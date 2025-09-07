Macron acuză Rusia de and #8222;logică a terorii and #8221; după atacul masiv asupra Ucrainei
Bursa, 7 septembrie 2025 17:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat duminică faptul că and #8222;Rusia se închide tot mai mult în logica războiului şi a terorii and #8221;, după cel mai amplu atac aerian lansat de Moscova asupra Ucrainei de la începutul conflictului, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
Acum 10 minute
18:10
George Simion: Funcţiile de conducere sunt pline de pile de partid, nu posturile de execuţie # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a intervenit cu un drept la replică după discursul deputatului USR Radu Mihaiu, criticând modul în care puterea justifică reformele instituţiilor de reglementare.
18:10
După cinci ore de dezbateri, Parlamentul a trecut la votul asupra celei de-a treia moţiuni de cenzură, cea privind reforma instituţiilor de reglementare ASF, ANRE şi ANCOM.
Acum 30 minute
18:00
Mugur Mihăescu acuză Guvernul de nepotism şi and #8222;slăbiciune în faţa Ucrainei and #8221; # Bursa
Deputatul AUR Mugur Mihăescu a criticat dur Executivul, afirmând de la tribuna Parlamentului că actualul Guvern se află and #8222;de partea greşită a istoriei and #8221;. Acesta a acuzat că numeroase funcţii publice sunt ocupate de rude ale liderilor din coaliţia de guvernare şi a cerut and #8222;sfârşitul practicilor de nepotism and #8221;.
18:00
Deputatul USR Radu Mihaiu a respins criticile opoziţiei în privinţa reformei instituţiilor de reglementare şi a afirmat în plen că moţiunea de cenzură depusă de AUR, SOS România şi POT are ca scop and #8222;protejarea privilegiilor and #8221;.
17:50
Macron acuză Rusia de and #8222;logică a terorii and #8221; după atacul masiv asupra Ucrainei # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat duminică faptul că and #8222;Rusia se închide tot mai mult în logica războiului şi a terorii and #8221;, după cel mai amplu atac aerian lansat de Moscova asupra Ucrainei de la începutul conflictului, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
17:50
Ilie Bolojan: and #8222;Ajutorul pentru Republica Moldova nu poate fi motiv de dărâmare a Guvernului and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a intervenit din nou, pentru a treia oară, la tribuna Parlamentului, în cadrul dezbaterilor privind moţiunea de cenzură referitoare la reforma ASF, ANRE şi ANCOM. Şeful Executivului a apărat măsurile luate, subliniind că transformarea acestor instituţii nu reprezintă un moft, ci o necesitate pentru buna funcţionare a statului.
Acum o oră
17:30
Parlamentul a început dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan # Bursa
Parlamentul a intrat în faza dezbaterilor pentru cea de-a treia moţiune de cenzură depusă de opoziţie, intitulată and #8222;Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă and #8221;. Textul a fost citit în plen de către deputata AUR Gianina Şerban.
17:20
Parlamentul a aprobat duminică reforma privind guvernanţa corporativă, după ce a doua moţiune de cenzură depusă de opoziţie a fost respinsă. Preşedintele de şedinţă, Mircea Abrudean, a anunţat că legea este considerată adoptată, putând fi atacată la Curtea Constituţională în termen de două zile.
Acum 2 ore
16:50
La trei ore de la debutul şedinţei de plen reunit, parlamentarii au început votul asupra celei de-a doua moţiuni de cenzură, depusă de AUR, POT şi SOS România, privind guvernanţa corporativă.
16:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că este dispus să îşi asume and #8222;propaganda negativă and #8221; şi prejudiciul diplomatic adus Israelului pentru a obţine victoria în războiul din Gaza, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a recunoscut duminică, la Salonic, că fraudarea ajutoarelor agricole europene reprezintă and #8222;o problemă cronică and #8221; în ţară, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează. Declaraţia survine în contextul unei anchete europene privind o presupusă fraudă de amploare în utilizarea fondurilor agricole.
16:40
Anamaria Gavrilă: and #8222;România are nevoie de o schimbare de viziune, dar să dăm oameni afară nu este o viziune and #8221; # Bursa
Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a declarat în plen, duminică, că Guvernul condus de Ilie Bolojan and #8222;face ceva fundamental greşit and #8221;, în condiţiile în care a reuşit and #8222;să supere pe toată lumea, inclusiv pe cei care l-au susţinut să ajungă la guvernare and #8221;.
16:30
AUR acuză Guvernul de falsă reformă, în timp ce PNL apără schimbările din companiile de stat # Bursa
În plenul reunit al Parlamentului, deputatul AUR Petrişor Periu a criticat măsurile privind guvernanţa corporativă asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că executivul and #8222;îi minte pe români and #8221; atunci când vorbeşte despre reforme. and #8222;Vă minţiţi şi minţiţi românii când spuneţi că faceţi reforme and #8221;, a declarat parlamentarul AUR.
