Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa
Radio Top Suceava, 8 septembrie 2025 10:50
În opinia lui Cătălin Nechifor, situația economică a României ”este gravă, fără doar și poate, dar nu e prima oară cînd sîntem într-o situație gravă”. Potrivit acestuia, utilitatea măsurilor fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan se va vedea în timp. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al […] Articolul Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
10:50
Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, situația economică a României ”este gravă, fără doar și poate, dar nu e prima oară cînd sîntem într-o situație gravă”. Potrivit acestuia, utilitatea măsurilor fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan se va vedea în timp. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al […] Articolul Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
09:20
Cătălin Nechifor, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru 4 legi: Asta nu prea mai seamnă a democrație, nu prea mai seamnă a participativitate, nu prea mai seamănă a dezbatere # Radio Top Suceava
În istoria post-decembristă a României nu a mai existat un Guvern care să își asume răspunderea în Parlament pentru patru legi odată și nici ca moțiunile de cenzură ale Opoziției să fie votate duminica. Moțiunile au fost respinse. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, […] Articolul Cătălin Nechifor, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru 4 legi: Asta nu prea mai seamnă a democrație, nu prea mai seamnă a participativitate, nu prea mai seamănă a dezbatere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
07:20
Oricine dă timpul înapoi își aduce aminte cu mai multă sau cu mai puțină plăcere de bucuria reîntîlnirii cu colegii de clasă în prima zi de școală. Ori de emoția întîlnirii cu noii colegi, asta în clasa a I, în clasa a V-a sau în clasa a IX-a, sau în orice clasă dacă între timp […] Articolul Două bagaje mai ușor de purtat decît ghiozdanele. Succes în noul an școlar! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
20:00
La 49 de ani, rugbystul humorean Ștefăniță Rusu s-a retras din activitate. Nicolae Robu: Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămîne partener în acest demers (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Gura Humorului, a avut loc ultimul meci oficial al celui mai longeviv jucător de rugby din România, Ștefăniță Rusu, care are 49 de ani. Domnul Rusu va continua ca antrenor și manager la Rugby Club Gura Humorului. La partida dintre Rugby Club Gura Humorului și CSM Suceava au fost prezenți și doi reprezentanți […] Articolul La 49 de ani, rugbystul humorean Ștefăniță Rusu s-a retras din activitate. Nicolae Robu: Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămîne partener în acest demers (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:50
Mai toate școlile din Adîncata sînt într-un proiect pentru montarea de panouri fotovoltaice # Radio Top Suceava
Încep lucrările pentru instalarea de panouri fotovoltaice la mai toate școlile din localitate. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin intermediul Ministerului Energiei și are o valoare totală de aproximativ 300.000 de euro. Primarul comunei, Viorel Cucu, a declarat că în proiect sînt incluse toate școlile din localitate, cu excepția uneia singure. A spus domnul […] Articolul Mai toate școlile din Adîncata sînt într-un proiect pentru montarea de panouri fotovoltaice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la elevii din localitățile sinistrate # Radio Top Suceava
Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la Broșteni, Stulpicani, Ostra și Frasin, localități grav afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-un comunicat al IȘJ Suceava se arată: ”Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților […] Articolul Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la elevii din localitățile sinistrate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Poliția Suceava: Sînt șoferi și motocicliști care vor ca vehiculul lor să producă un zgomot la fel de puternic ca cele care concurează în Formula 1 sau MotoGP # Radio Top Suceava
