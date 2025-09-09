Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Judeţean din Oradea va fi inaugurată în septembrie. Parcările la sol din zonă vor fi desfiinţate (FOTO)
Bihoreanul, 9 septembrie 2025 17:20
Parcarea supraetajată cu 516 locuri de lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi inaugurată în cursul lunii septembrie. Ulterior, cele circa 50 de locuri de parcare amenajate la sol în faţa spitalului vor fi desfiinţate, iar pe amplasamentul lor va fi amenajată o piaţetă cu bănci.
Acum 30 minute
17:20
Parcarea supraetajată cu 516 locuri de lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi inaugurată în cursul lunii septembrie. Ulterior, cele circa 50 de locuri de parcare amenajate la sol în faţa spitalului vor fi desfiinţate, iar pe amplasamentul lor va fi amenajată o piaţetă cu bănci.
Acum 2 ore
16:40
BLACK LIST EVENTS S.R.L. a finalizat implementarea proiectului : “Digitalizarea activității societății”, contract de finanțare: 224/RUE 1404/I3/C9 din 22.08.2024.
16:40
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor organizează vineri, 12 septembrie, de la ora 10, la sediul instituției, o sesiune de informare destinată angajatorilor și specialiștilor din resurse umane. Întâlnirea are loc în contextul apropierii termenului limită până la care firmele trebuie să se înroleze în noua platformă REGES-Online, care va înlocui sistemul REVISAL.
16:00
Spărgător din Suceava, arestat la Oradea: a furat bani și scule de 50.000 de lei dintr-o firmă # Bihoreanul
Un bărbat de 39 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marţi, fiind acuzat de furt calificat, după ce a intrat prin efracție într-o societate comercială din Oradea de unde a sustras bani și bunuri în valoare de aproximativ 50.000 de lei.
Acum 4 ore
15:30
Directorul unui liceu tehnologic din Bihor, despre măsurile de austeritate: „Pierdem noi, la firul ierbii, și pierd copiii” # Bihoreanul
Măsurile recente de austeritate din educație afectează și școlile din județul Bihor. Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita a pierdut 4,5 norme didactice și riscă să piardă și un proiect de finanțat prin PNRR, care i-ar fi asigurat dezvoltarea și practica elevilor. Într-un interviu acordat unui post național de radio, directorul școlii a precizat că guvernanții și oficialii din Ministerul Educației ar trebui să nu mai privească învățământul românesc ca pe un tot unitar.
14:50
Bihorean de 24 de ani, reținut după o urmărire. Conducea fără permis, cu mașină neînmatriculată și număr fals # Bihoreanul
Un tânăr de 24 de ani din comuna Vârciorog a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins la volanul unei mașini neînmatriculate, cu plăcuțe de înmatriculare false, deși nu avea permis de conducere. În plus, individul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fugit pe o pășune din apropierea localității.
14:20
Psihologia Sănătății: Reputatul profesor Alexandru Vlad Ciurea vine la Oradea, află cum poți participa la conferință! # Bihoreanul
Avem bucuria să vă invităm la o seară de reflecție, emoție și cunoaștere, în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței „Psihologia Sănătății”, cu tema „Despre suflet”. Printre invitații speciali ai evenimentului se numără și Acad. Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, reputat neurochirurg, membru al Academiei Române – o voce caldă și limpede despre minte, creier și suflet.
14:10
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din comuna Vârciorog satele Vârciorog, Fâșca și Șerghiș că, în ziua de Miercuri 10.09.2025, între orele 9.00 şi 15.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unui cămin pentru monitorizare debite de apă, respectiv lucrări de mentenanță pe rețeaua de distribuție. Vor fi afectați toți consumatorii din localitățile menționate.
14:10
Incendiu violent la un depozit de lemne din Bihor. Au ars zeci de metri cubi de bușteni (VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de luni spre marți la un depozit de material lemnos din localitatea bihoreană Finiș. Flăcările au cuprins rapid zeci de metri cubi de bușteni și amenințau să se extindă la hala din apropiere și la utilajele de prelucrare a lemnului.
