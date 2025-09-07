U Cluj, transfer de la Rapid Giuleștenii l-ar fi cedat pe mijlocașul pentru care au plătit 400.000 de euro
Golazo.ro, 7 septembrie 2025 23:40
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, ar urma să semneze cu Universitatea Cluj, sub formă de împrumut.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
00:10
Spania a câștigat meciul cu Turcia din preliminariile Campionatului Mondial, scor 6-0.
00:00
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei # Golazo.ro
Finala US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) și Jannik Sinner (24 de ani), a întârziat 49 de minute din cauza protocolului de securitate.
Acum o oră
23:50
Baia Mare, campioană la rugby VIDEO. Maramureșenii au învins-o pe Timișoara și și-au adjudecat al 10-lea titlu din istorie # Golazo.ro
CSM Știința Baia Mare este campioana României la rugby, după victoria obținută în fața celor de la SCM USV Timișoara, scor 36-24 (26-0).
23:40
U Cluj, transfer de la Rapid Giuleștenii l-ar fi cedat pe mijlocașul pentru care au plătit 400.000 de euro # Golazo.ro
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, ar urma să semneze cu Universitatea Cluj, sub formă de împrumut.
Acum 2 ore
23:00
Cazul Mudryk Shakhtar, gata să dea Federația în judecată! Câți bani pierde după ce mijlocașul a picat și proba B # Golazo.ro
Conducerea clubului Șahtior Donețk ar fi pregătită să dea în judecată Federația Ucraineană de Fotbal, în cazul în care Mykhailo Mudryk (24 de ani) va fi suspendat pentru dopaj.
22:50
Peter Crouch, în liga a 7-a VIDEO. Râzi cu lacrimi! Cum a apărut fostul atacant al Angliei la amatori! Ce pariu a pierdut # Golazo.ro
Peter Crouch (44 de ani), fostul atacant al naționalei Angliei, s-a numărat printre copiii care i-au însoțit pe jucători la un meci din liga a 7-a.
Acum 4 ore
22:20
Universitatea Craiova a anunțat că David Barbu (19 ani), atacant, va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, în acest sezon.
22:00
Olanda, chin în Lituania Memphis Depay a reușit o „dublă” și a devenit golgheterul all-time al naționalei! # Golazo.ro
Olanda s-a impus cu emoții în fața Lituaniei, scor 3-2, în preliminariile Campionatului Mondial.
21:40
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, spune că plecarea lui Andrei Gheorghiță (23 de ani) la U Cluj a fost de bun augur pentru campioană.
21:10
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim” # Golazo.ro
Dinamo și CFR Cluj negociază intens în ultimele ore ale perioadei de mercato pentru trecerea fundașului Matei Ilie (22 de ani) în „Ștefan cel Mare”.
20:50
Mesaj emoționant VIDEO. Reacția lui Cristiano Ronaldo la imaginile virale de la victoria cu Armenia # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a lansat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce copilul care îl însoțea la startul partidei cu Armenia, 0-3, a început să plângă.
Acum 6 ore
20:20
România U21 rămâne în provincie Unde vor juca „tricolorii” mici partidele de pe teren propriu din această toamnă # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat unde va juca naționala U21 meciurile de pe teren propriu, din această toamnă.
20:10
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!” # Golazo.ro
Giovanni Becali (73 de ani), impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), consideră că portarul a fost nedreptățit că nu a jucat în partida contra Canadei, 0-3.
20:00
Rapid, transfer de la rivală Angelescu, anunță o mutare surpriză: „Plătim pentru el, a mai fost la noi” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Alin Fica (24 de ani), mijlocașul CFR-ului, să ajungă în Giulești.
19:50
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului” # Golazo.ro
Antrenorul român László Bölöni (72 de ani) trăiește un moment special alături de familie. Sâmbătă, 6 septembrie, mama sa, Ilona Bölöni, a împlinit 101 ani.
