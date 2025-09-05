Traian Andronachi, prefectul Sucevei: Toate unitățile școlare sînt în regulă și toate unitățile vor fi deschise
Radio Top Suceava, 5 septembrie 2025 10:50
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că "toate școlile sînt pregătite. Nu există nici un fel de probleme deosebite". La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava a avut loc joi, 4 septembrie, o videoconferință dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026. S-a discutat despre principalele măsuri întreprinse
Prefectul județului Suceava va fi prezent luni la liceul din Broșteni, la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Traian Andronachi: Reprezentantul guvernului în teritoriu are și obligația de a-și face simțită prezența exact în zonele care au avut de suferit
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top că va fi prezent, luni, la liceul din Broșteni, la festivitățile care vor marca debutul noului an școlar, în ciuda îndemnurilor la boicot ale sindicaliștilor din educație. Domnul Andronachi a spus că așa este legal și moral și a precizat:
Se spune că localitatea maramureșeană Sighetu Marmației este locul din România unde se agață harta în cui. De aceea, în imediata apropiere a Primăriei, la intrarea pe pietonalul din centrul orașului, a fost amplasat "Monumentul cuiului". Din presă am aflat că monumentul datează din anul 2017 și că acesta a fost realizat la ideea primarului
Continuă munca de refacere a orașului Broșteni. Gheorghe Șoldan: Nu e vorba despre politică, partide sau confesiuni. E despre oameni care pun umărul împreună pentru a-i ajuta pe sinistrați (Foto)
În după-amiaza zilei de joi, 4 septembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost din nou la Neagra-Broșteni, zona cea mai afectată de inundațiile din 27/28 iulie. Alături de acesta au fost prezenți vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui. Domnul Șoldan a declarat: "Aici este un adevărat șantier în
Prefectura Suceava. Discuții despre finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile de învățămînt
La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava a avut loc videoconferința convocată de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026. Pe agenda discuțiilor s-au aflat principalele măsuri întreprinse pentru buna desfășurare a noului an școlar, între care: finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile
Primarul de la Hordnic de Sus: Sută la sută vă spun din experiența mea că la o localitate cu peste 5.000 de locuitori poți face față cu doar 10 oameni
În Primăria Horodnic de Sus lucrează doar nouă oameni. Organigrama are 35 de posturi. Primarul Valentin Luța spune că, anul trecut, s-au efectutat lucrări de investiții în valoare de 44,3 milioane de lei. Domnul Luță a adăugat: "Sînt sacrificii. Nu trebuie să facă toți ca mine, dar eu zic că dacă e să fie un
Profesorul Traian Pădureț, către colegii care "încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori": Aceste măsuri se întorc și împotriva funcțiilor de conducere. Sînt curios dacă un director va putea să fie și manager și profesor în același timp
Profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că a constatat că are colegi din învățămînt în țară, care "încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori". În opinia domnului Pădureț, aceștia ar trebui
"Revelații", "o expoziție de artă cu totul specială", semnată de Petre Velicu și Ion Mîndrescu, din 17 septembrie la Muzeul de Istorie din Suceava
În perioada 17 septembrie – 3 noiembrie 2025, sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava va găzdui "o expoziție de artă cu totul specială, ", transmite Muzeul Național al Bucovinei. Potrivit instituției muzeale, vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 17 septembrie, începînd cu ora 15.00, "în prezența criticilor și creatorilor de artă, într-un eveniment
