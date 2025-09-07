Macron acuză Rusia de and #8222;logică a terorii and #8221; după atacul masiv asupra Ucrainei

11:20

Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale, după un an de critici constante privind refuzul acestuia de a reduce dobânzile, transmite Reuters, de la care informăm cele ce urmează. Procesul de selecţie este coordonat de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a acuzat Fed de and #8222;aroganţă în elaborarea politicilor and #8221; şi a cerut o revizuire completă a modului de funcţionare a băncii centrale.