Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Judeţean din Oradea va fi inaugurată în septembrie. Parcările la sol din zonă vor fi desfiinţate (FOTO)

09:30

Prima ediție a festivalului MyRetro din Băile 1 Mai s-a încheiat duminică, cu mai puțină lume decât în seara precedentă, dar cu o atmosferă foarte reușită creată de artiștii care au urcat pe scenă. Germanul latino-pop Lou Bega a fost principalul responsabil, cu piesele lui cunoscute și stilul său glumeț, solistul mimând și apeluri de la președintele Nicușor Dan, care i-ar cere să mai cânte pentru fanii săi români. O altă surpriză a serii a fost prezența la festival a unuia dintre cei mai cunoscuți participanți la emisiunea „Insula iubirii”, ispita George Ivănescu „Jaguarul”.