Traian Pădureț va merge prin școli pentru a le explica profesorilor cei îi ”așteaptă în următorul an dacă nu se revine la norma didactică de 18 ore”
Radio Top Suceava, 9 septembrie 2025 12:50
Săptămîna viitoare, liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, va merge prin școlile unde sînt grupe sindicale pentru a le explica profesorilor ce îi așteaptă în următorul an în cazul în care nu se va reveni la norma didactică de 18 ore. Domnul Pădureț, care a participat la majoritatea acțiunilor de protest organizate de profesori
• • •
Acum 5 minute
13:10
Inspectoratul Școlar Suceava a anunțat că în doar patru școli sucevene cursurile se desfășoară parțial. Este vorba despre Școala Gimnazială Drăgușeni, Școala Gimnazială Rădășeni, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava și Școala Gimnazială Bălcăuți. Acest "se desfășoară parțial" înseamnă că profesorii supraveghează elevii în sălile de clasă. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului, Tatiana Vîntur, datele au
Acum 30 minute
12:50
Traian Pădureț va merge prin școli pentru a le explica profesorilor cei îi ”așteaptă în următorul an dacă nu se revine la norma didactică de 18 ore” # Radio Top Suceava
Săptămîna viitoare, liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, va merge prin școlile unde sînt grupe sindicale pentru a le explica profesorilor ce îi așteaptă în următorul an în cazul în care nu se va reveni la norma didactică de 18 ore.
Acum o oră
12:20
Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava, despre protestul de la București: Acest protest nu mai este pentru cele două ore în plus, ci este pentru a ne cîștiga respectul decidențor politici, al elevilor și al societății civile, în ansamblu # Radio Top Suceava
În prima zi de școală, pe 8 septembrie, sindicatele din Educație au pichetat sediul Executivului și au organizat un marș de protest pînă la Palatul Cotroceni. Liderul Suceava, profesorul Traian Pădureț, prezent la manifestare, a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top că au participat peste 30.000 de cadre didactice.
Acum 2 ore
12:10
Profesor de Educație Fizică obligat să predea Educație Civică și profesor de Mecatronică obligat să predea Fizică. Prof. Traian Pădureț: Ministrul David nu își dă seama ce a făcut cu acea mărire de normă didactică # Radio Top Suceava
Sindicatele din Educație au pichetat luni, 8 septembrie, sediul Guvernului și au organizat un marș de protest pînă la Palatul Cotroceni. La marș au participat peste 30.000 de persoane, printre care și liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț. În cadrul unei întîlniri cu președintele Nicușor Dan, liderii de sindicat au cerut demisia ministrului Educației, Daniel
Acum 4 ore
10:20
Doi jucători de la CSU Suceava au fost convocați la lotul național de handbal Juniori U17 al României, pentru participarea la un stagiu de pregătire centralizată, care va avea loc în perioada 11- 14 septembrie, la București. Este vorba despre interul stînga Ianis Chiruț și portarul Adrian Mircea, componenți ai echipei de Juniori 1 (2008–2009)
09:20
Tricouri cu semnăturile lui Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi, scoase la licitație pentru Broșteni. Licitația este găzduită de pagina de Facebook a Intermedia TV Suceava pînă pe 17 septembrie # Radio Top Suceava
Șapte tricouri cu semnăturile selecționerului Naționalei, Mircea Lucescu, a lui Gheorghe Hagi și a unor actuali jucători sînt scoase la licitație pe pagina de Facebook a Intermedia TV Suceava. Banii obținuți din vînzarea tricourilor vor fi folosiți pentru sprijinirea oamenilor din Broșteni, localitatea suceveană care a fost cea mai afectată de inundațiile din noaptea de
Acum 6 ore
07:20
La finele lunii iunie a acestui an, Consiliului Județean Suceava a aprobat studiul de fezabilitate pentru construirea unei noi porți de intrare în județ pe la Drăgușeni, la limita cu județul Iași, pe drumul european E85. Este o investiție care vine să înlocuiască vechea poartă, care a fost dezafectată la finalul anului 2024 din cauza
Acum 24 ore
15:00
Șofer băut din Bosanci care făcea drift-uri în centrul Sucevei, încătușat, amendat și lăsat fără permis # Radio Top Suceava
