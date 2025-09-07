Raport oficial despre agentul FBI de rang înalt care a dat informații Rusiei și Chinei. La cine duce filiera sa albaneză
QMagazine.ro, 8 septembrie 2025 01:10
Raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție din septembrie 2025 dezvăluie unul dintre cele mai grave scandaluri de corupție din istoria recentă a FBI – fostul agent special responsabil Charles McGonigal a servit în mod sistematic interesele Rusiei și Chinei, în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj menite să combată exact aceste amenințări. Cazul expune […]
• • •
Acum o oră
01:10
Raport oficial despre agentul FBI de rang înalt care a dat informații Rusiei și Chinei. La cine duce filiera sa albaneză # QMagazine.ro
Raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție din septembrie 2025 dezvăluie unul dintre cele mai grave scandaluri de corupție din istoria recentă a FBI – fostul agent special responsabil Charles McGonigal a servit în mod sistematic interesele Rusiei și Chinei, în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj menite să combată exact aceste amenințări. Cazul expune […]
Acum 12 ore
17:40
Tinerii pregătesc o nouă revoluție franceză. „Blocăm totul” și „Jos capitaliștii ultrabogați” # QMagazine.ro
La 10 septembrie 2025, Franța se pregătește să trăiască o zi de mobilizare fără precedent, declanșată sub sloganul „Bloquons tout” (Să blocăm totul). Această mișcare cetățenească, născută pe rețelele sociale, cheamă la o oprire totală, generală și nelimitată a țării, cu scopul de a protesta împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului lui François Bayrou. […]
15:50
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că va trimite Parchetului raportul Conferinței medicilor de la Brașov pentru dezinformare # QMagazine.ro
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferința medicilor de la Brașov care va fi transmis la Parchet, a anunțat, duminică, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, la Parlament, unde se dezbăteau cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului Bolojan. Acesta a afirmat că, la prima vedere, majoritatea informațiilor transmise la această conferință reprezintă […]
15:40
Patru și niciuna. George Simion către Guvern: Sunteți asasini! Sunteți asasinii națiunii române! Bolojan răspunde că reformele pe care le propune sunt „o amenințare pentru populism și conspiraționism” # QMagazine.ro
Senatul și Camera Deputaților s-au reunit astăzi, în ședință comună, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură ale Opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Moțiunile de cenzură, semnate fiecare de peste 120 de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT și neafiliați, au fost […]
Acum 24 ore
12:50
Câtă prostie să existe în aparatul juridic al Guvernului Bolojan? Un avocat anunță că urmează mii de procese în instanțe # QMagazine.ro
Fost membru al CSM, avocatul Adrian Neacșu, se arată siderat de incompetența aparatului juridic de la Palatul Victoria, care filtrează și coordonează toate documentele pe care le aprobă Cabinetul consus de Ilie Bolojan. Și exemplică comcret chiar cu cazul lui Nicu Grosu, pe care premierul a dorit să-l numească în funcția de șef al Corpului […]
12:40
Germania se confruntă cu o provocare demografică majoră: populația îmbătrânește rapid, iar sistemul de pensii bazat pe contractul între generații riscă să devină nesustenabil. Economiștii avertizează că generația tânără nu va putea susține financiar valul de pensionari care urmează să se retragă în următoarele decenii, relatează DW. În 1955, sub conducerea cancelarului Konrad Adenauer, Germania […]
06:50
Cum ajungi europarlamentar? – este o întrebare pe care am auzit-o din partea multor persoane de-a lungul timpului, mai ales din partea tinerilor care vor să urmeze o carieră europeană. CÂND CÂȘTIGĂ SUVERANIȘTII Majoritatea celor care m-au interpelat îmi împărtășeau fie convingerea că este nevoie de bune cunoștințe de relații internaționale, în timp ce alții își […]
Ieri
17:50
S-a reluat circulația pe Splaiul Independenței – tronsonul dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii # QMagazine.ro
Urmare a finalizării lucrărilor programate în zona din fața Hanului lui Manuc, parte a proiectului de refacere din temelii a Planșeului Unirii, Sectorul 4 al Municipiului București a ridicat restricțiile de circulație instituite în vară pe Splaiul Independenței, tronsonul dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, a anunțat primarul Daniel Băluță, sâmbătă, 6 septembrie. Circulația […]
