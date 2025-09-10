NASA a descoperit urme că pe Marte a existat viață. Ce semne au fost identificate recent de roverul Perseverance
SpyNews, 10 septembrie 2025 21:10
Oficialii NASA au transmis că au descoperit urme care pot fi considerate „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. Oamenii de știință o consideră una dintre cele mai interesante descoperiri, iar probele luate de roverul Perseverance urmează să fie analizate.