Polițiștii atrag atenția că "în continuare, șoferi iresponsabili încalcă legea și pun în pericol viața proprie, dar și a altor persoane prin gesturi ce nu respectă măcar o proporționalitate logică între gravitatea abaterii rutiere, urmările în plan juridic și potențialele consecințe tragice". Poliția transmite că pe 4 septembrie, la ora 01.43, polițiștii din cadrul Biroului
14:00
Proiectul Consiliului Județean al Elevilor Suceava „Împreună învățăm democrația", coordonat de președintele CJE Suceava, elevul Ștefan Ioniță, și de inspectorul școlar Tatiana Vîntur, a obținut premiul III la etapa națională. Concursul național de proiecte pentru consiliile elevilor „Parteneriat în educație: prezent și perspective" s-a desfășurat la Sulina. Conform doamnei Vîntur, "proiectul reprezintă o abordare activă
13:40
Alesia Maria Pîslari, locul II la Olimpiada Internațională a Elenismului. Alesia a terminat la ”Hurmuzachi” și va fi studentă la Universitatea din București # Radio Top Suceava
Alesia Maria Pîslari, elevă la Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți, a obținut premiul II la Olimpiada Internațională a Elenismului – nivelul C2 avansat. Competiția ajunsă la ediția cu numărul 10 a avut loc la Palatul Parlamentului din București. Competiția a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Uniunea Elenă din România și
Ieri
13:00
Prefectura Suceava ”își reafirmă angajamentul de a asculta, de a media și de a sprijini, în limitele competențelor legale, nevoile fiecărei școli din fiecare localitate” # Radio Top Suceava
Reprezentanții Prefecturii Suceava au fost prezenți în mai multe unități de învățămănt pentru a transmite următorul mesaj: educația este prioritate publică, iar fiecare școală contează, în fiecare localitate. Conform Prefecturii, prefectul Traian Andronachi a participat la festivitățile de deschidere la Broșteni, Ostra și Stulpicani, trei dintre localitățile afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre
12:30
Burse pentru încă 150 de studenți de la USV, în baza unui proiect cu fonduri europene # Radio Top Suceava
În anul universitar 2025-2026, Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava va oferi suplimentar burse pentru un număr de 150 de studenți prin intermediul unui nou proiect finanțat cu fonduri europene cu o valoare de 28,07 milioane de lei. În calitate de instituție parteneră, USV participă la implementarea proiectului „Intervenții pentru învățămîntul terțiar – măsuri sistemice pentru
11:50
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: Noi, în momentul de față, nu avem nici un semnal că nu s-ar ține cursurile începînd de mîine # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, susține că se vor ține orele de curs normal, nefiind informații că sindicatele ar bloca procesul educațional. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat ce se va întîmpla de mîine încolo în sistemul educațional, domnul Anton a declarat: "Noi, în momentul de față, nu avem nici un semnal că
10:50
Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, situația economică a României "este gravă, fără doar și poate, dar nu e prima oară cînd sîntem într-o situație gravă". Potrivit acestuia, utilitatea măsurilor fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan se va vedea în timp. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al
09:20
Cătălin Nechifor, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru 4 legi: Asta nu prea mai seamnă a democrație, nu prea mai seamnă a participativitate, nu prea mai seamănă a dezbatere # Radio Top Suceava
În istoria post-decembristă a României nu a mai existat un Guvern care să își asume răspunderea în Parlament pentru patru legi odată și nici ca moțiunile de cenzură ale Opoziției să fie votate duminica. Moțiunile au fost respinse. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava,
07:20
Oricine dă timpul înapoi își aduce aminte cu mai multă sau cu mai puțină plăcere de bucuria reîntîlnirii cu colegii de clasă în prima zi de școală. Ori de emoția întîlnirii cu noii colegi, asta în clasa a I, în clasa a V-a sau în clasa a IX-a, sau în orice clasă dacă între timp
7 septembrie 2025
20:00
La 49 de ani, rugbystul humorean Ștefăniță Rusu s-a retras din activitate. Nicolae Robu: Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămîne partener în acest demers (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Gura Humorului, a avut loc ultimul meci oficial al celui mai longeviv jucător de rugby din România, Ștefăniță Rusu, care are 49 de ani. Domnul Rusu va continua ca antrenor și manager la Rugby Club Gura Humorului. La partida dintre Rugby Club Gura Humorului și CSM Suceava au fost prezenți și doi reprezentanți
