Părăsită de concurentul Marius pentru propria nevastă. Oana Monea: ”Mi-a pus Dumnezeu mâna-n cap”. Vezi cât a durat suferinţa ispitei supreme | VIDEO

12:30

Maia Morgenstern a reacționat pentru prima dată, după valul de mesaje răutăcioase la adresa fiicei sale. Cabiria Morgenstern a născut recent, dar dincolo de mesajele frumoase pe care le-a primit, aceasta s-a confruntat și cu critici. Iată ce a declarat Maia Morgenstern, după ce s-a spus că ar avea un ginere de aceeași vârstă cu ea.