Acum 6 ore
13:40
Oradea: Tânăr de 20 de ani, reținut pentru furturi. A sustras haine dintr-un ștrand și a demontat o bicicletă # Bihoreanul
Un tânăr de 20 de ani din Oradea a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce luna trecută a furat dintr-un ștrand geanta și hainele unei cliente, iar din fața unui magazin cadrul și roata unei biciclete.
13:30
Mamă și fiu, găsiți spânzurați într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Femeia și-ar fi ucis copilul de 7 ani # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani și fiul ei, în vârstă de 7 ani, au fost găsiți spânzurați marți dimineață în apartamentul lor din Drobeta-Turnu Severin. Descoperirea a fost făcută după ce sora femeii a alertat autoritățile, îngrijorată că aceasta nu mai răspundea la telefon.
13:30
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un sudor electric și autogen în cadrul Secției Termomecanică în formația Reparații, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
13:20
Cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume, da Vinci X, a fost pus în funcțiune și la Spitalul Județean din Oradea! # Bihoreanul
Medicina bihoreană intră din această toamnă în domeniul de vârf al chirurgiei robotice, prin proceduri minim invazive pentru pacienţi. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a pus în funcţiune, începând din această lună, sistemul de chirurgie robotică da Vinci X. Echipamentul, în valoare de 2,1 milioane de euro, a fost achiziţionat de spital în parteneriat cu Primăria Oradea, printr-un proiect european ce vizează aparatură de ultimă generaţie în valoare totală de 5 milioane de euro.
13:00
Pentru elevii dintr-o clasă de a XI-a de la Liceul Teoretic Petőfi Sándor din Săcueni, școala era să înceapă într-un spațiu nou, dar nu unul dorit. Pe motiv că în clădirea școlii nu au mai rămas săli disponibile, conducerea unității a vrut să mute o clasă de liceu în care sunt doar 8 elevi într-un container din curte...
12:50
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 5 rondieri în cadrul Secției Termomecanică, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
12:30
Firmele care doresc să-și desfășoare activitatea în Incubatorul de Afaceri "Cresc Oradea Mare" sunt așteptate să își depună dosarele # Bihoreanul
S-a lansat al șaselea apel de depunere a candidaturilor pentru admiterea în Incubatorul de Afaceri „Cresc Oradea Mare”. Cei interesați pot să-și depună cererile de înscriere online până în data de 28 septembrie 2025, ora 23:00.
12:20
Fulgere spectaculoase au luminat cerul din Bihor, în timpul furtunilor din noaptea de luni spre marți (FOTO) # Bihoreanul
Noaptea de luni spre marți a adus furtuni puternice în județul Bihor, însoțite de averse de ploaie, descărcări electrice, tunete, rafale de vânt și, pe alocuri, grindină. Fenomenele s-au manifestat pe arii extinse, însă intensitatea lor a variat în funcție de localitate. Prilej pentru fotografii inedite...
12:10
Analistul politic Mihai Isac: „Mitropolia Moldovei nu mai servește interesele populației Republicii Moldova, ci ale Kremlinului” # Bihoreanul
„Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove (subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse) reprezintă un element cheia în actualul război hibrid dus de Moscova în R. Moldova, împotriva forțelor pro-europene”, afirmă analistul politic Mihai Isac, jurnalist și comentator la TVR Moldova, într-un interviu realizat de redacția Fără Filtre, alături de Presshub.
11:50
Ploile puternice de luni au produs pagube în mai multe localităţi din Bihor. Pompierii au fost chemaţi să intervină pentru înlăturarea pericolelor şi evacuarea apei din gospodării.
Acum 8 ore
11:30
TERMOFICARE ORADEA SA angajează un lăcătuș pentru Secția Reparații, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Află cerințele postului!
11:20
Joaca copiilor cu focul: Sute de baloţi de paie au ars într-un incendiu în Bihor. Pompierii s-au luptat mai bine de 7 ore cu flăcările # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit luni seară în localitatea Gepiu, unde sute de baloţi de fân au fost cuprinşi de flăcări. Pompierii au stabilit drept cauză a evenimentului joaca copiilor cu focul.