16:50
Mai toate școlile din Adîncata sînt într-un proiect pentru montarea de panouri fotovoltaice # Radio Top Suceava
Încep lucrările pentru instalarea de panouri fotovoltaice la mai toate școlile din localitate. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin intermediul Ministerului Energiei și are o valoare totală de aproximativ 300.000 de euro. Primarul comunei, Viorel Cucu, a declarat că în proiect sînt incluse toate școlile din localitate, cu excepția uneia singure. A spus domnul
13:40
Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la elevii din localitățile sinistrate # Radio Top Suceava
Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la Broșteni, Stulpicani, Ostra și Frasin, localități grav afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-un comunicat al IȘJ Suceava se arată: "Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
13:30
Poliția Suceava: Sînt șoferi și motocicliști care vor ca vehiculul lor să producă un zgomot la fel de puternic ca cele care concurează în Formula 1 sau MotoGP # Radio Top Suceava
În prima săptămînă din septembrie, polițiștii Biroului Rutier Suceava din cadrul Poliției Municipiului Suceava, împreună cu inspectori ai Regiei Autonome Registrul Auto Român, au acționat pentru reducerea accidentelor rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice. S-a acționat zilnic, preponderent seara și noaptea. În cadrul acțiunilor, polițiștii Biroului Rutier Suceava au aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală
13:20
Polițiștii suceveni, ghiozdane și sfaturi pentru copii și părinți: Nu rîdem de alți copii indiferent de aspectul fizic, etnie, rasă, naționalitate sau religie # Radio Top Suceava
Oricine dă timpul înapoi își aduce aminte cu mai multă sau cu mai puțină plăcere de bucuria reîntîlnirii cu colegii de clasă din prima zi de școală. Ori de emoția întîlnirii cu noii colegi, asta în clasa a I sau în clasa a V-a, sau în clasa a IX-a sau în orice clasă dacă între
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton, înainte de începerea anului de învățămînt: Stimați colegi, dragi elevi și părinți, un an școlar cu sens, echilibru și reușite! # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a transmis un mesaj înainte de începerea noului an de învățămînt. Domnul Anton, care va fi prezent la deschiderea anului de învățămînt în localitățile afectate de inundațiile de la finele luni iulie – Broșteni, Ostra, Stulpicani și Frasin-Doroteia a transmis următorul mesaj: "timați colegi,dragi elevi și părinți Începe
08:40
Meciuri de pregătire pentru echipa a II-a a clubului de handbal masculin a Universității Suceava. CSU Suceava – CSM Vasului 1-1 # Radio Top Suceava
Echipa secundă a Clubului Sportiv Uuniversitar Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, a disputat vineri și sîmbătă două meciuri de verificare împotriva formației similare a CSM Vaslui, la Școala Gimnazială „Ion Creangă" din Suceava. Prima confruntare s-a încheiat cu victoria vasluienilor, scor 45–38, iar a doua cu succesul sucevenilor, 38–33. În aceste partide au evoluat
6 septembrie 2025
16:50
Pe 5 septembrie, în jurul orei 15.15, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de o femeie cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate a rezultat că pe 11 august, persoana vătămată a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar pentru o
16:30
Prof. dr. Isabel Vintilă, singurul profesor din Suceava care va elabora Programa de limba și literatura română pentru liceu – trunchiul comun # Radio Top Suceava
Prof. dr. Isabel Vintilă este singurul profesor din Suceava care va elabora Programa de limba și literatura română pentru liceu – trunchiul comun alături de alți specialiști selectați din toată țara. În această perioadă, Ministerul Educației și Cercetării a transmis o notă cu privire la constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare pentru disciplinele
09:10
Rectorul USV, Mihai Dimian: Am văzut anumite discuții în presă că învățămîntul superior nu este afectat de măsurile fiscale adoptate de Guvern. Este afectat, dar încercăm să gestionăm și să luăm măsurile singuri # Radio Top Suceava