Antrenorul principal al CSU, Bogdan Șoldănescu, înainte de începerea campionatului: Pentru noul sezon ne propunem, ca de obicei, să terminăm pe un loc cît mai bun
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă, CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, e de părere că amicalul cu Motor Zaporoje a fost un test util. Într-un meci disputat miercuri seara în sala LPS Suceava, CSU a trecut de campioana Ucrainei cu 36-27. Domnul Șoldănescu a declarat: „Cred că a fost un test foarte
Progrese importante la lucrările de modernizare a drumului Panaci – Bilbor. Gheorghe Șoldan: Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat (Foto)
S-au făcut progrese importante la lucrările de modernizare a drumului județean 174C, Panaci – Bilbor, care scurtează cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița. Lucrările au fost reluate în luna mai a acestui an. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: "Zilele trecute a fost turnat primul strat de
Traian Pădureț, liderul "Pro Educația": Luni ne vom deplasa la București pentru acel miting. Profesorii nu vor fi într-o zi de sărbătoare pe 8 septembrie, cu părere de rău. Dacă nu se va reveni asupra acestor măsuri, vom ajunge și la acel referendum pentru grevă
Alături de alte aproximativ 2.000 de cadre didactice, liderul Suceava, sindicat afiliat Federației , a protestat miercuri, 3 septembrie, din nou, la București, în fața Guvernului, față de măsurile fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan și în sistemul educațional, în vederea reducerii deficitului bugetar. Domnul Pădureț s-a întors în Suceava, iar împreună cu
Daniel David și Ilie Bolojan "mint zi de zi și vin cu acea aroganță că doar dînșii sînt deținători ai adevărului". Traian Pădureț, liderul "Pro Educația" Suceava: E foarte ușor din pix să iei măsuri. Trebuie cerute demisiile premierului și ministrului David
În opinia liderului sindicatului Suceava, profesorul Traian Pădureț, "domnii din birouri, de la Ministerul Educației", nu sînt conștienți de impactul pe care măsurile fiscal-bugetare implementate recent îl vor avea și de cît de greu le va fi cadrelor didactice să le pună în practică. A subliniat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la
Un monument obosit aflat în vîrf de munte spune că spectaculosul drum care leagă localitatea suceveană Cîrlibaba de Pasul Prislop din județul Maramureș a fost inaugurat în 1981. Conform informațiilor de pe placa monumentului, drumul a fost proiectat de o fostă întreprindere căreia îi spunea IPTANA București, iar constructorul a fost I.D.P.-G.D.S.P. Iași, Șantierul D.P.
Federația Română de Handbal a anunțat componența Campionatelor Naționale de Juniori 1, 2 și 3 pentru sezonul 2025-2026. CSU Suceava va fi reprezentat de patru formații. La categoria Juniori 1, campionatul reunește 47 de echipe, împărțite în patru serii. CSU Suceava, echipă antrenată de Vasile Boca, a fost inclusă în Seria A, alături de HC
În noaptea de 2 spre 3 septembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost pe DN 17A, între Marginea și centura municipiului Rădăuți, acolo unde se toarnă covor asfaltic pe un tronson de peste șase kilometri. Lucrările se fac doar noaptea, pentru a nu bloca traficul din zonă. Pe lîngă turnarea covorului asfaltic cu
Petru Crăciun, coordonatorul performantului lot al României de astronomie și astrofizică: Cînd faci munca cu pasiune vin toate de la sine. Mă rușinează lauda asta
Profesorul Petru Crăciun, adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, a vorbit, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, despre succesele repetate obținute de România la Olimpiadele Internaționale de Astronomie și Astrofizică. La cea mai recentă participare a lotului României coordonat de domnul Crăciun, cea de la Mumbai, din perioada 10-21 august, s-au cucerit patru medalii de aur.