19:50
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina” # Golazo.ro
Evangelos Marinakis, cel care conduce și Nottingham Forest, și Olumpiacos Pireu, are niște concluzii radicale asupra războiului din Ucraina. Combătut dur de Boris Johnson, care l-a comparat pe Putin cu Hitler
19:20
19:00
Momente emoționante VIDEO Dinamo l-a invitat la Săftica pe suporterul care urca scările cu cadrul, ca să asiste la meciul cu Hermannstadt # Golazo.ro
La victoria lui Dinamo cu Hermannstadt, 2-0, înainte de pauza pentru meciurile naționalei, un suporter al „câinilor” a atras atenția
18:50
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă! # Golazo.ro
Casa de la Kiev a fotbalistului ucrainean Giorgi Sudakov (23 de ani) a fost ținta bombardamentelor rusești.
Acum 8 ore
18:20
Laurențiu Reghecampf (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a obținut o nouă remiză în Sudan, după cea cu Mogadishu City din urmă cu 3 zile.
17:20
CSM București, învinsă în ultima secundă „Tigroaicele” revin de la -7 goluri , dar debutează cu stângul în Liga Campionilor # Golazo.ro
Ikast Handbold - CSM București 28-27. „Tigroaicele” au debutat cu o înfrângere în grupa B din Liga Campionilor.
17:10
Suedia U19 - România U19 1-1 Micii „tricolori” pleacă cu două remize de la turneul amical din Danermarca » Ce formație a trimis Dulcea în teren # Golazo.ro
Suedia U19 - România U19 1-1. Remiză pentru „tricolorii” lui Dulcea și în cea de-a doua partidă de pregătire din această săptămână.
17:00
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner # Golazo.ro
Donald Trump va fi prezent la finala US Open 2025 dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, programată de la ora 21:00.
16:50
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre” # Golazo.ro
Ryan Lochte, 41 de ani, înotătorul american cu șase titluri olimpice și 39 mondiale, e acuzat de fosta soție, care a cerut custodia exclusivă a copiilor din cauza dependenței lui de droguri
Acum 12 ore
16:20
Rapid își ia lunetist Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul # Golazo.ro
Alin Fică (24 de ani) ar putea deveni noul jucător al celor de la Rapid.
15:30
CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale # Golazo.ro
CFR Cluj ar putea finaliza alte două mutări de top în acest start de sezon.
15:20
Imagine-șoc. Genunchiul desfăcut! Poza extremă din operație și gestul care îi arată ceva lui Drăgușin. Atenție, imagine care vă poate afecta! # Golazo.ro
Dejan Kulusevski, 25 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a postat o fotografie cu interiorul genunchiului, făcută în timpul operației
15:00
Tensiuni în Turul Spaniei! FOTO . Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului # Golazo.ro
Continuă protestele în Turul Spaniei: 12 persoane au fost arestate, vineri, după ce au pătruns pe șosea și au blocat traseul în etapa 13.
14:30
Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare” # Golazo.ro
Comentatorul TV Bogdan Cosmescu a fost iritat de atitudinea lui Mircea Lucescu (80 de ani) la interviul de după meciul pierdut în fața Canadei, scor 0-3.
14:20
„Tânăr nu foarte deștept” Blănuță rămâne la Dinamo Kiev, dar continuă atacurile contra lui: „Potențialul star crescut de sovietici” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță va juca la Dinamo Kiev chiar și după scandalul uriaș al postărilor sale pro-ruse și amenințările cu moartea ale ultrașilor alb-albaștri. Totuși, atacantul rămâne sub criticile usturătoare ale ucrainenilor
13:20
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor” # Golazo.ro
Adrian Mititelu a sărit în apărarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani), după ce jucătorul a ajuns în mijlocul unui conflict după transferul la Dinamo Kiev.
12:40
Telenovela Tudose continuă Bogdan Andone intervine în cazul transferului: „100% va pleca undeva” + Dani Coman nu dă înapoi: „Hotărârea e luată” # Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a oferit propria perspectivă legată de transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB.