Pachetul de măsuri legislative al Guvernului realizat în vederea diminuării deficitului bugetar afectează și universitățile, doar că acestea "sînt autonome, în sensul că au un anumit buget și trebuie să se încadreze în acel buget", a declarat Mihai Dimian. Rectorul Universității Suceava a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top:
5 septembrie 2025
19:30
Tractor achiziționat de Primăria Cornu Luncii. Primarul Fron: Îl vom folosi la deszăpezirea trotuarelor, unde nu intră utilajele mari # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Cornu Luncii s-a dotat cu un tractor cu remorcă, pentru efectuarea de lucrări diverse. Contractul de achiziție a fost semnat vineri, 5 septembrie, între primarul Gheorghe Fron și reprezentantul firmei care a cîștigat licitația electronică, IRUM Reghin. Oferta firmei mureșene a fost de 349.000 de lei, la care se adugpă TVA de 73.290
19:20
Începînd de luni, 8 septembrie, bazinul de înot de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava își va redeschide porțile pentru elevi
18:30
Autoritățile au închis pentru public Grădina Zoologică ”Arca lui Noe” de la Zaharești, după ce doi copii au fost mușcați de animale în incidente separate # Radio Top Suceava
Garda de Mediu Suceava a anunțat închiderea pentru public a Grădinii Zoologice “Arca lui Noe” de la Zaharești, comuna Stroiești. Redeschiderea nu se poate face fără solicitarea și obținerea în prealabil a autorizației de mediu – măsură ce a fost stabilită la controlul din 10.07.2025 și reiterată cu ocazia prezentului control. În comunicatul transmis în […] Articolul Autoritățile au închis pentru public Grădina Zoologică ”Arca lui Noe” de la Zaharești, după ce doi copii au fost mușcați de animale în incidente separate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Irina Vasilciuc rămîne numai administrator public al Municipiului Suceava, după demisia din funcția de consilier județean # Radio Top Suceava
Irina Vasilciuc a demisionat din funcția de consilier județean, din motive personale. Consiliul Județean Suceava va lua act de această decizie în ședința de luni, 8 septembrie. Doamna Vasilciuc face parte din PNL. Aceasta este angajata Primăriei, ca adminstrator public al Municipiului Suceava. Primarul și unul din cei doi viceprimari sînt membri PSD. Articolul Irina Vasilciuc rămîne numai administrator public al Municipiului Suceava, după demisia din funcția de consilier județean apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Ștefăniță Rusu, cel mai longeviv jucător de rugby din România la cei 49 de ani ai săi, se retrage. Acesta va putea fi urmărit în partida Rugby Club Gura Humorului – CSM Suceava, care va avea loc duminică la Humor # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava susține rugby-ul județean și vă invită duminică, 7 septembrie 2025, la derby-ul local dintre Rugby Club Gura Humorului și CSM Suceava. Meciul, programat de la ora 11.00 pe Stadionul Tineretului din Gura Humorului, marchează începutul returului Diviziei Naționale de Seniori 2025 și un moment cu totul special: retragerea din activitate a celui […] Articolul Ștefăniță Rusu, cel mai longeviv jucător de rugby din România la cei 49 de ani ai săi, se retrage. Acesta va putea fi urmărit în partida Rugby Club Gura Humorului – CSM Suceava, care va avea loc duminică la Humor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Protest al sindicatelor din învățămînt la Prefectura Suceava. ”Părinții, profesorii și elevii ÎMPREUNĂ, pentru EDUCAȚIE!” (Foto) # Radio Top Suceava
Aproximativ 50 de profesori, dar și elevi, au protestat, astăzi, peste drum de Muzeul de Istorie din Suceava, acolo unde-și au birourile și șefii Prefecturii, în legătură cu noile legi care vizează sistemul de educație. Pe pancartele celor prezenți scria: ”Apărăm școala românească. Părinții, profesorii și elevii ÎMPREUNĂ, pentru EDUCAȚIE!”, ”Vă este frică de un […] Articolul Protest al sindicatelor din învățămînt la Prefectura Suceava. ”Părinții, profesorii și elevii ÎMPREUNĂ, pentru EDUCAȚIE!” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Maestrul fotograf Dimitrie Balint, expoziție dedicată împlinirii vîrstei de 95 de ani, la Galeria de Artă ”Zamca”: Este nu doar o retrospectivă fotografică, ci și o sărbătoare a unei cariere dedicate artei vizuale # Radio Top Suceava
