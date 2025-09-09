„Nu e nimic pierdut” Horațiu Moldovan, surprins de semieșecul cu Cipru, dar crede în calificarea la CM 2026: „Jucăm șansa până la final”

Golazo.ro, 10 septembrie 2025 00:40

Cipru - România 2-2. Horațiu Moldovan încă mai crede că România se poate califica la barajul pentru Cupa Mondială 2026.

Acum 15 minute
01:20
Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale, a vorbit despre înregistrată de România la Nicosia.
Acum 30 minute
01:10
Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit , după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare de pe banca „tricolorilor”, după remiza de la Nicosia.
Acum o oră
01:00
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21 Golazo.ro
SAN MARINO U21 - ROMÂNIA U21 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) a avut o ieșire nervoasă, în momentul în care a fost schimbat de selecționerul Costin Curelea (41 de ani).
00:50
Lucescu acuză arbitrii  Selecționerul României, după remiza cu Cipru: „Arbitrajul nu ne-a lăsat să atacăm” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de echipa națională la Nicosia.
00:40
„Nu e nimic pierdut” Horațiu Moldovan, surprins de semieșecul cu Cipru, dar crede în calificarea la CM 2026: „Jucăm șansa până la final” Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Horațiu Moldovan încă mai crede că România se poate califica la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 2 ore
00:30
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!” Golazo.ro
Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei Cipru - România, scor 2-2, a avut un direct extrem de dur la adresa naționalei.
00:20
Moment istoric în Italia La partida dintre Juventus și Inter va fi folosit sistemul RefCam: „Vrem să oferim o experiență cât mai captivantă”  Golazo.ro
La meciul dintre Juventus și Inter din etapa #3 a Serie A fotbalul italian va bifa o nouă premieră.
00:20
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) a făcut iureș după remiza „tricolorilor” de la Nicosia.
00:20
Cristian Geambașu Ce-i cu Lucescu?  Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Cipru - România 2-2.
00:10
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din penalty, împotriva Ungariei, și a egalat recordul pentru cele mai multe reușite în preliminariile Campionatelor Mondiale.
00:00
Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H Golazo.ro
Austria - Bosnia. Selecționata lui Ralf Rangnick (67 de ani) câștigă duelul de la Sarajevo și egalează Bosnia la puncte.
9 septembrie 2025
23:40
„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026 Golazo.ro
Toni Kroos (38 de ani) crede că Germania nu are forța de a câștiga Cupa Mondială din 2026.
Acum 4 ore
23:20
Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!” Golazo.ro
Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern, după ce a fost 49 de ani jucător, manager general și președinte executiv, critică stilul în care e condusă Barcelona, afectată de mari probleme financiare
23:10
Antrenor nou pentru adversara FCSB Fenerbahce l-a prezentat pe înlocuitorul  lui Mourinho Golazo.ro
Domenico Tedesco (39 de ani) este noul antrenor al celor de la Fenerbahce.
22:50
Bancu, out cu Austria  Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga Golazo.ro
Nicușor Bancu (32 de ani) va rata partida împotriva Austriei, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, din cauza cumulului de cartonașe galbene.
22:40
Revanșa lui Drăguș FOTO. „Dublă” de senzație, în doar 18 minute cu Cipru, în preliminariile CM 2026 Golazo.ro
CIPRU - ROMANIA. Denis Drăguș (26 de ani) a realizat „dubla” în decurs de doar 18 minute.
22:00
Dinamo nu renunță la Ribeiro Motivul pentru care fundașul nu a semnat încă:  „Sunt discuții” Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a anunțat că roș-albii nu au renunțat la transferul stoperului portughez Tomas Ribeiro (26 de ani).
22:00
Tragedie în Columbia Un tânăr fotbalist a decedat într-un accident rutier, chiar înainte de a semna contractul cu noua echipă Golazo.ro
Eder Smic Valencia (16 ani), unul dintre cei mai promițători fotbaliști columbieni, a murit într-un accident rutier.
21:40
Cavani, gest superb Atacantul a salvat viața unei fetițe din Uruguay: „A fost ca un înger păzitor” Golazo.ro
Edinson Cavani (38 de ani) a salvat viața unei fetițe din Uruguay care suferă de o boală neurologică.
Acum 6 ore
21:20
Serena Williams, pe Broadway Legendara jucătoare de tenis, parte din producția unui musical la care colaborează cu Alicia Keys: „Sunt mândră să mă alătur echipei”     Golazo.ro
Serena Williams (43 de ani) s-a alăturat echipei de producție a show-ului Hell's Kitchen, un musical de pe Broadway.
21:00
„E datoria mea” Mircea Lucescu explică de ce a ales același prim „11” ca în amicalul contra Canadei Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat de ce a ales să nu facă modificări în primul „11” al „tricolorilor”.
20:50
Alex Dobre, încrezător Declarație înaintea meciului cu Cipru: „Suntem pregătiți să luăm cele 3 puncte” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Alexandru Dobre (27 de ani) este gata de luptă înaintea partidei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
20:40
„Trebuie să fii mai atent cu jucătorii” Reproșul Rapidului, după ce Borza a fost accidentat de fizioterapeut Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a comentat situația lui lui Andrei Borza (19 ani), fotbalist care s-a accidentat în cantonamentul naționalei României.
20:10
Marica, îngrijorat Semnal de alarmă tras de fostul internațional, înaintea partidei vitale cu Cipru: „Nu mă aștept la un joc colectiv foarte bun” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Ciprian Marica (39 de ani) a tras un semnal de alarmă înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
20:00
Real Madrid le-a dat ignore Organizatorii Galei Balonul de Aur, eforturi pentru a repara relația cu „galacticii”. Totul, fără succes  Golazo.ro
Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur rămân în relații tensionate, după scandalul provocat la gala de decernare de anul trecut, atunci când formația spaniolă a refuzat să se prezinte la eveniment.