12:20
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital # Golazo.ro
Nikola Jokic nu a putut ține în spate Serbia, trimisă acasă chiar din „optimile” Campionatului European de baschet: 86-92 cu Finlanda
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu” # Golazo.ro
Paul Neagu, fostul antrenor al lotului feminin, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. GOLAZO.ro a luat legătura cu Paul Neagu, pentru a afla cum răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse.
11:40
Minaur, în grupe! Echipa din Baia Mare s-a calificat dramatic în faza principală din European League # Golazo.ro
Partida a fost decisă la aruncările de la 7 metri, după ce ambele manșe s-au terminat la egalitate.
Acum 24 ore
11:20
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul # Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) se află în negocieri cu Fenerbahce pentru preluarea postului de antrenor principal.
11:00
Zsori, out definitiv? Atacantul de la UTA a fost lăsat din nou în afara lotului după conflictul cu Adrian Mihalcea: „Este decizia mea” # Golazo.ro
Daniel Zsori (24 de ani) a intrat în dizgrația lui Adrian Mihalcea după remiza scor 1-1 cu Unirea Slobozia.
10:50
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete # Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare vineri seara pachetele de bilete pentru jocurile de acasă din Europa League. În primele 24 de ore, campioana a raportat încasări de 1.000.000 de euro.
10:50
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România # Golazo.ro
Apostolos Mantzios, antrenorul grec al Ciprului, a protestat după înfrângerea la limită în fața Austriei (0-1). Susține că adversarii au fost protejați. Marți, îi așteaptă pe „tricolori” la Nicosia, în preliminariile CM 2026
10:00
Marele viciu al lui Alibec Atacantul de la FCSB face dezvăluiri: „Fără el eram mai sus în carieră” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a dezvăluit care a fost marele său viciu. Atacantul a explicat ce face în timpul său liber în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
10:00
Gentea, conflict cu patronul FCSB Primarul din Pitești a reacționat după declarațiile dure din cazul Tudose: „Cum își permite să mă facă mafiot?” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul din Pitești, a reacționat după acuzațiile primite din partea lui Gigi Becali în cazul transferului lui Mario Tudose.
09:50
Sabalenka și-a păstrat coroana Aryna, campioană la US Open pentru al doilea an consecutiv » Evantai de 5 milioane de euro și lacrimile adversarei # Golazo.ro
Aryna Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6(3), în finala US Open 2025. Este al patrulea titlu de Grand Slam din cariera jucătoarei din Belarus. Și a doua finală consecutivă pierdută de americancă.
00:30
Întrerupt de groapa din Gazon FOTO Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci # Golazo.ro
Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.
Ieri
00:20
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino # Golazo.ro
Austria și Bosnia, contracandidatele României pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, au obținut câte trei puncte în meciurile de sâmbătă
00:00
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră # Golazo.ro
Portugalia s-a impus categoric în Armenia, scor 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial.
6 septembrie 2025
23:20
„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege” # Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, îi acuză de rasism pe angajații de la Disneyland, după ce fiul său a fost ignorat de către două mascote.
22:50
„Tricolorii”, criticați Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre greșeala lui Horațiu Moldovan (27 de ani) din meciul România - Canada, scor 0-3.
22:30
România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici pentru „tricolori” în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da # Golazo.ro
Conform specialiștilor, România ar fi echipa cu cele mai mari șanse să dispute barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
21:30
Amicale în Liga 1 Rapid, Dinamo și alte 6 cluburi au disputat azi partide amicale: Gâlcă a rulat tot lotul, Kopic a folosit 7 jucători de la „satelit” # Golazo.ro
Dinamo și Rapid au disputat sâmbătă, 6 septembrie, meciuri amicale. Alte șase echipe din Liga 1 au avut programate azi partide de pregătire.
21:00
Contre Coman - MM Dialog aprins în direct: „Eu spun adevărul” / „Hai să facem testul poligraf!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, și Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-au contrat pe subiectul negocierilor pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.