Scandalul Jeffrey Epstein se închide. Ziarele americane publică scrisoarea lui Trump, adresată celui care plasa minore personalităţilor de top din lumea politică, financiară, dar şi de entertainment din SUA
Ziarul Financiar, 9 septembrie 2025 20:30
• • •
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
Acum 2 ore
19:30
Cum merge acum piaţa de amanet, care este valoarea tichetului mediu al unui contract? Ce produse sunt lăsate în amanet? Cum merge aurul şi produsele din aur din punct de vedere al cererii? Urmăriţi ZF Live miercuri, 10 septembrie, ora 12:00, o discuţie cu Cosmin Popovici, CEO Magnor # Ziarul Financiar
19:30
Acum 4 ore
18:45
18:45
18:30
18:30
18:30
18:15
Israelul a atacat conducerea organizaţiei teroriste Hamas, aflată în Qatar. Trump ar fi aprobat personal bombardamentele care au provocat haos la Doha # Ziarul Financiar
Forţele aeriene israeliene, în cooperare cu agenţia de securitate Shin Bet, au vizat lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, într-un atac pe care armata îl descrie ca parte a eforturilor de a elimina gruparea.
18:15
Volker Raffel, CEO al E.ON România: Observăm o uşoară temperare a ritmului de creştere pe categoria prosumatorilor, însă interesul pentru energia verde se menţine constant # Ziarul Financiar
E.ON România este activ pe plan local de 20 de ani şi este prezent pe pieţele de furnizare şi distribuţie de gaze naturale şi energie electrică.
18:00
18:00
Aeroportul Cluj investeşte peste 54 mil. lei în construcţia unui parc fotovoltaic de 5 MW # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, va investi peste 54 mil. lei (aproximativ 10,7 mil. euro), TVA inclus, din care peste 30 mil. lei (circa 6 mil. euro) sunt fonduri europene nerambursabile, pentru realizarea unui parc fotovoltaic.
18:00
17:45
Polonezii de la LPP au deschis cel de-al 22-lea magazin Reserved din România, în Bucureşti Mall. LPP a devenit al treilea grup de fashion din România care a atins pragul de 2 mld. lei (415 mil. euro) afaceri, după Inditex şi Pepco # Ziarul Financiar
Retailerul polonez de modă LPP, prezent pe plan local cu toate cele cinci branduri ale sale - Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp şi House, îşi consolidează prezenţa în România prin deschiderea celui de-al 22-lea magazin Reserved la nivel naţional, în Bucureşti Mall. Magazinul are o suprafaţă de 1.890 mp şi este a patra unitate sub brandul Reserved deschisă de LPP în Capitală.
17:45
17:30
17:30
17:15
Roman Boca, fondatorul centrelor Dorna Medical: Nevoile pacienţilor sunt mari, iar investiţiile sunt dezechilibrate la nivelul ţării. Noi investim 2 mil. euro într-o policlinică în Beclean. Compania deţine mai multe laboratoare, centre de imagistică şi clinici în ţară # Ziarul Financiar
Reţeaua Dorna Medical din Vatra Dornei (judeţul Suceava), fondată în urmă cu mai bine de două decenii de Rodica şi Roman Boca, ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 20% şi are în plan noi investiţii în extindere.
17:00
17:00
Ioan Băsea, Croaziere.net: Numărul turiştilor care aleg croazierele este în uşoară scădere, dar am reuşit să vindem şi croziere în jurul lumii de peste 30.000 de euro. Compania lucrează cu linii de croazieră precum Carnival Corporation, Royal Caribbean şi Norwegian Cruise Line. # Ziarul Financiar
Ioan Băsea, proprietarul agenţiei de turism croaziere.net, fondată în urmă cu aproape două decenii, spune că în prima parte a anului numărul de pachete vândute este în uşoară scădere, însă au fost şi români care au plătit peste 30.000 de euro pentru croazierele în jurul lumii (Grand Voyage).
Acum 6 ore
16:45
Elania Resort, cel mai nou complex turistic de cinci stele din Cluj-Napoca, se aşteaptă la venituri de 24 mil. lei în primul an de funcţionare. „Centrul de evenimente generează peste 60% din cifra de afaceri a complexului“ # Ziarul Financiar
Elania Resort & Spa, complexul turistic de cinci stele dezvoltat de antreprenorul Raul Ciurtin, creatorul brandului de lactate Zuzu şi unul dintre cei mai puternici antreprenori din industria alimentară, se aşteaptă la venituri de 24 milioane lei în 2025 şi un grad mediu de ocupare de 65% până la final de an.
16:45
16:30
16:15
16:15
Cum relansăm economia. Anca Vlad, fondatoarea grupului Fildas-Catena: Dacă ne autoinducem o criză, nu mai investim; prefer să consider că toate aceste măsuri au un scop. Pulsul adevărat îl dau investitorii români # Ziarul Financiar
Mesajul antreprenoarei Anca Vlad, fondatoarea grupului farmaceutic Fildas-Catena, unul dintre cele mai mari businessuri româneşti, este clar: investiţiile şi dezvoltarea trebuie să continue, o criză „autoindusă“ este o frână pentru economie. În contextul măsurilor fiscale care au bulversat mediul de afaceri şi au transformat anul 2025 într-un „roller coaster“, ea crede că economia este strâns legată de investitorii români.
Acum 8 ore
14:45
14:15
13:45
13:30
Acum 12 ore
12:45
Opt persoane, între care un copil, implicate într-un accident cu patru maşini în Timiş # Ziarul Financiar
Opt persoane, între care un copil de 6 ani, au fost implicate marţi într-un accident care s-a produs în localitatea Dudeştii Noi, în judeţul Timiş, între patru maşini. Doi adulţi au fost duşi la spital.
12:30
12:15
12:15
11:45
11:45
11:45
11:45
11:30
Cade ghilotina la unii dintre cei mai mari jucători din industria petrolulului la nivel global: Chevron, BP şi ConocoPhillips anunţă reduceri masive de mii de angajaţi, suspendă proiecte de miliarde de dolari şi taie investiţiile pe fondul prăbuşirii preţurilor la ţiţei sub 60 de dolari pe baril # Ziarul Financiar
11:15
11:15
11:00
11:00
10:45
10:45
10:30
10:30