În prima săptămînă din septembrie, polițiștii Biroului Rutier Suceava din cadrul Poliției Municipiului Suceava, împreună cu inspectori ai Regiei Autonome Registrul Auto Român, au acționat pentru reducerea accidentelor rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice. S-a acționat zilnic, preponderent seara și noaptea. În cadrul acțiunilor, polițiștii Biroului Rutier Suceava au aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală […] Articolul Poliția Suceava: Sînt șoferi și motocicliști care vor ca vehiculul lor să producă un zgomot la fel de puternic ca cele care concurează în Formula 1 sau MotoGP apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Polițiștii suceveni, ghiozdane și sfaturi pentru copii și părinți: Nu rîdem de alți copii indiferent de aspectul fizic, etnie, rasă, naționalitate sau religie # Radio Top Suceava
Oricine dă timpul înapoi își aduce aminte cu mai multă sau cu mai puțină plăcere de bucuria reîntîlnirii cu colegii de clasă din prima zi de școală. Ori de emoția întîlnirii cu noii colegi, asta în clasa a I sau în clasa a V-a, sau în clasa a IX-a sau în orice clasă dacă între […] Articolul Polițiștii suceveni, ghiozdane și sfaturi pentru copii și părinți: Nu rîdem de alți copii indiferent de aspectul fizic, etnie, rasă, naționalitate sau religie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
09:20
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton, înainte de începerea anului de învățămînt: Stimați colegi, dragi elevi și părinți, un an școlar cu sens, echilibru și reușite! # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a transmis un mesaj înainte de începerea noului an de învățămînt. Domnul Anton, care va fi prezent la deschiderea anului de învățămînt în localitățile afectate de inundațiile de la finele luni iulie – Broșteni, Ostra, Stulpicani și Frasin-Doroteia a transmis următorul mesaj: ”timați colegi,dragi elevi și părinți Începe […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton, înainte de începerea anului de învățămînt: Stimați colegi, dragi elevi și părinți, un an școlar cu sens, echilibru și reușite! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:40
Meciuri de pregătire pentru echipa a II-a a clubului de handbal masculin a Universității Suceava. CSU Suceava – CSM Vasului 1-1 # Radio Top Suceava
Echipa secundă a Clubului Sportiv Uuniversitar Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, a disputat vineri și sîmbătă două meciuri de verificare împotriva formației similare a CSM Vaslui, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava. Prima confruntare s-a încheiat cu victoria vasluienilor, scor 45–38, iar a doua cu succesul sucevenilor, 38–33. În aceste partide au evoluat […] Articolul Meciuri de pregătire pentru echipa a II-a a clubului de handbal masculin a Universității Suceava. CSU Suceava – CSM Vasului 1-1 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
6 septembrie 2025
16:50
Pe 5 septembrie, în jurul orei 15.15, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de o femeie cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate a rezultat că pe 11 august, persoana vătămată a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar pentru o […] Articolul Suceveancă păcălită cu peste 66.000 de lei de un fals expert financiar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Prof. dr. Isabel Vintilă, singurul profesor din Suceava care va elabora Programa de limba și literatura română pentru liceu – trunchiul comun # Radio Top Suceava
Prof. dr. Isabel Vintilă este singurul profesor din Suceava care va elabora Programa de limba și literatura română pentru liceu – trunchiul comun alături de alți specialiști selectați din toată țara. În această perioadă, Ministerul Educației și Cercetării a transmis o notă cu privire la constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare pentru disciplinele […] Articolul Prof. dr. Isabel Vintilă, singurul profesor din Suceava care va elabora Programa de limba și literatura română pentru liceu – trunchiul comun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Rectorul USV, Mihai Dimian: Am văzut anumite discuții în presă că învățămîntul superior nu este afectat de măsurile fiscale adoptate de Guvern. Este afectat, dar încercăm să gestionăm și să luăm măsurile singuri # Radio Top Suceava
Pachetul de măsuri legislative al Guvernului realizat în vederea diminuării deficitului bugetar afectează și universitățile, doar că acestea ”sînt autonome, în sensul că au un anumit buget și trebuie să se încadreze în acel buget”, a declarat Mihai Dimian. Rectorul Universității Suceava a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: […] Articolul Rectorul USV, Mihai Dimian: Am văzut anumite discuții în presă că învățămîntul superior nu este afectat de măsurile fiscale adoptate de Guvern. Este afectat, dar încercăm să gestionăm și să luăm măsurile singuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
