Andrei Diaconu, despre toamna 2025, „Vom vedea adevăratele feţe ale celor din jur”
SpyNews, 8 septembrie 2025 13:50
În emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, Andrei Diaconu a oferit o perspectivă profundă asupra energiilor care ne așteaptă în această toamnă, în special în ceea ce privește relațiile și dezvoltarea personală.
Acum 5 minute
14:10
După 3 ani în care doar a visat, Elena Udrea a trăit bucuria de a-și duce fiica în prima zi de școală! Emoțiile au atins cote maxime | FOTO # SpyNews
Elena Udrea a avut parte de ziua la care a visat în ultimii trei ani din viața ei! Fostul politician a avut privilegiul de a-și duce fiica în prima zi de școală, o zi emoționantă din viața fiecărei mame!
14:10
Rețeta lui Horia Manea de ciorbă de cartofi. Cum transformi un preparat obișnuit într-o delicatesă # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, castraveți în saramură, un fel principal, ciorbă de cartofi, şi un desert, găluște cu prune.
Acum 30 minute
13:50
Cu ce probleme s-au confruntat Gabriela Oțil și Dani Oțil în vacanță! S-au remediat imediat după ce au ajuns acasă | FOTO # SpyNews
Gabriela Oțil a împărtășit cu fanii un moment care a luat-o prin surprindere chiar și pe ea. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit cu ce probleme s-au confruntat în vacanță. După ce s-au întors acasă, totul s-a remediat fără prea mult efort.
13:50
Acum 2 ore
13:10
Ana Morodan a făcut declarații emoționante despre problemele cu care se confruntă societatea. După cum știm, vedeta a trecut printr-o perioadă foarte dificilă a vieții sale, astfel că are o perspectivă diferită asupra situației.
13:10
Cristian Cernodolea, unul dintre cei mai renumiţi avocaţi din U.K.,“A fost o mişcare care m-a afundat mai tare” # SpyNews
Plecat din Contanţa la doar 15 ani, Cristian Cernodolea a reuşit să-şi facă numele auzit la nivel internaţional.
12:40
Pasiunea care i-a schimbat viața Taniei Popa, “Nu mă puteai plasa mai bine într-o emisiune” # SpyNews
Actrița Tania Popa nu cucerește doar scenele de teatru și ecranele de cinema, ci și destinațiile de pe harta lumii.
12:30
Noul școlar a început și pentru copiii vedetelor din România! Imagini speciale cu cei mici, din prima zi | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru vedetele din România! Noul an școlar a început astăzi, iar vedetele au fost alături de ei la școală. Cei mici au pășit cu emoție de porțile școlii, sub privirile copleșite ale părinților.
Acum 4 ore
11:50
Alertă de vreme extremă în România! 15 județe intră sub cod galben de furtună, vijelii și grindină | HARTA # SpyNews
Alertă de vreme extremă în România, în orele următoare. 15 județe intră sub avertizare de cod galben de furtună, grindină și vijelii. Sunt așteptate descărcări electrice și fenomene extreme. Iată ce județe sunt vizate.
11:20
Tily Niculae, cu ochii în lacrimi! Un singur mesaj, primit într-o perioadă delicată, a făcut-o să plângă | FOTO # SpyNews
Tily Niculae trece printr-o perioadă delicată a vieții sale, după ce a făcut public faptul că a divorțat de fostul soț. Actrița s-a afișat pe Internet cu ochii în lacrimi, fiind vizibil faptul că trece printr-o perioadă dificilă.
10:50
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări # SpyNews
Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025 are un impact semnificativ în viața fiecărei zodii din horoscop. Urmează o etapă nouă în viața tuturor, cu noi orizonturi, de care nicio zodie nu scapă.
10:20
„Cât costă să fii român” – factura risipei bugetare, plătită de fiecare dintre noi O nouă campanie Observator Antena 1, din 8 septembrie # SpyNews
Statul ne-a îngropat în datorii şi acum a venit nota de plată: taxe mai mari, impozite dublate, dobânzi record. Românii strâng cureaua, pentru ca statul să plătească prețul anilor de risipă și decizii greșite. În toamna în care coșul românilor se golește, campania „Cât costă să fii român” vine cu explicații și soluții. Începând de astăzi, la Observator 19, reportajele campaniei arată cum am ajuns la nota de plată uriaşă pe care o achităm cu toții şi unde s-au dus banii. „Cât costă să fii român” îţi arată cum poţi supraviețui austerității - de la cum îţi întocmești un buget lunar realist şi cum poţi reduce cheltuielile neesențiale, până la idei de diversificare a veniturilor şi pregătirea pentru perioade mai dificile, cum ar fi pierderea locului de muncă.
