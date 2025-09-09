Termoficare Oradea: Anunț de angajare rondier
Bihoreanul, 9 septembrie 2025 12:50
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 5 rondieri în cadrul Secției Termomecanică, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Acum 15 minute
13:00
Pentru elevii dintr-o clasă de a XI-a de la Liceul Teoretic Petőfi Sándor din Săcueni, școala era să înceapă într-un spațiu nou, dar nu unul dorit. Pe motiv că în clădirea școlii nu au mai rămas săli disponibile, conducerea unității a vrut să mute o clasă de liceu în care sunt doar 8 elevi într-un container din curte...
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:30
Firmele care doresc să-și desfășoare activitatea în Incubatorul de Afaceri "Cresc Oradea Mare" sunt așteptate să își depună dosarele # Bihoreanul
S-a lansat al șaselea apel de depunere a candidaturilor pentru admiterea în Incubatorul de Afaceri „Cresc Oradea Mare”. Cei interesați pot să-și depună cererile de înscriere online până în data de 28 septembrie 2025, ora 23:00.
12:20
Fulgere spectaculoase au luminat cerul din Bihor, în timpul furtunilor din noaptea de luni spre marți (FOTO) # Bihoreanul
Noaptea de luni spre marți a adus furtuni puternice în județul Bihor, însoțite de averse de ploaie, descărcări electrice, tunete, rafale de vânt și, pe alocuri, grindină. Fenomenele s-au manifestat pe arii extinse, însă intensitatea lor a variat în funcție de localitate. Prilej pentru fotografii inedite...
Acum 2 ore
12:10
Analistul politic Mihai Isac: „Mitropolia Moldovei nu mai servește interesele populației Republicii Moldova, ci ale Kremlinului” # Bihoreanul
„Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove (subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse) reprezintă un element cheia în actualul război hibrid dus de Moscova în R. Moldova, împotriva forțelor pro-europene”, afirmă analistul politic Mihai Isac, jurnalist și comentator la TVR Moldova, într-un interviu realizat de redacția Fără Filtre, alături de Presshub.
11:50
Ploile puternice de luni au produs pagube în mai multe localităţi din Bihor. Pompierii au fost chemaţi să intervină pentru înlăturarea pericolelor şi evacuarea apei din gospodării.
11:30
TERMOFICARE ORADEA SA angajează un lăcătuș pentru Secția Reparații, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Află cerințele postului!
11:20
Joaca copiilor cu focul: Sute de baloţi de paie au ars într-un incendiu în Bihor. Pompierii s-au luptat mai bine de 7 ore cu flăcările # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit luni seară în localitatea Gepiu, unde sute de baloţi de fân au fost cuprinşi de flăcări. Pompierii au stabilit drept cauză a evenimentului joaca copiilor cu focul.
Acum 4 ore
10:40
Chiar dacă în Oradea se organizează periodic campanii de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, una fiind chiar acum în derulare, iar asemenea deșeuri pot fi predate, tot gratuit, și la centrele de aport voluntar din oraș, pentru unii orădeni nu este suficient.
10:00
O școală din Oradea ține lecții și în clase, și online, din pricina șantierului. Șeful IȘJ: „Vrem să meargă fizic elevii la școală cât mai mult” # Bihoreanul
Colegiul Național Emanuil Gojdu este singura școală din Oradea care a cerut, și a și primit, avizul pentru a ține lecții și online, din pricina lucrărilor de reabilitare care se desfășoară în unitatea de învățământ. Șeful Inspectoratului Școlar, Alin Ștefănuț, a declarat că prioritatea directorilor este să țină lecțiile fizic, însă este posibil ca, pe măsură ce lucrările avansează, și alte unități de învățământ să ceară acordul pentru a muta orele pe internet.
Acum 6 ore
09:00
Cred că atunci când a plecat la București ca senator, Ilie Bolojan s-a temut cel mai mult, ca orice ardelean, de șmecherii din Capitală. Cunoscând obiceiurile dâmbovițene, și-a îndesat adânc portofelul în buzunarul de la piept, și-a asigurat cu cinci lacăte laptopul și nu a lăsat din mână nicio clipă telefonul mobil...
