Proiect european de 27 mil. lei pentru extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Ziarul Financiar, 9 septembrie 2025 17:30
Proiect european de 27 mil. lei pentru extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
17:45
Polonezii de la LPP au deschis cel de-al 22-lea magazin Reserved din România, în Bucureşti Mall. LPP a devenit al treilea grup de fashion din România care a atins pragul de 2 mld. lei (415 mil. euro) afaceri, după Inditex şi Pepco # Ziarul Financiar
Retailerul polonez de modă LPP, prezent pe plan local cu toate cele cinci branduri ale sale - Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp şi House, îşi consolidează prezenţa în România prin deschiderea celui de-al 22-lea magazin Reserved la nivel naţional, în Bucureşti Mall. Magazinul are o suprafaţă de 1.890 mp şi este a patra unitate sub brandul Reserved deschisă de LPP în Capitală.
17:45
Acum 30 minute
17:30
17:30
Acum o oră
17:15
Roman Boca, fondatorul centrelor Dorna Medical: Nevoile pacienţilor sunt mari, iar investiţiile sunt dezechilibrate la nivelul ţării. Noi investim 2 mil. euro într-o policlinică în Beclean. Compania deţine mai multe laboratoare, centre de imagistică şi clinici în ţară # Ziarul Financiar
Reţeaua Dorna Medical din Vatra Dornei (judeţul Suceava), fondată în urmă cu mai bine de două decenii de Rodica şi Roman Boca, ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 20% şi are în plan noi investiţii în extindere.
17:00
Israleul a atacat conducerea organizaţiei teroriste Hamas, aflată în Qatar. Bombardamentele au provocat haos la Doha, capitala ţării # Ziarul Financiar
Forţele aeriene israeliene, în cooperare cu agenţia de securitate Shin Bet, au vizat lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, într-un atac pe care armata îl descrie ca parte a eforturilor de a elimina gruparea.
17:00
17:00
Ioan Băsea, Croaziere.net: Numărul turiştilor care aleg croazierele este în uşoară scădere, dar am reuşit să vindem şi croziere în jurul lumii de peste 30.000 de euro. Compania lucrează cu linii de croazieră precum Carnival Corporation, Royal Caribbean şi Norwegian Cruise Line. # Ziarul Financiar
Ioan Băsea, proprietarul agenţiei de turism croaziere.net, fondată în urmă cu aproape două decenii, spune că în prima parte a anului numărul de pachete vândute este în uşoară scădere, însă au fost şi români care au plătit peste 30.000 de euro pentru croazierele în jurul lumii (Grand Voyage).
Acum 2 ore
16:45
Elania Resort, cel mai nou complex turistic de cinci stele din Cluj-Napoca, se aşteaptă la venituri de 24 mil. lei în primul an de funcţionare. „Centrul de evenimente generează peste 60% din cifra de afaceri a complexului“ # Ziarul Financiar
Elania Resort & Spa, complexul turistic de cinci stele dezvoltat de antreprenorul Raul Ciurtin, creatorul brandului de lactate Zuzu şi unul dintre cei mai puternici antreprenori din industria alimentară, se aşteaptă la venituri de 24 milioane lei în 2025 şi un grad mediu de ocupare de 65% până la final de an.
16:45
16:30
16:15
16:15
Cum relansăm economia. Anca Vlad, fondatoarea grupului Fildas-Catena: Dacă ne autoinducem o criză, nu mai investim; prefer să consider că toate aceste măsuri au un scop. Pulsul adevărat îl dau investitorii români # Ziarul Financiar
Mesajul antreprenoarei Anca Vlad, fondatoarea grupului farmaceutic Fildas-Catena, unul dintre cele mai mari businessuri româneşti, este clar: investiţiile şi dezvoltarea trebuie să continue, o criză „autoindusă“ este o frână pentru economie. În contextul măsurilor fiscale care au bulversat mediul de afaceri şi au transformat anul 2025 într-un „roller coaster“, ea crede că economia este strâns legată de investitorii români.
Acum 4 ore
14:45
14:15
Acum 6 ore
13:45
13:30
12:45
Opt persoane, între care un copil, implicate într-un accident cu patru maşini în Timiş # Ziarul Financiar
Opt persoane, între care un copil de 6 ani, au fost implicate marţi într-un accident care s-a produs în localitatea Dudeştii Noi, în judeţul Timiş, între patru maşini. Doi adulţi au fost duşi la spital.
12:30
12:15
12:15
Acum 8 ore
11:45
11:45
11:45
11:45
11:30
Cade ghilotina la unii dintre cei mai mari jucători din industria petrolulului la nivel global: Chevron, BP şi ConocoPhillips anunţă reduceri masive de mii de angajaţi, suspendă proiecte de miliarde de dolari şi taie investiţiile pe fondul prăbuşirii preţurilor la ţiţei sub 60 de dolari pe baril # Ziarul Financiar
11:15
11:15
11:00
11:00
10:45
10:45
10:30
10:30
10:00
Acum 12 ore
09:45
Valul de regenerabile devine mai degrabă valul stocării: intenţii de investiţii mai multe decât la eoliene sau solare, dar câte se vor realiza? La linia de start sunt antreprenori, dar şi companii de profil. Care sunt primele 20 de proiecte de stocare a energiei funcţionale la 1 septembrie 2025 # Ziarul Financiar
În ultimul an de zile, 44 de proiecte de stocare a energiei, cu un total de 7.106 MW de putere instalată, toate suficient de mari pentru a fi integrate în reţeaua Transelectrica, au primit avizele tehnice de racordare, o etapă incipientă desigur, dar care arată că interesul investitorilor se concentrează pe acest segment.
