Investiție de peste 2 milioane de euro la liceul din Liteni, inaugurată

10:30

În opinia liderului sindicatului Suceava, profesorul Traian Pădureț, ”domnii din birouri, de la Ministerul Educației”, nu sînt conștienți de impactul pe care măsurile fiscal-bugetare implementate recent îl vor avea și de cît de greu le va fi cadrelor didactice să le pună în practică. A subliniat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Daniel David și Ilie Bolojan ”mint zi de zi și vin cu acea aroganță că doar dînșii sînt deținători ai adevărului”. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: E foarte ușor din pix să iei măsuri. Trebuie cerute demisiile premierului și ministrului David apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.