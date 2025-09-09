Scandalul Jeffrey Epstein se închide. Ziarele americane publică scrisoarea lui Trump, adresată celui care plasa minore personalităţilor de top din lumea politică, financiară, dar şi de entertainment din SUA

Ziarul Financiar, 9 septembrie 2025 20:30

Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
Cel mai mare program de înarmare din istoria României: Comisia Europeană ne alocă aproape 17 miliarde de euro pentru investiţii în industria militară. Guvernul anunţă că vrea să folosească o parte din bani pentru autostrăzile A7 şi A8 Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:30
Cum merge acum piaţa de amanet, care este valoarea tichetului mediu al unui contract? Ce produse sunt lăsate în amanet? Cum merge aurul şi produsele din aur din punct de vedere al cererii? Urmăriţi ZF Live miercuri, 10 septembrie, ora 12:00, o discuţie cu Cosmin Popovici, CEO Magnor Ziarul Financiar
19:30
Cum poate fi îmbunătăţită guvernanţa corporativă din companiile de stat? Cum pot fi selectaţi mai bine membrii de board? Urmăriţi ZF Live miercuri, 10 septembrie, ora 12:30, o discuţie cu Carmen Micu, director executiv ENVISIA – Boards of Elite Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:45
Bursă. Softbinator Technologies, furnizor de servicii de dezvoltare software, încheie primul semestru cu un profit net în creştere de aproape trei ori, la 700.000 de lei Ziarul Financiar
18:45
Lumea islamică are şi ea un model de inteligenţă artificială: Universitatea Mohamed bin Zayed din Emirate lansează K2 Think, punând la încercare rivalii OpenAI şi DeepSeek Ziarul Financiar
18:30
DN Agrar, acţiunea vedetă de la Bursa de Valori Bucureşti, îşi revizuieşte în creştere bugetul pentru 2025, după rezultatele bune din primul semestru. Profitul net estimat creşte cu până la 34% faţă de prognoza din martie Ziarul Financiar
18:30
Fonduri slovene care au 5% din Fondul Proprietatea cer un audit intern privind procesul de selecţie Ziarul Financiar
18:30
Investitorii stau în expectativă: indicele BET pierde 0,6%, fără mişcări majore pe o bursă apatică. Încep să apară rapoarte pesimiste despre evoluţia economiei. Erste: Perfor-manţa din 2026 va fi afectată puternic de consolidarea fiscală în curs şi de reformele structurale Ziarul Financiar
18:15
Israelul a atacat conducerea organizaţiei teroriste Hamas, aflată în Qatar. Trump ar fi aprobat personal bombardamentele care au provocat haos la Doha Ziarul Financiar
Forţele aeriene israeliene, în cooperare cu agenţia de securitate Shin Bet, au vizat lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, într-un atac pe care armata îl descrie ca parte a eforturilor de a elimina gruparea.
18:15
VELO, alternativa modernă la consumul de nicotină Ziarul Financiar
18:15
Volker Raffel, CEO al E.ON România: Observăm o uşoară temperare a ritmului de creştere pe categoria prosumatorilor, însă interesul pentru energia verde se menţine constant Ziarul Financiar
E.ON România este activ pe plan local de 20 de ani şi este prezent pe pieţele de furnizare şi distribuţie de gaze naturale şi energie electrică.
18:00
Imediat ce Trump a schimbat şeful unei agenţii de statistică din SUA, datele au devenit „mai bune”: Angajările în economie au încetinit mai mult decât se prognozase anterior, astfel că dobânzile ar putea fi reduse Ziarul Financiar
18:00
Aeroportul Cluj investeşte peste 54 mil. lei în construcţia unui parc fotovoltaic de 5 MW Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, va investi peste 54 mil. lei (aproximativ 10,7 mil. euro), TVA inclus, din care peste 30 mil. lei (circa 6 mil. euro) sunt fon­duri europene nerambursabile, pen­tru realizarea unui parc fotovoltaic.
18:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 10 septembrie 2025, ora 09:30 cu Dan Sebastian Câmpeanu, CEO, Impact Developer & Contractor Ziarul Financiar
17:45
Polonezii de la LPP au deschis cel de-al 22-lea magazin Reserved din România, în Bucureşti Mall. LPP a devenit al treilea grup de fashion din România care a atins pragul de 2 mld. lei (415 mil. euro) afaceri, după Inditex şi Pepco Ziarul Financiar
Retailerul polonez de modă LPP, prezent pe plan local cu toate cele cinci branduri ale sale - Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp şi House, îşi consolidează prezenţa în România prin deschiderea celui de-al 22-lea magazin Reserved la nivel naţional, în Bucureşti Mall. Magazinul are o suprafaţă de 1.890 mp şi este a patra unitate sub brandul Reserved deschisă de LPP în Capitală.
