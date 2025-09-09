Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!”

Golazo.ro, 9 septembrie 2025 23:20

Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern, după ce a fost 49 de ani jucător, manager general și președinte executiv, critică stilul în care e condusă Barcelona, afectată de mari probleme financiare

Acum 5 minute
00:00
Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H Golazo.ro
Austria - Bosnia. Selecționata lui Ralf Rangnick (67 de ani) câștigă duelul de la Sarajevo și egalează Bosnia la puncte.
Acum 30 minute
23:40
„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026 Golazo.ro
Toni Kroos (38 de ani) crede că Germania nu are forța de a câștiga Cupa Mondială din 2026.
Acum o oră
23:20
23:10
Antrenor nou pentru adversara FCSB Fenerbahce l-a prezentat pe înlocuitorul  lui Mourinho Golazo.ro
Domenico Tedesco (39 de ani) este noul antrenor al celor de la Fenerbahce.
Acum 2 ore
22:50
Bancu, out cu Austria  Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga Golazo.ro
Nicușor Bancu (32 de ani) va rata partida împotriva Austriei, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, din cauza cumulului de cartonașe galbene.
22:40
Revanșa lui Drăguș FOTO. „Dublă” de senzație, în doar 18 minute cu Cipru, în preliminariile CM 2026 Golazo.ro
CIPRU - ROMANIA. Denis Drăguș (26 de ani) a realizat „dubla” în decurs de doar 18 minute.
Acum 4 ore
22:00
Dinamo nu renunță la Ribeiro Motivul pentru care fundașul nu a semnat încă:  „Sunt discuții” Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a anunțat că roș-albii nu au renunțat la transferul stoperului portughez Tomas Ribeiro (26 de ani).
22:00
Tragedie în Columbia Un tânăr fotbalist a decedat într-un accident rutier, chiar înainte de a semna contractul cu noua echipă Golazo.ro
Eder Smic Valencia (16 ani), unul dintre cei mai promițători fotbaliști columbieni, a murit într-un accident rutier.
21:40
Cavani, gest superb Atacantul a salvat viața unei fetițe din Uruguay: „A fost ca un înger păzitor” Golazo.ro
Edinson Cavani (38 de ani) a salvat viața unei fetițe din Uruguay care suferă de o boală neurologică.
21:20
Serena Williams, pe Broadway Legendara jucătoare de tenis, parte din producția unui musical la care colaborează cu Alicia Keys: „Sunt mândră să mă alătur echipei”     Golazo.ro
Serena Williams (43 de ani) s-a alăturat echipei de producție a show-ului Hell's Kitchen, un musical de pe Broadway.
21:00
„E datoria mea” Mircea Lucescu explică de ce a ales același prim „11” ca în amicalul contra Canadei Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat de ce a ales să nu facă modificări în primul „11” al „tricolorilor”.
20:50
Alex Dobre, încrezător Declarație înaintea meciului cu Cipru: „Suntem pregătiți să luăm cele 3 puncte” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Alexandru Dobre (27 de ani) este gata de luptă înaintea partidei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
20:40
„Trebuie să fii mai atent cu jucătorii” Reproșul Rapidului, după ce Borza a fost accidentat de fizioterapeut Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a comentat situația lui lui Andrei Borza (19 ani), fotbalist care s-a accidentat în cantonamentul naționalei României.
20:10
Marica, îngrijorat Semnal de alarmă tras de fostul internațional, înaintea partidei vitale cu Cipru: „Nu mă aștept la un joc colectiv foarte bun” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Ciprian Marica (39 de ani) a tras un semnal de alarmă înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Acum 6 ore
20:00
Real Madrid le-a dat ignore Organizatorii Galei Balonul de Aur, eforturi pentru a repara relația cu „galacticii”. Totul, fără succes  Golazo.ro
Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur rămân în relații tensionate, după scandalul provocat la gala de decernare de anul trecut, atunci când formația spaniolă a refuzat să se prezinte la eveniment.