CJ Suceava vrea să atragă fonduri europene pentru renovarea energetică a unor clădiri. Printre acestea, fosta Casă a Prieteniei din centrul Sucevei
Consiliul Județean Suceava, prin Direcția de Proiecte cu Finanțare Externă, a depus spre finanțare patru proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 8,1 milioane de eurom și se referă la reabilitarea energetică a unor clădiri aflate în administrarea județului. Proiectele vizează: Muzeul de Științele Naturii din Suceava, str. Ștefan cel
367 de școli sucevene au autorizație sanitară de funcționare, iar 127 au autorizație pentru securitate la incendiu
Nouă noi unități școlare au fost autorizate sanitar – ASF în vederea funcționării. În total, 367 de unități școlare, cu personalitate juridică și structuri ale acestora, au ASF. Acest lucru a fost comunicat în cadrul unei conferințe de
14 roboți gigant transformă parcarea de la Iulius Mall Suceava într-un teritoriu fascinant, odată cu expoziția „Transform Robots Alive” # Radio Top Suceava
14 roboți gigant s-au instalat în parcarea de la Iulius Mall și îi așteaptă pe suceveni să se bucure de o experiență interactivă specială. „Transform Robots Alive” este o expoziție inedită dedicată pasionaților de robotică și tehnologie, dar și fanilor personajelor din benzile desenate și jocuri video. Până pe data de 12 octombrie 2025, în […] Articolul 14 roboți gigant transformă parcarea de la Iulius Mall Suceava într-un teritoriu fascinant, odată cu expoziția „Transform Robots Alive” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
1.000 de ghiozdane, pentru copiii din zonele sinistrate, adunate în cadrul unei campanii a Inspectoratului Școlar Suceava. Rechizitele vor fi pe băncile copiilor pe 7 septembrie # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton, a anunțat că instituția pe care o conduce a strîns 1.000 de ghiozdane pline cu rechizite donate în cadrul campaniei ”Fii solidar! Împreună redăm speranța!”. Acestea vor ajunge la copiii din zonele din județul Suceava care au fost lovite de inundațiile din 27/28 iulie. Ultimele 300 de ghiozdane au […] Articolul 1.000 de ghiozdane, pentru copiii din zonele sinistrate, adunate în cadrul unei campanii a Inspectoratului Școlar Suceava. Rechizitele vor fi pe băncile copiilor pe 7 septembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Există deja aproape 20.000 de lei strînși în aceste zile pentru sprijinul studenților” din Suceava și Neamț afectați de inundații. Rectorul USV: Tinerii care sînt afectați nu ar trebui să se gîndească la ceea ce au întîmpinat în aceste luni, ci la ceea ce au de făcut în continuare # Radio Top Suceava
Rectorul Universității Suceava, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, a anunțat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”există deja aproape 20.000 de lei strînși în aceste zile pentru sprijinul studenților” din Suceava și Neamț afectați de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie. Recent, Senatul universității a aprobat un pachet financiar […] Articolul ”Există deja aproape 20.000 de lei strînși în aceste zile pentru sprijinul studenților” din Suceava și Neamț afectați de inundații. Rectorul USV: Tinerii care sînt afectați nu ar trebui să se gîndească la ceea ce au întîmpinat în aceste luni, ci la ceea ce au de făcut în continuare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Admiterea de toamnă, pînă pe 9 septembrie la USV. Rectorul Mihai Dimian: La Medicină, Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – locurile sînt ocupate, dar la Nutriție și dietetică mai sînt locuri, la Biochimie și biologie, de asemenea. Facultățile de inginerie mai au și locuri bugetate # Radio Top Suceava
Pînă pe 9 septembrie, la Universitatea din Suceava se desfășoară sesiunea de toamnă a concursului de admitere. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, rectorul instituției academice, Mihai Dimian, a declarat: ”Sperăm ca și în această admitere din toamnă să avem un rezultat similar celui din iulie și la final să […] Articolul Admiterea de toamnă, pînă pe 9 septembrie la USV. Rectorul Mihai Dimian: La Medicină, Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – locurile sînt ocupate, dar la Nutriție și dietetică mai sînt locuri, la Biochimie și biologie, de asemenea. Facultățile de inginerie mai au și locuri bugetate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pentru USV, ”întreaga vară a fost aglomerată cu diversele dezvoltări”, pentru a-i întîmpina pe studenți în condiții noi. Mihai Dimian: Căminul cu 824 de locuri a depășit 90% grad de realizare. Am început Casa de Cultură a Studentilor, am început Complexul Sportiv. De cantina studențească ne apucăm pînă la finalul lunii, sper eu # Radio Top Suceava