10:40
Chiar dacă în Oradea se organizează periodic campanii de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, una fiind chiar acum în derulare, iar asemenea deșeuri pot fi predate, tot gratuit, și la centrele de aport voluntar din oraș, pentru unii orădeni nu este suficient.
10:00
O școală din Oradea ține lecții și în clase, și online, din pricina șantierului. Șeful IȘJ: „Vrem să meargă fizic elevii la școală cât mai mult” # Bihoreanul
Colegiul Național Emanuil Gojdu este singura școală din Oradea care a cerut, și a și primit, avizul pentru a ține lecții și online, din pricina lucrărilor de reabilitare care se desfășoară în unitatea de învățământ. Șeful Inspectoratului Școlar, Alin Ștefănuț, a declarat că prioritatea directorilor este să țină lecțiile fizic, însă este posibil ca, pe măsură ce lucrările avansează, și alte unități de învățământ să ceară acordul pentru a muta orele pe internet.
Acum 12 ore
09:00
Cred că atunci când a plecat la București ca senator, Ilie Bolojan s-a temut cel mai mult, ca orice ardelean, de șmecherii din Capitală. Cunoscând obiceiurile dâmbovițene, și-a îndesat adânc portofelul în buzunarul de la piept, și-a asigurat cu cinci lacăte laptopul și nu a lăsat din mână nicio clipă telefonul mobil...
08:10
Rețeta de chiul: O doctoriță din Bihor face bani din fondurile CAS și din vacanță, cu parafa lăsată la asistentă # Bihoreanul
Medicul în vacanță, parafa la asistentă! O doctoriță din Bihor a fost dată în vileag că face bani din fondurile CAS și de pe alt continent. Patroană peste trei cabinete, dr. Daniela Erdei a fost prinsă după ce o pacientă a reclamat-o că era în vacanță în Egipt, fără să-și ia concediu și să aibă înlocuitor, dar și-a încredințat parafa asistentei, rămasă acasă să scrie rețete compensate și concedii medicale.
Acum 24 ore
23:40
Fost șef al Serviciului de Informații din Moldova, reținut la Timișoara pentru trădare. A pus în pericol securitatea națională a României # Bihoreanul
Un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost săltat pe Aroportul din Timișoara de DIICOT, fiind suspectat de trădare în formă continuată, după ce a pus în pericol securitatea națională a României. Este vorba despre Alexandru Balan, fost adjunct al şefului SIS, suspectat că e spion și că ar fi divulgat informații unor agenți KGB la Budapesta.
23:10
„Marcel Ciolacu mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”. Mărturie șocantă a fostului ministru bihorean de Finanțe, Marcel Boloș # Bihoreanul
Mărturie șocantă făcută de fostul ministru bihorean al Finanțelor, Marcel Boloș. Într-o declarație făcută pentru Antena 1, Boloș a susținut că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier PSD Marcel Ciolacu despre deficitul bugetar, iar răspunsul a fost unul frapant: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Boloș.
20:10
Stat mai verde: Toate instituțiile și autoritățile publice din România sunt obligate să reducă risipa de apă, energie și hârtie # Bihoreanul
Guvernul a adoptat un program național ambițios pentru ca toate instituțiile publice să-și reducă impactul asupra mediului. Apa, energia, deșeurile, materialele folosite și deplasările funcționarilor intră în vizorul noului set de reguli.
19:00
Prieten la bine și la greu: Câinele din Bihor care are 4 diplome Guinness, pentru că și-a ajutat stăpânul să intre în Cartea Recordurilor (FOTO) # Bihoreanul
Un câine bihorean se poate mândri cu o performanță rară: este unul dintre puținele animale cu diplome care confirmă că a participat la realizarea de recorduri mondiale, și nu unul sau două, ci chiar patru! Kira, un bichon maltez care are peste 15 ani deja, este câinele pianistului Thurzó Zoltán și al partenerei sale, Erika, iar Guinness a recunoscut recent meritul animalului ca fiind un susținător al artistului care deține patru recorduri mondiale.