5 septembrie 2025
19:30
Tractor achiziționat de Primăria Cornu Luncii. Primarul Fron: Îl vom folosi la deszăpezirea trotuarelor, unde nu intră utilajele mari # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Cornu Luncii s-a dotat cu un tractor cu remorcă, pentru efectuarea de lucrări diverse. Contractul de achiziție a fost semnat vineri, 5 septembrie, între primarul Gheorghe Fron și reprezentantul firmei care a cîștigat licitația electronică, IRUM Reghin. Oferta firmei mureșene a fost de 349.000 de lei, la care se adugpă TVA de 73.290 […] Articolul Tractor achiziționat de Primăria Cornu Luncii. Primarul Fron: Îl vom folosi la deszăpezirea trotuarelor, unde nu intră utilajele mari apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:20
Începînd de luni, 8 septembrie, bazinul de înot de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava își va redeschide porțile pentru elevi și adulți. Spațiul a fost igienizat. Noile tarife vor fi următoarele: ABONAMENT INIŢIERE STANDARD (pentru elevii Școlii Gimnazială Nr.3 care nu știu să înoate): 4 ORE – 100 lei (abonament luna întreagă/ 4 săptămîni – 1oră/ […] Articolul Din 8 septembrie, bazinul de înot de la Școala 3 Suceava se redeschide apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:30
Autoritățile au închis pentru public Grădina Zoologică ”Arca lui Noe” de la Zaharești, după ce doi copii au fost mușcați de animale în incidente separate # Radio Top Suceava
Garda de Mediu Suceava a anunțat închiderea pentru public a Grădinii Zoologice “Arca lui Noe” de la Zaharești, comuna Stroiești. Redeschiderea nu se poate face fără solicitarea și obținerea în prealabil a autorizației de mediu – măsură ce a fost stabilită la controlul din 10.07.2025 și reiterată cu ocazia prezentului control. În comunicatul transmis în […] Articolul Autoritățile au închis pentru public Grădina Zoologică ”Arca lui Noe” de la Zaharești, după ce doi copii au fost mușcați de animale în incidente separate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Irina Vasilciuc rămîne numai administrator public al Municipiului Suceava, după demisia din funcția de consilier județean # Radio Top Suceava
Irina Vasilciuc a demisionat din funcția de consilier județean, din motive personale. Consiliul Județean Suceava va lua act de această decizie în ședința de luni, 8 septembrie. Doamna Vasilciuc face parte din PNL. Aceasta este angajata Primăriei, ca adminstrator public al Municipiului Suceava. Primarul și unul din cei doi viceprimari sînt membri PSD. Articolul Irina Vasilciuc rămîne numai administrator public al Municipiului Suceava, după demisia din funcția de consilier județean apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Ștefăniță Rusu, cel mai longeviv jucător de rugby din România la cei 49 de ani ai săi, se retrage. Acesta va putea fi urmărit în partida Rugby Club Gura Humorului – CSM Suceava, care va avea loc duminică la Humor # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava susține rugby-ul județean și vă invită duminică, 7 septembrie 2025, la derby-ul local dintre Rugby Club Gura Humorului și CSM Suceava. Meciul, programat de la ora 11.00 pe Stadionul Tineretului din Gura Humorului, marchează începutul returului Diviziei Naționale de Seniori 2025 și un moment cu totul special: retragerea din activitate a celui […] Articolul Ștefăniță Rusu, cel mai longeviv jucător de rugby din România la cei 49 de ani ai săi, se retrage. Acesta va putea fi urmărit în partida Rugby Club Gura Humorului – CSM Suceava, care va avea loc duminică la Humor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Protest al sindicatelor din învățămînt la Prefectura Suceava. ”Părinții, profesorii și elevii ÎMPREUNĂ, pentru EDUCAȚIE!” (Foto) # Radio Top Suceava
Aproximativ 50 de profesori, dar și elevi, au protestat, astăzi, peste drum de Muzeul de Istorie din Suceava, acolo unde-și au birourile și șefii Prefecturii, în legătură cu noile legi care vizează sistemul de educație. Pe pancartele celor prezenți scria: ”Apărăm școala românească. Părinții, profesorii și elevii ÎMPREUNĂ, pentru EDUCAȚIE!”, ”Vă este frică de un […] Articolul Protest al sindicatelor din învățămînt la Prefectura Suceava. ”Părinții, profesorii și elevii ÎMPREUNĂ, pentru EDUCAȚIE!” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Maestrul fotograf Dimitrie Balint, expoziție dedicată împlinirii vîrstei de 95 de ani, la Galeria de Artă ”Zamca”: Este nu doar o retrospectivă fotografică, ci și o sărbătoare a unei cariere dedicate artei vizuale # Radio Top Suceava