17:30
De ce doar Mossad-ul reușește operațiuni atât de spectaculoase. David Barnea și Yossi Cohen dezvăluie pe ce se bazează, în principal, serviciul de informații israelian, față de celelalte agenții de spionaj # QMagazine.ro
Șeful Mossad, David „Dadi” Barnea, a primit săptămâna aceasta de la președintele Israelului, Isaac Herzog, Premiul pentru Apărarea Israelului — o distincție anuală israeliană acordată pentru cele mai semnificative realizări în domeniul apărării și securității statului. Premiul a fost acordat pentru atacul cu pagere, în care zeci de comandanți, agenți și luptători Hezbollah au fost […]
16:00
În prima jumătate a anului 2025, relațiile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o scădere de 1,9 % față de anul precedent. Potrivit Oficiului Federal de Statistică (Destatis), volumul schimburilor comerciale (importuri și exporturi) între România și Germania în perioada ianuarie-iunie 2025 s-a ridicat la 21,1 miliarde EUR, în scădere cu 1,9 % față […]
14:10
Ziua de sâmbătă, 6 septembrie 2025, aduce pe scenele Festivalului Internațional „George Enescu” un spectru de evenimente care traversează secole și stiluri muzicale, transformându-se într-o veritabilă frescă a memoriei și a inovației. De la omagiul adus lui Pierre Boulez, titanul avangardei franceze, la celebrarea lui Dinu Lipatti și a lui George Enescu, până la farmecul barocului napolitan și exuberanța simfoniilor […]
10:40
Studiu. Părinții se tem mai mult de hărțuirea copiilor în școli, decât de bugetul pe care trebuie să-l cheltuie pentru aceștia # QMagazine.ro
Teama de bullying (38%) devansează îngrijorările legate de greutatea ghiozdanului (33%) sau siguranța fizică a copilului (32%). Bugetul mediu de 450 RON ascunde lumi paralele: Părinții din sistemul privat alocă 660 RON, cu peste 50% mai mult decât cei din sistemul public (430 RON). Piața paralelă a meditațiilor s-a normalizat: 44% dintre părinți investesc în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
01:30
Marii datornici au peste 11 miliarde de euro restanțe. Dacă statul ar reuși să recupereze doar această sumă, ar putea acoperi deficitul bugetar # QMagazine.ro
FACIAS a examinat „Lista Rușinii” publicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și a constatat că, din totalul de 42.302 contribuabili incluși, peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat ce depășesc un milion de lei fiecare, însumând peste 59 de miliarde de lei, echivalentul a 11,6 miliarde de euro. Dacă statul […]
01:10
Ministrul belgian de externe avertizează că a confisca activele înghețate ale Rusiei, ar „avea un impact negativ uriaș” și respinge ferm această variantă # QMagazine.ro
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a reiterat opoziția fermă a țării sale față de mutarea activelor rusești înghețate – deținute în principal în bănci belgiene – pentru a ajuta Ucraina. El a declarat că o astfel de mișcare pune în pericol credibilitatea imediată și pe termen lung a Belgiei ca centru pentru servicii financiare. […]
5 septembrie 2025
17:00
26 de țări vor să trimită trupe în Ucraina după semnarea păcii. Ursula von der Leyen: Vom continua să antrenăm soldații ucraineni # QMagazine.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept „crucială” reuniunea Coaliției celor dispuși, convocată la Paris în 4 septembrie pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. La reuniune au participat și președintele Consiliului European, António Costa, alături de 34 de lideri, în majoritate din țări europene, și secretarul general al NATO. „A […]
16:40
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a analizat propunerea a 36 de parlamentari UDMR de modificare a legii 61/1991 dar și a legii 544/2001. Parlamentarii UDMR vor să sancționeze cu amenzi usturătoare cetățenii care manifestă lipsă de respect arătată unei instituții publice sau funcționarului public. Cuantumul amenzilor este gândit să fie […]
15:40
După Academia de Poliție, SRI sau Marea Lojă Masonică, Camelia Bogdan, exclusă din magistratură, dă în judecată acum Universitatea București # QMagazine.ro
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a dat în judecată Universitatea București, cerând anularea deciziei prin care a fost exclusă de la doctorat, plata de daune morale de 30.000 lei și restituirea taxelor de școlarizare de 24.600 lei. Acțiunea Cameliei Bogdan a fost respinsă ca neîntemeiată de Tribunalul București în iunie 2024, dar fosta judecătoare a făcut […]
15:10