17:45
Ministerul de Finanţe: România primeşte aproape 17 mld. de euro pentru investiţii în apărare. Ţara noastră are a doua cea mai mare alocare dintre ţările UE pentru programul SAFE, după Polonia Ziarul Financiar
17:30
Primăria Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, a accesat un proiect european de aproape 2 mil. euro pentru dezvoltarea infrastructurii verzi a municipiului Ziarul Financiar
17:30
Proiect european de 27 mil. lei pentru extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna Ziarul Financiar
17:15
Roman Boca, fondatorul centrelor Dorna Medical: Nevoile pacienţilor sunt mari, iar investiţiile sunt dezechilibrate la nivelul ţării. Noi investim 2 mil. euro într-o policlinică în Beclean. Compania deţine mai multe laboratoare, centre de imagistică şi clinici în ţară Ziarul Financiar
Reţeaua Dorna Medical din Vatra Dornei (judeţul Suceava), fondată în urmă cu mai bine de două decenii de Rodica şi Roman Boca, ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 20% şi are în plan noi investiţii în extindere.
17:00
17:00
Un nou jucător în AI: Firma Nebius, desprinsă recent din grupul rus Yandex, a încheiat un acord de aproape 20 de miliarde de dolari cu Microsoft. Nebius va furniza servicii de procesare grafică în cloud Ziarul Financiar
17:00
Ioan Băsea, Croaziere.net: Numărul turiştilor care aleg croazierele este în uşoară scădere, dar am reuşit să vindem şi croziere în jurul lumii de peste 30.000 de euro. Compania lucrează cu linii de croazieră precum Carnival Corporation, Royal Caribbean şi Norwegian Cruise Line. Ziarul Financiar
Ioan Băsea, proprietarul agenţiei de turism croaziere.net, fondată în urmă cu aproape două decenii, spune că în prima parte a anului numărul de pa­chete vândute este în uşoară scădere, însă au fost şi români care au plătit peste 30.000 de euro pentru croazie­rele în jurul lumii (Grand Voyage).
Acum 6 ore
16:45
Elania Resort, cel mai nou complex turistic de cinci stele din Cluj-Napoca, se aşteaptă la venituri de 24 mil. lei în primul an de funcţionare. „Centrul de evenimente generează peste 60% din cifra de afaceri a complexului“ Ziarul Financiar
Elania Resort & Spa, com­ple­xul turistic de cinci stele dez­vol­tat de antreprenorul Raul Ciurtin, creatorul brandului de lactate Zuzu şi unul dintre cei mai puternici an­treprenori din industria alimentară, se aşteaptă la venituri de 24 mili­oane lei în 2025 şi un grad mediu de ocupare de 65% până la final de an.
16:45
Spitalul Judeţean Oradea a integrat sistemul de chirurgie robotică da Vinci X Ziarul Financiar
16:30
Sfârşitul industriei auto europene? După gigantul BYD, un alt producător auto chinez îşi propune să cucerească continentul. Xpeng va lansa modele electrice cu preţuri de la 17.000 de dolari Ziarul Financiar
16:15
BRD simplifică actualizarea datelor clienţilor printr-o soluţie digitală integrată cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Ziarul Financiar
16:15
Cum relansăm economia. Anca Vlad, fondatoarea grupului Fildas-Catena: Dacă ne autoinducem o criză, nu mai investim; prefer să consider că toate aceste măsuri au un scop. Pulsul adevărat îl dau investitorii români Ziarul Financiar
Mesajul antreprenoarei Anca Vlad, fondatoarea grupului farmaceutic Fil­das-Catena, unul dintre cele mai mari businessuri româneşti, este clar: investiţiile şi dezvol­tarea trebuie să continue, o criză „autoin­dusă“ este o frână pentru economie. În con­textul măsurilor fiscale care au bulversat mediul de afaceri şi au transformat anul 2025 într-un „roller coaster“, ea crede că economia este strâns legată de investitorii români.