Acum 6 ore
10:10
Anca Serea și-a dus copiii în prima zi de școală! Fiica cea mare se pregătește pentru o facultate de top: ”Urmează un an greu” # SpyNews
Clipe speciale în familia Ancăi Serea! Vedeta și-a dus fiicele în prima zi de școală și le este alături în această perioadă specială. Pentru fiica cea mare este ultima festivitate, pentru că termină liceul. Sarah se pregătește pentru una dintre cele mai prestigioase facultați.
09:30
Surpriză emoționantă acasă la Adela Popescu! Vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile: ”A apărut de nicăieri la poarta noastră” | FOTO # SpyNews
Adela Popescu a avut parte de o surpriză incredibilă, chiar la ea acasă. Vedeta a făcut declarații emoționante pe rețelele de socializare și le-a împărtășit fanilor cât de important a fost acest moment pentru ea.
09:00
Cine a câștigat primul joker la Asia Express, sezonul 8! Cursă strânsă între două echipe: ”Să nu ne punem rău cu colegii” # SpyNews
Cursă strânsă pentru joker în prima ediție Asia Express, sezonul 8. Două echipe au ajuns primele la Irina Fodor și au intrat la proba pentru joker. În cele din urmă, doar una dintre ele a câștigat un avantaj! Iată despre cine este vorba.
Acum 24 ore
23:50
Asia Express, 7 septembrie 2025. Ce concurenți au ajuns primii la Irina Fodor. Cine luptă pentru joker # SpyNews
Primele probe de la Asia Express s-au dovedit o provocare pentru concurenții de la Asia Express. După ce au mers într-o piață de pește pentru a-și lua rucsacurile, concurenții au făcut autostopul până la Irina Fodor. Doar două echipe vor concura pentru joker.
23:20
Asia Express, 7 septembrie 2025. Echipele, îngrozite de mirosul puternic dintr-o piață de pește. Ce pact au făcut Karmen și Olga Barcari înainte de competiție # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au fost nevoiți să meargă într-o piață de pește pentru a-și recupera rucsacurile. Echipele au fost îngrozite de mirosul puternic. Olga Barcari și Karmen Minune au avut ceva probleme în a termina proba.
23:20
Jessie J și-a reluat cariera după operația de cancer mamar. Artista a urcat pe scenă cu fiul său # SpyNews
Cântăreața britanică Jessie J a revenit pe scenă la doar câteva săptămâni după operația de mastectomie. Artista a transformat momentul într-o lecție de curaj și speranță, împărtășind publicului emoțiile și mesajul ei de reziliență.
22:40
S-a spus primul „Te iubesc!”. Oana Monea face declarații în exclusivitate despre relația cu noul iubit la Xtra Night Show. Ce planuri de viitor are fosta ispită cu acesta # SpyNews
După experiența intensă de la „Insula Iubirii”, Oana Monea a vorbit deschis despre planurile sale de carieră, dar și despre noua relație care îi aduce împlinire și stabilitate. Vedeta a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste de patru luni, care ar putea duce chiar la o casă împreună și un inel pe deget.
22:40
Asia Express, 7 septembrie 2025. Dan Alexa, scutit de la treburile casnice: „În viața mea n-am spălat o rufă”. De ce a refuzat Raluca Bădulescu să spele hainele murdare ale gazdelor # SpyNews
A doua zi la Asia Express a continuat cu noi provocări pentru concurenți. După ce au dormit în casele unor localnici, echipele au avut de spălat hainele murdare ale localnicilor. Dan Alexa a recunoscut că nu a făcut asta niciodată, în timp ce Raluca Bădulescu a refuzat să facă proba.
