Tensiuni la McLaren VIDEO. Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris: „Nu înțeleg de ce facem asta!” » Verstappen, victorie după 4 luni

Golazo.ro, 7 septembrie 2025 19:20

Tensiuni la McLaren VIDEO. Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris: „Nu înțeleg de ce facem asta!” » Verstappen, victorie după 4 luni

Acum 5 minute
19:50
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului” Golazo.ro
Antrenorul român László Bölöni (72 de ani) trăiește un moment special alături de familie. Sâmbătă, 6 septembrie, mama sa, Ilona Bölöni, a împlinit 101 ani.
19:50
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina” Golazo.ro
Evangelos Marinakis, cel care conduce și Nottingham Forest, și Olumpiacos Pireu, are niște concluzii radicale asupra războiului din Ucraina. Combătut dur de Boris Johnson, care l-a comparat pe Putin cu Hitler
Acum o oră
19:20
Tensiuni la McLaren VIDEO. Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris: „Nu înțeleg de ce facem asta!” » Verstappen, victorie după 4 luni Golazo.ro
19:00
Momente emoționante VIDEO Dinamo l-a invitat la Săftica pe suporterul care urca scările cu cadrul, ca să asiste la meciul cu Hermannstadt Golazo.ro
La victoria lui Dinamo cu Hermannstadt, 2-0, înainte de pauza pentru meciurile naționalei, un suporter al „câinilor” a atras atenția
Acum 2 ore
18:50
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă! Golazo.ro
Casa de la Kiev a fotbalistului ucrainean Giorgi Sudakov (23 de ani) a fost ținta bombardamentelor rusești.
18:20
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a obținut o nouă remiză în Sudan, după cea cu Mogadishu City din urmă cu 3 zile.
Acum 4 ore
17:20
CSM București, învinsă în ultima secundă  „Tigroaicele” revin de la -7 goluri , dar debutează cu stângul în Liga Campionilor Golazo.ro
Ikast Handbold - CSM București 28-27. „Tigroaicele” au debutat cu o înfrângere în grupa B din Liga Campionilor.
17:10
Suedia U19 - România U19 1-1 Micii „tricolori” pleacă cu două remize de la turneul amical din Danermarca » Ce formație a trimis Dulcea în teren Golazo.ro
Suedia U19 - România U19 1-1. Remiză pentru „tricolorii” lui Dulcea și în cea de-a doua partidă de pregătire din această săptămână.
17:00
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner Golazo.ro
Donald Trump va fi prezent la finala US Open 2025 dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, programată de la ora 21:00.
16:50
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre” Golazo.ro
Ryan Lochte, 41 de ani, înotătorul american cu șase titluri olimpice și 39 mondiale, e acuzat de fosta soție, care a cerut custodia exclusivă a copiilor din cauza dependenței lui de droguri
16:20
Rapid își ia lunetist Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul Golazo.ro
Alin Fică (24 de ani) ar putea deveni noul jucător al celor de la Rapid.
Acum 6 ore
15:30
CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale Golazo.ro
CFR Cluj ar putea finaliza alte două mutări de top în acest start de sezon.
15:20
Imagine-șoc. Genunchiul desfăcut! Poza extremă din operație și gestul care îi arată ceva lui Drăgușin. Atenție, imagine care vă poate afecta! Golazo.ro
Dejan Kulusevski, 25 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a postat o fotografie cu interiorul genunchiului, făcută în timpul operației
15:00
Tensiuni în Turul Spaniei! FOTO . Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului Golazo.ro
Continuă protestele în Turul Spaniei: 12 persoane au fost arestate, vineri, după ce au pătruns pe șosea și au blocat traseul în etapa 13.
14:30
Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare” Golazo.ro
Comentatorul TV Bogdan Cosmescu a fost iritat de atitudinea lui Mircea Lucescu (80 de ani) la interviul de după meciul pierdut în fața Canadei, scor 0-3.
