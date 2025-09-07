Gest radical, la un deceniu de la moartea afaceristului | Miliardarul Dinu Patriciu, renegat de amanta chinezoaică | Misterul din jurul lui Melanie Chen se adânceşte

10:20

Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 dă startul unui nou sezon din Asia Express – Drumul Eroilor. Sezonul cu numărul 8 vine cu un debut spectaculos, care îi va pune pe concurenți în dificultate încă din primele minute ale cursei. După o călătorie obositoare, de peste 30 de ore, echipele ajung într-un port exotic, unde află că prima misiune a sezonului este să ajungă pe o nouă insulă… însă nu oricum. Transportul se face cu bărcile pescarilor locali, iar cum acestea nu pot ancora la mal, concurenții sunt nevoiți să își care bagajele pe o plută. Așa începe un adevărat spectacol de forță, rezistență și reacții neașteptate.