22:20
Flavia Mihășan, primele declarații despre noul iubit. „N-a apărut de pe o zi pe alta”. De ce au ţinut totul ascuns # SpyNews
Nu mai este un secret pentru nimeni că Flavia Mihășan este din nou îndrăgostită! Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a dat voie să iubească din nou, după despărțirea de tatăl copiilor ei. În exclusivitate pentru Spynews.ro, frumoasa vedetă face declarații despre relația cu Andrei Ciobanu, bărbatul care i-a cucerit inima. De ce au ales cei doi să își țină povestea de dragoste ascunsă până acum.
22:20
A fost ani de zile şmecher cu legitimaţie, iar acum..Victor Piţurcă: „Singura mea activitate sunt nepoţii” # SpyNews
A fost ani de zile șmecher cu legitimație, iar acum Victor Pițurcă, singura și cea mai importantă activitate a sa, nepoții! Cum este antrenorul în calitate de bunic, dar și ce reproșuri primește acesta. Declarații exclusive!
22:20
A decis să pună punct speculaţiilor în exclusivitate pentru SpyNews! Ispita Teo: „Teodora nu este iubita mea”. Frumuşelul şi jurnalista au fost surprinşi ţinându-se de mână # SpyNews
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii, face ravagii printre doamne și domnișoare. Tânărul reușește să atragă toate privirile, iar recent s-a spus că și-ar fi găsit deja jumătatea. A fost surprins la masă cu o brunetă sexy, cunoscută în fața camerelor de filmat, însă tot el pune punct speculațiilor
22:20
Gest radical, la un deceniu de la moartea afaceristului | Miliardarul Dinu Patriciu, renegat de amanta chinezoaică | Misterul din jurul lui Melanie Chen se adânceşte # SpyNews
Dinu Patriciu a avut (unii spun că a fost determinat să aibă) încredere oarbă în ea: i-a dat mână liberă și drept de semnătură, i-a oferit o avere colosală și i-a lăsat o moștenire de 240 de milioane de euro, însă Melanie Chen, „amanta chinezoaică”, a decis să se descotorosească de tot ce o lega de miliardarul mort în urmă cu mai bine de un deceniu și de afacerile din România.
22:10
Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, surprinși neplăcut de condițiile din casele localnicilor, în prima noapte de cazare. Ce misiune au primit mai apoi # SpyNews
După ce au dat piept cu realitate din Filipine pe mare, concurenții din Asia Express și-au găsit cazare. Au petrecut prima noapte în casele unor localnici, iar camerele în care au ajuns nu au fost deloc pe placul lor.
21:50
Asia Express, 7 septembrie 2025. Cum au reacționat fiicele lui Dan Alexa, atunci când au aflat că va pleca pe Drumul Eroilor. Ce i-au spus Casiana și Antonia # SpyNews
Dan Alexa are două fiice din prima căsnicie. Fata lui cea mare are 18 ani, iar cea mică, Antonia, are 13 ani. Celor două nu le-a venit să creadă că antrenorul vrea să plece în Asia Express. Și Gabi Tamaș a făcut declarații emoționante despre familia lui.
21:20
Asia Express, 7 septembrie 2025. Calina Roman s-a accidentat în prima zi! „Mi se mișca osul”. Ce a pățit concurenta # SpyNews
Prima probă de la Asia Express nu s-a dovedit deloc ușoară pentru concurenți. Au ajuns în Filipine, unde au fost nevoiți să își găsească cazare, dar nu înainte să facă o probă, pe plajă. Calina Roman s-a accidentat în primele minute.
21:20
Sfeclă roșie la borcan. Rețeta simplă și rapidă pentru iarnă, care păstrează aroma și vitaminele # SpyNews
Sfecla roșie este una dintre cele mai sănătoase și versatile legume ale sezonului rece, iar conservarea ei la borcan, în oțet, reprezintă o metodă tradițională și practică prin care se păstrează aroma, culoarea intensă și proprietățile nutritive.
21:00
Asia Express, 7 septembrie 2025. În ce a constat prima probă de pe Drumul Eroilor. Unii dintre concurenți și-au dorit să plece acasă: „Nu e de mine aici” # SpyNews
Aventura Asia Express - Drumul Eroilor s-a dovedit mult mai complicată pentru concurenți. Nici bine nu au ajuns în Filipine că au avut de făcut prima probă, care nu s-a dovedit deloc ușoară. Raluca Bădulescu a răbufnit de nervi.