08:10
Rețeta de chiul: O doctoriță din Bihor face bani din fondurile CAS și din vacanță, cu parafa lăsată la asistentă # Bihoreanul
Medicul în vacanță, parafa la asistentă! O doctoriță din Bihor a fost dată în vileag că face bani din fondurile CAS și de pe alt continent. Patroană peste trei cabinete, dr. Daniela Erdei a fost prinsă după ce o pacientă a reclamat-o că era în vacanță în Egipt, fără să-și ia concediu și să aibă înlocuitor, dar și-a încredințat parafa asistentei, rămasă acasă să scrie rețete compensate și concedii medicale.
Acum 24 ore
23:40
Fost șef al Serviciului de Informații din Moldova, reținut la Timișoara pentru trădare. A pus în pericol securitatea națională a României # Bihoreanul
Un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost săltat pe Aroportul din Timișoara de DIICOT, fiind suspectat de trădare în formă continuată, după ce a pus în pericol securitatea națională a României. Este vorba despre Alexandru Balan, fost adjunct al şefului SIS, suspectat că e spion și că ar fi divulgat informații unor agenți KGB la Budapesta.
23:10
„Marcel Ciolacu mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”. Mărturie șocantă a fostului ministru bihorean de Finanțe, Marcel Boloș # Bihoreanul
Mărturie șocantă făcută de fostul ministru bihorean al Finanțelor, Marcel Boloș. Într-o declarație făcută pentru Antena 1, Boloș a susținut că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier PSD Marcel Ciolacu despre deficitul bugetar, iar răspunsul a fost unul frapant: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Boloș.
20:10
Stat mai verde: Toate instituțiile și autoritățile publice din România sunt obligate să reducă risipa de apă, energie și hârtie # Bihoreanul
Guvernul a adoptat un program național ambițios pentru ca toate instituțiile publice să-și reducă impactul asupra mediului. Apa, energia, deșeurile, materialele folosite și deplasările funcționarilor intră în vizorul noului set de reguli.
19:00
Prieten la bine și la greu: Câinele din Bihor care are 4 diplome Guinness, pentru că și-a ajutat stăpânul să intre în Cartea Recordurilor (FOTO) # Bihoreanul
Un câine bihorean se poate mândri cu o performanță rară: este unul dintre puținele animale cu diplome care confirmă că a participat la realizarea de recorduri mondiale, și nu unul sau două, ci chiar patru! Kira, un bichon maltez care are peste 15 ani deja, este câinele pianistului Thurzó Zoltán și al partenerei sale, Erika, iar Guinness a recunoscut recent meritul animalului ca fiind un susținător al artistului care deține patru recorduri mondiale.
18:20
D-ale Carnavalului: Actorii de la teatrul din Oradea pregătesc o premieră a unui spectacol de I.L. Caragiale (FOTO) # Bihoreanul
Actorii Trupei "Iosif Vulcan" pregătesc pentru publicul orădean o nouă întâlnire cu umorul lui I.L. Caragiale. Spectacolul "D-ale Carnavalului", în regia lui Vlad Trifaş, va avea premiera în dublă reprezentaţie, pe 24 şi 25 septembrie, ambele de la ora 19, la Sala Mare. Momentul are şi o semnificaţie aniversară: se împlinesc 70 de ani de la prima premieră a trupei româneşti permanente din Oradea.
18:00
Celebrul designer italian Giorgio Armani a fost înmormântat luni, în cadrul unei ceremonii private, într-o mică biserică din satul Rivalta, de lângă Milano. În oraș a fost declarată zi de doliu, iar magazinele Armani din întreaga lume au fost închise.
17:20
Informăm utilizatorii liniilor de autobuz 31, 33 E, 33P şi 37 că ȋn 9 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 8:00, din cauza unor lucrări edilitare care se vor efectua la bretelele dintre str. Podului şi centura Oradea, traseele vor fi deviate, ȋnsă fără a fi afectate staţiile alocate fiecărei linii ȋn parte.
16:30
Baza Sportivă Tineretului a găzduit în weekend Supercupa Bihorului, competiție care deschide sezonul 2025-2026 în minifotbalul bihorean. Au fost două competiții, prima rezervată echipelor de firme și instituții publice, iar cea de-a doua pentru echipele calificate din Campionatul Județean de Minifotbal Bihor. Laureatele au fost MFC Igna Construct și, respectiv, Topa.
