunță ISU Prahova.
21:00
Belgia se gândește să trimită soldații pe străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri # Digi24.ro
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri, un plan care este pe cale să se realizeze. „Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau mult dincolo de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protecției teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru De Standaard într-un interviu publicat sâmbătă, scrie POLITICO.
20:50
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane # Digi24.ro
Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane și „ne vor pune într-o situație periculoasă, vor fi doborâte”. Atenționarea președintelui american vine după ce Venezuela a trimis avioane militare în apropierea unei nave americane, în largul Americii de Sud, pentru a doua oară în două zile, au declarat oficiali americani pentru CBS News, citați de BBC.
20:10
Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Washingtonul se află în negocieri „foarte intense” cu gruparea palestiniană Hamas și i-a îndemnat să elibereze toți ostaticii deținuți în Gaza. „Suntem în negocieri foarte intense cu Hamas”, a declarat Trump reporterilor, afirmând că situația va fi „dificilă” și „neplăcută” dacă Hamas continuă să țină ostatici israelieni, scrie Reuters.
19:50
Acum 8 ore
19:20
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința conspiraționistă despre vaccinul anti-Covid # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, după organizarea unei conferinţe conspiraționiste, la Braşov, numită „COVID-19 și convergența bio-digitală”. Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor, a transmis ministrul.
19:10
Condiții mai aspre, în Bulgaria, pentru șoferii vitezomani. Ce riscă de acum înainte cei care apasă prea tare pedala de accelerație # Digi24.ro
Șoferii români care călătoresc în Bulgaria trebuie să manifeste atenție sporită. Începând de duminică, 7 septembrie, camerele de taxare din țara vecină vor măsura viteza medie a autoturismelor, nu doar pe cea maximă. Harta cu locurile unde sunt instalate toate aceste camere a fost publicată deja pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor din Bulgaria, anunță Digi24.
19:00
Rusia vrea graniță fortificată cu Finlanda. Vladimir Putin și-a trimis aliatul, pe Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali # Digi24.ro
Vladimir Putin a mai găsit un dușman: Finlanda. De unde nu avea nicio problemă cu țara nordică, aflată în neutralitate opt decenii, înainte să adere la NATO, și promitea că finlandezii nu vor avea soarta Ucrainei, acum președintele rus vede brusc o amenințare și vrea fortificații de-a lungul graniței terestre, cea mai lungă dintre o țară NATO și Rusia, adică 1.340 de kilometri, arată agenția Anadolu Ajansi. Putin și-a trimis aliatul, fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali. Pe de altă parte, Medvedev nu s-a sfiit să-și arate furia din cauza negocierilor privind desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina, ca să o protejeze de alte atacuri ale Rusiei.
19:00
Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina # Digi24.ro
Dacă se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone tampon extinse în interiorul Ucrainei, concepute ca o modalitate de a proteja Ucraina de Rusia, potrivit unor persoane familiarizate cu un plan pe care oficialii militari din țările aliate Ucrainei, inclusiv Statele Unite, l-au discutat, citate de NBC News.
18:50
Atacuri reciproce, cu peste 160 de drone, între Rusia şi Ucraina. Ce zone au fost lovite # Digi24.ro
Ucraina a susţinut că a neutralizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 68 dintr-un total de 91 de drone lansate de Rusia, care la rândul ei a susţinut că a doborât 34 de drone de atac ucrainene în cinci regiuni ruse şi deasupra Mării Negre, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
18:10
Un motociclist şi-a pierdut viaţa, iar un şofer a fost rănit în urma unui accident rutier produs, sâmbătă, între localităţile Cosoba din judeţul Giurgiu şi Brezoaele din judeţul Dâmboviţa, anunță ISU Giurgiu.
18:10
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite (Le Figaro) # Digi24.ro
O schimbare care trebuie pusă în legătură cu noua politică americană de a vinde arme Ucrainei în loc să le livreze. În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile europene se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, conform cifrelor din 12 august ale Kiel Institute, care publică periodic sumele ajutoarelor promise Kievului, cu 95 de miliarde de dolari, față de 75 de miliarde pentru Washington de la începutul invaziei ruse pe scară largă, scrie Le Figaro.
17:50
17:30
Nouă retorică a lui Donald Trump, după ce le-a cerut companiilor farmaceutice „adevărul” despre vaccinurile Covid: „Sunt uimitoare” # Digi24.ro
La o zi după ce senatorii ambelor partide - Democrat și Repubican - l-au mustrat, în cadrul unei audieri în Congres, pe secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., pentru că a restricționat accesul la vaccinurile Covid, președintele Donald Trump le-a lăudat, împreună cu alte vaccinuri, în cadrul unui eveniment organizat în Biroul Oval, anunță Politico.
Acum 12 ore
17:20
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat # Digi24.ro
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Făget, județul Timiș, arată cum un bărbat aflat sub influența alcoolului a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
17:20
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții, nemulțumiți de lipsa spațiului pentru școlarizare # Digi24.ro
Situație excepțională la Școala 195 „Hamburg”, din sectorul 3 al Capitalei. Conducerea școlii, cea mai mare din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a prezentat demisia în bloc, cu două zile înainte de începerea oficială a școlii, care oricum este sub semnul întrebării. Părinții vorbesc despre haos, căci, din cauza spațiilor insuficiente, elevii vor trebui să învețe în trei schimburi.
