„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
Golazo.ro, 9 septembrie 2025 18:50
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani), mutare care nu s-a mai realizat.
Acum 5 minute
19:20
De ce nu și Vlad Dragomir? Motivul pentru care fotbalistul lui Pafos nu a fost convocat la echipa națională: „Atât i-a trebuit lui Lucescu” # Golazo.ro
De ce nu a fost Vlad Dragomir chemat de Lucescu senior la prima reprezentativă pentru meciurile cu Canada și Cipru? Surse GOLAZO.ro din anturajul echipei naționale dezvăluie.
Acum 15 minute
19:10
„Situația se complică” Dorinel Munteanu avertizează: „Dacă nu câștigăm cu Cipru, nu mai putem avea pretenții la primele două locuri” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) crede că România nu mai are șanse de a încheia grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026 pe una dintre primele două poziții, dacă nu va învinge Cipru.
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:10
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest # Golazo.ro
Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest.
17:40
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro # Golazo.ro
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a răspuns rapid solicitării GOLAZO.ro cu privire la situația stadionului „Portul”
17:40
Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr” # Golazo.ro
David Hancko (27 de ani), fundașul slovac transferat în această vară la Atletico Madrid de la Feyenoord, a vorbit despre alegerea sa. Fundașul a dat detalii și despre oferta impresionantă venită din Arabia Saudită, de la Al-Nassr.
Acum 4 ore
17:00
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic # Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani) și-a setat mai multe obiective după transferul de la Brighton la Dinamo.
16:50
Singurul moment în care Mihai Pintilii s-a înnegurat a fost când și-a adus aminte cum a fost tratat de Lucian Burchel, directorul școlii federale de antrenori.
16:40
Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă” # Golazo.ro
Accidentarea lui Ousmane Dembele (28 de ani), suferită în meciul cu Ucraina de pe 5 septembrie (2-0 pentru Franța), a declanșat un conflict deschis între Paris Saint-Germain și Federația Franceză de Fotbal (FFF).
16:40
Denis Ciobotariu (27 de ani) a suferit o accidentare la genunchi în această pauză internațională.
16:20
Scapă City de marele proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru 130 de acuzații » Când se va lua decizia # Golazo.ro
Manchester City a scăpat de unul dintre marile dosare de care se temea în conflictul cu liga engleză. Reacția Premier arată cum s-ar putea încheia și cel mai grav caz în care e acuzat clubul lui Pep Guardiola
16:10
Alcaraz răspunde criticilor „Cui nu-i place să se distreze? Am 22 de ani” » Ce spune despre prezența lui Trump la finala US Open # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a oferit un interviu amplu după succesul de US Open, unde a cucerit al șaselea trofeu de Grand Slam al carierei.
Acum 6 ore
15:20
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente # Golazo.ro
Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor.
15:10
Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut # Golazo.ro
Suporterii români din Cipru vor lua cu asalt cu stadionul din Nicosia la meciul din această seară.
14:50
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial? # Golazo.ro
Spania 2024-2026 țintește la performanța unică a Spaniei 2008-2012, campioana lumii și dublă campioană continentală. „La Roja” a redevenit „Furia Roja” cu Lamine Yamal, Pedri și Nico Williams
14:30
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă # Golazo.ro
Mircea Lucescu a decis formula de start pentru meciul cu Cipru. Află mai jos primul 11.
14:00
Susținere de la Edi Mesajul transmis de Iordănescu înainte de meciul cu Cipru: „Asta e tot ce contează!” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), selecționerul alături de care România s-a calificat la Euro 2024, le-a transmis un mesaj „tricolorilor”. Meciul dintre Cipru și România, se joacă astăzi, la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:40
Lotul final pentru meciul cu Cipru Câți jucători mai are la dispoziție Mircea Lucescu pentru duelul crucial din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru partida cu Cipru din preliminariile CM 2026.
Acum 8 ore
13:20
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat # Golazo.ro
Transferul mijlocașului Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj la Rapid a eșuat în ultimele momente. Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, a solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.
