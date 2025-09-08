Studiu: Primele câmpuri magnetice din univers erau la fel de slabe ca activitatea creierului uman. Ele încă persistă în „pânza cosmică”
Adevarul.ro, 8 septembrie 2025 06:30
Primele câmpuri magnetice apărute după Big Bang erau mult mai slabe decât se credea, comparabile ca intensitate cu activitatea electrică a creierului uman, arată un nou studiu bazat pe sute de mii de simulări pe computer.
Trump lansează „un ultim avertisment” către Hamas. Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică un mesaj dur către Hamas, cerând grupării să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.
Un vot de neîncredere care se anunță decisiv, o țară în derivă instituțională și un președinte izolat într-un peisaj politic fragmentat: Franța traversează una dintre cele mai grave crize interne de după război.
Zilele par din ce în ce mai scurte — și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știință, în vara anului 2025, Pământul a avut mai multe zile mai scurte decât standardul de 24 de ore.
„Se ascunde după mașini și îmi sare în față”. Mărturia unei tinere hărțuite stârnește revoltă pe Reddit # Adevarul.ro
„M-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»”. Mărturia unei tinere despre cum a fost tratată la secția de poliție, relatată inițial de b1tv.ro, a deschis un val de reacții pe Reddit. Sute de comentarii adunate în câteva ore au pus reflectorul pe un sistem care pare să nu funcționeze.
Sfânta Maria Mică: Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie – Superstiții și tradiții populare # Adevarul.ro
Sfânta Maria Mică (8 septembrie): află tradițiile, superstițiile și ce nu ai voie să faci de Nașterea Maicii Domnului pentru protecție și noroc.
Cât de mare era incompetența în perioada comunistă. Mărturiile care scot la iveală ineficiența totală a industriei socialiste # Adevarul.ro
Industria românească din perioada comunistă era departe de imaginea idilică pe care propaganda o afișa cu orice ocazie. Se făceau lucruri de proastă calitate, apăreau blocaje în lanț iar rentabilitatea lăsa de dorit. De aceste lucruri se plângeau chiar muncitorii din uzinele comuniste.
Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI, la suprapreț: cum au ajuns aplicațiile și antrenorii online să coste mai mult decât o sală întreagă # Adevarul.ro
Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI: aplicații și traineri online scumpi te fac să plătești mai mult decât pentru o sală, dar îți vând speranță și motivație, nu rezultate garantate.
Balanța de putere dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Analist: „Premierul poate să meargă până la demitere a președintelui” # Adevarul.ro
România a văzut adesea în ultimii ani un concurs de putere între instituția prezidențială și cea a guvernamentală. O astfel de scindare nu este exclusă nici în actuala formula, dat fiind ca relațiile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt deja tensionate.
„Las’ că adresa ta rămâne la mine în telefon”. Ce spun clienții despre livratorii români și străini # Adevarul.ro
Pe Reddit, utilizatorii au povestit experiențele avute cu livratori români și străini: de la predări corecte și politețe la furturi, amenințări sau probleme de comunicare. Diferențele între aceștia țin mai puțin de naționalitate și mai mult de conduita individuală.
Cum abordează românii prezenta urșilor în zone aglomerate. „Nu sunt ca Baloo din Cartea Junglei. Sunt total diferiți” # Adevarul.ro
Urșii s-au obișnuit cu prezența oamenilor și rămân ore întregi în zone de picnic și pe trasee aglomerate. În schimb, oamenii oscilează între negarea pericolului și panica exagerată, între ironii și solicitări de măsuri.
„Ne îndreptăm vertiginos spre prăpastie”. Strigătul unui fost profesor despre colapsul școlii românești # Adevarul.ro
Educația românească intră în toamna lui 2025 cu școli comasate, profesori în stradă și sate întregi lăsate fără acces real la învățământ, semn al unui sistem care alunecă tot mai rapid spre colaps.
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas: Povestea unei nunți-maraton. O iubire ce a înfruntat toate obstacolele – Secrete de la Hollywood # Adevarul.ro
Descoperă secretele nunții-maraton de peste 12 ore a lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, o poveste de iubire autentică și durabilă în lumea Hollywood-ului.
Industria criptomonedelor a parcurs un drum spectaculos în ultimii ani. Ceea ce a început, în urma crizei financiare din 2008, ca un experiment radical, s-a transformat treptat într-o forță care modelează piețele financiare la nivel global.
Haterii îl lovesc nedrept pe Cristian Chivu pe contul oficial al Interului: „Întoarce-te la tine acasă” # Adevarul.ro
Privit cu circumspecție la venirea la Inter, antrenorul român Cristian Chivu, 44 de ani, are în continuare parte de opoziție.
8 septembrie: Trei ani de la încoronarea lui Charles al III-lea, după moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii # Adevarul.ro
La 8 septembrie 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în anul 1930 s-a născut scriitorul și omul politic Petre Sălcudeanu. În aceeași zi, dar în anul 2004, a murit artistul Dan Spătaru.