Pentru Universitatea din Suceava, ”întreaga vară a fost aglomerată cu diversele dezvoltări care au loc atît în Campusul Universitar 1, cît și în Campusul Universitar 2”, a declarat rectorul instituției academice, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, în cadrul unei intervenții telefonice la radio Top. Potrivit domnului Dimian, ”șantierele au decurs într-un ritm […] Articolul Pentru USV, ”întreaga vară a fost aglomerată cu diversele dezvoltări”, pentru a-i întîmpina pe studenți în condiții noi. Mihai Dimian: Căminul cu 824 de locuri a depășit 90% grad de realizare. Am început Casa de Cultură a Studentilor, am început Complexul Sportiv. De cantina studențească ne apucăm pînă la finalul lunii, sper eu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primăria Suceava: În prima zi de școală, transport public gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice # Radio Top Suceava
Primăria Municipiului Suceava anunță că, în prima zi de an școlar, pe 8 septembrie, transportul public local și metropolitan va fi gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice. În comunicatul Primăriei Suceava se spune: ”Acest gest simbolic, în această zi cu o semnificație aparte, reprezintă o încurajare adresată elevilor, părinților, bunicilor și profesorilor […] Articolul Primăria Suceava: În prima zi de școală, transport public gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe vremea cînd pentru transportul public sucevean mai existau gratuități, unii dintre beneficiarii acestora aveau nu aveau treabă prin Suceava ”călăreau” autobuzele. Unii ”profesioniști” ai plimbărilor erau și extrem de vocali, comentîndu-i în gura mare pe șoferi pentru că ar fi condus nu știu cum și adresîndu-le observații copiilor și adolescenților în cazul că aceștia […] Articolul ”Domnu` șofer, putem să urcăm?” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. Au fost date sancțiuni și au fost reținute permise de conducere # Radio Top Suceava
Pe 1 septembrie, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au desfășurat o acțiune punctuală în cooperare cu polițisti din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier, pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. Au fost aplicate un număr de 66 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.150 lei. De asemenea au fost reținute cinci […] Articolul Acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. Au fost date sancțiuni și au fost reținute permise de conducere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ghiozdane din partea Patronatelor IMM Suceava, pentru copiii din zonele afectate de inundații # Radio Top Suceava
Patronatele IMM din județul Suceava s-au implicat în campania Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru sprijinirea copiilor din zonele lovite de inundații și au donat 300 de ghiozdane cu rechizite. Conform organismului condus de Liliana Agheorghicesei, ”se apropie începerea noului an școlar, iar fiecare părinte își dorește ca micuții lor să aibă ghiozdanele pregătite și echipate […] Articolul Ghiozdane din partea Patronatelor IMM Suceava, pentru copiii din zonele afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primăria Ipotești a finalizat sala de de sport pentru practicarea sporturilor de contact, a anunțat primarul Dumitru Gulei. El a menționat că investiția care s-a realizat cu bani de la bugetul local s-a ridicat la suma de 890.000 de lei, fără TVA. Sala de sport a fost executată de firma Mihu. A declarat primrarul: ”Este […] Articolul Ipotești. Sala pentru sporturi de contact, finalizată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
FITT ”Grigore Vasiliu Birlic” și ”Draga Film Fest” – o săptămînă de teatru și film la Fălticeni. Preotul Liviu Mihăilă: Se pregătește o generație de mari actori # Radio Top Suceava
În perioada 25 – 31 august, la Fălticeni, a avut loc Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineri . În aceeași perioadă, tot la Fălticeni, s-a desfășurat și a V-a ediție a Festivalului de Film . Preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației Fălticeni Cultural, a spus la Radio Top că ”e greu de […] Articolul FITT ”Grigore Vasiliu Birlic” și ”Draga Film Fest” – o săptămînă de teatru și film la Fălticeni. Preotul Liviu Mihăilă: Se pregătește o generație de mari actori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În cele cîteva zile de la introducerea transportului metropolitan s-au vîndut 10.000 de bilete. Problema este că traseele sînt mai multe, iar TPL Suceava nu are voie să angajeze șoferi fără dezlegare de la Guvern # Radio Top Suceava