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a revenit în prim-planul vieții publice cu un mesaj puternic despre viitorul inteligenței artificiale (AI) și impactul acesteia asupra educației copiilor americani. Într-o rară apariție oficială la Casa Albă, în cadrul Task Force-ului pentru Educație în AI, Melania a subliniat urgența unei strategii naționale care să pregătească tinerii […]
15:10
Curtea Constituțională a României a stabilit ca în data de 24 septembrie să analizeze sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. În documentul depus la Curtea Constituțională, ÎCCJ arată că autoritățile statului sunt obligate de regulile cooperării […]
14:40
Putin avertizează: Dacă apar trupe străine în Ucraina, le vom considera ținte legitime pentru atacuri # QMagazine.ro
Vladimir Putin a declarat,, la Forumul Economic de la Vladivostok, că orice desfășurare de trupe occidentale în Ucraina ar risca un răspuns militar rusesc, consemnează Politico. „Prin urmare, dacă apar trupe acolo, în Ucraina, mai ales acum, în mijlocul ostilităților în curs, le vom considera ținte legitime pentru atacuri”, a declarat Putin. Declarația președintelui rus […]
13:50
Anchetă jurnalistică sub acoperire despre armata digitală a Kremlinului. Platforma care l-a susținut pe Călin Georgescu # QMagazine.ro
Săptămânalul independent din Republica Moldova „Ziarul de Gardă” (ZDG) a publicat o anchetă despre armata digitală a Kremlinului. Ancheta publicației dezvăluie cum s-a format, cum s-a extins și cum s-a consolidat ferma de troli coordonată direct de la Moscova, ce narațiuni răspândește, pe cine promovează și pe cine atacă. Manipulare online Ancheta ZDG scoate la […]
12:10
Rafinamentul enescian, emoția romantică a lui Dvorak, moștenirea lui Bach și fastul baroc, astăzi, în Festival # QMagazine.ro
Festivalul Internațional George Enescu continuă să transforme Bucureștiul într-o veritabilă capitală a muzicii, reunind într-o singură zi unele dintre cele mai fascinante lucrări din istoria muzicii universale. Publicul va trece prin universuri sonore extrem de diverse: de la delicatețea miniaturilor enesciene și exuberanța unui concert pentru pian semnat de Șostakovici, până la monumentalitatea eroică a […]
11:50
Apel la solidaritate al sindicatelor din învățământ: Nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele! # QMagazine.ro
Începerea noului an școlar stă sub semnul incertitudinii și al protestelor. În acest context social, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a lansat un apel către directori și inspectori școlari de a nu-i opri pe „colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe […]
00:10
Presa ucraineană: Baza de la Kogălniceanu va deveni hub de armament pentru Ucraina. 20.000 de soldați vor fi staționați aici # QMagazine.ro
Baza „Mihail Kogălniceanu” de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive obținute de postul Digi24, verificate și de presa ucraineană. Unitatea ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Aici ar urma să fie depozitate ajutoarele […]
00:00
Georgică Severin: Nu am putut fi parte la o hotărâre care depășește cadrul legal al CNA și care riscă să implice instituția într-o zonă de ingerință politică externă # QMagazine.ro
CNA a analizat azi situația creată în mediul audio-vizual din altă țară, aflată în prag de alegeri, situație halucinantă și complet în afara legislației. În semn de protest, unul dintre membri, Georgică Severin, a decis să părăsească ședința, fără ca asta să împiedice restul membrilor să continue demersul. În cadrul ședinței CNA pe ordinea de […]
4 septembrie 2025
22:30
Furtul coifului de la Coțofenești. Doar unul din cei patru suspecți va fi urmărit penal de procurorii olandezi # QMagazine.ro
Trei din cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări de aur dacice, expuse la Assen, nu vor fi urmăriți penal, a anunțat joi Ministerul Public, care consideră că implicarea lor a fost prea redusă pentru a fi dovedită legătura directă cu jaful, informează Mediafax. Ministerul Public (OM) […]
21:20
Răzgândelile premierului bulgar referitoare la incidentul în care a fost implicat avionul Ursulei von der Leyen. Nu sunt dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele # QMagazine.ro
Guvernul bulgar şi-a schimbat joi poziţia în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, în ciuda […]
20:00
CNA a analizat azi situația creată în mediul audio-vizual din altă țară, aflată în prag de alegeri, situație halucinantă și complet în afara legislației. În semn de protest, unul dintre membri, Georgică Severin, a decis să părăsească ședința, fără ca asta să împiedice restul membrilor să continue demersul. În cadrul ședinței CNA pe ordinea de […]
