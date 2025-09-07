„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”

Golazo.ro, 7 septembrie 2025 13:20

Adrian Mititelu a sărit în apărarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani), după ce jucătorul a ajuns în mijlocul unui conflict după transferul la Dinamo Kiev.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
13:20
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor” Golazo.ro
Adrian Mititelu a sărit în apărarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani), după ce jucătorul a ajuns în mijlocul unui conflict după transferul la Dinamo Kiev.
Acum 2 ore
12:40
Telenovela Tudose continuă Bogdan Andone intervine în cazul transferului: „100% va pleca undeva” + Dani Coman nu dă înapoi: „Hotărârea e luată” Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a oferit propria perspectivă legată de transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB.
12:20
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital Golazo.ro
Nikola Jokic nu a putut ține în spate Serbia, trimisă acasă chiar din „optimile” Campionatului European de baschet: 86-92 cu Finlanda
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu” Golazo.ro
Paul Neagu, fostul antrenor al lotului feminin, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. GOLAZO.ro a luat legătura cu Paul Neagu, pentru a afla cum răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse.
Acum 4 ore
11:40
Minaur, în grupe! Echipa din Baia Mare s-a calificat dramatic în faza principală din European League Golazo.ro
Partida a fost decisă la aruncările de la 7 metri, după ce ambele manșe s-au terminat la egalitate.
11:20
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) se află în negocieri cu Fenerbahce pentru preluarea postului de antrenor principal.
11:00
Zsori, out definitiv? Atacantul de la UTA a fost lăsat din nou în afara lotului după conflictul cu Adrian Mihalcea: „Este decizia mea” Golazo.ro
Daniel Zsori (24 de ani) a intrat în dizgrația lui Adrian Mihalcea după remiza scor 1-1 cu Unirea Slobozia.
10:50
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare vineri seara pachetele de bilete pentru jocurile de acasă din Europa League. În primele 24 de ore, campioana a raportat încasări de 1.000.000 de euro.
10:50
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România Golazo.ro
Apostolos Mantzios, antrenorul grec al Ciprului, a protestat după înfrângerea la limită în fața Austriei (0-1). Susține că adversarii au fost protejați. Marți, îi așteaptă pe „tricolori” la Nicosia, în preliminariile CM 2026
10:00
Marele viciu al lui Alibec Atacantul de la FCSB face dezvăluiri: „Fără el eram mai sus în carieră” Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a dezvăluit care a fost marele său viciu. Atacantul a explicat ce face în timpul său liber în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
10:00
Gentea, conflict cu patronul FCSB Primarul din Pitești a reacționat după declarațiile dure din cazul Tudose: „Cum își permite să mă facă mafiot?” Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul din Pitești, a reacționat după acuzațiile primite din partea lui Gigi Becali în cazul transferului lui Mario Tudose.
09:50
Sabalenka și-a păstrat coroana Aryna, campioană la US Open pentru al doilea an consecutiv » Evantai de 5 milioane de euro și lacrimile adversarei Golazo.ro
Aryna Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6(3), în finala US Open 2025. Este al patrulea titlu de Grand Slam din cariera jucătoarei din Belarus. Și a doua finală consecutivă pierdută de americancă.
Acum 24 ore
00:30
Întrerupt de groapa din Gazon FOTO Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci Golazo.ro
Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.
00:20
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino Golazo.ro
Austria și Bosnia, contracandidatele României pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, au obținut câte trei puncte în meciurile de sâmbătă
00:00
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră Golazo.ro
Portugalia s-a impus categoric în Armenia, scor 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial.
6 septembrie 2025
23:20
„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism  după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege” Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, îi acuză de rasism pe angajații de la Disneyland, după ce fiul său a fost ignorat de către două mascote.
22:50
„Tricolorii”, criticați  Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre greșeala lui Horațiu Moldovan (27 de ani) din meciul România - Canada, scor 0-3.
