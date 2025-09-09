Primăria Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, a accesat un proiect european de aproape 2 mil. euro pentru dezvoltarea infrastructurii verzi a municipiului

16:45

Elania Resort & Spa, com­ple­xul turistic de cinci stele dez­vol­tat de antreprenorul Raul Ciurtin, creatorul brandului de lactate Zuzu şi unul dintre cei mai puternici an­treprenori din industria alimentară, se aşteaptă la venituri de 24 mili­oane lei în 2025 şi un grad mediu de ocupare de 65% până la final de an.