16:20
Kelemen Hunor apără Guvernul Bolojan şi critică opoziţia pentru încercările repetate de a-l schimba # Bursa
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminică, în plenul reunit al Parlamentului, că opoziţia forţează nejustificat schimbarea Guvernului Ilie Bolojan, deşi acesta se află în funcţie de numai 76 de zile.
Acum 4 ore
16:10
Bolojan răspunde opoziţiei pe tema companiilor de stat şi apără plafonarea salariilor directorilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a respins criticile opoziţiei odată cu dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură, dedicată guvernanţei corporative, afirmând că România are nevoie de and #8222;companii publice puternice and #8221; în domenii strategice precum energia, transporturile şi apărarea.
16:00
Parlamentul a trecut duminică după-amiază la dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, POT şi SOS România, după ce prima - dedicată reformei în sănătate - a fost respinsă. Textul moţiunii, intitulat and #8222;Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului! and #8221;, este citit în plen de deputatul AUR Cosmin Corendea.
15:50
Ministerul rus al Apărării a anunţat, duminică, că operaţiunea aeriană declanşată în noaptea precedentă a vizat and #8222;fabrici de armament, infrastructura de transport utilizată de armata ucraineană, arsenale şi aerodromuri and #8221;, potrivit presei internaţionale.
15:50
Ursula von der Leyen: Rusia îşi bate joc de diplomaţie şi ucide fără discriminare în Ucraina # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacurile masive cu drone şi rachete lansate de Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei, afirmând că and #8222;Kremlinul îşi bate joc de diplomaţie, încalcă dreptul internaţional şi ucide fără discriminare and #8221;.
15:40
Prima moţiune de cenzură dezbătută astăzi a fost respinsă. Doar 108 parlamentari au votat and #8222;pentru and #8221; şi unul and #8222;împotrivă and #8221;, în timp ce pragul necesar pentru adoptare era de 233 de voturi.
15:30
În timpul votului asupra primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului, parlamentarii Partidului Oamenilor Tineri (POT) au ales să rămână pe holurile Palatului Parlamentului. Lidera formaţiunii, Anamaria Gavrilă, a intrat live pe Facebook şi a acuzat puterea de and #8222;abuz and #8221;, reclamând faptul că preşedintele de şedinţă nu a verificat cvorumul înainte de începerea procedurii de vot.
15:00
Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un nou apel la pace în Ţara Sfântă şi în Ucraina, subliniind că and #8222;Dumnezeu nu vrea război. Dumnezeu vrea pace and #8221;, transmite EFE, care afirmă cele ce urmează.
15:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat, duminică, atacul nocturn lansat de Rusia asupra capitalei Kiev, în urma căruia a fost lovită pentru prima dată clădirea guvernului. and #8222;Un act nemilos and #8221;, a spus liderul ucrainean, care a promis and #8222;un răspuns pe măsură and #8221;, notează BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Parlamentarii AUR, care anunţaseră iniţial că nu vor intra în sală pentru a nu asigura cvorumul necesar, au renunţat la boicot şi participă la votul pe prima moţiune de cenzură.
14:40
Dezbaterea primei moţiuni de cenzură a fost marcată de dispute între putere şi opoziţie privind existenţa cvorumului. Preşedintele de şedinţă, Mircea Abrudean, a anunţat începerea procedurilor de vot, moment în care deputatul AUR Mihai Enache a invocat articolul 52, alineatul 2, din regulament, cerând apel nominal pentru verificarea prezenţei fizice.
14:30
În plenul Parlamentului, unde se dezbat cele patru moţiuni de cenzură ale opoziţiei, Sorin Grindeanu a declarat că PSD respinge toate iniţiativele depuse de AUR, pe care le-a calificat drept and #8222;un exerciţiu de pură demagogie and #8221;.
14:30
George Simion a susţinut că moţiunile de cenzură nu pot fi votate duminică, întrucât nu există cvorum. Liderul AUR a criticat Guvernul pentru cele cinci asumări de răspundere pe pachetul de reforme.
14:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat drept and #8222;un act important de dezinformare and #8221; conferinţa organizată sâmbătă la Braşov, unde mai mulţi medici au contestat beneficiile vaccinării. Oficialul a precizat că Ministerul Sănătăţii, împreună cu Colegiul Medicilor, va redacta un raport care va fi înaintat Parchetului.
Acum 6 ore
14:10
Parlamentul a început dezbaterea primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan, însă băncile AUR şi SOS România din sala de plen sunt goale, relatează surse parlamentare.
14:10
Premierul Ilie Bolojan a criticat, duminică, în plenul reunit al Parlamentului, moţiunea de cenzură iniţiată de AUR pe tema reformei în sănătate, acuzând opoziţia că blochează artificial activitatea Guvernului.
14:10
Ministerul Educaţiei a publicat duminică mesajul ministrului Daniel David, cu o zi înainte de începerea noului an şcolar şi în contextul protestelor anunţate de sindicate pentru 8 septembrie.
14:00
Parlamentul dezbate astăzi moţiunea de cenzură intitulată and #8222;Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România! and #8221;, iniţiată de opoziţie şi aflată în acest moment în discuţie, potrivit documentului oficial.