15:50
Cu găinile-n... balcon! Imagini inedite surprinse într-un apartament dintr-un cartier Prima din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
O filmare postată pe TikTok arată că o orădeancă ar crește găini pe balconul unui apartament de la etajul 4, situat în unul dintre cartierele considerate premium în municipiu. Poliția Locală Oradea a demarat cercetări pentru identificarea și sancționarea femeii care are păsările.
15:40
Cu găinile-n... balcon! Imagini inedite surprinse într-un apartament din cartierul Prima din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
O filmare postată pe TikTok arată că o orădeancă ar crește găini pe balconul unui apartament de la etajul 4, situat în unul dintre cartierele considerate premium din municipiu. Poliția Locală Oradea a demarat cercetări pentru identificarea și sancționarea femeii care are păsările.
15:30
Până pe 12 septembrie, în Oradea continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, organizată de Primăria Oradea în colaborare cu RER Vest. În această săptămână, orice orădean mai poate preda gratuit obiecte de mari dimensiuni sau care au un regim special de colectare. În categoria deșeurilor voluminoase intră saltele, piese de mobilier, obiecte sanitare (fără instalații), precum vase de toaletă, cabine de duș sau chiuvete, dar și geamuri fără sticlă, calorifere sau covoare.
14:40
Director din Oradea, la festivitatea de început de an școlar: „Așa-ziși specialiști încearcă degradarea învățământului” # Bihoreanul
La cea mai mare școală din Oradea, Colegiul Național Onisifor Ghibu, unde învață peste 2.350 de elevi, festivitatea de debut a anului școlar a umplut curtea de elevi, profesori și părinți. Deși inițial unii dintre profesori au vrut să boicoteze ceremonia, până la urmă au participat, nedorind să răpească bucuria elevilor pentru prima zi de școală. În discursul său, directorul Iulius Timar a criticat măsurile luate în educație, dar i-a încurajat pe toți cei din curtea școlii să folosească educația ca o armă pentru schimbarea lumii.
14:30
Alertă nowcasting: Cod portocaliu de furtuni, inclusiv căderi de grindină, în mai multe localități din Bihor # Bihoreanul
Mai multe localități sunt vizate, luni după amiază, de o avertizare de tip cod portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Între orele 14.20 și 15.30, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și inclusiv grindină de mici dimensiuni.
14:20
Avarie masivă de curent, mai multe zone afectate în Oradea și Sântandrei. Vezi lista străzilor! # Bihoreanul
O pană masivă de curent a afectat, luni în jurul prânzului, mai multe zone din Oradea și din Sântandrei. Vezi lista străzilor afectate!
14:10
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, adică în perioada 8-21 septembrie. Pentru Crișana, regiune din care face parte și județul Bihor, meteorologii anunță un început de interval cu vreme caldă, urmat de răcoriri și ploi temporare.
14:00
Weekend cu razii pe șoselele din Bihor: peste 600 de amenzi, 66 de permise suspendate și 41 de mașini trase pe dreapta # Bihoreanul
Weekend aglomerat pentru poliţiştii rutieri pe şoselele din Bihor: în doar trei zile, 66 de șoferi au rămas pietoni, după ce au fost considerați un pericol pentru siguranța traficului, iar 41 de mașini au fost „trase pe dreapta” pentru defecțiuni tehnice grave.
13:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o atenționare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă pentru luni, între orele 12:00-23:00, inclusiv în județul Bihor.
Ieri
13:00
Polițiștii rutieri au făcut publice primele concluzii în cazul accidentului grav produs luni dimineață, 8 septembrie, pe DN 19E, lângă Chiraleu, unde trei persoane și-au pierdut viața. Potrivit verificărilor, tragedia a fost provocată de un șofer din Șimleu Silvaniei care, aflat la volanul unei autoutilitare, a pătruns pe sensul opus și s-a izbit frontal de un autoturism condus regulamentar de un alt sălăjan.
12:30
Început de an școlar atipic în Oradea: Din pricina șantierelor, mulți elevi au mers direct în clase, fără festivități (FOTO) # Bihoreanul
Anul şcolar 2025-2026 a început luni pentru aproape 96.000 de copii şi adolescenţi din Bihor, dar într-o manieră diferită față de ceremoniile din alți ani. La mai multe școli și grădinițe din Oradea, festivităţile de deschidere nu au avut loc, dintr-un dublu motiv: unii profesori au boicotat evenimentul, nemulţumiţi de noile măsuri luate de Guvern, iar multe școli din oraș au ample lucrări de renovare, cu şantiere şi garduri metalice în curţi.
