A decis să pună punct speculaţiilor în exclusivitate pentru SpyNews! Ispita Teo: „Teodora nu este iubita mea”. Frumuşelul şi jurnalista au fost surprinşi ţinându-se de mână
SpyNews, 7 septembrie 2025 22:20
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii, face ravagii printre doamne și domnișoare. Tânărul reușește să atragă toate privirile, iar recent s-a spus că și-ar fi găsit deja jumătatea. A fost surprins la masă cu o brunetă sexy, cunoscută în fața camerelor de filmat, însă tot el pune punct speculațiilor
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
22:40
S-a spus primul „Te iubesc!”. Oana Monea face declarații în exclusivitate despre relația cu noul iubit la Xtra Night Show. Ce planuri de viitor are fosta ispită cu acesta # SpyNews
După experiența intensă de la „Insula Iubirii”, Oana Monea a vorbit deschis despre planurile sale de carieră, dar și despre noua relație care îi aduce împlinire și stabilitate. Vedeta a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste de patru luni, care ar putea duce chiar la o casă împreună și un inel pe deget.
22:40
Asia Express, 7 septembrie 2025. Dan Alexa, scutit de la treburile casnice: „În viața mea n-am spălat o rufă”. De ce a refuzat Raluca Bădulescu să spele hainele murdare ale gazdelor # SpyNews
A doua zi la Asia Express a continuat cu noi provocări pentru concurenți. După ce au dormit în casele unor localnici, echipele au avut de spălat hainele murdare ale localnicilor. Dan Alexa a recunoscut că nu a făcut asta niciodată, în timp ce Raluca Bădulescu a refuzat să facă proba.
Acum o oră
22:20
Flavia Mihășan, primele declarații despre noul iubit. „N-a apărut de pe o zi pe alta”. De ce au ţinut totul ascuns # SpyNews
Nu mai este un secret pentru nimeni că Flavia Mihășan este din nou îndrăgostită! Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a dat voie să iubească din nou, după despărțirea de tatăl copiilor ei. În exclusivitate pentru Spynews.ro, frumoasa vedetă face declarații despre relația cu Andrei Ciobanu, bărbatul care i-a cucerit inima. De ce au ales cei doi să își țină povestea de dragoste ascunsă până acum.
22:20
A fost ani de zile şmecher cu legitimaţie, iar acum..Victor Piţurcă: „Singura mea activitate sunt nepoţii” # SpyNews
A fost ani de zile șmecher cu legitimație, iar acum Victor Pițurcă, singura și cea mai importantă activitate a sa, nepoții! Cum este antrenorul în calitate de bunic, dar și ce reproșuri primește acesta. Declarații exclusive!
22:20
A decis să pună punct speculaţiilor în exclusivitate pentru SpyNews! Ispita Teo: „Teodora nu este iubita mea”. Frumuşelul şi jurnalista au fost surprinşi ţinându-se de mână # SpyNews
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii, face ravagii printre doamne și domnișoare. Tânărul reușește să atragă toate privirile, iar recent s-a spus că și-ar fi găsit deja jumătatea. A fost surprins la masă cu o brunetă sexy, cunoscută în fața camerelor de filmat, însă tot el pune punct speculațiilor
22:20
Gest radical, la un deceniu de la moartea afaceristului | Miliardarul Dinu Patriciu, renegat de amanta chinezoaică | Misterul din jurul lui Melanie Chen se adânceşte # SpyNews
Dinu Patriciu a avut (unii spun că a fost determinat să aibă) încredere oarbă în ea: i-a dat mână liberă și drept de semnătură, i-a oferit o avere colosală și i-a lăsat o moștenire de 240 de milioane de euro, însă Melanie Chen, „amanta chinezoaică”, a decis să se descotorosească de tot ce o lega de miliardarul mort în urmă cu mai bine de un deceniu și de afacerile din România.
22:10
Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, surprinși neplăcut de condițiile din casele localnicilor, în prima noapte de cazare. Ce misiune au primit mai apoi # SpyNews
După ce au dat piept cu realitate din Filipine pe mare, concurenții din Asia Express și-au găsit cazare. Au petrecut prima noapte în casele unor localnici, iar camerele în care au ajuns nu au fost deloc pe placul lor.
Acum 2 ore
21:50
Asia Express, 7 septembrie 2025. Cum au reacționat fiicele lui Dan Alexa, atunci când au aflat că va pleca pe Drumul Eroilor. Ce i-au spus Casiana și Antonia # SpyNews
Dan Alexa are două fiice din prima căsnicie. Fata lui cea mare are 18 ani, iar cea mică, Antonia, are 13 ani. Celor două nu le-a venit să creadă că antrenorul vrea să plece în Asia Express. Și Gabi Tamaș a făcut declarații emoționante despre familia lui.
