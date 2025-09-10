Daniel David, ministrul Educației, vrea să schimbe denumirea disciplinei „istorie”. „O să discut cu Academia Română”
Adevarul.ro, 10 septembrie 2025 18:00
Într-un interviu acordat „Adevărul”, ministrul Educației anunță schimbarea denumirii disciplinei de la liceu. Actualul model, în care istoria națională și cea universală sunt amestecate, este considerat de Daniel David un experiment eșuat.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
18:15
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident” # Adevarul.ro
Analistul de securitate Cătălin Done susține că atacul cu drone rusești asupra Poloniei a fost un test al Rusiei, pentru a vedea capacitatea de reacție a țării atacate, dar și a aliaților. El crede că România trebuia să reacționeze prompt și să se pregătească pentru astfel de „teste”.
18:15
U fost președinte prorus al Ucrainei a pierdut definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE. Ce spune cea mai inaltă instanță europenă despre Viktor Ianukovici # Adevarul.ro
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE. Acțiunile întreprinse de fostul lider prorus în calitate de șef al statului ucrainean au destabilizat „în mod clar” țara, a concluzionat cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene.
Acum 30 minute
18:00
Ursula Von der Leyen propune limită de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale în UE şi dă exemplu modelul australian # Adevarul.ro
Ursula von der Leyen a propus introducerea unei limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale în Uniunea Europeană, evidențiind pericolele mediului digital pentru copii, și a cerut reglementări similare celor aplicate în cazul tutunului și alcoolului.
18:00
CE analizează pachetele de reforme ale Guvernului Bolojan, în cadrul procedurii de suspendare a fondurilor europene # Adevarul.ro
Comisia Europeană a început o procedură privind deficitul bugetar al României, cu riscul suspendării fondurilor europene, iar în jurul datei de 15 octombrie 2025, executivul comunitar va prezenta un raport privind efectele pachetelor de reforme ale Guvernului Bolojan pentru reducerea deficitului.
18:00
Daniel David, ministrul Educației, vrea să schimbe denumirea disciplinei „istorie”. „O să discut cu Academia Română” # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat „Adevărul”, ministrul Educației anunță schimbarea denumirii disciplinei de la liceu. Actualul model, în care istoria națională și cea universală sunt amestecate, este considerat de Daniel David un experiment eșuat.
18:00
Ministrul german al Apărării: Dronele rusești au fost „în mod clar direcționate” spre spațiul aerian al Poloniei # Adevarul.ro
Dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei au fost „în mod clar direcționate” în acest scop și reprezintă o nouă provocare din partea Moscovei, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.
Acum o oră
17:45
Acuze de debandadă la națională, cu fumuri de țigară. Cum se apără federația lui Burleanu # Adevarul.ro
Pe site-ul frf.ro a apărut astăzi un comunicat semnat de staff-ul naționalei.
17:30
Toate cele cinci proiecte de lege asumate de Guvernul Bolojan, contestate la CCR. Vor fi dezbătute pe 24 septembrie # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan se confruntă cu un val de contestații la CCR după ce și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.
17:30
Rusia neagă că ar fi vizat ținte din Polonia, după incidentul cu dronele rusești. Kremlinul, „pregătit să poarte consultări” # Adevarul.ro
Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-un comunicat oficial, că dronele sale au efectuat un atac masiv asupra unor facilități militare din vestul Ucrainei, însă a negat că ar fi intenționat să lovească obiective aflate pe teritoriul Poloniei.
17:30
Nicușor Dan a explicat ce va face România în cazul intrării unor drone rusești în spaţiul nostru aerian: „Procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat miercuri, 10 septembrie, că România este solidară cu Polonia, care a neutralizat drone rusești în interiorul propriului spaţiu aerian, precizând că, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite „pentru a reacţiona la fel” în România.
17:30
Tragedie lângă Baia Mare: Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit după ce mașina lor s-a izbit de un TIR # Adevarul.ro
Un tânăr de 14 ani și un bărbat de 46 de ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş.
Acum 2 ore
17:15
Logistică, radare, baze aeriene. Ce puteau urmări dronele lui Putin în Polonia. Cum a răspuns apărarea aeriană a NATO? # Adevarul.ro
În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Polonia a fost scena unei incursiuni aeriene atipice, care a stârnit numeroase semne de întrebare în rândul comunității de securitate.
17:15
Un fotbalist de la Oțelul Galați le râde în nas tricolorilor: este la un singur meci de calificarea la Campionatul Mondial # Adevarul.ro
Capul Verde este aproape de o calificare istorică la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.
17:15
Clasamentul celor mai bogați americani publicat de Forbes. Trump a ajuns la o avere record # Adevarul.ro
A fost publicat clasamentul anual Forbes 400, care evidențiază cei mai bogați 400 de americani, a căror avere cumulată a atins un nivel record de 6,6 trilioane de dolari.