22:30
România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici  pentru „tricolori” în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da Golazo.ro
Conform specialiștilor, România ar fi echipa cu cele mai mari șanse să dispute barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
21:30
Amicale în Liga 1 Rapid, Dinamo și alte 6 cluburi au disputat azi partide amicale: Gâlcă a rulat tot lotul, Kopic a folosit 7 jucători de la „satelit” Golazo.ro
Dinamo și Rapid au disputat sâmbătă, 6 septembrie, meciuri amicale. Alte șase echipe din Liga 1 au avut programate azi partide de pregătire.
21:00
Contre Coman - MM Dialog aprins în direct: „Eu spun adevărul” / „Hai să facem testul poligraf!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, și Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-au contrat pe subiectul negocierilor pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).
20:50
Accidentat de fizioterapeut I-a rupt degetul lui Andrei Borza! Cât va lipsi + Și Alex Dobre a avut probleme cu un membru al staff-ului naționalei Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat de fizioterapeutul echipei în timpul amicalului echipei naționale și va lipsi cel puțin o lună
19:50
Cer o sumă uriașă FC Argeș i-a setat prețul de transfer lui Mario Tudose: „Nu este închisă nicio poveste” Golazo.ro
FC Argeș dorește ca FCSB să plătească 2 milioane de euro pe transferul fundașului central U21 Mario Tudose (20 de ani).
19:40
Tentativă de înșelăciune Cum voiau FCSB și FC Argeș să rezolve transferul lui Tudose » Benfica, afectată în mod direct Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș.
18:20
Fotbalul, instrument de propagandă Cum își promovează prietenul lui George Simion partidul extremist din UK » Susținătorii s-au înghesuit să cumpere produsele Golazo.ro
Nigel Farage (61 de ani), președintele partidului Reform UK și prieten al președintelui AUR, George Simion (38 de ani), a găsit un mod ingenios prin care să își promoveze partidul.
18:10
Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) este prima opțiune pentru a prelua postul de antrenor al celor de la Unirea Alba Iulia.
17:40
Munteanu, OUT  Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, și-a aflat diagnosticul, după accidentarea suferită înaintea meciului România - Canada, scor 0-3.
17:10
Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara  au pariat că va primi cartonaș galben Golazo.ro
Bruno Henrique, atacantul lui Flamengo, și-a aflat pedeapsa după audierile de joi din scandalul pariurilor.
17:00
Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj pentru suporterii din Cipru ai echipei naționale.
17:00
„Ar fi o mare rușine” Legendarul John McEnroe vorbește, pentru GOLAZO.ro, despre includerea Simonei Halep în Hall of Fame Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, inconfundabilul John McEnroe, acum expert Eurosport, pentru a afla opiniile acestuia legate de cele două finale de la simplu, feminin și masculin, ale turneului US Open, dar și despre posibila introducere a Simonei Halep în Hall of Fame-ul tenisului.
16:30
Debut în Liga Campionilor Gloria Bistrița își începe astăzi aventura în Europa, de la 17:00, în fața celor de la Storhamar Golazo.ro
Gloria Bistrița debutează în Liga Campionilor EHF în fața celor de Storhamar.
16:10
Albinele au provocat haos! FOTO. Un meci a fost întrerupt după ce un roi de insecte a invadat terenul » Cum s-au protejat jucătorii Golazo.ro
Un meci de fotbal din Tanzania a fost întrerupt după ce un roi de albine a ajuns pe teren, iar toți cei de acolo au fost nevoiți să se adăpostească.
16:00
România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria Golazo.ro
România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Națiunilor la padbol.
15:50
Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a împins un fan care voia să facă poză cu el, înainte de partida dintre Armenia și Portugalia.
15:50
Cazul banderola de la națională Veteranii Stanciu și Răzvan Marin și-au impus punctul de vedere »  Rațiu nu a mai fost căpitan și cu Canada Golazo.ro
15:10
Am scris istorie Jesse Marsch avea dreptate! Canada a obținut cel mai mare succes împotriva unei echipe din Europa » Lista horror pe care a intrat România  Golazo.ro
Declarațiile lui Jesse Marsch de la conferința de presă sunt cât se poate de reale, totodată crunte pentru România.