21:20
Asia Express, 7 septembrie 2025. Calina Roman s-a accidentat în prima zi! „Mi se mișca osul”. Ce a pățit concurenta # SpyNews
Prima probă de la Asia Express nu s-a dovedit deloc ușoară pentru concurenți. Au ajuns în Filipine, unde au fost nevoiți să își găsească cazare, dar nu înainte să facă o probă, pe plajă. Calina Roman s-a accidentat în primele minute.
21:20
Sfeclă roșie la borcan. Rețeta simplă și rapidă pentru iarnă, care păstrează aroma și vitaminele # SpyNews
Sfecla roșie este una dintre cele mai sănătoase și versatile legume ale sezonului rece, iar conservarea ei la borcan, în oțet, reprezintă o metodă tradițională și practică prin care se păstrează aroma, culoarea intensă și proprietățile nutritive.
21:00
Asia Express, 7 septembrie 2025. În ce a constat prima probă de pe Drumul Eroilor. Unii dintre concurenți și-au dorit să plece acasă: „Nu e de mine aici” # SpyNews
Aventura Asia Express - Drumul Eroilor s-a dovedit mult mai complicată pentru concurenți. Nici bine nu au ajuns în Filipine că au avut de făcut prima probă, care nu s-a dovedit deloc ușoară. Raluca Bădulescu a răbufnit de nervi.
Acum 4 ore
20:40
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick, și iubita lui s-au căsătorit! Cum a arătat rochia de mireasă purtată de modelul Abby Champion | FOTO # SpyNews
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick, în vârstă de 31 de ani și logodnica lui, modelul Abby Champion, s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc în Idaho pe 6 septembrie 2025, unul dintre locurile preferate ale celor doi.
20:20
Tradiții de Sfânta Maria Mică. Fructele pe care trebuie să le dai de pomană pe data de opt septembrie # SpyNews
În fiecare an, pe opt septembrie, credincioșii ortodocși respectă obiceiul de a da de pomană alimente celor adormiți. Fructele au un rol simbolic și spiritual, iar alegerea lor respectă tradiția străveche. Iată ce fructe se oferă!
20:10
Prognoza meteo 8 septembrie – 15 septembrie 2025. Unde vor fi temperaturi de foc și în ce regiuni vor începe ploile și vremea severă # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru săptămână 8 septembrie - 15 septembrie 2025. Țara va fi împărțită în două regiuni, cea în care va ploua și o regiune în care vor fi temperaturi de foc. Iată cum va fi vremea în București.
20:00
Costina Zota de la Mireasa îi pune la punct pe cei care au criticat-o: „Am și eu o mamă acasă”. Ce spune despre relația cu Dian # SpyNews
Costina Zota a fost eliminata în gala de 5 septembrie 2025. Concurenta se aștepta să părăsească competiția, chiar dacă nu își dorea neapărat, căci în casă forma un cuplu cu Dian. Tânăra a răbufnit, după ce a fost pusă la zid pentru trecutul ei.
19:50
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, concurent la Asia Express 2025. Cine este și ce afacere deține # SpyNews
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, participă la Asia Express 2025 împreuna cu fosta sa soție. Cei doi au fost căsătoriți timp de 15 ani și au împreună un fiu, iar relația lor rămâne apropiată și respectuoasă.
19:20
Bianca Drăgușanu nu uită de Claudia Pătrășcanu nici în vacanță! Blondina, ironii la adresa cântăreței direct dintr-o destinație exotică | FOTO # SpyNews
Bianca Drăgușanu a plecat zilele trecute în vacanță. Iubita lui Gabi Bădălău nu a dezvăluit ce destinație a ales, dar cert este că este vorba despre un loc exotic. Blondina nu a uitat nici în vacanță de Claudia Pătrășcanu, cea pe care a ironizat-o din nou.
Acum 6 ore
18:50
Imaginile pe care fostul soț al Betty Salam le-a făcut publice, după ce cântăreața s-a afișat tot mai des cu noul iubit. Cine îi este alături lui Cătălin Vișănescu | FOTO # SpyNews
Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au separat după șase ani de căsnicie. Au împreună un fiu, care luna viitoare va împlini șapte ani, iar cântăreața are de câteva luni o nouă relație cu Roberto Tudor, alături de care s-a afișat des în ultimele săptămâni.