La cîteva zile de la introducerea transportului public în Zona Metropolitană Suceava, directorul societății Transport Public Local – TPL, Gabriel Petruc, spune că lucrurile merg bine. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Petruc a declarat că s-au înregistrat cam 10.000 de călători pe toate rutele Suceava – localitățile limitrofe care au fost puse în […] Articolul În cele cîteva zile de la introducerea transportului metropolitan s-au vîndut 10.000 de bilete. Problema este că traseele sînt mai multe, iar TPL Suceava nu are voie să angajeze șoferi fără dezlegare de la Guvern apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Marți, 9 septembrie, vernisajul expoziției artiștilor plastici Gabriela și Ion Drăghici, la Muzeul de Istorie din Suceava # Radio Top Suceava
Marți, 9 septembrie 2025, începînd cu ora 13.00, la Muzeul de Istorie din Suceava, va avea loc vernisajul expoziției artiștilor plastici Gabriela și Ion Drăghici, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din București, transmite Muzeul Național al Bucovinei. Potrivit instituției muzeale, ”expoziția propune publicului o selecție amplă de lucrări realizate în tehnici variate – tapiserie, acuarelă, […] Articolul Marți, 9 septembrie, vernisajul expoziției artiștilor plastici Gabriela și Ion Drăghici, la Muzeul de Istorie din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
USV, burse de pînă la 10.000 de lei pentru acest an, pentru studenții afectați de inundațiile din Suceava și Neamț # Radio Top Suceava
Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a aprobat un pachet financiar pentru sprijinirea studenţilor săi originari din judeţele Suceava şi Neamţ, afectaţi de inundaţiile de la finele lunii iulie. Acesta include burse anuale în valoare de pînă la 10.000 lei fiecare. Sprijinul financiar acordat de USV poate fi utilizat pentru achitarea cheltuielilor de cazare, masă […] Articolul USV, burse de pînă la 10.000 de lei pentru acest an, pentru studenții afectați de inundațiile din Suceava și Neamț apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
TPL, rugăminte adresată școlilor pentru a trimite listele cu numele elevilor, pentru eliberarea de abonamente gratuite. În această perioadă, elevii pot circula fără griji cu autobuzele electrice # Radio Top Suceava
Societatea Transport Public Local Suceava – TPL face apel la școli să trimită cît mai repede tabelele cu numele elevilor pe care îi au, pentru a le fi eliberate abonamentele gratuite, care în prezent au expirat. În același timp, directorul TPL, Gabriel Petruc, a dat asigurări că elevii nu vor fi amendați dacă nu își […] Articolul TPL, rugăminte adresată școlilor pentru a trimite listele cu numele elevilor, pentru eliberarea de abonamente gratuite. În această perioadă, elevii pot circula fără griji cu autobuzele electrice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Concursul județean de suplinire calificată și necalificată, astăzi, la Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava # Radio Top Suceava
Concursul județean de suplinire calificată și necalificată este organizat și coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Secția Resurse umane, astăzi, 2 septembrie 2025, la Colegiul Tehnic „Al. I.Cuza” Suceava. La Concursul județean de suplinire calificată s-au înscris 255 candidați, iar pentru testarea județeană, în vederea suplinirii necalificate, s-au înscris 303 candidați. Purtătoarea de cuvînt a […] Articolul Concursul județean de suplinire calificată și necalificată, astăzi, la Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Transfer la Spitalul Clinic Județean Suceava: Vlad Gheorghiu, medic specialist de Anestezie și Terapie Intensivă. Medicul a lucrat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” București # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean de Urgență “ Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță transferul dr. Vlad Gheorghiu, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă, de la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” București. Conform purtătoarei de cuvînt a Spitalului, dr. Monica Terteliu, ”acest transfer răspunde dorinței SJU Suceava de a dezvolta noi […] Articolul Transfer la Spitalul Clinic Județean Suceava: Vlad Gheorghiu, medic specialist de Anestezie și Terapie Intensivă. Medicul a lucrat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe 8 august 2025, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, declara că ”Primăria Sectorului 2 ne va sprijini cu 500.000 de lei, iar Consiliul Județean Vaslui cu 200.000 de lei. Sînt profund recunoscător tuturor celor care aleg să ne fie alături: primari, președinți de consilii județene, oameni de afaceri, voluntari și români de pretutindeni. Cu […] Articolul Ajutoare pentru plata facturilor la energie. Însă, nu la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