Galeria de Artă anunță că găzduiește expoziția aniversară , dedicată împlinirii vîrstei de 95 de ani a maestrului fotograf Dimitrie Balint, pînă pe 30 septembrie 2025. Vernisajul expoziției va avea loc pe 17 septembrie, de la ora 15.00, iar curatorul acesteia va fi Maestrul Mihai Pînzaru – PIM. ”Vă invităm să fiți alături […] Articolul Maestrul fotograf Dimitrie Balint, expoziție dedicată împlinirii vîrstei de 95 de ani, la Galeria de Artă ”Zamca”: Este nu doar o retrospectivă fotografică, ci și o sărbătoare a unei cariere dedicate artei vizuale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Ghiozdane complet echipate, din partea Asociației ”Institutul Bucovina” pentru elevii din zonele afectate de inundații: Un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de încurajare și susținere (FOTO) # Radio Top Suceava
Asociația s-a alăturat ”cu entuziasm” campaniei , inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Astfel, transmite asociația: ”Prin inițiativa președintelui Vasile Gafiuc și a inspectorului școlar Constantin Tanasă, am reușit să oferim ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare, un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de încurajare și susținere”. […] Articolul Ghiozdane complet echipate, din partea Asociației ”Institutul Bucovina” pentru elevii din zonele afectate de inundații: Un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de încurajare și susținere (FOTO) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Materiale sportive pentru noul an școlar, donate de președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, pentru copiii din zonele afectate de inundații # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Rugby Suceava, profesorul Lucian Preutescu, a donat materiale sportive pentru noul an școlar copiilor din zonele din județul Suceava afectate de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie, transmite Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Donația a fost făcută în cadrul campaniei , inițiată de IȘJ Suceava. Inspectoratul Școlar Județean […] Articolul Materiale sportive pentru noul an școlar, donate de președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, pentru copiii din zonele afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Traian Andronachi, prefectul Sucevei: Toate unitățile școlare sînt în regulă și toate unitățile vor fi deschise # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”toate școlile sînt pregătite. Nu există nici un fel de probleme deosebite”. La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava a avut loc joi, 4 septembrie, o videoconferință dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026. S-a discutat despre principalele măsuri întreprinse […] Articolul Traian Andronachi, prefectul Sucevei: Toate unitățile școlare sînt în regulă și toate unitățile vor fi deschise apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Prefectul județului Suceava va fi prezent luni la liceul din Broșteni, la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Traian Andronachi: Reprezentantul guvernului în teritoriu are și obligația de a-și face simțită prezența exact în zonele care au avut de suferit # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top că va fi prezent, luni, la liceul din Broșteni, la festivitățile care vor marca debutul noului an școlar, în ciuda îndemnurilor la boicot ale sindicaliștilor din educație. Domnul Andronachi a spus că așa este legal și moral și a precizat: […] Articolul Prefectul județului Suceava va fi prezent luni la liceul din Broșteni, la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Traian Andronachi: Reprezentantul guvernului în teritoriu are și obligația de a-și face simțită prezența exact în zonele care au avut de suferit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Se spune că localitatea maramureșeană Sighetu Marmației este locul din România unde se agață harta în cui. De aceea, în imediata apropiere a Primăriei, la intrarea pe pietonalul din centrul orașului, a fost amplasat ”Monumentul cuiului”. Din presă am aflat că monumentul datează din anul 2017 și că acesta a fost realizat la ideea primarului […] Articolul Cuiul de la Sighet și viitorul cui de la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4 septembrie 2025
20:20
Continuă munca de refacere a orașului Broșteni. Gheorghe Șoldan: Nu e vorba despre politică, partide sau confesiuni. E despre oameni care pun umărul împreună pentru a-i ajuta pe sinistrați (Foto) # Radio Top Suceava
