Golazo.ro, 10 septembrie 2025 00:50
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de echipa națională la Nicosia.
• • •
Acum 15 minute
01:20
Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale, a vorbit despre înregistrată de România la Nicosia.
Acum 30 minute
01:10
Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit , după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare de pe banca „tricolorilor”, după remiza de la Nicosia.
Acum o oră
01:00
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21 # Golazo.ro
SAN MARINO U21 - ROMÂNIA U21 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) a avut o ieșire nervoasă, în momentul în care a fost schimbat de selecționerul Costin Curelea (41 de ani).
00:50
Lucescu acuză arbitrii Selecționerul României, după remiza cu Cipru: „Arbitrajul nu ne-a lăsat să atacăm” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de echipa națională la Nicosia.
00:40
„Nu e nimic pierdut” Horațiu Moldovan, surprins de semieșecul cu Cipru, dar crede în calificarea la CM 2026: „Jucăm șansa până la final” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Horațiu Moldovan încă mai crede că România se poate califica la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 2 ore
00:30
I-a cerut demisia lui Lucescu în direct Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!” # Golazo.ro
Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei Cipru - România, scor 2-2, a avut un direct extrem de dur la adresa naționalei.
00:20
Moment istoric în Italia La partida dintre Juventus și Inter va fi folosit sistemul RefCam: „Vrem să oferim o experiență cât mai captivantă” # Golazo.ro
La meciul dintre Juventus și Inter din etapa #3 a Serie A fotbalul italian va bifa o nouă premieră.
00:20
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) a făcut iureș după remiza „tricolorilor” de la Nicosia.
00:20
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Cipru - România 2-2.
00:10
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din penalty, împotriva Ungariei, și a egalat recordul pentru cele mai multe reușite în preliminariile Campionatelor Mondiale.
00:00
Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H # Golazo.ro
Austria - Bosnia. Selecționata lui Ralf Rangnick (67 de ani) câștigă duelul de la Sarajevo și egalează Bosnia la puncte.
9 septembrie 2025
23:40
Toni Kroos (38 de ani) crede că Germania nu are forța de a câștiga Cupa Mondială din 2026.
Acum 4 ore
23:20
Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!” # Golazo.ro
Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern, după ce a fost 49 de ani jucător, manager general și președinte executiv, critică stilul în care e condusă Barcelona, afectată de mari probleme financiare
23:10
Antrenor nou pentru adversara FCSB Fenerbahce l-a prezentat pe înlocuitorul lui Mourinho # Golazo.ro
Domenico Tedesco (39 de ani) este noul antrenor al celor de la Fenerbahce.
22:50
Bancu, out cu Austria Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga # Golazo.ro
Nicușor Bancu (32 de ani) va rata partida împotriva Austriei, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, din cauza cumulului de cartonașe galbene.
22:40
Revanșa lui Drăguș FOTO. „Dublă” de senzație, în doar 18 minute cu Cipru, în preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
CIPRU - ROMANIA. Denis Drăguș (26 de ani) a realizat „dubla” în decurs de doar 18 minute.
22:00
Dinamo nu renunță la Ribeiro Motivul pentru care fundașul nu a semnat încă: „Sunt discuții” # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a anunțat că roș-albii nu au renunțat la transferul stoperului portughez Tomas Ribeiro (26 de ani).
22:00
Tragedie în Columbia Un tânăr fotbalist a decedat într-un accident rutier, chiar înainte de a semna contractul cu noua echipă # Golazo.ro
Eder Smic Valencia (16 ani), unul dintre cei mai promițători fotbaliști columbieni, a murit într-un accident rutier.
21:40
Cavani, gest superb Atacantul a salvat viața unei fetițe din Uruguay: „A fost ca un înger păzitor” # Golazo.ro
Edinson Cavani (38 de ani) a salvat viața unei fetițe din Uruguay care suferă de o boală neurologică.
Acum 6 ore
21:20
Serena Williams, pe Broadway Legendara jucătoare de tenis, parte din producția unui musical la care colaborează cu Alicia Keys: „Sunt mândră să mă alătur echipei” # Golazo.ro
Serena Williams (43 de ani) s-a alăturat echipei de producție a show-ului Hell's Kitchen, un musical de pe Broadway.
21:00
„E datoria mea” Mircea Lucescu explică de ce a ales același prim „11” ca în amicalul contra Canadei # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat de ce a ales să nu facă modificări în primul „11” al „tricolorilor”.
20:50
Alex Dobre, încrezător Declarație înaintea meciului cu Cipru: „Suntem pregătiți să luăm cele 3 puncte” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Alexandru Dobre (27 de ani) este gata de luptă înaintea partidei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
20:40
„Trebuie să fii mai atent cu jucătorii” Reproșul Rapidului, după ce Borza a fost accidentat de fizioterapeut # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a comentat situația lui lui Andrei Borza (19 ani), fotbalist care s-a accidentat în cantonamentul naționalei României.
20:10
Marica, îngrijorat Semnal de alarmă tras de fostul internațional, înaintea partidei vitale cu Cipru: „Nu mă aștept la un joc colectiv foarte bun” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Ciprian Marica (39 de ani) a tras un semnal de alarmă înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
20:00
Real Madrid le-a dat ignore Organizatorii Galei Balonul de Aur, eforturi pentru a repara relația cu „galacticii”. Totul, fără succes # Golazo.ro
Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur rămân în relații tensionate, după scandalul provocat la gala de decernare de anul trecut, atunci când formația spaniolă a refuzat să se prezinte la eveniment.