18:50
Drama unei tinere din Baia Mare! Cum a reușit să scape după ce a fost răpită și sechestrată în Craiova # SpyNews
O tânără din Baia Mare a fost răpită de pe stradă de doi bărbați pe care îi cunoștea din mediul online. Aceasta și-a luat inima-n dinți și a trimis un mesaj mamei sale, iar aceasta a alertat autoritățile. Astfel, a pus capăt sechestrului.
18:20
Iulia de la Mireasa, sezonul 11, s-a căsătorit civil cu iubitul ei! Primele imagini din ziua în care au spus „Da” | FOTO # SpyNews
Iulia de la Mireasa, sezonul 11, și iubitul ei sunt împreună de câteva luni, dar se pare că relația lor evoluează din ce în ce mai frumos. Cei doi s-au logodit în luna august în vacanță, în Grecia, iar ieri, 6 septembrie 2025, au spus cel mai hotărât „Da” din viața lor.
18:00
Spynews TV. Mădălina Crețan, soția regretatului NOSFE, își deschide sufletul. Cum arată viața acesteia la aproape trei ani de la moartea artistului # SpyNews
Soția lui Nosfe, Mădălina Crețan, a vorbit cu sinceritate copleșitoare despre viața ei după pierderea artistului. Durerea, forța și iubirea pentru fetița lor au ținut-o în picioare atunci când lumea întreagă părea să se prăbușească.
17:50
Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, adevărul despre motivul despărțirii de Andrușca. De ce nu a funcționat relația lor în afara emisiunii # SpyNews
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca de la Insula iubirii au plecat împreună din Thailanda. Cei doi au încercat să aibă o relație, dar lucrurile nu au funcționat, așa că s-au despărțit. Fostul concurent a vorbit deschis despre acest subiect, după ce urmăritorii lui au insistat să afle ce s-a întâmplat în relația lor.
17:20
Când ar putea avea loc nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Ce spune cântăreața despre nașii de cununie # SpyNews
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit civil pe 4 septembrie, la Mamaia. A fost un moment emoționant, iar cei doi se gândesc și la momentul în care vor face nunta. Prezent la eveniment a fost și cuplul care urmează să fie nași.
17:10
Piața farmaceutică în alertă după ce RFK Jr. și HHS vor să lege autismul de utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii # SpyNews
Un raport pregătit de Departamentul Sănătății din SUA, condus de Robert F. Kennedy Jr. ridică ipoteza că utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii și deficitul de folat ar putea fi asociate cu autismul. Dezvăluirea a dus la scăderi pe bursă și la critici din partea comunității științifice.
Acum 8 ore
16:50
Mihai Morar, imagini superbe alături de soție și fiice. Locul în care revin de fiecare dată în vacanță | FOTO # SpyNews
Mihai Morar și familia lui au fost plecați în această vară mai mult în vacanță. Au revenit într-una dintre destinațiile lor preferate. Prezentatorul TV a luat și o lună pauză de la rețelele de socializare și s-a bucurat de timpul petrecut alături de soție și fiice.
16:40
Cum a arătat dansul mirilor la nunta Mariei Avram cu Marius Avram! Imagini rare cu foștii concurenți de la Insula Iubirii | FOTO # SpyNews
Maria Avram și Marius Avram s-au căsătorit în urmă cu mai mulți ani și au avut parte de o nuntă superbă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a făcut o surpriză fanilor și a postat imagini rare de la dansul mirilor celor doi.
15:50
Instagram ar urma să introducă noi funcții. Utilizatorii vor vedea cine le vizitează profilul și cine face capturi la poveștile temporare # SpyNews
Vești importante pentru persoanele care folosesc Instagram! Utilizatorii ar urma să vadă cine intră pe profilul lor, dar și cine face capturi de ecran la poveștile temporare. Până în acest moment, aceste funcții nu sunt disponibile.
15:10
Puya și Melinda Gărdescu, nași de cununie! Artistul a ieșit din tipare cu ținuta lui: ”Mai lejer” | FOTO # SpyNews
Puya și Melinda Gărdescu sunt nași de cununie! Artistul și soția lui au parte de un eveniment special alături de prieteni apropiați. Puya a reușit să iasă din tipare cu o ținută de naș mai rar întâlnită.
Acum 12 ore
14:30
Tânăra de 14 ani, dispărută din București, a fost găsită! Edith Maxim era într-o casă din Constanța: ”Caut pe cineva de la DIICOT” | FOTO # SpyNews
Edith Maxim, adolescenta dispărută săptămâna trecută în București a fost găsită astăzi! Mama ei a făcut marele anunț și a dezvăluit unde au gpsit-o polițiștii. Lupta continuă, pentru că mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT.