14:20
„Tânăr nu foarte deștept” Blănuță rămâne la Dinamo Kiev, dar continuă atacurile contra lui: „Potențialul star crescut de sovietici” Golazo.ro
Vladislav Blănuță va juca la Dinamo Kiev chiar și după scandalul uriaș al postărilor sale pro-ruse și amenințările cu moartea ale ultrașilor alb-albaștri. Totuși, atacantul rămâne sub criticile usturătoare ale ucrainenilor
Acum 8 ore
13:20
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor” Golazo.ro
Adrian Mititelu a sărit în apărarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani), după ce jucătorul a ajuns în mijlocul unui conflict după transferul la Dinamo Kiev.
12:40
Telenovela Tudose continuă Bogdan Andone intervine în cazul transferului: „100% va pleca undeva” + Dani Coman nu dă înapoi: „Hotărârea e luată” Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a oferit propria perspectivă legată de transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB.
12:20
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital Golazo.ro
Nikola Jokic nu a putut ține în spate Serbia, trimisă acasă chiar din „optimile” Campionatului European de baschet: 86-92 cu Finlanda
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu” Golazo.ro
Paul Neagu, fostul antrenor al lotului feminin, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. GOLAZO.ro a luat legătura cu Paul Neagu, pentru a afla cum răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse.
Acum 12 ore
11:40
Minaur, în grupe! Echipa din Baia Mare s-a calificat dramatic în faza principală din European League Golazo.ro
Partida a fost decisă la aruncările de la 7 metri, după ce ambele manșe s-au terminat la egalitate.
11:20
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) se află în negocieri cu Fenerbahce pentru preluarea postului de antrenor principal.
11:00
Zsori, out definitiv? Atacantul de la UTA a fost lăsat din nou în afara lotului după conflictul cu Adrian Mihalcea: „Este decizia mea” Golazo.ro
Daniel Zsori (24 de ani) a intrat în dizgrația lui Adrian Mihalcea după remiza scor 1-1 cu Unirea Slobozia.
10:50
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare vineri seara pachetele de bilete pentru jocurile de acasă din Europa League. În primele 24 de ore, campioana a raportat încasări de 1.000.000 de euro.
10:50
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România Golazo.ro
Apostolos Mantzios, antrenorul grec al Ciprului, a protestat după înfrângerea la limită în fața Austriei (0-1). Susține că adversarii au fost protejați. Marți, îi așteaptă pe „tricolori” la Nicosia, în preliminariile CM 2026
10:00
Marele viciu al lui Alibec Atacantul de la FCSB face dezvăluiri: „Fără el eram mai sus în carieră” Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a dezvăluit care a fost marele său viciu. Atacantul a explicat ce face în timpul său liber în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
10:00
Gentea, conflict cu patronul FCSB Primarul din Pitești a reacționat după declarațiile dure din cazul Tudose: „Cum își permite să mă facă mafiot?” Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul din Pitești, a reacționat după acuzațiile primite din partea lui Gigi Becali în cazul transferului lui Mario Tudose.
09:50
Sabalenka și-a păstrat coroana Aryna, campioană la US Open pentru al doilea an consecutiv » Evantai de 5 milioane de euro și lacrimile adversarei Golazo.ro
Aryna Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6(3), în finala US Open 2025. Este al patrulea titlu de Grand Slam din cariera jucătoarei din Belarus. Și a doua finală consecutivă pierdută de americancă.
Acum 24 ore
00:30
Întrerupt de groapa din Gazon FOTO Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci Golazo.ro
Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.
00:20
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino Golazo.ro
Austria și Bosnia, contracandidatele României pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, au obținut câte trei puncte în meciurile de sâmbătă
00:00
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră Golazo.ro
Portugalia s-a impus categoric în Armenia, scor 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial.
6 septembrie 2025
23:20
„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism  după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege” Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, îi acuză de rasism pe angajații de la Disneyland, după ce fiul său a fost ignorat de către două mascote.