11:40
Începe o nouă săptămână cu evenimente din abundență în Oradea. Printre acestea se numără ediția a XV-a a expoziției Top Auto, un eveniment dedicat fructelor de mare, Campionatul Național „Oradea Run Fest” și mai multe spectacole de teatru.
10:50
Noul an școlar începe cu greva profesorilor, care se opun creșterii normei de predare la 20 de ore pe săptămână, comasării unităților de învățământ mici cu cele mai mari din jur, creșterii numărului de elevi din clase și reducerilor tarifare la „plata cu ora”.
10:00
În Lugașu de Jos, AUR + UDMR = LOVE. După ce, anul trecut, deși au avut propriul candidat la funcția de primar, AUR-iștii din comună au tras de fapt pentru realegerea edilului UDMR Sorban Levente, anul acesta alianța nemărturisită dintre cele două partide înregistrează, vorba răposatului Ceaușescu, un nou salt cantitativ și calitativ.
09:30
Festivalul MyRetro s-a încheiat cu Lou Bega „vorbind” la telefon cu președintele Nicușor Dan, iar în public a apărut „Jaguarul”, de la Insula Iubirii (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Prima ediție a festivalului MyRetro din Băile 1 Mai s-a încheiat duminică, cu mai puțină lume decât în seara precedentă, dar cu o atmosferă foarte reușită creată de artiștii care au urcat pe scenă. Germanul latino-pop Lou Bega a fost principalul responsabil, cu piesele lui cunoscute și stilul său glumeț, solistul mimând și apeluri de la președintele Nicușor Dan, care i-ar cere să mai cânte pentru fanii săi români. O altă surpriză a serii a fost prezența la festival a unuia dintre cei mai cunoscuți participanți la emisiunea „Insula iubirii”, ispita George Ivănescu „Jaguarul”.
08:50
Pe tot parcursul lunii septembrie, locuitorii din comuna Câmpani pot depune deșeurile voluminoase în containerul amplasat lângă Primărie.
08:10
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Birtașul se bucură de avantajele crizei care va veni # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț. Birtașul, despre spitalul de boli infecțioase: „S-ar putea să întârziem cu proiectul. Nu mai avem timp, nu mai avem bani și, la Primărie, nici chef nu prea avem”. „Vă lovește criza?”. „Da, dar nouă ne convine. Măcar așa avem motiv să explicăm de ce mai toate lucrările sunt în urmă și licitațiile date peste cap”.
07:40
Trei persoane au murit, în zorii zilei de luni, după un accident grav produs pe DN 19E, în județul Bihor.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Doctoriță chiulangistă prinsă după ce o pacientă a reclamat-o că era în vacanță în Egipt # Bihoreanul
Luni, 8 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: O doctoriță de familie din Bihor face bani din fondurile CAS și din vacanță; Parchetul Curții de Apel Oradea a „îngropat” anchetarea a 8 notari acuzați de falsuri; Magistrații orădeni și-au pasat 10 ani dosarul unor evazioniști, până i-a scăpat trecerea timpului; Sute de zburătoare mor sub stâlpii de electricitate de la marginea Oradiei...
7 septembrie 2025
21:00
A murit pastorul Iosif Țon, cel care a colaborat cu Europa Liberă, iar după 1989 a pus bazele actualei Universități Emanuel din Oradea # Bihoreanul
Pastorul Iosif Țon s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. În perioada comunistă, pastorul originar din județul Alba a militat pentru libertatea religioasă, iar după plecarea în Statele Unite ale Americii a devenit colaborator permanent al Radio Europa Liberă, unde realiza o emisiune religioasă evanghelică (neoprotestantă), populară și printre credincioșii din România. După 1989, a fost pastor în Oradea și a pus bazele actualei Universități Emanuel.
20:10
În goana nebună după venituri la buget, guvernanții noștri au lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a legii generale în materie contravențională. Potrivit acestui proiect de lege, amenda care nu este plătită în termen de trei luni de la data expirării dreptului de a formula plângere sau de la data soluționării definitive a plângerii contravenționale se majorează cu 30%.