19:50
Suspendare suplimentară pentru Suarez Decizia luată de MLS în privința atacantului de la Inter Miami Golazo.ro
Luis Suarez (38 de ani) a primit o suspendare de 3 meciuri după ce a scuipat un membru al staff-ului celor de la Seattle Sounders.
19:40
Revine Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar putea juca în meciul cu Csikszereda. Ce se întâmplă cu Radunovic și Alibec Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
19:20
De ce nu și Vlad Dragomir? Motivul pentru care fotbalistul lui Pafos nu a fost convocat la echipa națională: „Atât i-a trebuit lui Lucescu” Golazo.ro
De ce nu a fost Vlad Dragomir chemat de Lucescu senior la prima reprezentativă pentru meciurile cu Canada și Cipru? Surse GOLAZO.ro din anturajul echipei naționale dezvăluie.
19:10
„Situația se complică” Dorinel Munteanu avertizează: „Dacă nu câștigăm cu Cipru,   nu mai putem avea pretenții la primele două locuri” Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) crede că România nu mai are șanse de a încheia grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026 pe una dintre primele două poziții, dacă nu va învinge Cipru.
18:50
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani), mutare care nu s-a mai realizat.
18:10
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest Golazo.ro
Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest.
Acum 8 ore
17:40
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro Golazo.ro
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a răspuns rapid solicitării GOLAZO.ro cu privire la situația stadionului „Portul”
17:40
Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr” Golazo.ro
David Hancko (27 de ani), fundașul slovac transferat în această vară la Atletico Madrid de la Feyenoord, a vorbit despre alegerea sa. Fundașul a dat detalii și despre oferta impresionantă venită din Arabia Saudită, de la Al-Nassr.
17:00
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani) și-a setat mai multe obiective după transferul de la Brighton la Dinamo.
16:50
Cristian Geambașu Pintilii altfel decât secundul invizibil Golazo.ro
Singurul moment în care Mihai Pintilii s-a înnegurat a fost când și-a adus aminte cum a fost tratat de Lucian Burchel, directorul școlii federale de antrenori.
16:40
Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă” Golazo.ro
Accidentarea lui Ousmane Dembele (28 de ani), suferită în meciul cu Ucraina de pe 5 septembrie (2-0 pentru Franța), a declanșat un conflict deschis între Paris Saint-Germain și Federația Franceză de Fotbal (FFF).
16:40
Dezastru pentru Rapid După Borza, și Denis Ciobotariu s-a accidentat! Cât va lipsi Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani) a suferit o accidentare la genunchi în această pauză internațională.
16:20
Scapă City de marele proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru  130 de acuzații  » Când se va lua decizia Golazo.ro
Manchester City a scăpat de unul dintre marile dosare de care se temea în conflictul cu liga engleză. Reacția Premier arată cum s-ar putea încheia și cel mai grav caz în care e acuzat clubul lui Pep Guardiola
16:10
Alcaraz răspunde criticilor „Cui nu-i place să se distreze? Am 22 de ani” » Ce spune despre prezența lui Trump la finala US Open Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a oferit un interviu amplu după succesul de US Open, unde a cucerit al șaselea trofeu de Grand Slam al carierei.
Acum 12 ore
15:20
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente Golazo.ro
Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor.
15:10
Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut Golazo.ro
Suporterii români din Cipru vor lua cu asalt cu stadionul din Nicosia la meciul din această seară.
14:50
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial? Golazo.ro
Spania 2024-2026 țintește la performanța unică a Spaniei 2008-2012, campioana lumii și dublă campioană continentală. „La Roja” a redevenit „Furia Roja” cu Lamine Yamal, Pedri și Nico Williams
14:30
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă Golazo.ro
Mircea Lucescu a decis formula de start pentru meciul cu Cipru. Află mai jos primul 11.
14:00
Susținere de la Edi Mesajul transmis de Iordănescu înainte de meciul cu Cipru: „Asta e tot ce contează!” Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), selecționerul alături de care România s-a calificat la Euro 2024, le-a transmis un mesaj „tricolorilor”. Meciul dintre Cipru și România, se joacă astăzi, la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:40
Lotul final pentru meciul cu Cipru Câți jucători mai are la dispoziție Mircea Lucescu pentru duelul crucial din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru partida cu Cipru din preliminariile CM 2026.
