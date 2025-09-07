Anunț de ultim moment dinspre Rapid » Când va fi în premieră sub comanda lui Gâlcă

23:00

Stadionul Municipal din Sibiu ar urma să fie gazdă pentru circa 350 de elevi din 15 clase în noul an școlar. Demersurile pentru obținerea avizului sunt în curs de desfășurare, iar mutarea acestora în câteva clase din incinta arenei ar urma să se realizeze odată cu începerea școlii, pentru un interval de aproximativ 10 luni, cât timp sunt programate lucrări de consolidare a clădirii vechi din cadrul școlii și renovarea energetică a acesteia. ...