Ce pot face turiștii afectați de incapacitatea de plată agenției de la care au cumpărat sejururile # Adevarul.ro
Scandalul Cocktail Holidays a readus în atenție necesitatea protejării turiștilor care achită cu bună credință sejurul și se trezesc că, din cauza agenției, nu se mai pot bucura de el. Specialiștii consultanți de „Adevărul” au explicat ce e de făcut în astfel de situații.
"Dacă insistați cu religia în școli, eu insist cu ANAF în biserici". Cum văd internauții imnul și rugăciunea la școală # Adevarul.ro
Pe Reddit, sute de comentarii privind propunerea AUR de intonarea zilnică a imnului și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” în școli scot din ecoul politic o dezbatere mai serioasă despre stat laic, libertatea de conștiință, timpul de învățare și formalismul fără efect.
Vremurile când elevii români cântau imnul și se rugau la începutul orelor de curs. În ce țări copiii își încep ziua de studiu în acest mod # Adevarul.ro
Proiectul privind intonarea imnului de stat și a unei rugăciuni înainte de începrea orelor de către elevii din România nu este o noutate. A fost propunere de lege de cel puțin două ori în ultimele două decenii iar în diferite perioade istorice a fost pusă în practică.
AUR va ataca la CCR legile care au trecut de moțiunile de cenzură: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituția” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că atacă la Curtea Constituțională proiectele Guvernului Bolojan.
Elena Udrea: „Democrații din SUA, prin ambasadorul Gitenstein, nu m-au vrut președinte”. Coldea era la „butonul Deep State din SUA”, afirmă fostul ministru # Adevarul.ro
Elena Udrea a vorbit, duminică, despre eșecul de a devenit președinte al României, pe care îl pune pe seama serviciilor străine și a democraților din SUA.
LIVETEXT / Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala de la US Open 2025. Președintele Donald Trump este prezent în tribune # Adevarul.ro
Marea finală masculină de la US Open 2025 începe la ora 21.30 (Eurosport).
CFR Călători răspunde după ce a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente. Cum se apără compania # Adevarul.ro
CFR Călători a transmis duminică un mesaj în care răspunde unor articole, în care compania a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente și întârzieri.
Doliu în lumea presei: A murit Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Adevarul.ro
Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a încetat din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă dedicată promovării prestigiului organizației și susținerii jurnalismului de calitate în țară și în diaspora.
Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară # Adevarul.ro
De la Cluj se dă ora exact în motorsport.
Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan, analiză despre situația țării: „Trebuie să reducem drastic evaziunea și risipa. Să cheltuim cu cap” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că România se află într-un moment istoric propice transformării și că țara are resursele și oportunitățile necesare pentru a deveni un model de democrație și dezvoltare în Europa de Est, subliniind că schimbarea reală începe din interior.
Molecule produse doar de organisme vii, pe o exoplanetă aflată la 124 de ani-lumină de Pământ. Am putea fi în fața celei mai importante descoperiri din istorie # Adevarul.ro
Oamenii de știință au detectat pentru prima dată pe exoplaneta K2-18b molecule care, pe Pământ, sunt produse doar de organisme vii. Oamenii de știință se întreabă dacă această planetă, aflată la 124 de ani-lumină, ar putea adăposti o formă de viață.
În pline discuții despre reducerea cheltuielilor făcute de autorități pentru cuburile sportive, un personaj din handbal lansează un mesaj.
Alexandru Rogobete: „Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat după respingerea moțiunilor AUR că „Pachetul 2 pentru Sănătate nu a însemnat austeritate, ci eficiență”.
Giorgio Armani va fi înmormântat luni lângă mama sa, într-o ceremonie privată. La Milano s-a decretat zi de doliu # Adevarul.ro
Giorgio Armani, legendarul creator italian de modă decedat la 91 de ani, va fi condus luni pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii private, în satul medieval Rivalta, la sud de Milano.
Un pilot a pledat vinovat după ce a încercat să oprească motoarele unui avion de pasageri în zbor # Adevarul.ro
Un fost pilot Alaska Airlines a pledat vinovat vineri, într-un tribunal federal, pentru că a încercat să oprească motoarele unui avion de pasageri în timpul zborului, de pe scaunul de rezervă din cabina de pilotaj, provocând o urgență la bord.
Trump anunță a doua etapă de sancțiuni împotriva lui Putin. Planul pus la cale de SUA și UE care ar trebui să prăbușească economia Rusiei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, de la Casa Albă, că Statele Unite sunt pregătite să treacă la a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, ca răspuns la conflictul din Ucraina.
Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că aproape 60% din armele utilizate de armata țării sunt produse intern, depășind astfel ținta stabilită acum două luni. Aceste arme, inclusiv drone și sisteme de apărare antiaeriană.