14:00
Prognoza meteo 8 septembrie – 15 septembrie 2025. Unde vor fi temperaturi de foc și în ce regiuni vor începe ploile și vremea severă # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru săptămână 8 septembrie - 15 septembrie 2025. Țara va fi împărțită în două regiuni, cea în care va ploua și o regiune în care vor fi temperaturi de foc. Iată cum va fi vremea în București.
13:20
Locația secretă în care se vor căsători Selena Gomez și Benny Blanco! Nici măcar invitații nu ar fi știut unde are loc nunta # SpyNews
Selena Gomez și Benny Blanco urmează să se căsătorească! Evenimentul este top secret și se desfășoară într-o discreție incredibilă. Locația secretă a fost dezvăluită chiar și înainte ca invitații să o afle.
12:40
Oana Monea are iubit polițist! Ispita supremă de la Insula Iubirii i-a făcut o declarație de dragoste: ”Ești cel mai bun” | FOTO # SpyNews
Oana Monea are o nouă relație! Ispita supremă de la Insula Iubirii radiază de fericire alături de noul partener și nu ezită să exprime acest lucru public! Iubitul Oanei Monea este de meserie polițist.
12:10
Ce schimbări au apărut în viața Ozanei Barabancea, după ce a slăbit foarte mult! La ce a renunțat definitiv: ”Mi s-a aerisit creierul” # SpyNews
Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare radicală! Vedeta a slăbit foarte mult printr-o metodă nouă, iar acum duce o viață cu totul diferită. Ozana Barabancea a trecut și printr-un proces de resetare mentală, astfel că a renunțat la mâncarea nesănătoasă.
11:30
Eclipsa totală de Lună, 7 septembrie 2025. Fenomenul aduce momentul adevărului pentru trei zodii din horoscop # SpyNews
Eclipsa totală de Lună are loc astăzi, 7 septembrie 2025. Zodiile din horoscop vor trece printr-o mulțime de schimbări din punct de vedere sentimental, iar acest fenomen aduce momentul adevărului în viața lor. Nativii care trăiesc în incertitudine vor da ochi în ochi cu realitatea.
10:50
Alertă! O boală mortală și contagioasă a provocat mai multe decese. Medicii se tem de o nouă pandemie # SpyNews
Este alertă medicală în toată lumea, după ce o boală mortală și foarte contagioasă a început să facă ravagii, din nou. Mai multe persoane au murit recent, după ce s-au infectat cu acest virus. Iată ce simptome are și cum o recunoști.
10:20
Un început spectaculos de cursă la Asia Express – Drumul Eroilor, astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1. Concurenții, nevoiți să folosească plute pentru a ajunge la mal # SpyNews
Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 dă startul unui nou sezon din Asia Express – Drumul Eroilor. Sezonul cu numărul 8 vine cu un debut spectaculos, care îi va pune pe concurenți în dificultate încă din primele minute ale cursei. După o călătorie obositoare, de peste 30 de ore, echipele ajung într-un port exotic, unde află că prima misiune a sezonului este să ajungă pe o nouă insulă… însă nu oricum. Transportul se face cu bărcile pescarilor locali, iar cum acestea nu pot ancora la mal, concurenții sunt nevoiți să își care bagajele pe o plută. Așa începe un adevărat spectacol de forță, rezistență și reacții neașteptate.
10:10
Tânără model de 23 de ani, condamnată la închisoare pe viață în Dubai, după o greșeală banală! Mama ei a făcut un apel disperat: ”Sunt devastată” # SpyNews
Situație disperată în Dubai! O tânără model de doar 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață, după o greșeală banală, în Dubai! Mama fetei este disperată și a făcut declarații despre cum vrea să își scoată fiica din arestul din Dubai.
Acum 24 ore
09:50
Cum s-a schimbat viața Ioanei Grama, de când este într-o nouă relație! Iubitul influenceriței face totul pentru a o vedea fericită | FOTO # SpyNews
Ioana Grama iubește din nou și este mai fericită ca niciodată. Influencerița i-a făcut o declarație de dragoste superbă noului ei iubit, exprimând cât de mult s-au schimbat lucrurile de când acesta a apărut în viața ei.
6 septembrie 2025
23:40
Insula Iubirii aduce o surpriză reală! Singurul concurent care și-a continuat povestea de dragoste cu ispita și în afara emisiunii # SpyNews
Rar se întâmplă ca poveștile de dragoste din reality show-urile de televiziune să continue și în viața reală. Totuși, un concurent a reușit imposibilul: a rămas alături de ispita cu care s-a apropiat pe parcursul emisiunii, iar relația lor a atras atenția tuturor. Iată cine este!