17:20
Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în Năvodari # Digi24.ro
Prezență-surpriză pe litoral. Celebrul actor Eric Roberts care se află de câteva zile în România, a fost văzut într-un beach bar de lux din Năvodari.
16:50
Accident grav pe A1. O mașină s-a răsturnat și a luat foc după ce s-a izbit de un camion # Digi24.ro
Un accident a avut loc, sâmbătă, pe A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.
16:20
Papa Leon se pregătește să-l canonizeze pe milenialul Carlo Acutis, adolescentul poreclit „influencerul lui Dumnezeu” # Digi24.ro
Primul sfânt milenial. Biserica Catolică se pregătește pentru o canonizare care ar trebui să fie și un gest care să atragă tinerii spre credință. Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic al generației mileniale, într-o ceremonie oficiată de Papa Leon în Piața Sfântul Petru, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși.
15:50
Cum a fost păcălită o femeie din Suceava să transfere peste 65.000 de lei într-un fond de investiţii fals # Digi24.ro
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor că aşa-numitul fond de investiţii către care trimisese banii nu este autorizat. Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o convinseseră să investească. Poliţia a deschis o anchetă, după ce suceveanca a depus plângere.
15:40
Polițist înjunghiat la Spitalul din Lupeni, în timpul unei intervenții. Atacatorul, imobilizat de agenți # Digi24.ro
Un polițist din Lupeni, județul Hunedoara, a fost rănit sâmbătă după ce a fost înjunghiat cu un cuțit chiar pe scările Spitalului din municipiu. Incidentul a avut loc în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict, iar agresorul a fost imobilizat și dus la Poliție.
15:30
Accident grav în Ialomița, cu 4 mașini implicate. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # Digi24.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.
15:20
Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă # Digi24.ro
Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a catalogat drept „pseudoconferință” evenimentul desfășurat sâmbătă la Brașov, unde mai mulți medici din spitale publice și clinici private au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID. Ea a subliniat, în direct la Digi24, că manifestarea nu este și nici nu ar putea fi acreditată, pentru că este „în afara medicinei bazate pe dovezi”, și a avertizat că vor fi demarate acțiuni disciplinare împotriva celor implicați.
15:00
Încă un bloc-turn a fost distrus de armata israeliană în Gaza. Vineri, o altă clădire a fost demolată # Digi24.ro
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.
14:40
Soluția PMB pentru apa caldă din București: cumpără ELCEN. De unde ia bani și care sunt avantajele, potrivit lui Stelian Bujduveanu # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEN de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenrgetica. Edilul afirmă că Primăria, care are un grad de îndatorare mic, se poate împrumuta pentru a cumpăra compania evaluată la un miliard de lei. „Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, afirmă Bujduveanu.
14:40
Klaus Iohannis, sfetnic pentru demnitarii români. „Este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni” # Digi24.ro
Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Oficialul este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis.
14:30
Primăria Capitalei vrea din nou să cumpere ELCEN, pentru a fuziona cu Termoenergetica. Ce spune edilul interimar, Stelian Bujduveanu # Digi24.ro
14:10
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România # Digi24.ro
Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România participă sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.
14:00
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet # Digi24.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
13:50
Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie # Digi24.ro
Raed Arafat a explicat în direct la Digi24 că pericolul de explozie la benzinăria din Timiș a fost uriaș, dar intervenția rapidă a angajaților a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie. Șeful DSU a avertizat însă că stingătoarele trebuie verificate periodic, după ce s-a constatat că unul dintre ele nu a funcționat.
13:40
Zelenski, replică pentru Putin, care vrea ca o întrevedere între ei să aibă loc la Moscova. Ce oraș a propus liderul ucrainean # Digi24.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează sâmbătă dpa.
13:40
Andrei Muraru, „rezervat optimist” cu privire la includerea României în Viza Waver; „Ponta şi Simion au adus deservicii profunde” # Digi24.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că este „rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. El a mai explicat că nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul de vize.
13:30
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
13:20
Un surfer a fost ucis de un rechin, în Australia. Este primul astfel de atac mortal în Sydney din 2022 încoace # Digi24.ro
Un „mare rechin” a ucis un surfer sâmbătă, în largul unei plaje populare din Sydney, a anunţat poliţia, un atac mortal rar care a dus la închiderea mai multor plaje din Australia, informează AFP.
13:10
Substanțe toxice ascunse în produsele de zi cu zi. Cum să recunoști chimicalele periculoase din alimente și cosmetice # Digi24.ro
De la parabeni și ftalați din cosmetice, la aditivi și coloranți din alimente sau substanțe toxice din ustensilele de gătit, chimicalele ascunse în produsele de zi cu zi pot avea efecte grave asupra sănătății. Specialiștii avertizează că multe dintre aceste substanțe dereglează hormonii, afectează fertilitatea și metabolismul și sunt asociate cu un risc crescut de cancer, motiv pentru care recomandă citirea atentă a etichetelor și alegerea variantelor sigure.
