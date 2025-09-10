Cele mai noi imagini cu Vulpița! Cum arată Veronica Stegaru, după alte două sarcini | VIDEO

20:00

Emily și Kiprianos de la Mireasa au avut o discuție care s-a vrut a fi una lămuritoare, dar cei doi nu au ajuns neapărat la o concluzie. Concurentul crede că tânăra nu este cu adevărat interesată de el și că, de fapt, îl place pe Liviu, cel care a petrecut mai mult timp cu Ștefania.