13:20
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat Golazo.ro
Transferul mijlocașului Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj la Rapid a eșuat în ultimele momente. Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, a solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.
13:20
E ușor să lucrezi cu Mourinho? Fostul director de la  AS Roma , dezvăluiri despre relația cu portughezul + Poveste amuzantă: „Suntem bărbați alfa” Golazo.ro
Guido Fienga (55 de ani), fostul director executiv al Romei, a povestit experiența din perioada în care Jose Mourinho era antrenor.
13:00
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile Golazo.ro
Bulgaria e în colaps de mulți ani. Ultima înfrângere dură, 0-3 cu Georgia, e urmarea unui lung șir de erori, de selecționeri slabi și jucători teribili, ratând toate calificările și lăsând în urme rezultate stupefiante
12:20
Culturist ucis de iubită Vicecampion mondial în 2024, înjunghiat de mai multe ori de partenera lui Golazo.ro
Iubita avea mandat de arestare pentru jaf armat și crimă. Risca 15 ani de închisoare
11:50
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia Golazo.ro
CFR Cluj l-a transferat pe fundașul dreapta Marcus Coco (29 de ani) de la Nantes. Mutarea vine la câteva zile după transferul-surpriză al francezului Kurt Zouma (30 de ani).
11:50
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori” Golazo.ro
Cipru și România se întâlnesc în această seară, într-o partidă extrem de importantă pentru calculele calificării la CM 2026.
11:40
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă Golazo.ro
Ze Roberto (51 de ani), fostul internațional brazilian, care s-a retras de opt ani arată mai bine ca oricând. Ze Roberto a jucat pentru cluburi precum Real Madrid, Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și a câștigat, printre altele, Liga Campionilor.
11:30
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine Golazo.ro
Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost păstrat pe lista de Liga 1 de FCSB, deși patronul clubului anunțase că nu-l mai vrea în lot.
Acum 24 ore
10:50
Dorințele lui Pintilii Pe cine ar transfera secundul FCSB de la marile rivale » Louis Munteanu nu e pe listă! Golazo.ro
Mihai Pintilii (40 de ani) a numit jucătorii pe care i-ar transfera la FCSB de la marile rivale din Liga 1.
10:30
Demitere șoc în premier League A fost concediat antrenorul care a calificat echipa în cupele europene  » Ceartă uriașă cu patronul Golazo.ro
Nottingham Forest a anunțat despărțirea de antrenorul portughez Nuno Espirito Santo (51 de ani), la doar trei etape de la startul noului sezon din Premier League.
10:20
Radu Drăgușin revine! VIDEO. Românul de la Tottenham a efectuat primul antrenament cu echipa Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham care se află în proces de recuperare după o accidentare, a revenit la antrenamentele cu restul echipei.
10:00
9 goluri și tensiuni Show total în meciul Israel - Italia din preliminariile CM 2026. Gestul făcut de fanii italieni în timpul intonării imnului gazdelor: „Stop!” Golazo.ro
Israel - Italia 4-5. Victorie dramatică pentru „azzurri”, care își păstrează șansele la prima poziție în grupă.
09:20
Coșmarul unui francez în Ucraina Povești tulburătoare trăite în război de jucătorul vicecampioanei: „Explozia m-a șocat” Golazo.ro
Theo Ndicka, 25 de ani, a venit în ianuarie 2025 la Oleksandriya, în Ucraina, după ce jucase un sezon și jumătate la Grasshopper, în Elveția.
Ieri
23:50
Ultima zi de mercato în Liga 1  CFR Cluj s-a despărțit de patru jucători + întăriri la Oțelul și U Craiova Golazo.ro
CFR Cluj s-a despărțit de nu mai puțin de patru jucători în ultima zi de mercato.
23:50
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular Golazo.ro
La câțiva pași de locul unde Constanța trăia, în 1954, prima promovare în Divizia A, se află azi o arenă uitată: Stadionul Portul.
