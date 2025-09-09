Joaca copiilor cu focul: Sute de baloţi de paie au ars într-un incendiu în Bihor. Pompierii s-au luptat mai bine de 7 ore cu flăcările

19:00

Un câine bihorean se poate mândri cu o performanță rară: este unul dintre puținele animale cu diplome care confirmă că a participat la realizarea de recorduri mondiale, și nu unul sau două, ci chiar patru! Kira, un bichon maltez care are peste 15 ani deja, este câinele pianistului Thurzó Zoltán și al partenerei sale, Erika, iar Guinness a recunoscut recent meritul animalului ca fiind un susținător al artistului care deține patru recorduri mondiale.