14:00
Parlamentul a început dezbaterea primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan, însă băncile AUR şi SOS România din sala de plen sunt goale, relatează surse parlamentare.
14:00
Deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul filialei Iaşi, a anunţat că nu va participa la dezbaterea moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR, pe care le consideră and #8222;o cacealma and #8221; a unui partid and #8222;de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin and #8221;.
13:50
Televiziunile de ştiri transmit că 244 de parlamentari sunt prezenţi fizic şi online la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, unde ar urma să fie dezbătute cele patru moţiuni de cenzură iniţiate de opoziţie împotriva Guvernului Bolojan.
13:30
Aproape 20 de persoane s-au adunat duminică în faţa intrării din strada Izvor a Palatului Parlamentului pentru a-i susţine pe parlamentarii opoziţiei în ziua dezbaterii moţiunilor de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
13:20
Liderul AUR, George Simion, a declarat duminică, la Parlament, că şedinţa comună privind dezbaterea şi votul moţiunilor de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu poate continua din cauza lipsei de cvorum.
13:10
Guvernul premierului François Bayrou este aşteptat să cadă luni în urma unui vot de neîncredere, accentuând blocajul politic din Franţa şi vulnerabilizând eurozona a doua mare economie a sa, transmite The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
13:00
Norvegienii se prezintă duminică şi luni la urne într-un scrutin strâns, care va stabili dacă ţara îşi menţine guvernul laburist sau se orientează către o coaliţie de centru-dreapta, transmite BBC, care afirmă cele ce urmează.
Acum 8 ore
12:00
Statul român obligat să plătească despăgubiri unui cetăţean norvegian după un dosar uitat timp de şapte ani # Bursa
Tribunalul Bucureşti a decis ca statul român, prin Ministerul Finanţelor, să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetăţean norvegian, victimă a unei erori judiciare, după ce plângerea sa penală a fost lăsată în nelucrare mai bine de şapte ani, arată o investigaţie HotNews.ro, care informează cele ce urmează.
12:00
Administraţia rusă acuză Ucraina că a lovit un centru de instruire de la centrala nucleară Zaporojie # Bursa
Drone ucrainene au lovit acoperişul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore şi fără a creşte nivelul de radiaţii, a transmis administraţia instalată de Moscova la faţa locului, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Avioane poloneze şi aliate, ridicate de la sol după atacul masiv cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei # Bursa
Aeronave poloneze şi aliate au fost activate duminică dimineaţa pentru a garanta securitatea spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat un val masiv de drone şi rachete asupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a anunţat comandamentul operaţional al forţelor armate, potrivit Reuters, care transmite cele ce urmează.
12:00
Rachetele şi dronele Rusiei au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat într-o postare pe Facebook ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după cel mai recent atac aerian masiv lansat de Moscova împotriva Ucrainei. Oficialul a subliniat că România condamnă and #8222;cu toată fermitatea and #8221; astfel de and #8222;atacuri criminale and #8221;.
11:50
Giganţii tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 miliarde dolari la capitalizarea de piaţă şi ducând valoarea totală a celor opt companii din clubul and #8222;trilionarelor and #8221; la 21.000 miliarde dolari, relatează CNBC, care afirmă cele ce urmează.
11:50
Angajaţii ANCOM aleg avocaţii eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea pentru a contesta reforma # Bursa
Sindicatul angajaţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a decis, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură Piperea şi Asociaţii, condusă de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea, pentru a contesta în instanţă măsurile de restructurare anunţate de Guvern, informează Snoop.ro, care afirmă cele ce urmează
11:40
Rusia a lovit duminică Ucraina cu 805 drone şi 13 rachete, în cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei, două persoane fiind ucise şi cel puţin 15 rănite, inclusiv un copil de un an, relatează Associated Press, care transmite cele ce urmează.
11:20
Prinţul Hisahito al Japoniei ajunge la maturitate şi devine singurul moştenitor tânăr al tronului imperial # Bursa
Prinţul Hisahito al Japoniei a împlinit oficial vârsta adultă, fiind primul membru masculin al familiei regale care ajunge la maturitate în ultimii 40 de ani şi, potrivit analiştilor, ar putea fi şi ultimul, relatează Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
11:20
Un soldat canadian care fusese dat dispărut la 2 septembrie în Letonia a fost găsit mort, a anunţat sâmbătă armata canadiană, citată de AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
11:20
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale, după un an de critici constante privind refuzul acestuia de a reduce dobânzile, transmite Reuters, de la care informăm cele ce urmează. Procesul de selecţie este coordonat de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a acuzat Fed de and #8222;aroganţă în elaborarea politicilor and #8221; şi a cerut o revizuire completă a modului de funcţionare a băncii centrale.
11:20
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, au relatat duminică mai multe instituţii media din Japonia, după ce liderul Partidului Liberal-Democrat s-a confruntat cu presiuni interne ca urmare a rezultatelor slabe obţinute la alegerile pentru camera superioară.
11:10
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters,care afirmă cele ce urmează.