22:50
„Tricolorii”, criticați  Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre greșeala lui Horațiu Moldovan (27 de ani) din meciul România - Canada, scor 0-3.
22:30
România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici  pentru „tricolori” în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da Golazo.ro
Conform specialiștilor, România ar fi echipa cu cele mai mari șanse să dispute barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
21:30
Amicale în Liga 1 Rapid, Dinamo și alte 6 cluburi au disputat azi partide amicale: Gâlcă a rulat tot lotul, Kopic a folosit 7 jucători de la „satelit” Golazo.ro
Dinamo și Rapid au disputat sâmbătă, 6 septembrie, meciuri amicale. Alte șase echipe din Liga 1 au avut programate azi partide de pregătire.
21:00
Contre Coman - MM Dialog aprins în direct: „Eu spun adevărul” / „Hai să facem testul poligraf!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, și Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-au contrat pe subiectul negocierilor pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).
20:50
Accidentat de fizioterapeut I-a rupt degetul lui Andrei Borza! Cât va lipsi + Și Alex Dobre a avut probleme cu un membru al staff-ului naționalei Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat de fizioterapeutul echipei în timpul amicalului echipei naționale și va lipsi cel puțin o lună
Ieri
19:50
Cer o sumă uriașă FC Argeș i-a setat prețul de transfer lui Mario Tudose: „Nu este închisă nicio poveste” Golazo.ro
FC Argeș dorește ca FCSB să plătească 2 milioane de euro pe transferul fundașului central U21 Mario Tudose (20 de ani).
19:40
Tentativă de înșelăciune Cum voiau FCSB și FC Argeș să rezolve transferul lui Tudose » Benfica, afectată în mod direct Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș.
18:20
Fotbalul, instrument de propagandă Cum își promovează prietenul lui George Simion partidul extremist din UK » Susținătorii s-au înghesuit să cumpere produsele Golazo.ro
Nigel Farage (61 de ani), președintele partidului Reform UK și prieten al președintelui AUR, George Simion (38 de ani), a găsit un mod ingenios prin care să își promoveze partidul.
18:10
Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) este prima opțiune pentru a prelua postul de antrenor al celor de la Unirea Alba Iulia.
17:40
Munteanu, OUT  Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, și-a aflat diagnosticul, după accidentarea suferită înaintea meciului România - Canada, scor 0-3.
17:10
Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara  au pariat că va primi cartonaș galben Golazo.ro
Bruno Henrique, atacantul lui Flamengo, și-a aflat pedeapsa după audierile de joi din scandalul pariurilor.
17:00
Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj pentru suporterii din Cipru ai echipei naționale.
17:00
„Ar fi o mare rușine” Legendarul John McEnroe vorbește, pentru GOLAZO.ro, despre includerea Simonei Halep în Hall of Fame Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, inconfundabilul John McEnroe, acum expert Eurosport, pentru a afla opiniile acestuia legate de cele două finale de la simplu, feminin și masculin, ale turneului US Open, dar și despre posibila introducere a Simonei Halep în Hall of Fame-ul tenisului.
16:30
Debut în Liga Campionilor Gloria Bistrița își începe astăzi aventura în Europa, de la 17:00, în fața celor de la Storhamar Golazo.ro
Gloria Bistrița debutează în Liga Campionilor EHF în fața celor de Storhamar.
16:10
Albinele au provocat haos! FOTO. Un meci a fost întrerupt după ce un roi de insecte a invadat terenul » Cum s-au protejat jucătorii Golazo.ro
Un meci de fotbal din Tanzania a fost întrerupt după ce un roi de albine a ajuns pe teren, iar toți cei de acolo au fost nevoiți să se adăpostească.
16:00
România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria Golazo.ro
România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Națiunilor la padbol.
15:50
Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a împins un fan care voia să facă poză cu el, înainte de partida dintre Armenia și Portugalia.
15:50
Cazul banderola de la națională Veteranii Stanciu și Răzvan Marin și-au impus punctul de vedere »  Rațiu nu a mai fost căpitan și cu Canada Golazo.ro