19:50
Suspendare suplimentară pentru Suarez Decizia luată de MLS în privința atacantului de la Inter Miami Golazo.ro
Luis Suarez (38 de ani) a primit o suspendare de 3 meciuri după ce a scuipat un membru al staff-ului celor de la Seattle Sounders.
19:40
Revine Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar putea juca în meciul cu Csikszereda. Ce se întâmplă cu Radunovic și Alibec Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
Acum 8 ore
19:20
De ce nu și Vlad Dragomir? Motivul pentru care fotbalistul lui Pafos nu a fost convocat la echipa națională: „Atât i-a trebuit lui Lucescu” Golazo.ro
De ce nu a fost Vlad Dragomir chemat de Lucescu senior la prima reprezentativă pentru meciurile cu Canada și Cipru? Surse GOLAZO.ro din anturajul echipei naționale dezvăluie.
19:10
„Situația se complică” Dorinel Munteanu avertizează: „Dacă nu câștigăm cu Cipru,   nu mai putem avea pretenții la primele două locuri” Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) crede că România nu mai are șanse de a încheia grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026 pe una dintre primele două poziții, dacă nu va învinge Cipru.
18:50
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani), mutare care nu s-a mai realizat.
18:10
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest Golazo.ro
Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest.
17:40
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro Golazo.ro
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a răspuns rapid solicitării GOLAZO.ro cu privire la situația stadionului „Portul”
17:40
Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr” Golazo.ro
David Hancko (27 de ani), fundașul slovac transferat în această vară la Atletico Madrid de la Feyenoord, a vorbit despre alegerea sa. Fundașul a dat detalii și despre oferta impresionantă venită din Arabia Saudită, de la Al-Nassr.
Acum 12 ore
17:00
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani) și-a setat mai multe obiective după transferul de la Brighton la Dinamo.
16:50
Cristian Geambașu Pintilii altfel decât secundul invizibil Golazo.ro
Singurul moment în care Mihai Pintilii s-a înnegurat a fost când și-a adus aminte cum a fost tratat de Lucian Burchel, directorul școlii federale de antrenori.
16:40
Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă” Golazo.ro
Accidentarea lui Ousmane Dembele (28 de ani), suferită în meciul cu Ucraina de pe 5 septembrie (2-0 pentru Franța), a declanșat un conflict deschis între Paris Saint-Germain și Federația Franceză de Fotbal (FFF).
16:40
Dezastru pentru Rapid După Borza, și Denis Ciobotariu s-a accidentat! Cât va lipsi Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani) a suferit o accidentare la genunchi în această pauză internațională.
16:20
Scapă City de marele proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru  130 de acuzații  » Când se va lua decizia Golazo.ro
Manchester City a scăpat de unul dintre marile dosare de care se temea în conflictul cu liga engleză. Reacția Premier arată cum s-ar putea încheia și cel mai grav caz în care e acuzat clubul lui Pep Guardiola
16:10
Alcaraz răspunde criticilor „Cui nu-i place să se distreze? Am 22 de ani” » Ce spune despre prezența lui Trump la finala US Open Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a oferit un interviu amplu după succesul de US Open, unde a cucerit al șaselea trofeu de Grand Slam al carierei.
15:20
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente Golazo.ro
Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor.
15:10
Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut Golazo.ro
Suporterii români din Cipru vor lua cu asalt cu stadionul din Nicosia la meciul din această seară.
14:50
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial? Golazo.ro
Spania 2024-2026 țintește la performanța unică a Spaniei 2008-2012, campioana lumii și dublă campioană continentală. „La Roja” a redevenit „Furia Roja” cu Lamine Yamal, Pedri și Nico Williams
14:30
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă Golazo.ro
Mircea Lucescu a decis formula de start pentru meciul cu Cipru. Află mai jos primul 11.
14:00
Susținere de la Edi Mesajul transmis de Iordănescu înainte de meciul cu Cipru: „Asta e tot ce contează!” Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), selecționerul alături de care România s-a calificat la Euro 2024, le-a transmis un mesaj „tricolorilor”. Meciul dintre Cipru și România, se joacă astăzi, la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:40
Lotul final pentru meciul cu Cipru Câți jucători mai are la dispoziție Mircea Lucescu pentru duelul crucial din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru partida cu Cipru din preliminariile CM 2026.
13:20
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat Golazo.ro
Transferul mijlocașului Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj la Rapid a eșuat în ultimele momente. Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, a solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.
13:20
E ușor să lucrezi cu Mourinho? Fostul director de la  AS Roma , dezvăluiri despre relația cu portughezul + Poveste amuzantă: „Suntem bărbați alfa” Golazo.ro
Guido Fienga (55 de ani), fostul director executiv al Romei, a povestit experiența din perioada în care Jose Mourinho era antrenor.
13:00
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile Golazo.ro
Bulgaria e în colaps de mulți ani. Ultima înfrângere dură, 0-3 cu Georgia, e urmarea unui lung șir de erori, de selecționeri slabi și jucători teribili, ratând toate calificările și lăsând în urme rezultate stupefiante
Acum 24 ore
12:20
Culturist ucis de iubită Vicecampion mondial în 2024, înjunghiat de mai multe ori de partenera lui Golazo.ro
Iubita avea mandat de arestare pentru jaf armat și crimă. Risca 15 ani de închisoare
11:50
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia Golazo.ro
CFR Cluj l-a transferat pe fundașul dreapta Marcus Coco (29 de ani) de la Nantes. Mutarea vine la câteva zile după transferul-surpriză al francezului Kurt Zouma (30 de ani).