17:00
Interviurile „Adevărul” cu ministrul Educației, Daniel David: „Educația a dat tot ce avea de dat. Dacă mai trebuie tăieri, plec din funcție” # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat „Adevărul”, ministrul Educației, Daniel David, a răspuns criticilor sindicaliștilor și protestelor profesorilor. El își asumă rolul de „ministru al austerității” și avertizează că nu va rămâne în funcție dacă în 2026 educația va fi din nou vizată de reduceri.
17:00
PE a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Cine este singurul europarlamentar român care a votat împotrivă # Adevarul.ro
Parlamentul European a votat miercuri o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Dintre europarlamentarii români, unul singur a votat împotriva acestui demers.
17:00
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători, susţine operatorul OMV Petrom SA.
16:45
Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De ce va plăti de 14 ori mai mult decât pentru produsele cumpărate # Adevarul.ro
Un bărbat s-a trezit cu o amendă de peste 14 ori mai mare decât suma cheltuită pentru o comandă de pe Temu.
16:30
PPC Energie prelungește oferta cu preț redus PPC Energie Verde până la 30 septembrie (preț garantat timp de 1 an) # Adevarul.ro
PPC Energie prelungește până la data de 30 septembrie oferta PPC Energie Verde, un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile și preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh (garantat timp de 1 an).
Acum 4 ore
16:15
Suspiciunile anchetatorilor în cazul profesoarei și al copilului său găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Pentru ce era inculpată femeia # Adevarul.ro
Autoritățile din Mehedinți au declanșat o anchetă amplă după ce o profesoară și copilul ei au fost găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.
16:15
De ce nu se va schimba nimic? Cel puțin, nimic în bine. Discuțiile privindu-i pe magistrați pleacă, voit sau nu, de la o confuzie. Se construiesc pe o confuzie. Concluziile sunt trase dintr-o confuzie.
16:15
Salrom îl acuză pe ministrul Economiei că lansează, în continuare, „afirmații iresponsabile și nefondate” la adresa Societății Naționale a Sării # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului- Dinel-Radu Miruță, continuă să lanseze în spațiul public „afirmații iresponsabile și nefondate la adresa Societății Naționale a Sării - Salrom (SNS SA)”, acuză conducerea companiei.
16:00
Cum explică Mircea Lucescu nefolosirea lui Baiaram și a lui Mitriță: „Ia ochii, dar aleargă foarte puțin” # Adevarul.ro
Principalul reproșa adus lui Mircea Lucescu după remiza cu Cipru este că, într-un moment în care atacul trebuia întărit, nu a apelat la cei mai în formă oameni ofensivi.
16:00
Testul de sânge care ar putea revoluționa lupta împotriva Alzheimerului. Cum funcționează # Adevarul.ro
Mai mult de 1.000 de persoane din Marea Britanie, suspecte de demență, vor beneficia de un test de sânge pentru Alzheimer, despre care oamenii de știință speră că ar putea revoluționa diagnosticul acestei boli.
16:00
Parlamentul European sprijină Chișinăul şi acuză Rusia de tentative de destabilizare a Republicii Moldova înainte de alegeri # Adevarul.ro
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care trage un semnal de alarmă privind intensificarea tentativelor Rusiei de a influența alegerile din 28 septembrie din Republica Moldova şi şi-a declarat sprijinul pentru guvernul de la Chişinău.
15:45
Nicuşor Dan, despre concedierile din primării: „Discuţia se va purta săptămâna viitoare, cu sau fără mine” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat miercuri situația concedierilor din primării, arătând că această temă va fi discutată de coaliție săptămâna viitoare, indiferent dacă va participa sau nu.
15:45
Alba Iulia țintește un record mondial cu o masă de 2,7 km construită din materiale reciclabile # Adevarul.ro
Orașul Alba Iulia va încerca să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume construită din materiale reciclabile.
15:45
Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două artere importante din București. Traseele STB care vor fi modificate # Adevarul.ro
Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două dintre cele mai importante artere ale Capitalei – Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady.
15:45
Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale din universități. Deputat AUR: „Protejaţi agresorii sexuali” # Adevarul.ro
Parlamentul a respins, miercuri, un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.
15:30
Kremlinul evită un răspuns privind dronele din Polonia: „Acest lucru nu este de competența noastră” # Adevarul.ro
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat miercuri să comenteze situația dronelor care au pătruns în noaptea precedentă în spațiul aerian al Poloniei, îndrumând jurnaliștii către Ministerul rus al Apărării.
15:30
Stenograme explozive în dosarul directorului ELCEN, Claudiu Crețu: „A pretins 1,5 milioane de euro” # Adevarul.ro
Documentele procurorilor arată discuții între afaceriști și directorii ELCEN, în care se vorbește despre licitații, comisioane și „relațiile” pe care le aveau în companie.
15:30
Suspendare ciudată dictată de ITIA. Lleyton Hewitt, tras pe bară pentru două săptămâni # Adevarul.ro
Lleyton Hewitt, fostul lider mondial, este acum căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a Australiei, a primit o suspendare de două săptămâni și a fost amendat.