CSU Suceava încheie pregătirile cu un meci interesant împotriva campioanei Ucrainei, Motor Zaporojie. Partida va avea loc pe 3 septembrie în sala LPS # Radio Top Suceava
Ultimul meci de verificare pentru CSU Suceava înaintea startului sezonului 2025–2026 va avea loc miercuri, 3 septembrie, de la ora 17:30, în sala „Dumitru Bernicu” din Suceava, împotriva formației ucrainene Motor Zaporojie. Adversara echipei sucevene este campioana en-titre a Ucrainei, cu un parcurs perfect în sezonul trecut al Superligii (28 de victorii din 28 de […] Articolul CSU Suceava încheie pregătirile cu un meci interesant împotriva campioanei Ucrainei, Motor Zaporojie. Partida va avea loc pe 3 septembrie în sala LPS apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Doi șoferi, unul de 19 și altul de 23 de ani, s-au ales cu dosare penale. Ambii au fost depistați în noaptea de duminică spre luni, unul la Rădăuți, iar celălalt pe raza comunei Cornu Luncii. La Rădăuți, echipajul de serviciu a reperat în trafic un autoturism care avea plăcuțe provizorii de înmatriculare expirate. La […] Articolul Tînăr cu permisul suspendat, prins conducînd cu 118 km/h apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a anunțat că municipalitatea demarează un amplu proiect de modernizare a 34 de străzi și de reabilitare a altor 8. A spus primarul: ”Foarte important! Dacă locuiți pe una dintre străzile vizate și intenționați să vă racordați la apă, canalizare sau gaz, vă rugăm să faceți acest lucru înainte de începerea […] Articolul La Rădăuți vor fi modernizate 34 de străzi, iar alte 8 vor fi reabilitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Liliana Agheorghicesei: Dacă eu ca primar nu sînt în stare și am nevoie să fiu consiliat, atunci să îmi plătesc din salariul meu oamenii, nu din banul public # Radio Top Suceava
Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor IMM din Suceava. a fost prezentă la Guvernul României vineri, 29 august, împreună cu colegii din țară, la discuțiile pe baza celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, format din șase pachete mai mici. Potrivit doamnei Agheorghicesei, după discuțiile de la București, unul dintre cele șase subpuncte nu a trecut și […] Articolul Liliana Agheorghicesei: Dacă eu ca primar nu sînt în stare și am nevoie să fiu consiliat, atunci să îmi plătesc din salariul meu oamenii, nu din banul public apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cîmpulung Moldovenesc. Împrumut necesar pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene, unul vizînd construirea de locuințe pentru tineri # Radio Top Suceava
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a aprobat cu 15 voturi ”pentru” un proiect care prevede contractarea de la Ministerul Finanțelor, prin Trezoreria Statului, a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 10 milioane de lei pe o perioadă de 10 ani, din care 12 luni perioadă de grație. Proiectul a fost inițiat de […] Articolul Cîmpulung Moldovenesc. Împrumut necesar pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene, unul vizînd construirea de locuințe pentru tineri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Președinta Patronatelor IMM Suceava, Liliana Agheorghicesei: Antreprenorul român e supus la niște încercări neașteptate # Radio Top Suceava
Mediul de afaceri ”încearcă să reziste”, într-o perioadă în care ”antreprenorul român e supus la niște încercări neașteptate”, a declarat la Radio Top Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor IMM din Suceava. Potrivit acesteia, pachetele de măsuri ale Guvernului, venite ”unul după altul”, pun mediul de afaceri și poporul român să contribuie la plata unei ”datorii consolidate […] Articolul Președinta Patronatelor IMM Suceava, Liliana Agheorghicesei: Antreprenorul român e supus la niște încercări neașteptate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
USV, locul II pe țară, după numărul de proiecte cîștigate în competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” # Radio Top Suceava
În competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”, cercetătorii Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava au șase din cele 62 de proiecte selectate pentru finanțare, consolidând parteneriatul. În cadrul competiției, 128 de universități și institute de cercetare au depus 290 de proiecte. Raportat la numărul de proiecte cîștigate, USV se situează pe locul II la nivel […] Articolul USV, locul II pe țară, după numărul de proiecte cîștigate în competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț: Sînt profesori care nu sînt de acord cu boicotarea începutului de an școlar, dar care vor grevă generală # Radio Top Suceava