În după-amiaza zilei de joi, 4 septembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost din nou la Neagra-Broșteni, zona cea mai afectată de inundațiile din 27/28 iulie. Alături de acesta au fost prezenți vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui. Domnul Șoldan a declarat: ”Aici este un adevărat șantier în […] Articolul Continuă munca de refacere a orașului Broșteni. Gheorghe Șoldan: Nu e vorba despre politică, partide sau confesiuni. E despre oameni care pun umărul împreună pentru a-i ajuta pe sinistrați (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:50
Prefectura Suceava. Discuții despre finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile de învățămînt # Radio Top Suceava
La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava a avut loc videoconferința convocată de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026. Pe agenda discuțiilor s-au aflat principalele măsuri întreprinse pentru buna desfășurare a noului an școlar, între care: finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile […] Articolul Prefectura Suceava. Discuții despre finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile de învățămînt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Primarul de la Hordnic de Sus: Sută la sută vă spun din experiența mea că la o localitate cu peste 5.000 de locuitori poți face față cu doar 10 oameni # Radio Top Suceava
În Primăria Horodnic de Sus lucrează doar nouă oameni. Organigrama are 35 de posturi. Primarul Valentin Luța spune că, anul trecut, s-au efectutat lucrări de investiții în valoare de 44,3 milioane de lei. Domnul Luță a adăugat: ”Sînt sacrificii. Nu trebuie să facă toți ca mine, dar eu zic că dacă e să fie un […] Articolul Primarul de la Hordnic de Sus: Sută la sută vă spun din experiența mea că la o localitate cu peste 5.000 de locuitori poți face față cu doar 10 oameni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Profesorul Traian Pădureț, către colegii care ”încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori”: Aceste măsuri se întorc și împotriva funcțiilor de conducere. Sînt curios dacă un director va putea să fie și manager și profesor în același timp # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că a constatat că are colegi din învățămînt în țară, care ”încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori”. În opinia domnului Pădureț, aceștia ar trebui […] Articolul Profesorul Traian Pădureț, către colegii care ”încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori”: Aceste măsuri se întorc și împotriva funcțiilor de conducere. Sînt curios dacă un director va putea să fie și manager și profesor în același timp apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
”Revelații”, ”o expoziție de artă cu totul specială”, semnată de Petre Velicu și Ion Mîndrescu, din 17 septembrie la Muzeul de Istorie din Suceava # Radio Top Suceava
În perioada 17 septembrie – 3 noiembrie 2025, sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava va găzdui ”o expoziție de artă cu totul specială, ”, transmite Muzeul Național al Bucovinei. Potrivit instituției muzeale, vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 17 septembrie, începînd cu ora 15.00, ”în prezența criticilor și creatorilor de artă, într-un eveniment […] Articolul ”Revelații”, ”o expoziție de artă cu totul specială”, semnată de Petre Velicu și Ion Mîndrescu, din 17 septembrie la Muzeul de Istorie din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Antrenorul principal al CSU, Bogdan Șoldănescu, înainte de începerea campionatului: Pentru noul sezon ne propunem, ca de obicei, să terminăm pe un loc cît mai bun # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă, CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, e de părere că amicalul cu Motor Zaporoje a fost un test util. Într-un meci disputat miercuri seara în sala LPS Suceava, CSU a trecut de campioana Ucrainei cu 36-27. Domnul Șoldănescu a declarat: „Cred că a fost un test foarte […] Articolul Antrenorul principal al CSU, Bogdan Șoldănescu, înainte de începerea campionatului: Pentru noul sezon ne propunem, ca de obicei, să terminăm pe un loc cît mai bun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Progrese importante la lucrările de modernizare a drumului Panaci – Bilbor. Gheorghe Șoldan: Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat (Foto) # Radio Top Suceava