20:40
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick, și iubita lui s-au căsătorit! Cum a arătat rochia de mireasă purtată de modelul Abby Champion | FOTO # SpyNews
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick, în vârstă de 31 de ani și logodnica lui, modelul Abby Champion, s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc în Idaho pe 6 septembrie 2025, unul dintre locurile preferate ale celor doi.
20:20
Tradiții de Sfânta Maria Mică. Fructele pe care trebuie să le dai de pomană pe data de opt septembrie # SpyNews
În fiecare an, pe opt septembrie, credincioșii ortodocși respectă obiceiul de a da de pomană alimente celor adormiți. Fructele au un rol simbolic și spiritual, iar alegerea lor respectă tradiția străveche. Iată ce fructe se oferă!
20:10
Prognoza meteo 8 septembrie – 15 septembrie 2025. Unde vor fi temperaturi de foc și în ce regiuni vor începe ploile și vremea severă # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru săptămână 8 septembrie - 15 septembrie 2025. Țara va fi împărțită în două regiuni, cea în care va ploua și o regiune în care vor fi temperaturi de foc. Iată cum va fi vremea în București.
20:00
Costina Zota de la Mireasa îi pune la punct pe cei care au criticat-o: „Am și eu o mamă acasă”. Ce spune despre relația cu Dian # SpyNews
Costina Zota a fost eliminata în gala de 5 septembrie 2025. Concurenta se aștepta să părăsească competiția, chiar dacă nu își dorea neapărat, căci în casă forma un cuplu cu Dian. Tânăra a răbufnit, după ce a fost pusă la zid pentru trecutul ei.
19:50
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, concurent la Asia Express 2025. Cine este și ce afacere deține # SpyNews
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, participă la Asia Express 2025 împreuna cu fosta sa soție. Cei doi au fost căsătoriți timp de 15 ani și au împreună un fiu, iar relația lor rămâne apropiată și respectuoasă.
19:20
Bianca Drăgușanu nu uită de Claudia Pătrășcanu nici în vacanță! Blondina, ironii la adresa cântăreței direct dintr-o destinație exotică | FOTO # SpyNews
Bianca Drăgușanu a plecat zilele trecute în vacanță. Iubita lui Gabi Bădălău nu a dezvăluit ce destinație a ales, dar cert este că este vorba despre un loc exotic. Blondina nu a uitat nici în vacanță de Claudia Pătrășcanu, cea pe care a ironizat-o din nou.
18:50
Imaginile pe care fostul soț al Betty Salam le-a făcut publice, după ce cântăreața s-a afișat tot mai des cu noul iubit. Cine îi este alături lui Cătălin Vișănescu | FOTO # SpyNews
Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au separat după șase ani de căsnicie. Au împreună un fiu, care luna viitoare va împlini șapte ani, iar cântăreața are de câteva luni o nouă relație cu Roberto Tudor, alături de care s-a afișat des în ultimele săptămâni.
18:50
Drama unei tinere din Baia Mare! Cum a reușit să scape după ce a fost răpită și sechestrată în Craiova # SpyNews
O tânără din Baia Mare a fost răpită de pe stradă de doi bărbați pe care îi cunoștea din mediul online. Aceasta și-a luat inima-n dinți și a trimis un mesaj mamei sale, iar aceasta a alertat autoritățile. Astfel, a pus capăt sechestrului.
18:20
Iulia de la Mireasa, sezonul 11, s-a căsătorit civil cu iubitul ei! Primele imagini din ziua în care au spus „Da” | FOTO # SpyNews
Iulia de la Mireasa, sezonul 11, și iubitul ei sunt împreună de câteva luni, dar se pare că relația lor evoluează din ce în ce mai frumos. Cei doi s-au logodit în luna august în vacanță, în Grecia, iar ieri, 6 septembrie 2025, au spus cel mai hotărât „Da” din viața lor.
18:00
Spynews TV. Mădălina Crețan, soția regretatului NOSFE, își deschide sufletul. Cum arată viața acesteia la aproape trei ani de la moartea artistului # SpyNews
Soția lui Nosfe, Mădălina Crețan, a vorbit cu sinceritate copleșitoare despre viața ei după pierderea artistului. Durerea, forța și iubirea pentru fetița lor au ținut-o în picioare atunci când lumea întreagă părea să se prăbușească.