14:50
Dinamo Zagreb se întărește Croații transferă un jucător de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB din Europa League Golazo.ro
Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB.
14:40
Trump merge la finala US Open Președintele SUA va urmări din tribună thriller-ul Sinner - Alcaraz » Reacția spaniolului Golazo.ro
Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), a transmis că va participa la finala ATP US Open din acest an.
14:40
I-a afectat cariera lui Hagi! De ce a ajuns Ianis să semneze cu  un club mediocru din Turcia » Momentul care a declanșat decăderea Golazo.ro
Ianis Hagi, 26 de ani, nu și-a revenit încă după momentul care i-a dat peste cap cariera. E acum la Alanyaspor, echipa de pe locul 9 din Super Lig
14:20
Reghecampf explică de ce a pierdut România Antrenorul, după umilința cu Canada: „Nu a fost ce trebuia. S-a văzut de la încălzire!” Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre cauzele care au dus la înfrângerea rușinoasă suferită de România în amicalul cu Canada.
14:10
Boris Becker, amenințat de români Legendarul tenismen spune că nu va trece niciodată peste ce a trăit în închisoare : „Au vrut să mă bată în celulă!” Golazo.ro
Boris Becker a vorbit despre perioada dificilă petrecută în închisoare și a dezvăluit cum a ajuns să aibă datorii la deținuții români.
13:50
Controversă la România - Canada După ce fotografia cu Oana Țoiu în tribune a iscat discuții aprinse, GOLAZO.ro explică de ce ministrul de Externe nu a încălcat legea Golazo.ro
Oana Țoiu, ministrul de Externe, a fost prezentă pe Arena Națională la partida amicală România - Canada 0-3.
Ieri
13:40
Furie la Paris  Accidentarea lui Dembele din meciul Ucraina - Franța a revoltat conducerea PSG: „E o nebunie că l-au lăsat să joace!” Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) s-a accidentat în meciul Ucraina - Franța, scor 0-2, ceea a stârnit nemulțumirea conducerii clubului PSG.
13:10
Lămuriri în cazul Tudose  S-a opus primarul din Pitești transferului la FCSB? Mesaj pentru tatăl jucătorului: „Nu-mi place schimbarea de pe o zi pe alta” Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul din Pitești, a venit cu detalii despre situația lui Mario Tudose și îl contrazice pe Mihai Stoica.
12:40
Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, i-a lăudat pe jucătorii Canadei după amicalul pierdut cu 0-3 vineri seară, dar a făcut o observație la conferință care a atras atenția legată de jucătorii lui Jesse Marsch
12:10
Nicolae Stanciu, în TOP 10 all-time VIDEO. Capitolul la care căpitanul României  i-a egalat pe Mircea Rednic și pe Marius Lăcătuș Golazo.ro
Naționala României a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, dar meciul a avut o semnificație aparte pentru căpitanul Nicolae Stanciu.
12:10
Dat afară după 6 meciuri! CFR Cluj a renunțat la un jucător adus în această vară Golazo.ro
Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj după doar 6 partide jucate pentru formația din Gruia.
12:00
Lăudați de Netanyahu  Mesajul transmis de prim-ministru după ce Israel Premier Tech a decis să rămână în Turul Spaniei , în ciuda protestelor Golazo.ro
Israel Premier Tech a decis să nu se retragă din Turul Spaniei, în ciuda protestelor pro-palestiniene la adresa cicliștilor săi.
11:50
Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu  Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu” Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) a reacționat după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz în semifinalele US Open.
11:20
Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl Golazo.ro
Transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB a întâmpinat dificultăți.
11:10
Suspendat pentru că a scuipat  Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata Golazo.ro
Luis Suarez și Sergio Busquets au fost suspendați în urma scandalului din meciul Inter Miami - Seattle Sounders.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.