S-au făcut progrese importante la lucrările de modernizare a drumului județean 174C, Panaci – Bilbor, care scurtează cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița. Lucrările au fost reluate în luna mai a acestui an. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Zilele trecute a fost turnat primul strat de […] Articolul Progrese importante la lucrările de modernizare a drumului Panaci – Bilbor. Gheorghe Șoldan: Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația”: Luni ne vom deplasa la București pentru acel miting. Profesorii nu vor fi într-o zi de sărbătoare pe 8 septembrie, cu părere de rău. Dacă nu se va reveni asupra acestor măsuri, vom ajunge și la acel referendum pentru grevă # Radio Top Suceava
Alături de alte aproximativ 2.000 de cadre didactice, liderul Suceava, sindicat afiliat Federației , a protestat miercuri, 3 septembrie, din nou, la București, în fața Guvernului, față de măsurile fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan și în sistemul educațional, în vederea reducerii deficitului bugetar. Domnul Pădureț s-a întors în Suceava, iar împreună cu […] Articolul Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația”: Luni ne vom deplasa la București pentru acel miting. Profesorii nu vor fi într-o zi de sărbătoare pe 8 septembrie, cu părere de rău. Dacă nu se va reveni asupra acestor măsuri, vom ajunge și la acel referendum pentru grevă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Daniel David și Ilie Bolojan ”mint zi de zi și vin cu acea aroganță că doar dînșii sînt deținători ai adevărului”. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: E foarte ușor din pix să iei măsuri. Trebuie cerute demisiile premierului și ministrului David # Radio Top Suceava
În opinia liderului sindicatului Suceava, profesorul Traian Pădureț, ”domnii din birouri, de la Ministerul Educației”, nu sînt conștienți de impactul pe care măsurile fiscal-bugetare implementate recent îl vor avea și de cît de greu le va fi cadrelor didactice să le pună în practică. A subliniat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Daniel David și Ilie Bolojan ”mint zi de zi și vin cu acea aroganță că doar dînșii sînt deținători ai adevărului”. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: E foarte ușor din pix să iei măsuri. Trebuie cerute demisiile premierului și ministrului David apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Un monument obosit aflat în vîrf de munte spune că spectaculosul drum care leagă localitatea suceveană Cîrlibaba de Pasul Prislop din județul Maramureș a fost inaugurat în 1981. Conform informațiilor de pe placa monumentului, drumul a fost proiectat de o fostă întreprindere căreia îi spunea IPTANA București, iar constructorul a fost I.D.P.-G.D.S.P. Iași, Șantierul D.P. […] Articolul Un monument al constructorului necunoscut, lăsat de izbeliște apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 septembrie 2025
18:20
Federația Română de Handbal a anunțat componența Campionatelor Naționale de Juniori 1, 2 și 3 pentru sezonul 2025-2026. CSU Suceava va fi reprezentat de patru formații. La categoria Juniori 1, campionatul reunește 47 de echipe, împărțite în patru serii. CSU Suceava, echipă antrenată de Vasile Boca, a fost inclusă în Seria A, alături de HC […] Articolul CSU Suceava, cu patru echipe în campionatele de juniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:50
În noaptea de 2 spre 3 septembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost pe DN 17A, între Marginea și centura municipiului Rădăuți, acolo unde se toarnă covor asfaltic pe un tronson de peste șase kilometri. Lucrările se fac doar noaptea, pentru a nu bloca traficul din zonă. Pe lîngă turnarea covorului asfaltic cu […] Articolul Lucrări de asfaltare desfășurate noaptea, pentru a nu îngreuna traficul (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Petru Crăciun, coordonatorul performantului lot al României de astronomie și astrofizică: Cînd faci munca cu pasiune vin toate de la sine. Mă rușinează lauda asta # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Crăciun, adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, a vorbit, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, despre succesele repetate obținute de România la Olimpiadele Internaționale de Astronomie și Astrofizică. La cea mai recentă participare a lotului României coordonat de domnul Crăciun, cea de la Mumbai, din perioada 10-21 august, s-au cucerit patru medalii de aur. […] Articolul Petru Crăciun, coordonatorul performantului lot al României de astronomie și astrofizică: Cînd faci munca cu pasiune vin toate de la sine. Mă rușinează lauda asta apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