13:20
E ușor să lucrezi cu Mourinho? Fostul director de la AS Roma , dezvăluiri despre relația cu portughezul + Poveste amuzantă: „Suntem bărbați alfa” # Golazo.ro
Guido Fienga (55 de ani), fostul director executiv al Romei, a povestit experiența din perioada în care Jose Mourinho era antrenor.
13:00
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile # Golazo.ro
Bulgaria e în colaps de mulți ani. Ultima înfrângere dură, 0-3 cu Georgia, e urmarea unui lung șir de erori, de selecționeri slabi și jucători teribili, ratând toate calificările și lăsând în urme rezultate stupefiante
12:20
Culturist ucis de iubită Vicecampion mondial în 2024, înjunghiat de mai multe ori de partenera lui # Golazo.ro
Iubita avea mandat de arestare pentru jaf armat și crimă. Risca 15 ani de închisoare
11:50
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia # Golazo.ro
CFR Cluj l-a transferat pe fundașul dreapta Marcus Coco (29 de ani) de la Nantes. Mutarea vine la câteva zile după transferul-surpriză al francezului Kurt Zouma (30 de ani).
11:50
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori” # Golazo.ro
Cipru și România se întâlnesc în această seară, într-o partidă extrem de importantă pentru calculele calificării la CM 2026.
11:40
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă # Golazo.ro
Ze Roberto (51 de ani), fostul internațional brazilian, care s-a retras de opt ani arată mai bine ca oricând. Ze Roberto a jucat pentru cluburi precum Real Madrid, Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și a câștigat, printre altele, Liga Campionilor.
11:30
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine # Golazo.ro
Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost păstrat pe lista de Liga 1 de FCSB, deși patronul clubului anunțase că nu-l mai vrea în lot.
Acum 12 ore
10:50
Dorințele lui Pintilii Pe cine ar transfera secundul FCSB de la marile rivale » Louis Munteanu nu e pe listă! # Golazo.ro
Mihai Pintilii (40 de ani) a numit jucătorii pe care i-ar transfera la FCSB de la marile rivale din Liga 1.
10:30
Demitere șoc în premier League A fost concediat antrenorul care a calificat echipa în cupele europene » Ceartă uriașă cu patronul # Golazo.ro
Nottingham Forest a anunțat despărțirea de antrenorul portughez Nuno Espirito Santo (51 de ani), la doar trei etape de la startul noului sezon din Premier League.
10:20
Radu Drăgușin revine! VIDEO. Românul de la Tottenham a efectuat primul antrenament cu echipa # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham care se află în proces de recuperare după o accidentare, a revenit la antrenamentele cu restul echipei.
10:00
9 goluri și tensiuni Show total în meciul Israel - Italia din preliminariile CM 2026. Gestul făcut de fanii italieni în timpul intonării imnului gazdelor: „Stop!” # Golazo.ro
Israel - Italia 4-5. Victorie dramatică pentru „azzurri”, care își păstrează șansele la prima poziție în grupă.
09:20
Coșmarul unui francez în Ucraina Povești tulburătoare trăite în război de jucătorul vicecampioanei: „Explozia m-a șocat” # Golazo.ro
Theo Ndicka, 25 de ani, a venit în ianuarie 2025 la Oleksandriya, în Ucraina, după ce jucase un sezon și jumătate la Grasshopper, în Elveția.
Acum 24 ore
23:50
Ultima zi de mercato în Liga 1 CFR Cluj s-a despărțit de patru jucători + întăriri la Oțelul și U Craiova # Golazo.ro
CFR Cluj s-a despărțit de nu mai puțin de patru jucători în ultima zi de mercato.
23:50
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular # Golazo.ro
La câțiva pași de locul unde Constanța trăia, în 1954, prima promovare în Divizia A, se află azi o arenă uitată: Stadionul Portul.
23:10
„Am încheiat discuția!” Mihai Pintilii, despre cine ia deciziile la FCSB » Care e rolul lui Charalambous # Golazo.ro
Mihai Pintilii (40 de ani) susține că tot staff-ul celor de la FCSB lucrează în funcție de ordinele patronului, Gigi Becali (67 de ani).