19:40
Furtul coifului de la Coțofenești. Doar unul dintre cei patru suspecți vor fi urmăriți penal de procurorii olandezi # QMagazine.ro
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări de aur dacice, expuse la Assen, nu vor fi urmăriți penal, a anunțat joi Ministerul Public, care consideră că implicarea lor a fost prea redusă pentru a fi dovedită legătura directă cu jaful, informează Mediafax. Ministerul Public (OM) […]
18:50
Joi, 4 septembrie. „Patriarhul” sau „Împăratul” modei italiene, cum era numit Giorgio Armani, a încetat din viață la 4 septembrie. Avea 91 de ani. Giorgio Armani a rămas fidel unui stil al eleganței clasice până în ultima clipă a vieții sale, spunând deseori că înainte ca femeile să fie violate de bărbați, sunt „violate” de […]
17:40
AUR cere demisia Oanei Țoiu: Pune România într-o poziție fragilă pe scena internațională # QMagazine.ro
Deputatul AUR Prof. Dr. Univ. Cosmin Ioan Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, solicită demisia de onoare a ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, invocând incompetența diplomatică, eșecurile repetate și afectarea imaginii României pe plan internațional. „Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să își dea demisia este foarte simplu: […]
17:20
Grupul Armani a anunțat trecerea în neființă, la 91 de ani, a creatorului, fondatorului și forței motrice neobosite: Giorgio Armani. „Il Signor Armani, așa cum a fost mereu numit respectuos și admirativ de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. Neobosit până la capăt, a muncit până la ultimele zile, dedicându-se firmei, […]
16:30
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. În documentul depus la Curtea Constituțională se arată că autoritățile statului sunt obligate de regulile cooperării loiale să mențină securitatea […]
13:20
Ministrul Educației, Daniel David, – sincronizat perfect cu premierul Ilie Bolojan – a declarat la TVR Info că nu vede motivul „pentru care ar trebui să fie o grevă generală” în Învățământ. David consideră că toate măsurile care nemulțumesc corpul profesoral, dar și elevii și studenții, „au fost luate pentru a salva sistemul, a ne salva […]
11:00
Scandalul anulării concertului aniversar al Angelei Gheorghiu. De ce nu mai cântă la Arenele Romane # QMagazine.ro
Diva scenei lirice, soprana Angela Gheorghiu, nu mai cântă la Arenele Romane pentru a marca cei 35 de ani de carieră. Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, programat în 7 septembrie, a fost anulat din cauza „interesului scăzut din partea publicului”. „Războiul” din jurul sopranei Anularea concertului aniversar a generat un […]
09:30
Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate, astăzi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, potrivit deciziei Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva […]
3 septembrie 2025
19:30
Bolojan nu crede că e justificată greva profesorilor și „foarte probabil” nu va participa la deschiderea anului școlar # QMagazine.ro
„O grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată”, este de părere premierul Ilie Bolojan. Din punctul său de vedere, exprimat la Europa FM, profesorii au norma asigurată, deci nu există probleme. „Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați […]
17:40
Amplitudinea pe care scandalul generat de prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing riscă să ajungă la cote de necontrolat, ceea ce ar putea avea drept consecință deteriorarea relațiilor dintre România și China. Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, a explicat pentru Q Magazine că subiectul este banal […]
15:10
La Parada militară organizată la Beijing, miercuri, 3 septembrie, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, invitații președintelui chinez Xi Jinping au fost: Vladimir Putin (Președintele Rusiei) Kim Jong Un (Liderul Coreei de Nord) Prim-ministrul Armeniei: Nikol Pashinyan Președintele Azerbaidjanului: Ilham Aliyev Președintele Belarusului: Alexander Lukashenko […]
14:50
Mark Rutte: Ultimul lucru pe care vi-l doriți în 2034 este să fim unde suntem acum. Trebuie să existe o traiectorie credibilă pentru ca toate țările să se îndrepte spre obiectivul de 5% până în 2035 # QMagazine.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că toate țările Alianței trebuie să stabilească o traiectorie „credibilă” pentru a ajunge la 5% din produsul lor intern brut (PIB) pentru apărare până în 2035, asigurându-se că există un ritm susținut al creșterilor de cheltuieli în următorul deceniu, informează Agerpres. „Ultimul lucru pe care vi-l doriți […]