Galeria de Artă anunță că găzduiește expoziția aniversară , dedicată împlinirii vîrstei de 95 de ani a maestrului fotograf Dimitrie Balint, pînă pe 30 septembrie 2025. Vernisajul expoziției va avea loc pe 17 septembrie, de la ora 15.00, iar curatorul acesteia va fi Maestrul Mihai Pînzaru – PIM. ”Vă invităm să fiți alături […] Articolul Maestrul fotograf Dimitrie Balint, expoziție dedicată împlinirii vîrstei de 95 de ani, la Galeria de Artă ”Zamca”: Este nu doar o retrospectivă fotografică, ci și o sărbătoare a unei cariere dedicate artei vizuale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Ghiozdane complet echipate, din partea Asociației ”Institutul Bucovina” pentru elevii din zonele afectate de inundații: Un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de încurajare și susținere (FOTO) # Radio Top Suceava
Asociația s-a alăturat ”cu entuziasm” campaniei , inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Astfel, transmite asociația: ”Prin inițiativa președintelui Vasile Gafiuc și a inspectorului școlar Constantin Tanasă, am reușit să oferim ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare, un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de încurajare și susținere”. […] Articolul Ghiozdane complet echipate, din partea Asociației ”Institutul Bucovina” pentru elevii din zonele afectate de inundații: Un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de încurajare și susținere (FOTO) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Materiale sportive pentru noul an școlar, donate de președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, pentru copiii din zonele afectate de inundații # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Rugby Suceava, profesorul Lucian Preutescu, a donat materiale sportive pentru noul an școlar copiilor din zonele din județul Suceava afectate de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie, transmite Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Donația a fost făcută în cadrul campaniei , inițiată de IȘJ Suceava. Inspectoratul Școlar Județean […] Articolul Materiale sportive pentru noul an școlar, donate de președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, pentru copiii din zonele afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Traian Andronachi, prefectul Sucevei: Toate unitățile școlare sînt în regulă și toate unitățile vor fi deschise # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”toate școlile sînt pregătite. Nu există nici un fel de probleme deosebite”. La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava a avut loc joi, 4 septembrie, o videoconferință dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026. S-a discutat despre principalele măsuri întreprinse […] Articolul Traian Andronachi, prefectul Sucevei: Toate unitățile școlare sînt în regulă și toate unitățile vor fi deschise apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Prefectul județului Suceava va fi prezent luni la liceul din Broșteni, la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Traian Andronachi: Reprezentantul guvernului în teritoriu are și obligația de a-și face simțită prezența exact în zonele care au avut de suferit # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top că va fi prezent, luni, la liceul din Broșteni, la festivitățile care vor marca debutul noului an școlar, în ciuda îndemnurilor la boicot ale sindicaliștilor din educație. Domnul Andronachi a spus că așa este legal și moral și a precizat: […] Articolul Prefectul județului Suceava va fi prezent luni la liceul din Broșteni, la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Traian Andronachi: Reprezentantul guvernului în teritoriu are și obligația de a-și face simțită prezența exact în zonele care au avut de suferit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Se spune că localitatea maramureșeană Sighetu Marmației este locul din România unde se agață harta în cui. De aceea, în imediata apropiere a Primăriei, la intrarea pe pietonalul din centrul orașului, a fost amplasat ”Monumentul cuiului”. Din presă am aflat că monumentul datează din anul 2017 și că acesta a fost realizat la ideea primarului […] Articolul Cuiul de la Sighet și viitorul cui de la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4 septembrie 2025