23:10
Fiul lui Radu Mazăre, dezvăluiri despre relația cu iubita! De la ce pornesc certurile în cuplu și ce spune despre nuntă # SpyNews
Fiul lui Radu Mazăre și iubita lui sunt împreună de mai bine de trei ani. Răducu Mazăre a vorbit la Xtra Night Show despre relația cu partenera lui, despre care spune că l-a cucerit cu inteligența și frumusețea.
Ieri
22:40
Haos înainte de startul anului școlar: părinți stresați, copii anxioși și proteste ale profesorilor amenințând deschiderea școlii. Ce arată cifrele # SpyNews
În contextul protestelor anunțate de profesori, începutul noului an școlar pe opt septembrie 2025 aduce tensiuni în sistemul de învățământ. Stresul părinților , anxietatea copiilor și costurile financiare ridicate amplifică incertitudinea în rândul comunităților școlare.
22:40
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, probleme în cuplu, după ce el a apărut alături de altă femeie? Gestul dansatoarei, după ce a jignit-o subtil pe Vanessa # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a fost surprins pe 23 august alături de o altă femeie, mai exact alături de nepoata lui Sorinel Puștiu. Cristina Pucean s-a arătat deranjată, după ce urmăritorii au tot întrebat-o cum comentează imaginile respective. La câteva zile distanță, dansatoarea a făcut un alt gest care a stârnit reacții.
22:20
Hackerii i-au cerut 5.000 de euro ispitei supreme. Frumuşelul Teo a rămas fără cont de Instagram în seara finalei de la Insula Iubirii. Doar în ultima lună avusese 50 de milioane de vizualizări de la fani # SpyNews
E unul dintre cei mai râvniți bărbați din România, dar popularitatea îi aduce și probleme. Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii, a devenit victima hackerilor: contul său de Instagram a fost blocat, iar pentru recuperare i se cere o sumă uriașă. Iată ce spune ispita care a cucerit inimile femeilor.
22:20
Irina Fodor, despre experiențele culinare inedite! Ce a putut să mănânce prezentatoarea de la Asia Express, atât în ultima ediție, cât și pe parcursul călătoriilor sale. Ce gust are carnea de șarpe!
22:20
„Banii sunt prea puțini pentru ce ni se întâmplă!” | Polițiștii care îl caută pe criminalul Emil Gânj ajunşi în pragul disperării # SpyNews
Polițiștii mobilizați din toată țara să-l caute pe fugarul Emil Gânj ar fi reclamat superiorilor o situație extrem de neplăcută, pentru care autoritățile nu ar reușit să găsească o soluție.
22:20
Ispita Teo de la Insula iubirii, declarații despre experiența din Thailanda. De ce nu se mai vede din nou în acest rol # SpyNews
Ispita Teo de la Insula iubirii a făcut furori în acest rol în sezoanele 8 și 9, dar se pare că nu se mai vede în acest rol. Tânărul a vorbit despre ultima experiență din Thailanda, despre spune că a fost provocatoare și unică.
22:20
Așa ceva doar la mega-dive am mai văzut! Cum s-a îmbrăcat Ramona Olaru la bazin. Imaginile zilei cu asistenta TV! | PAPARAZZI # SpyNews
Face ce face și tot întoarce toate privirile! Asistenta TV are un corp de invidiat și nu ezită nicio secundă să și arate acest lucru! Într-adevăr, indiferent ce pune pe ea, Ramona Olaru arată fenomenal! Vă prezentăm imagini exclusive, surprinse de paparazzii Spynews.ro, cu Ramona Olaru într-o ipostază hot, hot, hot!
22:00
Tendințele în modă pentru toamnă-iarnă în 2025. Ce trebuie să porți în următoarea perioadă # SpyNews
Sezonul rece al anului 2025 aduce în prim-plan o combinație între tradiție și inovație în modă. De la paltoane statement la culori neobișnuite, designerii propun ținute care îmbină confortul cu stilul rafinat.
21:50
Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de o vacanță exotică în Hawaii, iar fetițele lor au avut parte de o experiență unică. Micuțele au încercat pentru prima dată un sport care le-a pus curajul și talentul la încercare. Iată care e!
21:40
Daciana Sârbu își asumă relația cu noul iubit, după divorțul de Victor Ponta! Primele imagini făcute publice alături de bărbatul din viața ei | FOTO # SpyNews
Daciana Sârbu iubește din nou, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri și-a asumat relația cu actualul partener, cu care a mers la un eveniment, acolo unde a fost prezentă și fiica din căsnicia cu Victor Ponta.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.