CJ Suceava vrea să atragă fonduri europene pentru renovarea energetică a unor clădiri. Printre acestea, fosta Casă a Prieteniei din centrul Sucevei # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava, prin Direcția de Proiecte cu Finanțare Externă, a depus spre finanțare patru proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 8,1 milioane de eurom și se referă la reabilitarea energetică a unor clădiri aflate în administrarea județului. Proiectele vizează: Muzeul de Științele Naturii din Suceava, str. Ștefan cel […] Articolul CJ Suceava vrea să atragă fonduri europene pentru renovarea energetică a unor clădiri. Printre acestea, fosta Casă a Prieteniei din centrul Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
367 de școli sucevene au autorizație sanitară de funcționare, iar 127 au autorizație pentru securitate la incendiu # Radio Top Suceava
Nouă noi unități școlare au fost autorizate sanitar – ASF în vederea funcționării. În total, 367 de unități școlare, cu personalitate juridică și structuri ale acestora, au ASF. Acest lucru a fost comunicat în cadrul unei conferințe de presă la care au participat întreaga conducere a Inspectoratului Școlar Suceava și purtătoarea de cuvînt a instituției, […] Articolul 367 de școli sucevene au autorizație sanitară de funcționare, iar 127 au autorizație pentru securitate la incendiu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
14 roboți gigant transformă parcarea de la Iulius Mall Suceava într-un teritoriu fascinant, odată cu expoziția „Transform Robots Alive” # Radio Top Suceava
14 roboți gigant s-au instalat în parcarea de la Iulius Mall și îi așteaptă pe suceveni să se bucure de o experiență interactivă specială. „Transform Robots Alive” este o expoziție inedită dedicată pasionaților de robotică și tehnologie, dar și fanilor personajelor din benzile desenate și jocuri video. Până pe data de 12 octombrie 2025, în […] Articolul 14 roboți gigant transformă parcarea de la Iulius Mall Suceava într-un teritoriu fascinant, odată cu expoziția „Transform Robots Alive” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
1.000 de ghiozdane, pentru copiii din zonele sinistrate, adunate în cadrul unei campanii a Inspectoratului Școlar Suceava. Rechizitele vor fi pe băncile copiilor pe 7 septembrie # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton, a anunțat că instituția pe care o conduce a strîns 1.000 de ghiozdane pline cu rechizite donate în cadrul campaniei ”Fii solidar! Împreună redăm speranța!”. Acestea vor ajunge la copiii din zonele din județul Suceava care au fost lovite de inundațiile din 27/28 iulie. Ultimele 300 de ghiozdane au […] Articolul 1.000 de ghiozdane, pentru copiii din zonele sinistrate, adunate în cadrul unei campanii a Inspectoratului Școlar Suceava. Rechizitele vor fi pe băncile copiilor pe 7 septembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
”Există deja aproape 20.000 de lei strînși în aceste zile pentru sprijinul studenților” din Suceava și Neamț afectați de inundații. Rectorul USV: Tinerii care sînt afectați nu ar trebui să se gîndească la ceea ce au întîmpinat în aceste luni, ci la ceea ce au de făcut în continuare # Radio Top Suceava
Rectorul Universității Suceava, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, a anunțat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”există deja aproape 20.000 de lei strînși în aceste zile pentru sprijinul studenților” din Suceava și Neamț afectați de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie. Recent, Senatul universității a aprobat un pachet financiar […] Articolul ”Există deja aproape 20.000 de lei strînși în aceste zile pentru sprijinul studenților” din Suceava și Neamț afectați de inundații. Rectorul USV: Tinerii care sînt afectați nu ar trebui să se gîndească la ceea ce au întîmpinat în aceste luni, ci la ceea ce au de făcut în continuare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Admiterea de toamnă, pînă pe 9 septembrie la USV. Rectorul Mihai Dimian: La Medicină, Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – locurile sînt ocupate, dar la Nutriție și dietetică mai sînt locuri, la Biochimie și biologie, de asemenea. Facultățile de inginerie mai au și locuri bugetate # Radio Top Suceava