19:50
Suspendare suplimentară pentru Suarez Decizia luată de MLS în privința atacantului de la Inter Miami # Golazo.ro
Luis Suarez (38 de ani) a primit o suspendare de 3 meciuri după ce a scuipat un membru al staff-ului celor de la Seattle Sounders.
19:40
Revine Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar putea juca în meciul cu Csikszereda. Ce se întâmplă cu Radunovic și Alibec # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
Acum 8 ore
19:20
De ce nu și Vlad Dragomir? Motivul pentru care fotbalistul lui Pafos nu a fost convocat la echipa națională: „Atât i-a trebuit lui Lucescu” # Golazo.ro
De ce nu a fost Vlad Dragomir chemat de Lucescu senior la prima reprezentativă pentru meciurile cu Canada și Cipru? Surse GOLAZO.ro din anturajul echipei naționale dezvăluie.
19:10
„Situația se complică” Dorinel Munteanu avertizează: „Dacă nu câștigăm cu Cipru, nu mai putem avea pretenții la primele două locuri” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) crede că România nu mai are șanse de a încheia grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026 pe una dintre primele două poziții, dacă nu va învinge Cipru.
18:50
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani), mutare care nu s-a mai realizat.
18:10
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest # Golazo.ro
Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest.
17:40
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro # Golazo.ro
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a răspuns rapid solicitării GOLAZO.ro cu privire la situația stadionului „Portul”
17:40
Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr” # Golazo.ro
David Hancko (27 de ani), fundașul slovac transferat în această vară la Atletico Madrid de la Feyenoord, a vorbit despre alegerea sa. Fundașul a dat detalii și despre oferta impresionantă venită din Arabia Saudită, de la Al-Nassr.
Acum 12 ore
17:00
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic # Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani) și-a setat mai multe obiective după transferul de la Brighton la Dinamo.
16:50
Singurul moment în care Mihai Pintilii s-a înnegurat a fost când și-a adus aminte cum a fost tratat de Lucian Burchel, directorul școlii federale de antrenori.
16:40
Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă” # Golazo.ro
Accidentarea lui Ousmane Dembele (28 de ani), suferită în meciul cu Ucraina de pe 5 septembrie (2-0 pentru Franța), a declanșat un conflict deschis între Paris Saint-Germain și Federația Franceză de Fotbal (FFF).
16:40
Denis Ciobotariu (27 de ani) a suferit o accidentare la genunchi în această pauză internațională.
16:20
Scapă City de marele proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru 130 de acuzații » Când se va lua decizia # Golazo.ro
Manchester City a scăpat de unul dintre marile dosare de care se temea în conflictul cu liga engleză. Reacția Premier arată cum s-ar putea încheia și cel mai grav caz în care e acuzat clubul lui Pep Guardiola
16:10
Alcaraz răspunde criticilor „Cui nu-i place să se distreze? Am 22 de ani” » Ce spune despre prezența lui Trump la finala US Open # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a oferit un interviu amplu după succesul de US Open, unde a cucerit al șaselea trofeu de Grand Slam al carierei.
15:20
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente # Golazo.ro
Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor.
15:10
Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut # Golazo.ro
Suporterii români din Cipru vor lua cu asalt cu stadionul din Nicosia la meciul din această seară.
14:50
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial? # Golazo.ro
Spania 2024-2026 țintește la performanța unică a Spaniei 2008-2012, campioana lumii și dublă campioană continentală. „La Roja” a redevenit „Furia Roja” cu Lamine Yamal, Pedri și Nico Williams
14:30
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă # Golazo.ro
Mircea Lucescu a decis formula de start pentru meciul cu Cipru. Află mai jos primul 11.
14:00
Susținere de la Edi Mesajul transmis de Iordănescu înainte de meciul cu Cipru: „Asta e tot ce contează!” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), selecționerul alături de care România s-a calificat la Euro 2024, le-a transmis un mesaj „tricolorilor”. Meciul dintre Cipru și România, se joacă astăzi, la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:40
Lotul final pentru meciul cu Cipru Câți jucători mai are la dispoziție Mircea Lucescu pentru duelul crucial din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru partida cu Cipru din preliminariile CM 2026.
13:20
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat # Golazo.ro
Transferul mijlocașului Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj la Rapid a eșuat în ultimele momente. Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, a solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.
13:20
E ușor să lucrezi cu Mourinho? Fostul director de la AS Roma , dezvăluiri despre relația cu portughezul + Poveste amuzantă: „Suntem bărbați alfa” # Golazo.ro
Guido Fienga (55 de ani), fostul director executiv al Romei, a povestit experiența din perioada în care Jose Mourinho era antrenor.
13:00
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile # Golazo.ro
Bulgaria e în colaps de mulți ani. Ultima înfrângere dură, 0-3 cu Georgia, e urmarea unui lung șir de erori, de selecționeri slabi și jucători teribili, ratând toate calificările și lăsând în urme rezultate stupefiante
Acum 24 ore
12:20
Culturist ucis de iubită Vicecampion mondial în 2024, înjunghiat de mai multe ori de partenera lui # Golazo.ro
Iubita avea mandat de arestare pentru jaf armat și crimă. Risca 15 ani de închisoare
11:50
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia # Golazo.ro
CFR Cluj l-a transferat pe fundașul dreapta Marcus Coco (29 de ani) de la Nantes. Mutarea vine la câteva zile după transferul-surpriză al francezului Kurt Zouma (30 de ani).
