A murit pastorul Iosif Țon, cel care a colaborat cu Europa Liberă, iar după 1989 a pus bazele actualei Universități Emanuel din Oradea

18:00

Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea au susţinut şi cel de-al doilea joc amical în compania celor de la CSM Târgu Mureş, un joc care a avut loc fără spectatori şi care a fost unul experimental, cu două părţii diferite. Astfel, în prima jumătate echipele au apelat la toţi jucătorii pe care i-au avut la dispoziţie, în timp ce în jumătatea secundă au evoluat fără străini. La final scorul a fost favorabil oaspeţilor, care s-au impus cu 84-73.