Profesorii ies în stradă în prima zi de școală. Artere importante din București vor fi blocate. Programul protestelor # Adevarul.ro
Profesorii ies în stradă pe 8 septembrie: miting și marș de protest în București, cu blocaje pe principalele artere. Iată locațiile, traseul și programul complet al manifestațiilor.
Un bărbat și-a agresat partenera într-un parc din Capitală: „Te calc în picioare, te omor”. Un grup de femei a scăpat-o de agresor # Adevarul.ro
O tânără a fost urmărită și lovită de partener într-un parc din București. Ea a țipat după ajutor, însă nimeni nu a intervenit, până când un grup de femei au reușit să o scape de agresor.
Adrian Majuru, istoric: „Prim-ministrul Nicolae Iorga, un iubitor de învățământ, nu reușește să plătească salariile timp de cel puțin trei luni întregului corp didactic“ # Adevarul.ro
Sistemul de învățământ românesc, la care Spiru Haret a pus piatra de temelie, a supraviețuit și bombelor din timpul războiului, și marilor crize economice, și epurărilor din perioada comunismului care forma „omul de tip nou“.
Kelemen Hunor, despre cum funcționează statul: „Am și eu nemulțumirile mele profunde”. Critici la adresa ANAF și a Registrul Comerțului # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că Guvernul se confruntă cu o „misiune grea” în reducerea deficitului bugetar și continuarea reformelor, subliniind totodată nemulțumirile profunde privind funcționarea statului și lipsa de responsabilitate în instituții precum ANAF și Registrul Comerțului.
Școala în vreme de război. Ultima dorință a militarilor de pe front: „Armata a primit la Mărășeşti coroana neperitoare a gloriei, lumea noastră civilă n-a repurtat încă nici o victorie“ # Adevarul.ro
Chiar și în perioada când în România mirosea a praf de pușcă, din cer cădeau bombe, iar școlile deveneau spitale de campanie, copiii învățau carte.
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear # Adevarul.ro
Un document de arhivă descoperit recent pare să contureze un plan surprinzător: un posibil atac nuclear preventiv, conceput de aliații occidentali împotriva Uniunii Sovietice în 1946, pe fondul deteriorării rapide a relațiilor dintre foștii aliați învingători ai Germaniei naziste.
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la finala US Open # Adevarul.ro
Posturile TV oficiale ale US Open au primit instrucțiuni să cenzureze orice reacție sau protest din partea publicului față de prezența președintelui Donald Trump la finala masculină dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
Înfrângere dramatică pentru CSM București în Liga Campionilor: 28-27 cu Ikast Handbold # Adevarul.ro
CSM București a pierdut dramatic primul meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, fiind învinsă în deplasare de echipa daneză Ikast Handbold cu scorul de 28-27.
Sindicatele din Educație anunță boicotarea începutului de an școlar: „Vom ieşi în stradă” # Adevarul.ro
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.
ANM anunță fenomene meteo periculoase: averse torențiale, vânt puternic și grindină în nouă județe din România # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe atenționări nowcasting de cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în localități din nouă județe ale țării.
Amanda Anisimova a plâns în pumni, după eșecul cu Aryna Sabalenka. Cel mai mare regret al americancei # Adevarul.ro
După înfrângerea suferită, jucătoarea de tenis din Statele Unite ale Americii s-a declarat a fi foarte dezamăgită.
Palatul Cotroceni și Guvernul vor fi iluminate în roșu, în semn de solidaritate cu copiii și tinerii afectați de boala Duchenne # Adevarul.ro
Palatul Victoria și Palatul Cotroceni vor fi iluminate în roșu, simbol al solidarității cu copiii și tinerii afectați de distrofia musculară Duchenne, cu ocazia Zilei Mondiale de Conștientizare a bolii.
Mesajul ministrului Educației înainte de începerea școlii: „Școala este în primul rând a copiilor” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul deschiderii cursurilor anului școlar 2025 - 2026.
Cerere ridicată de comenzi militare în Europa. Un producător israelian de rachete și drone intră pe piața din România # Adevarul.ro
Grupul israelian IMCO, specializat în tehnologie militară, își extinde operațiunile în Europa prin deschiderea unei filiale în România, pe fondul unei cereri crescute pentru rachete și drone pe continent.
Liderii mișcării conservatoare americane MAGA (Make America Great Again) au identificat în Regatul Unit un exemplu negativ care, în opinia lor, ar trebui evitat de Statele Unite.
Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană transmite cel mai dur mesaj către Kremlin după noaptea de foc asupra Ucrainei: Ursula von der Leyen acuză Rusia că „își bate joc de diplomație și ucide fără discriminare”, iar Antonio Costa denunță „versiunea păcii lui Putin” ca fiind o mascaradă sângeroasă.
Deputatul PNL Alexandru Muraru: „Am decis să nu particip la moţiunea de cenzură a partidului de sorginte infracțională, coordonat și finanțat de Kremlin” # Adevarul.ro
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a explicat motivul pentru care a ales să nu participe la dezbaterile moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR împotriva Guvernului Bolojan.