18:20
D-ale Carnavalului: Actorii de la teatrul din Oradea pregătesc o premieră a unui spectacol de I.L. Caragiale (FOTO) # Bihoreanul
Actorii Trupei "Iosif Vulcan" pregătesc pentru publicul orădean o nouă întâlnire cu umorul lui I.L. Caragiale. Spectacolul "D-ale Carnavalului", în regia lui Vlad Trifaş, va avea premiera în dublă reprezentaţie, pe 24 şi 25 septembrie, ambele de la ora 19, la Sala Mare. Momentul are şi o semnificaţie aniversară: se împlinesc 70 de ani de la prima premieră a trupei româneşti permanente din Oradea.
18:00
Celebrul designer italian Giorgio Armani a fost înmormântat luni, în cadrul unei ceremonii private, într-o mică biserică din satul Rivalta, de lângă Milano. În oraș a fost declarată zi de doliu, iar magazinele Armani din întreaga lume au fost închise.
Ieri
17:20
Informăm utilizatorii liniilor de autobuz 31, 33 E, 33P şi 37 că ȋn 9 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 8:00, din cauza unor lucrări edilitare care se vor efectua la bretelele dintre str. Podului şi centura Oradea, traseele vor fi deviate, ȋnsă fără a fi afectate staţiile alocate fiecărei linii ȋn parte.
16:30
Baza Sportivă Tineretului a găzduit în weekend Supercupa Bihorului, competiție care deschide sezonul 2025-2026 în minifotbalul bihorean. Au fost două competiții, prima rezervată echipelor de firme și instituții publice, iar cea de-a doua pentru echipele calificate din Campionatul Județean de Minifotbal Bihor. Laureatele au fost MFC Igna Construct și, respectiv, Topa.
15:50
15:40
Cu găinile-n... balcon! Imagini inedite surprinse într-un apartament din cartierul Prima din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
O filmare postată pe TikTok arată că o orădeancă ar crește găini pe balconul unui apartament de la etajul 4, situat în unul dintre cartierele considerate premium din municipiu. Poliția Locală Oradea a demarat cercetări pentru identificarea și sancționarea femeii care are păsările.
15:30
Până pe 12 septembrie, în Oradea continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, organizată de Primăria Oradea în colaborare cu RER Vest. În această săptămână, orice orădean mai poate preda gratuit obiecte de mari dimensiuni sau care au un regim special de colectare. În categoria deșeurilor voluminoase intră saltele, piese de mobilier, obiecte sanitare (fără instalații), precum vase de toaletă, cabine de duș sau chiuvete, dar și geamuri fără sticlă, calorifere sau covoare.
14:40
Director din Oradea, la festivitatea de început de an școlar: „Așa-ziși specialiști încearcă degradarea învățământului” # Bihoreanul
La cea mai mare școală din Oradea, Colegiul Național Onisifor Ghibu, unde învață peste 2.350 de elevi, festivitatea de debut a anului școlar a umplut curtea de elevi, profesori și părinți. Deși inițial unii dintre profesori au vrut să boicoteze ceremonia, până la urmă au participat, nedorind să răpească bucuria elevilor pentru prima zi de școală. În discursul său, directorul Iulius Timar a criticat măsurile luate în educație, dar i-a încurajat pe toți cei din curtea școlii să folosească educația ca o armă pentru schimbarea lumii.
14:30
Alertă nowcasting: Cod portocaliu de furtuni, inclusiv căderi de grindină, în mai multe localități din Bihor # Bihoreanul
Mai multe localități sunt vizate, luni după amiază, de o avertizare de tip cod portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Între orele 14.20 și 15.30, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și inclusiv grindină de mici dimensiuni.
14:20
Avarie masivă de curent, mai multe zone afectate în Oradea și Sântandrei. Vezi lista străzilor! # Bihoreanul
O pană masivă de curent a afectat, luni în jurul prânzului, mai multe zone din Oradea și din Sântandrei. Vezi lista străzilor afectate!
14:10
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, adică în perioada 8-21 septembrie. Pentru Crișana, regiune din care face parte și județul Bihor, meteorologii anunță un început de interval cu vreme caldă, urmat de răcoriri și ploi temporare.