22:30
Sabalenka, moment amuzant VIDEO Campioana de la US Open l-a confundat pe Carlos Alcaraz cu Jannik Sinner: „Cea mai jenantă clipă din viața mea” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) l-a confundat pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) cu Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la o emisiune în direct.
22:10
Calificare în prelungiri Tunisia obține biletele pentru CM 2026 după un gol în minutul 90+4 » Lista echipelor calificate la turneul final # Golazo.ro
Guineea Ecuatorială - Tunisia 0-1. Nord-africanii s-au calificat matematic la Cupa Mondială din 2026, grație unui gol marcat în prelungiri.
22:00
McGregor i-a cerut ajutorul lui Musk Fostul campion din UFC, probleme în campania pentru a deveni noul președinte al Irlandei: „Nivel demn de Superman” # Golazo.ro
Conor McGregor (37 de ani) candidează la alegerile prezidențiale din Irlanda. Fostul campion din UFC se confruntă cu mai probleme, motiv pentru care l-a contactat pe miliardarul Elon Musk (54 de ani).
21:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 67.
21:20
De 100 de ori mai mult Jucătorul plecat în Arabia pe un salariu fabulos: „Am început să râd când am văzut sumele din contract” # Golazo.ro
Belgianul Matteo Dams (20 de ani) încasează de 100 de ori mai mult la Al-Ahli decât la fosta sa formație, PSV Eindhoven.
20:50
Știa că va câștiga Alcaraz De ce a mizat Bouchard pe spaniol în finala US Open: „Am văzut la televizor” # Golazo.ro
Eugenie Bouchard (31 de ani) a dezvăluit de ce a mizat pe Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) că-l va învinge pe Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) în finala US Open.
20:40
O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic # Golazo.ro
Răzvan Pașcalău (21 de ani) va fi cedat de Dinamo, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
20:10
„Le ia locul alor noștri!” Controversă în Cipru înaintea meciului cu România. Brazilianul naturalizat, în ochiul furtunii # Golazo.ro
Fabiano, 37 de ani și jumătate, portarul brazilian care a debutat sâmbătă la naționala Ciprului după ce a primit noul pașaport, va apăra și marți, împotriva „tricolorilor”. Dar decizia selecționerului Mantzios e contestată de localnici
20:10
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat la Dinamo Kiev în amicalul câștigat, scor 4-0, cu divizionara secundă din Ucraina FC Lisne.
19:50
Cu ochii pe ciprioți Ce sfaturi le-a dat Mircea Lucescu „tricolorilor” înaintea meciului de la Larnaca: „Le-am atras atenția” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a analizat jocul Ciprului și știe care poate fi atuul „tricolorilor” pentru a obține victoria.
Ieri
19:20
Trump, reacție virală Cum s-a comportat președintele SUA când a văzut că Alcaraz a câștigat US Open: o expertă l-a analizat # Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent, duminică, la finala masculină de la US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP).
19:10
De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a anunțat motivul pentru care nu a mai chemat niciun jucător de atac pentru partida din preliminariile CM 2026.
19:00
FRF, mesaj pentru Moldovan Ce a transmis Federația pe pagina echipei naționale, după gafa portarului: „Ne-a arătat asta de nenumărate ori” # Golazo.ro
Echipa națională a României a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care își exprimă susținerea față de Horațiu Moldovan (27 de ani), după ce a gafat în partida contra Canadei, 0-3.
18:40
„Ești terminat!” Lecția dură, dar plină de umor, a lui Rică Răducanu pentru Horațiu Moldovan, după gafa cu Canada # Golazo.ro
Rică Răducanu (79 de ani), cel mai excentric şi carismatic portar din istoria fotbalului românesc, a comentat în stilul său inconfundabil gafa uluitoare comisă de Horațiu Moldovan în meciul amical România - Canada (0-3).
18:00
„Suntem adevărații câștigători” De ce n-a reușit Bayern Munchen transferul verii: „N-am fi dat niciodată 150 de milioane de euro” # Golazo.ro
Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness (73 de ani), consideră campania de transferuri din această vară una reușită.
17:50
Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Leo Bolgado (27 de ani) și Alin Fică (24 de ani) vor deveni, în cel mai scurt timp, jucătorii Rapidului.