Pe 5 septembrie după-amiază se va ști dacă va fi boicotat începutul de an școlar. Totodată, rămîne valabil apelul celor două centrale sindicale din învățămînt adresat politicienilor și autorităților locale de a nu participa la deshiderea anului școlar din 8 septembrie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă mai este valabil apelul lansat la […] Articolul Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț: Sînt profesori care nu sînt de acord cu boicotarea începutului de an școlar, dar care vor grevă generală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Liderul Pro Educația se va întîlni cu șeful Inspectoratului Școlar Suceava pe 5 septembrie. Traian Pădureț: Nu boicotăm întîlnirea cu inspectorul general # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, a acceptat invitația șefului Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, de a se întîlni la Inspectorat pe 5 septembrie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă va merge la întîlnire, domnul Pădureț a declarat: ”Da, am vorbit cu domnul inspector general. Pe 5 septembrie voi fi la acea întîlnire. Fiecare, […] Articolul Liderul Pro Educația se va întîlni cu șeful Inspectoratului Școlar Suceava pe 5 septembrie. Traian Pădureț: Nu boicotăm întîlnirea cu inspectorul general apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Așa da. E altceva. Se vede că s-a schimbat administrația municipiului Suceava și lucrurile au început să se miște într-o direcție bună. S-a făcut Parcul Șipote, străzile se mătură și…. A, și blocurile din centrul municipiului arată acum frumos, după ce au fost reabilitate din punct de vedere termic. Sînt cetățeni care chiar cred că […] Articolul O dungă roșie, pe blocurile renovate din centrul Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În trei luni de zile, Poliția Suceava a avut aproape 6.000 de intervenții. Printre altele, au fost depistate 39 de persoane urmărite la nivel național sau internațional # Radio Top Suceava
În perioada iunie – august, polițiștii suceveni au acționat în cadrul Planului de Măsuri Estival pentru siguranța cetățeanului. La nivelul Inspectoratului Poliției Județului Suceava, în perioada 1 iunie – 30 august 2025, polițiștii au intervenit la 5.959 de evenimente, dintre care 4.601 sesizate prin 112. Polițiștii au constatat 2.388 de infracțiuni, dintre care 358 la […] Articolul În trei luni de zile, Poliția Suceava a avut aproape 6.000 de intervenții. Printre altele, au fost depistate 39 de persoane urmărite la nivel național sau internațional apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primarul Cîmpulungului Moldovenesc, Mihăiță Negură: O parte din oraș este sub buldozere și excavatoare, o parte din oraș este cu mașini de așternut covor asfaltic # Radio Top Suceava
În contextul planurilor Guvernului Bolojan de a pune în așteptare unele proiecte finanțate prin PNRR și Anghel Saligny, îndeosebi cele cu un grad scăzut de realizare, primarul de Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a declarat că municipiul ”stă foarte bine” la ”tot ce înseamnă derularea prin PNRR”, în timp ce prin Anghel Saligny va fi afectat […] Articolul Primarul Cîmpulungului Moldovenesc, Mihăiță Negură: O parte din oraș este sub buldozere și excavatoare, o parte din oraș este cu mașini de așternut covor asfaltic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Dr. Sorin Hîncu, despre actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: Față de fostul ministru este incomparabil mai bun și mult mai eficient # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu are cuvinte de apreciere la adresa tînărului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Domnul Hîncu a fost director al Spitalului Județean Suceava și președinte al Colegiului Medicilor Suceava, iar în prezent acordă consultații și tratamente la o clinică privată. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Hîncu a declarat referitor la actualul ministru: […] Articolul Dr. Sorin Hîncu, despre actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: Față de fostul ministru este incomparabil mai bun și mult mai eficient apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe 31 august începe Liga a IV-a. Echipele din Putna, Vicovu de Sus, Fălticeni și Liteni ”vor da culoare” acestei ediții de campionat # Radio Top Suceava
Duminică, 31 august, se reia campionatul Ligii a IV-a, care va avea 13 echipe. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a spus care sînt principalele candidate la promovare, după ce în ediția precedentă a urcat în Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava. A declarat domnul Anton: ”Liga […] Articolul Pe 31 august începe Liga a IV-a. Echipele din Putna, Vicovu de Sus, Fălticeni și Liteni ”vor da culoare” acestei ediții de campionat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