14:00
Weekend cu razii pe șoselele din Bihor: peste 600 de amenzi, 66 de permise suspendate și 41 de mașini trase pe dreapta # Bihoreanul
Weekend aglomerat pentru poliţiştii rutieri pe şoselele din Bihor: în doar trei zile, 66 de șoferi au rămas pietoni, după ce au fost considerați un pericol pentru siguranța traficului, iar 41 de mașini au fost „trase pe dreapta” pentru defecțiuni tehnice grave.
13:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o atenționare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă pentru luni, între orele 12:00-23:00, inclusiv în județul Bihor.
13:00
Polițiștii rutieri au făcut publice primele concluzii în cazul accidentului grav produs luni dimineață, 8 septembrie, pe DN 19E, lângă Chiraleu, unde trei persoane și-au pierdut viața. Potrivit verificărilor, tragedia a fost provocată de un șofer din Șimleu Silvaniei care, aflat la volanul unei autoutilitare, a pătruns pe sensul opus și s-a izbit frontal de un autoturism condus regulamentar de un alt sălăjan.
12:30
Început de an școlar atipic în Oradea: Din pricina șantierelor, mulți elevi au mers direct în clase, fără festivități (FOTO) # Bihoreanul
Anul şcolar 2025-2026 a început luni pentru aproape 96.000 de copii şi adolescenţi din Bihor, dar într-o manieră diferită față de ceremoniile din alți ani. La mai multe școli și grădinițe din Oradea, festivităţile de deschidere nu au avut loc, dintr-un dublu motiv: unii profesori au boicotat evenimentul, nemulţumiţi de noile măsuri luate de Guvern, iar multe școli din oraș au ample lucrări de renovare, cu şantiere şi garduri metalice în curţi.
11:40
Începe o nouă săptămână cu evenimente din abundență în Oradea. Printre acestea se numără ediția a XV-a a expoziției Top Auto, un eveniment dedicat fructelor de mare, Campionatul Național „Oradea Run Fest” și mai multe spectacole de teatru.
10:50
Noul an școlar începe cu greva profesorilor, care se opun creșterii normei de predare la 20 de ore pe săptămână, comasării unităților de învățământ mici cu cele mai mari din jur, creșterii numărului de elevi din clase și reducerilor tarifare la „plata cu ora”.
10:00
În Lugașu de Jos, AUR + UDMR = LOVE. După ce, anul trecut, deși au avut propriul candidat la funcția de primar, AUR-iștii din comună au tras de fapt pentru realegerea edilului UDMR Sorban Levente, anul acesta alianța nemărturisită dintre cele două partide înregistrează, vorba răposatului Ceaușescu, un nou salt cantitativ și calitativ.
09:30
Festivalul MyRetro s-a încheiat cu Lou Bega „vorbind” la telefon cu președintele Nicușor Dan, iar în public a apărut „Jaguarul”, de la Insula Iubirii (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Prima ediție a festivalului MyRetro din Băile 1 Mai s-a încheiat duminică, cu mai puțină lume decât în seara precedentă, dar cu o atmosferă foarte reușită creată de artiștii care au urcat pe scenă. Germanul latino-pop Lou Bega a fost principalul responsabil, cu piesele lui cunoscute și stilul său glumeț, solistul mimând și apeluri de la președintele Nicușor Dan, care i-ar cere să mai cânte pentru fanii săi români. O altă surpriză a serii a fost prezența la festival a unuia dintre cei mai cunoscuți participanți la emisiunea „Insula iubirii”, ispita George Ivănescu „Jaguarul”.
08:50
Pe tot parcursul lunii septembrie, locuitorii din comuna Câmpani pot depune deșeurile voluminoase în containerul amplasat lângă Primărie.
08:10
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Birtașul se bucură de avantajele crizei care va veni # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț. Birtașul, despre spitalul de boli infecțioase: „S-ar putea să întârziem cu proiectul. Nu mai avem timp, nu mai avem bani și, la Primărie, nici chef nu prea avem”. „Vă lovește criza?”. „Da, dar nouă ne convine. Măcar așa avem motiv să explicăm de ce mai toate lucrările sunt în urmă și licitațiile date peste cap”.