09:45
09:30
Saga clanului Murdoch, care a inspirat celebrul serial The Succession şi care stăpâneşte prin Fox News şi Wall Street Journal politica şi presa mondială, s-a încheiat. Lachlan Murdoch, fiul cel mare al magnatului Rupert Murdoch, va prelua controlul asupra afacerilor după ani de procese şi dispute şi va controla un imperiu de şase mld. dolari # Ziarul Financiar
09:15
Interviu ZF LIVE. Cum vede România Çagri Alkaya, Stanton Chase London, unul dintre cei mai puternici consultanţi din piaţa de executive search şi ce spune despre liderii de business din 2025. Cum să se pregătească un manager român pentru a fi CEO la o companie europeană? # Ziarul Financiar
Revenit la Bucureşti dintr-o rol nou faţă de acum 20 de ani, Çagrı Alkaya spune că anul acesta capitala României a fost aleasă pentru a găzdui întâlnirea regională Europa-Orientul Mijlociu-Africa, un eveniment care vorbeşte despre importanţa pieţei locale în strategia globală a Stanton Chase, una dintre cele mai mari firme de executive search din lume, cu birouri în peste 40 de ţări.
08:45
Ce mesaj au transmis investitorii internaţionali, în frunte cu JPMorgan, la Guvern: România rămâne o ţară de interes pentru pieţele financiare. Există oportunităţi de creştere. Sunt necesare politici clare de responsabilitate fiscală # Ziarul Financiar
O delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de JPMorgan, aflată într-o vizită în mai multe state din Europa Centrală şi de Est, s-a întâlnit ieri la Guvern cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan.
08:30
ZF Live. Adrian Bulboacă, managing partner, Bulboacă şi Asociaţii: Traversăm o perioadă de furtună economică, care pentru unii antreprenori poate fi o oportunitate de a face mai mulţi bani. Anul 2026 va fi unul de relansare economică. Anul viitor va deschide o nouă eră a achiziţiilor, a construcţiei unor imperii economice # Ziarul Financiar
Economia românească traversează o perioadă de furtună economică care pune presiune pe antreprenori, dar în acelaşi timp deschide oportunităţi pentru cei care ştiu să navigheze prin momentele de incertitudine, susţine Adrian Bulboacă, managing partner al casei de avocatură Bulboacă şi Asociaţii.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cristian Irimiea, fondator ClassMap.io – platformă AI pentru profesori: Căutăm o finanţare de 250.000 de euro pentru a ajunge la 50 de şcoli. Vrem să devenim un asistent digital pentru profesori # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc din domeniul edTech ClassMap.io, care a dezvoltat un „asistent digital“ bazat pe inteligenţă artificială pentru profesori, caută să atragă o primă rundă de finanţare în valoare de 250.000 de euro. Fondurile sunt necesare pentru a accelera dezvoltarea platformei şi pentru a atrage clienţi plătitori, ţinta fiind înrolarea a 50 de unităţi de învăţământ.
07:45
Bursă. Cum merge vânzarea de titluri de stat Fidelis, ediţia septembrie 2025: subscrieri de 305 mil. lei şi 80 mil. euro în două zile # Ziarul Financiar
Fidelis, ediţia septembrie 2025, a atras subscrieri de peste 305 milioane lei şi aproape 80 milioane euro în doar două zile de la deschiderea ofertei.
07:30
Bursă. Ce arată rezultatele Digi pe T2 despre restul anului? Analist: Este evidentă o înrăutăţire a condiţiilor de pe piaţa de telecomunicaţii, creşterea cheltuielilor nemaifiind susţinută decât parţial de venituri mai mari, iar acest lucru e de aşteptat să se menţină # Ziarul Financiar
Creşterea mare a cheltuielilor operaţionale şi înrăutăţirea rezultatului financiar net au dus profitul Digi Communications (DIGI) aproape de zero în al doilea trimestru al anului, după ce şi în primele trei luni scăderea fusese una considerabilă, observă un analist.
07:15
Bursă. Care sunt cei mai mari administratori de fonduri mutuale din România la iulie 2025 şi cum s-a schimbat clasamentul faţă de anul trecut. BRD AM a rămas pe primul loc, cu o creştere de active de 2 mld. lei, BT AM a urcat pe poziţia secundă, iar Raiffeisen AM a căzut pe trei. Toţi au însă creşteri pe active # Ziarul Financiar
Şapte din primii zece administratori de investiţii prezenţi pe piaţa românească au înregistrat creşteri ale valorii activelor în intervalul cuprins între iulie 2024 şi iulie 2025, când indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti s-a apreciat cu 8,4%.
Acum 24 ore
00:15
00:15
CompanyCam a fost înfiinţată în 2015 de Luke Hansen, care îndeplineşte în prezent şi funcţia de CEO, scrie pe site-ul companiei. Prima rundă de finanţare a avut loc în decembrie 2018, cu o valoare estimată la aproximativ 1,18 milioane de dolari şi a fost susţinută de Invest Nebraska, potrivit Crunchbase.
00:15
00:15
Ramona Livinţi are undă verde de la ASF pentru funcţia de membru în boardul NN Asigurări, fără puteri executive # Ziarul Financiar
Ramona Livinţi, CFO în cadrul NN Asigurări de Viaţă, a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al NN Asigurări, fără puteri executive, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii ASF.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.