19:00
Guvernul va acorda subvenții de 2.250 de lei pe lună pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care introduce măsuri menite să sprijine integrarea pe piața muncii a victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane, potrivit unui comunicat oficial.
18:20
Liga 3: Crişul Sântandrei şi Lotus Băile Felix au remizat cu scorul de 1-1, în timp ce Bihorul Beiuş a cedat acasă cu 0-3 # Bihoreanul
Formaţiile Crişul Sântandrei şi Lotus Băile Felix şi-au împărţit punctele după primul derby al judeţului Bihor, consemnat sâmbătă în Liga 3 la fotbal. La Sântandrei, cele două echipe au remizat cu scorul de 1-1, într-o partidă în care a debutat oficial, la Lotus, Steliano Filip. La rândul său, Bihorul Beiuş a jucat sâmbătă acasă cu Minaur Baia Mare, dar a pierdut la scor de neprezentare, 0-3.
18:00
Jocul fără spectatori dintre CSM CSU Oradea şi CSM Târgu Mureş a revenit oaspeţilor, cu scorul de 84-73 # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea au susţinut şi cel de-al doilea joc amical în compania celor de la CSM Târgu Mureş, un joc care a avut loc fără spectatori şi care a fost unul experimental, cu două părţii diferite. Astfel, în prima jumătate echipele au apelat la toţi jucătorii pe care i-au avut la dispoziţie, în timp ce în jumătatea secundă au evoluat fără străini. La final scorul a fost favorabil oaspeţilor, care s-au impus cu 84-73.
17:30
Duminica moțiunilor de cenzură, între acuzele AUR, „săgețile” PSD și rugămintea lui Bolojan: „Nu mai blocați munca guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu” (FOTO) # Bihoreanul
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS împotriva Guvernului Bolojan, după ce acesta și-a asumat patru proiecte de reforme, sunt dezbătute duminică în Parlament. După ce inițial George Simion a anunțat că parlamentarii Opoziției vor boicota ședințele privind propriile moțiuni, fiindcă sunt organizate într-o zi de duminică, iar apoi a acuzat că nu s-ar îndeplini cvorumul necesar, până la urmă aceștia s-au prezentat la vot.
17:00
Cursuri gratuite pentru viitorii părinți, la Maternitatea din Oradea. La întâlniri vor participa medici obstetricieni, neonatologi şi anestezişti # Bihoreanul
Maternitatea din Oradea va organiza în luna octombrie "Şcoala Mamei", o serie de cursuri gratuite adresate viitoarelor mămici, dar şi tăticilor, pentru a le oferi informaţii şi sprijin practic în ceea ce privește sarcina, naşterea, dar şi îngrijirea nou-născutului.
15:40
În Bihor, școala începe cu acțiuni de boicot. Lider sindical: 2.000 de cadre didactice nu vor participa la festivități, dar vor primi elevii în clase # Bihoreanul
Debutul anului școlar 2025-2026 va fi marcat în Bihor de un gest de protest al cadrelor didactice. Aproximativ 2.000 de profesori și învățători, membri ai Sindicatului Liber din Învățământ Bihor, au decis să boicoteze festivitățile de deschidere, în semn de nemulțumire față de măsurile luate recent de Guvern în domeniul Educației, conform șefului de sindicat, Flaviu Zancu.
14:30
Pelerinaj al membrilor comunității LGBTQ+ la Vatican, cu cruci și haine în culorile curcubeului (VIDEO) # Bihoreanul
Peste 1.400 de catolici, îmbrăcați în haine cu culorile curcubeului și purtând cruci, iau parte la primul pelerinaj LGBTQ+ recunoscut oficial de la Roma, ca parte a Anului Jubiliar al Vaticanului.
13:50
Reporter: Vă felicit că sunteți printre puținii primari care n-au pus lacăt pe primărie! Primar: Păi, io n-am pus lacăt din două motive. O dată că: cu lacăt, fără lacăt oamenii tot n-au după ce veni la noi. Apoi, pentru că suntem așa de săraci că nici bani de lacăt n-avem. Noi legăm ușa cu sârmă.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Românii vor putea urmări, în noaptea de 7 septembrie, o eclipsă totală de Lună, un fenomen astronomic spectaculos, supranumit și „Lună sângerie” (Blood Moon), datorită nuanței roșcate pe care o capătă astrul nopții atunci când intră complet în umbra Pământului.