17:50
Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, adevărul despre motivul despărțirii de Andrușca. De ce nu a funcționat relația lor în afara emisiunii # SpyNews
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca de la Insula iubirii au plecat împreună din Thailanda. Cei doi au încercat să aibă o relație, dar lucrurile nu au funcționat, așa că s-au despărțit. Fostul concurent a vorbit deschis despre acest subiect, după ce urmăritorii lui au insistat să afle ce s-a întâmplat în relația lor.
17:20
Când ar putea avea loc nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Ce spune cântăreața despre nașii de cununie # SpyNews
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit civil pe 4 septembrie, la Mamaia. A fost un moment emoționant, iar cei doi se gândesc și la momentul în care vor face nunta. Prezent la eveniment a fost și cuplul care urmează să fie nași.
17:10
Piața farmaceutică în alertă după ce RFK Jr. și HHS vor să lege autismul de utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii # SpyNews
Un raport pregătit de Departamentul Sănătății din SUA, condus de Robert F. Kennedy Jr. ridică ipoteza că utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii și deficitul de folat ar putea fi asociate cu autismul. Dezvăluirea a dus la scăderi pe bursă și la critici din partea comunității științifice.
16:50
Mihai Morar, imagini superbe alături de soție și fiice. Locul în care revin de fiecare dată în vacanță | FOTO # SpyNews
Mihai Morar și familia lui au fost plecați în această vară mai mult în vacanță. Au revenit într-una dintre destinațiile lor preferate. Prezentatorul TV a luat și o lună pauză de la rețelele de socializare și s-a bucurat de timpul petrecut alături de soție și fiice.
16:40
Cum a arătat dansul mirilor la nunta Mariei Avram cu Marius Avram! Imagini rare cu foștii concurenți de la Insula Iubirii | FOTO # SpyNews
Maria Avram și Marius Avram s-au căsătorit în urmă cu mai mulți ani și au avut parte de o nuntă superbă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a făcut o surpriză fanilor și a postat imagini rare de la dansul mirilor celor doi.
15:50
Instagram ar urma să introducă noi funcții. Utilizatorii vor vedea cine le vizitează profilul și cine face capturi la poveștile temporare # SpyNews
Vești importante pentru persoanele care folosesc Instagram! Utilizatorii ar urma să vadă cine intră pe profilul lor, dar și cine face capturi de ecran la poveștile temporare. Până în acest moment, aceste funcții nu sunt disponibile.
15:10
Puya și Melinda Gărdescu, nași de cununie! Artistul a ieșit din tipare cu ținuta lui: ”Mai lejer” | FOTO # SpyNews
Puya și Melinda Gărdescu sunt nași de cununie! Artistul și soția lui au parte de un eveniment special alături de prieteni apropiați. Puya a reușit să iasă din tipare cu o ținută de naș mai rar întâlnită.
14:30
Tânăra de 14 ani, dispărută din București, a fost găsită! Edith Maxim era într-o casă din Constanța: ”Caut pe cineva de la DIICOT” | FOTO # SpyNews
Edith Maxim, adolescenta dispărută săptămâna trecută în București a fost găsită astăzi! Mama ei a făcut marele anunț și a dezvăluit unde au gpsit-o polițiștii. Lupta continuă, pentru că mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT.
Ieri
14:00
Prognoza meteo 8 septembrie – 15 septembrie 2025. Unde vor fi temperaturi de foc și în ce regiuni vor începe ploile și vremea severă # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru săptămână 8 septembrie - 15 septembrie 2025. Țara va fi împărțită în două regiuni, cea în care va ploua și o regiune în care vor fi temperaturi de foc. Iată cum va fi vremea în București.
13:20
Locația secretă în care se vor căsători Selena Gomez și Benny Blanco! Nici măcar invitații nu ar fi știut unde are loc nunta # SpyNews
Selena Gomez și Benny Blanco urmează să se căsătorească! Evenimentul este top secret și se desfășoară într-o discreție incredibilă. Locația secretă a fost dezvăluită chiar și înainte ca invitații să o afle.
12:40
Oana Monea are iubit polițist! Ispita supremă de la Insula Iubirii i-a făcut o declarație de dragoste: ”Ești cel mai bun” | FOTO # SpyNews
Oana Monea are o nouă relație! Ispita supremă de la Insula Iubirii radiază de fericire alături de noul partener și nu ezită să exprime acest lucru public! Iubitul Oanei Monea este de meserie polițist.