13:50
Oana Țoiu: Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă Adrian Năstase: Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska # QMagazine.ro
Prezența foștilor prim miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China, la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a generat foarte multe controverse. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foștii premieri au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping […]
12:00
Oana Țoiu: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se reprezintă doar pe ei înșiși. Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă # QMagazine.ro
Prezența foștilor prim miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China, la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a generat foarte multe controverse. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foști premieri au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping […]
10:40
Sondaj. 43% dintre români consideră că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate # QMagazine.ro
Din cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European reiese că cetățenii au așteptări ridicate privind UE și bugetul său post-2027. Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din primăvara anului 2025 a fost realizat de agenția de cercetare Verian în perioada 5-29 mai 2025, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost […]
2 septembrie 2025
17:20
Gazprom a semnat contractul pentru conducta Power of Siberia 2 către China prin Mongolia # QMagazine.ro
După summitul trilateral Rusia, China și Mongolia de la Beijing, ce a urmat întâlnirii Organizației de Cooperare de la Shanghai desfășurat la Tianjin, cele trei părți au anunțat construirea conductei Power of Siberia 2, de asemenea cooperarea în domeniul transporturilor și dezvoltarea unui coridor feroviar transfrontalier. Power of Siberia Delegația Rusiei care îl însoțește pe […]
15:20
Noul președinte al ANAF, Adrian Nicușor Nica, va fi audiat în Parlament în data de 16 septembrie, la solicitarea USR, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii politice. Deputatul USR Cezar Drăgoescu, semnatarul solicitării, a declarat că președintele ANAF trebuie să ofere explicații referitoare la eficiența instituției pe care o conduce și asupra modului […]
13:50
Noul președinte al ANAF, Adrian Nicușor Nica, va fi audiat în Parlament în data de 16 septembrie, la solicitarea USR, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii politice. Deputatul USR Cezar Drăgoescu, semnatarul solicitării, a declarat că președintele ANAF trebuie să ofere explicații referitoare la eficiența instituției pe care o conduce și asupra modului […]
12:40
Lia Olguța Vasilescu îi explică lui Ilie Bolojan: Orice cifre comparative, care au rolul să arate cu degetul că unii au fost corecți și alții au exagerat cu angajările, sună bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul # QMagazine.ro
„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi.”, a comentat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, imediat după conferința de presă a premierului Ilie Bolojan de marți, 2 septembrie, în […]
12:20
Premierul Ilie Bolojan a susținut în această dimineață o conferință de presă în care a explicat măsurile pe care le dorește a le implementa în domeniul administrației publice. În acest fel, Bolojan a încercat să evidențieze, prin cifre privind posturile ocupate, vacante și aprobate în organigramele primăriilor, că soluțiile cosmetice nu mai pot fi acceptate. […]
10:20
Claudiu Năsui: De ce Bolojan atacă doar pensiile pensiile magistraților? Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale # QMagazine.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui încearcă să găsească o explicație a luptei premierului Ilie Bolojan „doar” cu pensiile magistraților, nu și cu celelalte pensii speciale: cele ale SRI, ale SIE etc. În postarea de pe Facebook, Năsui afirmă că pensiile magistraților nu reprezintă decât 7% din totalul pensiilor speciale pe care statul le acordă. În consecință, […]
1 septembrie 2025
23:10
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au discutat „puțin” și despre implicarea României în reconstrucția Ucrainei # QMagazine.ro
La finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța, președintele Nicușor Dan și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au susținut o conferință de presă comună. Din delegația prezidențială au făcut parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona […]