Pînă pe 9 septembrie, la Universitatea din Suceava se desfășoară sesiunea de toamnă a concursului de admitere. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, rectorul instituției academice, Mihai Dimian, a declarat: ”Sperăm ca și în această admitere din toamnă să avem un rezultat similar celui din iulie și la final să […] Articolul Admiterea de toamnă, pînă pe 9 septembrie la USV. Rectorul Mihai Dimian: La Medicină, Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – locurile sînt ocupate, dar la Nutriție și dietetică mai sînt locuri, la Biochimie și biologie, de asemenea. Facultățile de inginerie mai au și locuri bugetate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Pentru USV, ”întreaga vară a fost aglomerată cu diversele dezvoltări”, pentru a-i întîmpina pe studenți în condiții noi. Mihai Dimian: Căminul cu 824 de locuri a depășit 90% grad de realizare. Am început Casa de Cultură a Studentilor, am început Complexul Sportiv. De cantina studențească ne apucăm pînă la finalul lunii, sper eu # Radio Top Suceava
Pentru Universitatea din Suceava, ”întreaga vară a fost aglomerată cu diversele dezvoltări care au loc atît în Campusul Universitar 1, cît și în Campusul Universitar 2”, a declarat rectorul instituției academice, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, în cadrul unei intervenții telefonice la radio Top. Potrivit domnului Dimian, ”șantierele au decurs într-un ritm […] Articolul Pentru USV, ”întreaga vară a fost aglomerată cu diversele dezvoltări”, pentru a-i întîmpina pe studenți în condiții noi. Mihai Dimian: Căminul cu 824 de locuri a depășit 90% grad de realizare. Am început Casa de Cultură a Studentilor, am început Complexul Sportiv. De cantina studențească ne apucăm pînă la finalul lunii, sper eu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
Primăria Suceava: În prima zi de școală, transport public gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice # Radio Top Suceava
Primăria Municipiului Suceava anunță că, în prima zi de an școlar, pe 8 septembrie, transportul public local și metropolitan va fi gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice. În comunicatul Primăriei Suceava se spune: ”Acest gest simbolic, în această zi cu o semnificație aparte, reprezintă o încurajare adresată elevilor, părinților, bunicilor și profesorilor […] Articolul Primăria Suceava: În prima zi de școală, transport public gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe vremea cînd pentru transportul public sucevean mai existau gratuități, unii dintre beneficiarii acestora aveau nu aveau treabă prin Suceava ”călăreau” autobuzele. Unii ”profesioniști” ai plimbărilor erau și extrem de vocali, comentîndu-i în gura mare pe șoferi pentru că ar fi condus nu știu cum și adresîndu-le observații copiilor și adolescenților în cazul că aceștia […] Articolul ”Domnu` șofer, putem să urcăm?” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
2 septembrie 2025
14:30
Acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. Au fost date sancțiuni și au fost reținute permise de conducere # Radio Top Suceava
Pe 1 septembrie, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au desfășurat o acțiune punctuală în cooperare cu polițisti din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier, pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. Au fost aplicate un număr de 66 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.150 lei. De asemenea au fost reținute cinci […] Articolul Acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. Au fost date sancțiuni și au fost reținute permise de conducere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Ghiozdane din partea Patronatelor IMM Suceava, pentru copiii din zonele afectate de inundații # Radio Top Suceava
Patronatele IMM din județul Suceava s-au implicat în campania Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru sprijinirea copiilor din zonele lovite de inundații și au donat 300 de ghiozdane cu rechizite. Conform organismului condus de Liliana Agheorghicesei, ”se apropie începerea noului an școlar, iar fiecare părinte își dorește ca micuții lor să aibă ghiozdanele pregătite și echipate […] Articolul Ghiozdane din partea Patronatelor IMM Suceava, pentru copiii din zonele afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Primăria Ipotești a finalizat sala de de sport pentru practicarea sporturilor de contact, a anunțat primarul Dumitru Gulei. El a menționat că investiția care s-a realizat cu bani de la bugetul local s-a ridicat la suma de 890.000 de lei, fără TVA. Sala de sport a fost executată de firma Mihu. A declarat primrarul: ”Este […] Articolul Ipotești. Sala pentru sporturi de contact, finalizată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.