15:30
Explozii şi panică lângă capitala Lituaniei, după ce mai multe vagoane cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în apropierea capitalei Lituaniei, Vilnius, unde mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, provocând explozii și panică în rândul locuitorilor.
15:15
Noutăţile Apple: iPhone Air, gama iPhone 17, AirPods Pro 3 și Apple Watch. Detalii tehnice şi preţuri # Adevarul.ro
Apple a lansat noua gamă iPhone 17, marcând o reproiectare semnificativă prin modelul ultra-subțire iPhone Air.
15:15
Franța arde: Proteste violente și baricade în Paris, în timp ce furia împotriva lui Macron atinge un nou prag # Adevarul.ro
O nouă criză socială a izbucnit miercuri dimineață în Franța, unde mii de protestatari au declanșat o amplă campanie de tip „Blocăm Tot”, paralizând infrastructura de transport și provocând incidente violente în marile orașe, inclusiv în capitală.
15:15
Cultura favoritismelor și discriminării adâncește criza de personal în companiile românești # Adevarul.ro
HoReCa și Serviciile devin tot mai deschise și mai atractive pentru angajați, în timp ce Producția sau Administrația publică se confruntă cu blocaje care frânează adaptarea, potrivit unui studiu care subliniază însă existența unei culturi a favoritismului și a discriminării la locul de muncă.
15:15
Nicuşor Dan, despre spionul moldovean: „Nu pot să spun mai mult decât ce e public. Sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contra-spionaj” # Adevarul.ro
Nicuşor Dan a declarat miercuri că „sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contraspionaj”. Despre cazul spionului moldovean reţinut, preşedintele a declarat că nu poate să spună mai mult decât ce este public.
15:15
Centrul Capitalei se transformă, între 11 și 13 septembrie, într-o scenă uriașă pentru muzică, artă și experiențe multisenzoriale, odată cu revenirea Unforgettable Festival, cel mai mare eveniment pop-simfonic din România.
15:15
Scandal la sediul Poliției Ilfov, după ce Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar # Adevarul.ro
Un bărbat a făcut scandal la sediul Poliției Ilfov, unde fostul candidat în alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers, miercuri, pentru a semna controlul judiciar.
15:00
Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală. Cum ar fi fentat statul firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo # Adevarul.ro
Polițiștii din Capitală efectuează miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții în București și județul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Vizată ar fi „Fly Lili”, compania aeriană cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo.
15:00
Premierul Poloniei: „Suntem mai aproape de război ca oricând”. Reacția șefului NATO. Fotografii cu dronele lui Putin doborâte # Adevarul.ro
Prim-ministrul Poloniei a avertizat astăzi că „suntem mai aproape de război decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”, după ce țara sa a fost forțată să doboare drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.
15:00
Filmul „Jaful Secolului” („Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.
15:00
Un turist aflat în drumeție pe Ceahlău a făcut o descoperire macabră: rămășițe umane într-o zonă greu accesibilă a masivului.
14:45
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024 # Adevarul.ro
Zvonurile apărute în spațiul public privind „cosmetizarea” bugetului astfel încât agențiile de rating să nu retrogradeze România au stârnit ample reacții. Economiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce riscă Guvernul Ciolacu dacă se dovedește că a măsluit bugetul pe 2024.
14:45
Clipe de coșmar în timpul unui zbor. „Au fost aruncați în tavan, apoi au căzut la podea” # Adevarul.ro
Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au fost trântiți în tavan și la podea după ce avionul în care se aflau a intrat într-o furtună. Majoritatea nu purtau centura de siguranță, din cauză că semnalul era stins.
14:30
Momentul în care una dintre dronele rusești a fost doborâtă de sistemul antiaerian polonez: „S-a auzit o bubuitură în apropiere” # Adevarul.ro
O dronă rusească care pătruns în spațiul aerian al Poloniei a fost doborâtă de antiaeriană. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:30
Nunțile, botezurile și mesele la restaurant se vor scumpi dacă statul crește TVA în HoReCa # Adevarul.ro
O eventuală creștere a TVA nu va lovi doar restaurantele, hotelurile și cafenelele, ci va fi suportată direct de consumatori, susțin patronatele din industria ospitalității, avertizând că prețurile la mese festive, nunți, botezuri, onomastici sau simple ieșiri cu prietenii, vor crește inevitabil.
Acum 6 ore
14:00
Am fost prezent, marți, în plenul Parlamentului European, în timpul discursului rostit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
14:00
Bărbat de pe lista Most Wanted, adus în România. Are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism # Adevarul.ro
Un bărbat de pe lista Most Wanted a fost adus în ţară din Marea Britanie, a anunţat Inspectoratul General al Poliţiei Române.
14:00
Viktor Orban, după doborârea dronelor rusești: „Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat la intruziunea unei drone în spațiul aerian polonez, condamnând incidentul, dar și justificând politica sa de apropiere de Rusia prin apelul la pace.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.