Acum 8 ore
14:45
Grupul francez Orange aduce în România o companie de securitate cibernetică, SCUT, condusă de Mădălin Dumitru, fondator al Cyber Smart Defence Ziarul Financiar
14:15
​Hotelul Marmorosch din Bucureşti are o nouă conducere. Tadas Ėvaltas este noul director general al hotelului, poziţie ocupată timp de patru ani de Aušrei Lučinskaitė, care îşi continuă cariera la un hotel de lux din Budapesta Ziarul Financiar
13:45
Asociaţia PWN România lansează Muzeul Femeilor Remarcabile, un proiect digital dedicat personalităţilor feminine din istoria României. „Vrem ca valorile acestor femei să fie transmise generaţiilor viitoare” Ziarul Financiar
13:30
STRABAG a început instalarea celor 23 de turbine eoliene de 6,1 MW din parcul Deleni, dezvoltat de PPC, cea mai mare centrală de energie regenerabilă din regiunea Moldova Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:45
Opt persoane, între care un copil, implicate într-un accident cu patru maşini în Timiş Ziarul Financiar
Opt persoane, între care un copil de 6 ani, au fost implicate marţi într-un accident care s-a produs în localitatea Dudeştii Noi, în judeţul Timiş, între patru maşini. Doi adulţi au fost duşi la spital.
12:30
Petrolul petrolului creşte uşor pe pieţele internaţionale: OPEC+ taie din planurile de producţie, Rusia ameninţă cu sancţiuni, iar investitorii vânează semnale de la Fed Ziarul Financiar
12:15
Cum te autoeduci dacă nu eşti o persoană chibzuită? Ziarul Financiar
12:15
Raiffeisen Bank lansează un card de credit complet digital, cu până la 12 rate fără dobândă Ziarul Financiar
12:15
Cutremur politic la Tokyo: Demisia premierului Ishiba zdruncină pieţele şi ar putea frâna următoarea majorare a dobânzilor de către Banca Japoniei Ziarul Financiar
11:45
Electrica şi Romgaz vor dezvolta împreună capacităţi de producţie şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până̆ la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield Ziarul Financiar
11:45
Cum vrea Ikea, cel mai mare retailer de mobilă din lume, să cucerească SUA şi Europa. Compania suedeză vrea să folosească spaţiile altor retaileri pentru a testa noi formate de magazine şi a ajunge mai aproape de consumatori Ziarul Financiar
11:45
Brandul românesc 5 to go, lansat de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, vrea să accelereze extinderea în franciză pe piaţa din Bulgaria, vizând o reţea de 150 de locaţii în 3-4 ani Ziarul Financiar
11:45
Petrolul explodează pe pieţele internaţionale: OPEC+ taie din planurile de producţie, Rusia ameninţă cu sancţiuni, iar investitorii vânează semnale de la Fed Ziarul Financiar
11:30
Cade ghilotina la unii dintre cei mai mari jucători din industria petrolulului la nivel global: Chevron, BP şi ConocoPhillips anunţă reduceri masive de mii de angajaţi, suspendă proiecte de miliarde de dolari şi taie investiţiile pe fondul prăbuşirii preţurilor la ţiţei sub 60 de dolari pe baril Ziarul Financiar
11:15
Tranzacţia prin care Monte Paschi preia controlul Mediobanca, într-un deal de 16 miliarde de euro, care va remodela complet peisajul bancar italian şi va crea a treia cea mai mare bancă din ţară. Cele mai mari bănci italiene care activează în România sunt Unicredit şi Intesa Ziarul Financiar
11:15
Cea mai mare tranzacţie din istoria industriei miniere: Gigantul britanic Anglo American încearcă să preia compania canadiană Teck Resources într-o tranzacţie evaluată la 20 mld. dolari, care ar putea crea un uriaş minier de 50 mld. dolari Ziarul Financiar
11:00
Bursă: Visual Fan, compania care deţine marca Allview, şi-a majorat profitul de aproape cinci ori în S1/2025, la afaceri de 76 mil.lei Ziarul Financiar
11:00
Ruxandra Târlescu şi Iulian Panfiloiu, PwC. Noua “taxă pe afiliaţi” şi Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri: Care afectează mai mult companiile? Ziarul Financiar
10:45
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Convergenţa economică a României în context european, considerente teoretice şi evidenţe empirice Ziarul Financiar
10:45
Dezvoltatorul imobiliar VGP începe construcţia primei clădiri din cadrul VGP Park Bucharest 2, parc logistic situat în estul Capitalei Ziarul Financiar
10:30
Noul El Dorado. Cum s-a transformat Dubai în epicentrul regional al aurului şi bijuteriilor, generând miliarde, averi impresionate şi redefinind comerţul de lux în Orientul Mijlociu Ziarul Financiar
10:30
Opinie Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergenţa economică a României în context european: considerente teoretice şi evidenţe empirice Ziarul Financiar