20:20
Continuă munca de refacere a orașului Broșteni. Gheorghe Șoldan: Nu e vorba despre politică, partide sau confesiuni. E despre oameni care pun umărul împreună pentru a-i ajuta pe sinistrați (Foto) # Radio Top Suceava
În după-amiaza zilei de joi, 4 septembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost din nou la Neagra-Broșteni, zona cea mai afectată de inundațiile din 27/28 iulie. Alături de acesta au fost prezenți vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui. Domnul Șoldan a declarat: ”Aici este un adevărat șantier în […] Articolul Continuă munca de refacere a orașului Broșteni. Gheorghe Șoldan: Nu e vorba despre politică, partide sau confesiuni. E despre oameni care pun umărul împreună pentru a-i ajuta pe sinistrați (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:50
Prefectura Suceava. Discuții despre finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile de învățămînt # Radio Top Suceava
La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava a avut loc videoconferința convocată de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026. Pe agenda discuțiilor s-au aflat principalele măsuri întreprinse pentru buna desfășurare a noului an școlar, între care: finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile […] Articolul Prefectura Suceava. Discuții despre finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în unitățile de învățămînt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Primarul de la Hordnic de Sus: Sută la sută vă spun din experiența mea că la o localitate cu peste 5.000 de locuitori poți face față cu doar 10 oameni # Radio Top Suceava
În Primăria Horodnic de Sus lucrează doar nouă oameni. Organigrama are 35 de posturi. Primarul Valentin Luța spune că, anul trecut, s-au efectutat lucrări de investiții în valoare de 44,3 milioane de lei. Domnul Luță a adăugat: ”Sînt sacrificii. Nu trebuie să facă toți ca mine, dar eu zic că dacă e să fie un […] Articolul Primarul de la Hordnic de Sus: Sută la sută vă spun din experiența mea că la o localitate cu peste 5.000 de locuitori poți face față cu doar 10 oameni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Profesorul Traian Pădureț, către colegii care ”încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori”: Aceste măsuri se întorc și împotriva funcțiilor de conducere. Sînt curios dacă un director va putea să fie și manager și profesor în același timp # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că a constatat că are colegi din învățămînt în țară, care ”încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori”. În opinia domnului Pădureț, aceștia ar trebui […] Articolul Profesorul Traian Pădureț, către colegii care ”încă stau la colț, participă mai cu reținere la acțiunile sindicale de protest, de frică față de inspectori și directori”: Aceste măsuri se întorc și împotriva funcțiilor de conducere. Sînt curios dacă un director va putea să fie și manager și profesor în același timp apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
”Revelații”, ”o expoziție de artă cu totul specială”, semnată de Petre Velicu și Ion Mîndrescu, din 17 septembrie la Muzeul de Istorie din Suceava # Radio Top Suceava
În perioada 17 septembrie – 3 noiembrie 2025, sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava va găzdui ”o expoziție de artă cu totul specială, ”, transmite Muzeul Național al Bucovinei. Potrivit instituției muzeale, vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 17 septembrie, începînd cu ora 15.00, ”în prezența criticilor și creatorilor de artă, într-un eveniment […] Articolul ”Revelații”, ”o expoziție de artă cu totul specială”, semnată de Petre Velicu și Ion Mîndrescu, din 17 septembrie la Muzeul de Istorie din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Antrenorul principal al CSU, Bogdan Șoldănescu, înainte de începerea campionatului: Pentru noul sezon ne propunem, ca de obicei, să terminăm pe un loc cît mai bun # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă, CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, e de părere că amicalul cu Motor Zaporoje a fost un test util. Într-un meci disputat miercuri seara în sala LPS Suceava, CSU a trecut de campioana Ucrainei cu 36-27. Domnul Șoldănescu a declarat: „Cred că a fost un test foarte […] Articolul Antrenorul principal al CSU, Bogdan Șoldănescu, înainte de începerea campionatului: Pentru noul sezon ne propunem, ca de obicei, să terminăm pe un loc cît mai bun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Progrese importante la lucrările de modernizare a drumului Panaci – Bilbor. Gheorghe Șoldan: Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat (Foto) # Radio Top Suceava
S-au făcut progrese importante la lucrările de modernizare a drumului județean 174C, Panaci – Bilbor, care scurtează cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița. Lucrările au fost reluate în luna mai a acestui an. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Zilele trecute a fost turnat primul strat de […] Articolul Progrese importante la lucrările de modernizare a drumului Panaci – Bilbor. Gheorghe Șoldan: Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația”: Luni ne vom deplasa la București pentru acel miting. Profesorii nu vor fi într-o zi de sărbătoare pe 8 septembrie, cu părere de rău. Dacă nu se va reveni asupra acestor măsuri, vom ajunge și la acel referendum pentru grevă # Radio Top Suceava
Alături de alte aproximativ 2.000 de cadre didactice, liderul Suceava, sindicat afiliat Federației , a protestat miercuri, 3 septembrie, din nou, la București, în fața Guvernului, față de măsurile fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan și în sistemul educațional, în vederea reducerii deficitului bugetar. Domnul Pădureț s-a întors în Suceava, iar împreună cu […] Articolul Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația”: Luni ne vom deplasa la București pentru acel miting. Profesorii nu vor fi într-o zi de sărbătoare pe 8 septembrie, cu părere de rău. Dacă nu se va reveni asupra acestor măsuri, vom ajunge și la acel referendum pentru grevă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Daniel David și Ilie Bolojan ”mint zi de zi și vin cu acea aroganță că doar dînșii sînt deținători ai adevărului”. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: E foarte ușor din pix să iei măsuri. Trebuie cerute demisiile premierului și ministrului David # Radio Top Suceava
În opinia liderului sindicatului Suceava, profesorul Traian Pădureț, ”domnii din birouri, de la Ministerul Educației”, nu sînt conștienți de impactul pe care măsurile fiscal-bugetare implementate recent îl vor avea și de cît de greu le va fi cadrelor didactice să le pună în practică. A subliniat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Daniel David și Ilie Bolojan ”mint zi de zi și vin cu acea aroganță că doar dînșii sînt deținători ai adevărului”. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: E foarte ușor din pix să iei măsuri. Trebuie cerute demisiile premierului și ministrului David apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Un monument obosit aflat în vîrf de munte spune că spectaculosul drum care leagă localitatea suceveană Cîrlibaba de Pasul Prislop din județul Maramureș a fost inaugurat în 1981. Conform informațiilor de pe placa monumentului, drumul a fost proiectat de o fostă întreprindere căreia îi spunea IPTANA București, iar constructorul a fost I.D.P.-G.D.S.P. Iași, Șantierul D.P. […] Articolul Un monument al constructorului necunoscut, lăsat de izbeliște apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 septembrie 2025
18:20
Federația Română de Handbal a anunțat componența Campionatelor Naționale de Juniori 1, 2 și 3 pentru sezonul 2025-2026. CSU Suceava va fi reprezentat de patru formații. La categoria Juniori 1, campionatul reunește 47 de echipe, împărțite în patru serii. CSU Suceava, echipă antrenată de Vasile Boca, a fost inclusă în Seria A, alături de HC […] Articolul CSU Suceava, cu patru echipe în campionatele de juniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:50
În noaptea de 2 spre 3 septembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost pe DN 17A, între Marginea și centura municipiului Rădăuți, acolo unde se toarnă covor asfaltic pe un tronson de peste șase kilometri. Lucrările se fac doar noaptea, pentru a nu bloca traficul din zonă. Pe lîngă turnarea covorului asfaltic cu […] Articolul Lucrări de asfaltare desfășurate noaptea, pentru a nu îngreuna traficul (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
